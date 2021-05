Nasze domowe komputery wymagają coraz szybszego dostępu do coraz większych danych. QNAP TS-231P3 to NAS, który na te potrzeby odpowiada, oferując w rozsądnej cenie wsparcie dla 2,5 GbE oraz bardzo funkcjonalny system QTS 4.5. Zobaczmy, jak sprawdza się w praktyce!

Plusy - złącze LAN 2,5 + 1 Gbps,; - 3x USB 3.2 Gen 1 o wysokiej przepustowości,; - system QTS 4.5,; - wysoka kultura pracy,; - możliwość rozbudowy o magazyny dysków na USB,; - obsługa migawkowej kopii zapasowej,; - licencja na zarządzanie 4 kamerami Minusy - trochę zbyt wysoka cena,; - 32-bitowy procesor ARM ogranicza kompatybilność z aplikacjami,; - przydałoby się odświeżyć design…

Wybór najlepszego NAS do domu nigdy nie był sprawą oczywistą, jednak teraz poszukujący mają nieco ułatwione zadanie. Wszystko to za sprawą zmiany standardu prędkości sieci LAN we współczesnym sprzęcie. Jest to zresztą zmiana od dawna wyczekiwana, gdyż ceny dysków SSD nadal nie są wystarczająco atrakcyjne, aby całkowicie zrezygnować z HDD (najlepiej właśnie w formie zewnętrznego NAS), a nawet takie dyski zwykle ogranicza połączenie 1 GbE oferowane przez większość domowych serwerów.



QNAP nigdy przesadnie nie zdobi swoich opakowań – ostatecznie jest to sprzęt, który zwykle zamawia się online - dla tego nawet go nie pokażemy :P

Z wierzchu QNAP TS-231P3 nie oferuje żadnych nowości

NAS, którego wybraliśmy do testów, ma szansę stać się tym optymalnym wyborem, ponieważ bez zbędnych „fajerwerków” oferuje znaczny wzrost przepustowości dla naszego domowego magazynu danych. Zanim jednak przejdziemy do testów, przyjrzymy się samej konstrukcji – ta, jeśli nie liczyć zmiany koloru ozdobnego paska, niczym się nie różni od testowanego trzy lata temu QNAP TS-231P2.



W środku opakowania czeka na nas „zestaw-standard” – zasilacz, śrubki do dysków, klucz blokady oraz kabel sieciowy.

Jest to zatem ponownie bardzo zgrabne urządzenie (jak na 2-dyskowy serwer z opcją „hot-swap”) z zasilaczem zewnętrznym. Zasilacz ma moc 60 W, co pozornie wydaje się być sporym nadmiarem mocy, ale w praktyce może faktycznie być konieczne, jeśli NAS w pełni obsadzimy dyskami, włącznie z tymi na USB. Sam fakt zastosowania zewnętrznego zasilacza, poza tym, że wpływa na rozmiar obudowy, ma też taką zaletę, iż w przypadku jego ewentualnej awarii (już po okresie 2-letniej gwarancji) bardzo łatwo i tanio możemy go wymienić.



Nowy seledynowy kolor nie jest do końca nowy – już dawno temu mieliśmy okazję się z nim zapoznać np. podczas testów QNAP TS-451A.

Klasycznie dla QNAP na froncie znajdziemy jedno z gniazd USB 3.2 (5 Gbps), powiązane z przyciskiem wykonywania szybkiej kopii. Cieszy nas, że QNAP od tej funkcji nie odchodzi, gdyż nadal bywa przydatna, aby na przykład szybko wykonać kopię pendrive przed jego sformatowaniem do innych potrzeb. Równie klasycznie nie uświadczymy na froncie żadnego wyświetlacza - jedynie rząd diodek informujący o statusie pracy dysków (każdego z osobna), USB, LAN oraz samego systemu (zasilania).



Trochę dziwi, że nie mamy tu osobnej diodki od każdego z portów LAN – te na szczęście mają swoje diodki z tyłu obudowy.

