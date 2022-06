Dwudziesta edycja Festiwalu Fantastyki Pyrkon już za nami. Czy była to udana impreza? Sądząc po odwiedzających ją tłumach raczej tak. I choć ja czułem delikatny niedosyt, ot chciałby się niektórych rzeczy więcej, to jedno po Pyrkonie wiem na pewno - gry planszowe to już potęga.

Pyrkon 2022 – impreza nie tylko dla fanów

Gdy w maju 2021 roku ogłoszono, że Pyrkon, coroczne, wielkie wydarzenie na mapie Poznania, znów się nie odbędzie z tysięcy gardeł zagorzałych fanów tej imprezy dało się słyszeć jęk rozpaczy. Niestety, rzeczywistość była brutalna – w tamtym czasie na Targach Poznańskich wciąż działał szpital tymczasowy. No ale to już historia i w końcu, w 2022 roku udało się Pyrkon przywrócić, po dwóch latach przerwy. Z jakim skutkiem? O tym przeczytacie poniżej.

Tegoroczny Pyrkon obfitował w atrakcje, choć ich rozplanowanie w poszczególnych halach było, przynajmniej dla mnie osobiście, nie do końca trafione. Przez trzy weekendowe dni upał był niemiłosierny, a jeśli chciało się zobaczyć wszystko trzeba było co nieco pospacerować pod gołym niebem.

Na to jednak można jeszcze przymknąć oko, bo przecież dla fana odwiedzenie Wioski Tolkienowskiej, League of Legends, strefy wystaw czy wypożyczalni gier, w której można było usiąść i zagrać w którąś z wielu planszówek, to czysta przyjemność. Gorzej mieli niestety Ci, którzy dysponowali biletami z przedsprzedaży. Trzeba je było wymienić na miejscu na identyfikator uczestnika, a to dało się zrobić tylko na jednym wejściu na targi.

Efekt? Kolejka jakiej Poznań dawno nie widział. Owszem, kolorowa, w większości radosna, z masą cosplayerów. Nie zazdroszczę im jednak stania w tym upale (w piątek temperatury dochodziły do 32 stopni). Tym większa szkoda, że w tym roku na Pyrkonie zabrakło strefy wypoczynkowej. Ja „wysiadłem” już po nieco ponad trzech godzinach i szukając chwili wytchnienia przycupnąłem sobie w strefie planszówek obserwując innych grających.

Mówi się, że Pyrkon to święto miłośników fantastyki, filmów, gier, komiksów i książek. I choć fanów było tu całe mrowie nie brakowało też całych rodzin z dziećmi skuszonych najróżniejszymi rozrywkami. Prócz wystaw, konkursów, strefy cosplay, najróżniejszych prelekcji czy warsztatów, także tych dedykowanych najmłodszym, sporym „wzięciem” cieszyła się Kraina Wystawców.

A musicie wiedzieć, że w tym roku oddano im jeden z większych pawilonów. Można w nim było kupić niemal wszystko co w ten czy inny sposób łączy się z tematyką Pyrkonu – od komiksów, poprzez koszulki, figurki i książki, aż po gry fabularne i planszowe. I to właśnie przez te ostatnie spędziłem w tym miejscu chyba najwięcej czasu.





Planszówkowy świat

Przyznam szczerze – nie spodziewałem się ani tak dużej liczby gier ani tak tłumnej reprezentacji naszego rodzimego rynku planszówek. Na tegorocznym Pyrkonie odwiedzić można było choćby stoisko Galakty, Ogry Games, Rebel, Archon Studio, FoxGames, Phalanx czy Lucky Duck Games Polska. I niemal każdy z nich przywiózł do Poznania coś nowego.

I tak Phalanx pokazywał Bretwaldę, której społecznościowa zbiórka wciąż jeszcze trwa, Ogry Games – The King is Dead (w którego też można było zagrać), a Lucky Duck Games – od dawna wyczekiwane IKI, Zwierzęcy Front oraz MikroMakro: Miejski Poker. Ba, nie zabrakło też sporej ilości najróżniejszych wyprzedaży, na które, i wcale nie wstyd mi się przyznać, ja też dałem się złapać.

A wiecie co jest najlepsze? Że wychodząc szczęśliwy z Krainy Wystawców z upolowanymi pozycjami pod pachą, patrząc na te wszystkie tłumy nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że gry planszowe mają obecnie niesamowite wzięcie. A jeśli nawet komuś wydaje się, że planszówki go nie kręcą to wystarczy przyjść na taką imprezę jak Pyrkon, usiąść przy jednym z wielu przygotowanych stolików i samemu w coś zagrać. Zmiana nastawienia jest niemal gwarnatowana.

Do zobaczenia na Pyrkon 2023!

„To były niesamowite trzy dni” – idę o zakład niejeden z uczestników tegorocznego Pyrkonu tak właśnie podsumuje tę imprezę. Ja sam, choć aż tak wielkim fanem tego wydarzenia dotąd nie byłem, muszę przyznać, że bawiłem się całkiem nieźle. Jeśli w przyszłym roku, bo termin kolejnego festiwalu jest już znany (16-18 czerwca 2023), będzie jeszcze lepiej to chyba będę musiał wygospodarować więcej czasu na tę imprezę. Duuuużo więcej.