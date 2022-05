Czy będzie burza? Gdzie jest burza teraz? Otrzymaj ostrzeżenia o burzy i informacje pogodowe na telefon i komputer. Oto najlepsza mapa burz w 2022 roku.

Gdzie jest burza? Dobre aplikacje do śledzenia burzy w 2022 roku

Niestety nadchodzą burze i to nie jest dobra wiadomość. Burza to nagłe i niebezpieczne zjawisko pogodowe, często z silnym wiatrem, intensywnymi opadami i wyładowaniami elektrycznymi. Słowem: nic przyjemnego. W praktyce burza lub tornado mogą zagrażać nie tylko domom, samochodom i infrastrukturze, ale też zdrowiu i życiu ludzi. Dlatego warto się przygotować na sezon burzowy od maja aż do sierpnia. Oto najlepsze mapy burz na telefon i komputer.

Najlepsza aplikacja burzowa na telefon

Warto zainstalować na telefonie dobrą aplikację do śledzenia burz - szczegółową, pewną i najlepiej z powiadomieniami. Opcjonalnie można też odwiedzić odpowiednie strony internetowe na komputerze. Oto najlepsze aplikacje i serwisy do śledzenia burz. Wszystkie były testowane na smartfonie Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G.

Windy - najlepsza aplikacja do sprawdzania burz i pogody

Windy to w zasadzie najlepsza aplikacja do powiadamiania o burzach w 2021 roku. Wygrywa tym, że jest bardzo wszechstronna i kompleksowa, a jednocześnie czytelna, łatwa w użyciu i funkcjonalna nawet w darmowej wersji. Sprawdzisz wiatr, opady deszczu, śniegu, mapę burz, zachmurzenie, ciśnienie, temperaturę a nawet jakość powietrza. Windy to prawdziwy kombajn, który potrafi zastąpić kilka innych programów. Co ważne mamy do dyspozycji oś czasu, która pozwala sprawdzić nie tylko aktualną sytuację, ale też symulowany stan na kolejne godziny i dni.

Aby włączyć powiadomienia dla danej miejscowości dotknij palcem na mapie, a następnie na górze wyświetlacza dotknij ikony serca i wybierz opcję Alert dla tego miejsca.

Burzowo.info - grzie zmierza burza, po polsku