Obudowa nie posiada zbyt wielu otworów wentylacyjnych, co wynika z ilości dostępnych kieszeni na dyski oraz zastosowania bardzo energooszczędnego (a więc wydzielającego śladowe ilości ciepła) procesora w architekturze ARM – ale o tym więcej za chwilę. Same kieszenie dysków również posiadają otwory, które w połączeniu z wentylatorem zapewniają odpowiednią cyrkulację powietrza.



W praktyce NAS powinien bez zarzutu pracować na regale, będąc wciśniętym między książki.

Główna nowość w QNAP TS-231P3 dotyczy jego złączy

Z tyłu dopiero czeka na nas coś nowego – choć też nie na pierwszy rzut oka – ilość portów jest dokładnie taka sama jak u poprzednika. Do dyspozycji mamy łącznie:

3x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) – jeden z przodu obudowy

2x RJ45 (1 GbE + 2,5 GbE)

1x złącze zasilania

1x uchwyt blokady

Diabeł, jak to powiadają, tkwi w szczegółach i tym szczegółem tutaj jest przepustowość jednego z portów RJ45, która wzrosła z 1 Gbps do 2,5 Gbps. To dokładnie tyle, ile obsługują praktycznie wszystkie nowe płyty główne PC, a także spora część laptopów. Zatem nawet jeżeli nie posiadamy przełącznika/routera zgodnego z tym standardem, to nadal możemy jedno gniazdo oddelegować do komunikacji z newralgicznym pod względem przepustowości urządzeniem, a drugi NAS spiąć z routerem.



Nowość w postaci 2,5 GbE złącza RJ45 raczej trudno dostrzec, podobnie jak przycisk resetowania i przywracania urządzenia.

Oczywiście optymalnym wyjściem byłoby również zmienić router na odpowiednio nowoczesny (i przy okazji przejść też na Wi-Fi – np. w postaci wybitnego routera QNAP Qhora-301W), tak aby więcej urządzeń w sieci, włącznie z tymi bezprzewodowymi, mogło cieszyć się szybszym dostępem do plików na serwerze.

Specyfikacja NAS QNAP-TS231P3

Model TS-231P3-2G System QTS 4.5 Procesor 4-rdzeniowy, Annapurna Labs AL-314, 1,7 GHz Pamięć RAM 2 GB (1x2 GB), z możliwością rozszerzenia do 8 GB Ilość dysków 2 x 2,5/3,5 cala SATA;

opcjonalna rozbudowa z jednostek rozszerzających;

hot-swap Sieć LAN 1 x 2,5 GbE;

1 x 1 GbE Złącza dodatkowe 3 x USB 3.2 Gen 1 Wskaźniki LED zasilanie/status;

dyski (każdy osobno);

USB;

LAN Obsługa trybów RAID JBOD;

pojedynczy dysk;

RAID 0;

RAID 1 Przyciski zasilanie;

szybka kopia Wymiary 169 x 102 x 219 mm Waga 1,28 kg Środowisko pracy 0-40 st. C Zasilanie zasilacz zewnętrzny Pobór mocy 8,5 W - w spoczynku;

15,5 W - praca;

31 W - maksymalne obciążenie Wake ON LAN tak (tylko 1 GbE) Systemy operacyjne Windows, Linux, Mac OS;

Android, iOS, Windows Mobile Protokoły sieciowe CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV;

CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH;

SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN) System plików EXT4, EXT3, FAT (tylko dysk zewnętrzny);

NTFS (tylko dysk zewnętrzny);

HFS+ (tylko do odczytu) Konfiguracja sieci TCP/IP;

stały lub dynamiczny adres;

możliwość zamontowania karty WiFi;

przełącznik wirtualny Serwer DHCP tak Wirtualizacja Container Station, QIoT Lite Service network discovery UPnP, SNMP, Bonjour Active Directory TAK, funkcja serwera LDAP Inne usługi iSCSI target, serwer poczty, serwery multimediów;

serwer kamer sieciowych, serwer VPN, klient VPN;

