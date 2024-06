Gdzie jest burza? Odpowiedź na to pytanie błyskawicznie może dać ci aplikacja burzowa. Przedstawiamy najlepsze mapy burz i radary burz – na smartfony i komputery. Dzięki nim ostrzeżenia i informacje pogodowe otrzymasz zawsze, gdy ich potrzebujesz.

Pierwsze burze już nawiedziły polskie miasta i wsie. W nadchodzących tygodniach można spodziewać się ich jeszcze więcej. To idealny moment, aby poszukać dobrej aplikacji do śledzenia burz.

Gdzie jest burza? Dobre aplikacje do śledzenia burz dostarczą odpowiedzi.

Burze są nagłe i niebezpieczne, często towarzyszą im intensywne opady i silny wiatr. To zjawisko może zagrażać naszemu zdrowiu, życiu, domom, pojazdom i infrastrukturze. Dlatego warto się odpowiednio przygotować - odłączyć urządzenia z prądu, zapeczpieczyć doniczki na balkonie, czy wrócić do domu ze spaceru. A w tym pomocne są aplikacje z radarami i mapami burz, które poinformują nas o nadchodzącej burzy. Te narzędzia, dostępne na telefon lub przez przeglądarkę internetową, pokazują aktualną lokalizację wyładowań atmosferycznych, a często także prognozy. W tym rankingu znajdziesz sprawdzone rozwiązania.

Jaki radar burz? Najlepsze aplikacje burzowe:

My Lightning Tracker – sprawdź na telefonie gdzie jest burza

My Lightning Tracker to darmowa aplikacja, która ogranicza się do wyświetlania radaru burz, wraz z poszczególnymi wyładowaniami. Prezentuje też tak zwane hot-spoty, czyli miejsca, w których burze w ostatnim czasie występowały najczęściej. Można też udostępniać lokalizacje wyładowań znajomym.

Aplikacja My Lightning Tracker wyróżnia się prostym i przejrzystym, a równocześnie atrakcyjnym wizualnie interfejsem. Prezentuje informacje w jasny, zrozumiały sposób. Niedawno doczekała się w dodatku polskiej wersji językowej, co sprawia, że korzystanie z niej jest jeszcze wygodniejsze.

Monitor Burz – aplikacja burzowa dla ceniących sobie prostotę

Monitor Burz to bardzo prosta aplikacja, ale w tym właśnie tkwi jej moc. Umożliwia wygodne sprawdzanie tego, gdzie dochodzi do wyładowań atmosferycznych i w jakim kierunku aktualnie przemieszczają się burze. Ocena 4,9/5 w sklepie Google Play w żadnym wypadku nie jest przypadkowa.

Aplikacja nakłada na mapę obszary o konkretnym zagrożeniu burzami. Prezentuje lokalizację wyładowań oraz radar opadów, wraz z animacjami ich przemieszczania. Ma też zakładki w których prezentuje dane z Blitzortung, a nawet satelitarne dane dotyczące zachmurzenia.

Blitzortung Lightning Monitor – najlepsza aplikacja burzowa na telefon

Jeszcze prostsza jest aplikacja Blitzortung Lightning Monitor. Po uruchomieniu aplikacji zobaczymy po prostu, gdzie w danej chwili występują burzę (a także gdzie dochodziło do wyładowań atmosferycznych w ciągu ostatnich 24 godzin).

Z obsługą tej aplikacji poradzi sobie każdy bez wyjątku. Obok prostoty i minimalizmu olbrzymim atutem Blitzortung Lightning Monitor jest także brak reklam. Autorzy dbają też o regularne aktualizacje, które poprawiają działanie narzędzia.

Windy – płatna, za to najlepsza aplikacja do sprawdzania burz

Popularna niegdyś aplikacja Windy w swojej darmowej wersji stała się praktycznie nieużywalna – na każdym kroku jesteśmy bombardowani komunikatami o tym, że warto zapłacić za wersję premium. I faktycznie warto, bo po uiszczeniu płatności jest świetnym narzędziem – wszechstronnym i kompleksowym, a jednocześnie czytelnym, łatwym w użyciu i funkcjonalnym.

Pozwala sprawdzić wiatr, opady deszczu, śniegu, mapę burz, zachmurzenie, ciśnienie, temperaturę, a nawet jakość powietrza. Windy to prawdziwy kombajn, który potrafi zastąpić kilka innych programów. Co ważne, mamy do dyspozycji oś czasu, która pozwala sprawdzić nie tylko aktualną sytuację, ale też symulowany stan na kolejne godziny i dni.

Mapa burz na komputerze

Aplikacje burzowe na telefon mają ten atut, że pozwalają sprawdzić sytuację o każdej porze i praktycznie w każdym miejscu. Wyświetlają też powiadomienia. Nie brakuje jednak osób, które wolą korzystać z radarów burz na komputerach. Duży ekran i myszka pozwalają robić to w maksymalnie komfortowych warunkach.

Na uwagę zasługują przede wszystkim trzy serwisy:

Blitzortung.org – to po prostu podstawowa, komputerowa wersja radaru burzowego, o którym wspominałem już w rankingu aplikacji burzowych,

Skyradar.pl – to dobrze działający portal zbierający dane o burzach, wiatrach, ciśnieniu, temperaturze, a nawet lotach samolotów w danym regionie świata (w duzej mierze opiera się na Windy).

Burze.dzis.net – to popularna mapa burz w Europie, która poza wyładowania atmosferycznymi śledzi też trąby powietrzne, silny wiatr, duże opady oraz skrajne temperatury. Ceniona jest przede wszystkim za przejrzystość.

LightingMaps.org – to serwis internetowy umożliwiający śledzenie w czasie rzeczywistym wyładowań atmosferycznych na całym świecie. Korzysta z danych zbieranych przez sieć detektorów burzowych, prezentując je na interaktywnej mapie. Użytkownicy mogą obserwować aktualne burze, ich intensywność oraz kierunek przemieszczania się. Dodatkowo, serwis oferuje funkcje takie jak alarmy dźwiękowe i powiadomienia, co czyni go przydatnym narzędziem do monitorowania warunków pogodowych i planowania działań w czasie burz.

A ty korzystasz z jakiegoś radaru burz? Który jest twoim zdaniem najbardziej godny polecenia?