DHCP, druku, WWW, PHP/MySQL, serwer druku;

chmura, pakiet APP Center, kosz sieciowy;

monitor zasobów on-line, harmonogram wł/wył Serwer plików FTP FTP over SSL, TLS, tryb pasywny, kontrola pasma FTP, TFTP Kopie zapasowe kopia na nośnik zewnętrzny, kopia na inny serwer QNAP;

kopia na inny serwer NAS, obsługa Time Machine Powiadomianie awaryjne e-mail, SMS, Push Zarządzanie systemem WWW, aplikacje mobilne, Qfinder

Podzespoły również ulepszono, choć demonem szybkości nadal nie jest

Procesor pozostał bez zmian względem poprzednika, zatem mamy tu do czynienia z Annapurna Labs AL-214 – cztery rdzenie o taktowaniu 1,7 GHz każdy. Procesor korzysta z 32-bitowej architektury ARM i nie posiada zintegrowanego układu graficznego, co w istotny sposób ogranicza ilość kompatybilnych aplikacji. Samej wydajności jednak nie powinno brakować do typowo domowych zastosowań - nawet w niedużej firmie powinien się dobrze spisywać.

QNAP TS-231P3 całkiem dobrze radzi sobie z dużym, ale mniej obciążającym ruchem, jednak nie spisze się zbyt dobrze przy bardziej wymagających obliczeniowo zadaniach

Pewną zmianą jest podniesienie bazowej wielkości RAM do 2 GB, jednak nadal jedyna opcja rozbudowy to wymiana fabrycznego modułu na większy (do 8 GB). Ta mała zmiana sprawiła, że nawet podstawowy wariant poradzi sobie z migawkowymi kopiami zapasowymi (snapshot). Jeżeli jednak chcemy taki NAS używać do obsługi kilku (do 4 za darmo) kamer przez Surveillance Station, to najlepiej od razu dopłacić do modelu z 4 GB albo (w podobnej cenie…) wymienić pamięć w podstawowym modelu na moduł 8 GB.



Procesory ARM zdają sie nie czerpać wielu korzyści z łączenia modułów, zatem jeden slot wystarczy.

W kwestii rozbudowy jeszcze należy zaznaczyć, że o ile sam NAS posiada tylko dwie kieszenie na dyski, tak w przyszłości bez problemu można jego pojemność rozszerzyć przez magazynki na dyski, korzystając z portów USB (nawet obu z tyłu jednocześnie). W takim przypadku można się nawet pokusić o wymianę dysków w samym NAS na mniejsze SSD, aby na nich trzymać część danych, wymagających błyskawicznego dostępu.



Dobrze znany system szybkiego montażu dla dysków 3,5". Dla dysków 2,5" pozostaje montaż na śrubki.

Montaż dysków 3,5” jest błyskawiczny i oczywiście można same dyski (np. w przypadku awarii) wymieniać bez wyłączania serwera. O chłodzenie dysków dba wentylator o boku 70 mm. Domyślnie automatycznie reguluje obroty, ale można nimi sterować również manualnie przez panel sterowania QTS.

System QTS 4.5 – główny powód, dla którego warto wybrać NAS od QNAP

QTS to pełnoprawny system operacyjny, do którego zdalnie logujemy się przez przeglądarkę i tam też nim zarządzamy. W chwili testu QNAP TS-231P3 pracował na QTS w wersji 4.5.3.1652, czyli obecnie najnowszej – można też założyć, że do czasu premiery QTS 5.0 otrzymywać będzie stosowne aktualizacje. O samym QTS rozpisywaliśmy się już wielokrotnie, więc tylko podsumujemy kluczowe cechy i możliwości, jakie ma do zaoferowania:

Łatwe zarządzanie dyskami oraz dostępem do danych (Photo, Video i Music Station);

Przyłączanie zasobów z popularnych chmur (Google Drive, OneDrive, itp.) do współdzielonych w sieci lokalnej zasobów - dane z chmury mogą również być przechowywane lokalnie (Hybrid Mount);

Zabezpieczanie danych z NAS w usłudze chmurowej (Hybrid Backup Sync 3);

Strumieniowanie multimediów do różnych urządzeń – opcjonalnie z transkodowaniem w locie dla zaoszczędzenia transferu (w tym poprzez Plex Media Server);

Zarządzanie monitoringiem (Surveillance Station);

Obsługa wirtualnych maszyn (Container Station) oraz wirtualnych sieci;

Bardzo sprawne indeksowanie zawartości serwera i, co za tym idzie, błyskawiczny dostęp do wyszukiwanych treści (zdjęcia/muzyka/filmy) w aplikacji Multimedia Console;

Pobieranie danych bezpośrednio na NAS – zarówno z FTP, HTTP, NZB, jak i torrent (Download Station);

Funkcja serwera e-mail/www/wydruku.

Wszystkich funkcji oczywiście nie sposób spisać, ale słusznie możecie odnieść wrażenie, że to jedno małe urządzenie może pełnić cały szereg funkcji, którymi zaspokoi nie tylko domowych, ale też biznesowych użytkowników. Ponownie jednak zaznaczamy – ze względu na architekturę zastosowanego tu procesora, liczba dostępnych aplikacji będzie nieco mniejsza niż u droższych braci.



To wszystkie dostępne dla QNAP TS-231P3 aplikacje.

Czy QNAP TS-231P3 poradzi sobie z wysyceniem łącza o przepustowości 2,5 Gbps?

Testy wydajności przeprowadziliśmy z użyciem dwóch dysków HDD o pojemności 8 TB, z których każdy oferuje około 220 MB/s prędkości zapisu/odczytu. Dyski zostały połączone dodatkowo w macierz RAID 0, aby ograniczać testu przepustowości.

Pomiar przepustowości interfejsów sieciowych QNAP TS-231P3 [Mbps]

2,5 GbE 1912

1992 1 GbE 864

896 2,5 + 1 GbE 2384

2696 Legenda Zapis

Odczyt

Wydajność jest nieco poniżej tego, co oferuje 2,5 GbE w przypadku połączenia między dwoma PC (około 280 MB/s), ale to i tak ogromny skok wydajności. A jeżeli 250 MB/s nam nie wystarcza, to jak widać agregacja łącza pozwala uzyskać jeszcze dodatkowe 90 MB/s :)

Pomiar prędkości działania USB 3.2 w QNAP TS-231P3 [MB/s]

Transfer liniowy Q32T1 1584

1992 Transfer 4KiB Q32T1 184

296 Transfer 4KiB Q1T1 136

112 Legenda Zapis

Odczyt

Do testów USB użyliśmy dysku SSD w obudowie USB, który po podpięciu do portu 10 Gbps w PC oferuje transfer na poziomie 420 MB/s w obie strony. Po podpięciu do QNAP TS-231P3 wynik jest wyraźnie niższy, ale nadal w ścisłej czołówce urządzeń tego typu (z tego segmentu). Jedyna negatywna rzecz, jaką można z tego wywnioskować to to, że testowany serwer raczej nie poradzi sobie z obsługą jednocześnie dwóch dodatkowych magazynów na dyski, podpiętych przez USB, jeżeli chcielibyśmy je równocześnie obciążać.

Czas rozruchu i zamykania QNAP TS-231P3 [minuty]

czysty system + Hybrid Mount

Start do momentu

logowania: 8:31 Start do uruchomienia

wszystkich 14 aplikacji: 14:23 Zamykanie systemu

(14 aplikacji): 4:55 Pełen restart

(14 aplikacji): 19:18

Odświeżony model pozostawia wiele do życzenia w kwestii szybkości rozruchu. Po zmianie systemu na nowszy, ale pozostając przy tym samym procesorze, szybkość uruchamiania spadła względem tego, co pamiętaliśmy z czasów testów TS-231P2. Szczęśliwie mamy tu obsługę HotSwap, więc nie potrzeba wyłączać systemu, aby podmienić albo dołożyć dysk.

Pomiar poboru energii przez QNAP TS-231P3 [W]

Obciążenie maksymalne: 31 Obciążenie typowe: 15,5 Spoczynek: 8,5 Spoczynek z

uśpieniem dysków: 2,5

Urządzenie to okazuje się zadowalać naprawdę małą ilością energii, a gdyby zastosować tańsze, mniejsze i wolniejsze dyski HDD, to należałoby oczekiwać o co najmniej 5 W niższego poboru pod pełnym obciążeniem.

Kultura pracy to zdecydowanie mocna strona QNAP TS-231P3

Przez tydzień testów, podczas których urządzenie było w bardzo różny sposób obciążane, praktycznie ani razu wentylator nie wkręcił się na obroty, które generowałyby znaczący poziom hałasu. W typowym zastosowaniu, tj. sporadyczny odczyt/zapis lub odtwarzanie multimediów, QNAP TS-231P3 jest zupełnie bezgłośny. Sam serwer nawet pod obciążeniem nie nagrzewa się prawie wcale (bok z układem logiki) i większość ciepła generują tu nasze (dosyć nadmiarowe dla takiej konstrukcji) dyski HDD. Dzięki białej obudowie nie ma też problemu z trzymaniem go w nasłonecznionym miejscu.

Czy szukając NAS do domu, warto wybrać QNAP TS-231P3?

Testowany serwer nie jest z pewnością najszybszym ani najbardziej „wypasionym” modelem na rynku. Nie jest też z pewnością najtańszym 2-dyskowym rozwiązaniem. Oferuje za to bardzo solidne połączenie wszystkich tych cech – wydajności, funkcjonalności oraz opłacalności – które można obecnie odszukać w ofertach NAS dla użytkowników domowych oraz małych firm. Przed wszystkim jednak na tle większości swojej konkurencji wyróżnia się złączem 2,5 GbE.



Wizualnie przydałby się pewien powiew świeżości.

Nawet mimo nieco słabszego procesora (niż w wyższych modelach rodziny TS), QNAP TS-231P3 oferuje dostęp do wszystkich kluczowych funkcji systemu QTS 4.5. Łatwość obsługi oraz wymiany uszkodzonego dysku macierzy RAID bez wyłączania systemu z pewnością docenią biznesowi klienci, z kolei możliwość wygodnego i szybkiego wykonywania kopii zapasowych urządzeń mobilnych (w tym również przez Apple Time Machine) spodoba się użytkownikom domowym, których zapewne już męczą propozycje wykupienia dodatkowych gigabajtów w chmurze :)



Kompaktowe rozmiary i wysoka kultura pracy sprawiają, że QNAP TS-231P3 możemy umiejscowić bezpośrednio obok nas.

Tak naprawdę największą wadą QNAP TS-231P3 jest jego cena. Testowany model z 2 GB RAM kosztuje 1400 zł, co bardzo mocno zbliża go do mimo wszystko wyraźnie lepszych braci z 64-bitowym procesorem Intela. Nie jest to może cena zupełnie przesadzona, ale z pewnością przychylniej ocenilibyśmy ten model, gdyby kosztował bliżej 1000 zł. Nie zmienia to jednak faktu, że QNAP TS-231P3 to solidny przedstawiciel NAS do domu i małej firmy - ostatecznie nie każdy potrzebuje takiej bestii jak QNAP TS-h973AX :)

Nasza ocena QNAP TS-231P3

Złącze LAN 2,5 + 1 Gbps

3x USB 3.2 Gen 1 o wysokiej przepustowości

System QTS 4.5

Wysoka kultura pracy

Możliwość rozbudowy o magazyny dysków na USB

Obsługa migawkowej kopii zapasowej

Licencja na zarządzanie 4 kamerami



Trochę zbyt wysoka cena

32-bitowy procesor ARM ogranicza kompatybilność z aplikacjami

Przydałoby się odświeżyć design…

