Jaki tablet do 1000 zł warto obecnie kupić? Wybór godnych uwagi modeli nie jest zbyt duży, ale w tej kwocie da się znaleźć dobry i tani tablet. Oto nasz ranking tabletów do 1000 zł w 2024.

Dobry i tani tablet do 1000 zł?

Niełatwo znaleźć naprawdę dobry tablet do 1000 zł, ale na szczęście da się coś wybrać. Trzeba jednak pamiętać, że taki sprzęt sprawdzi się raczej w podstawowych zastosowaniach multimedialno-rozrywkowych i ewentualnie podczas nauki. Jeśli liczysz na dłuższy czas pracy, nieco lepszy ekran i wyższą wydajność, to trzeba trochę dopłacić. W tym rankingu znajdziesz tablety, które kosztują około 1000 złotych, a w przypadku chęci zakupu urządzenia o znacznie większych możliwościach warto zajrzeć do naszego rankingu topowych tabletów.

Jaki tablet do 1000 zł? Ranking tabletów do 1000 zł:

Dobry tablet do 1000 złotych – co ma do zaoferowania?

Na co konkretnie możesz liczyć, mając do dyspozycji 1000 złotych? Taki budżet pozwala na zakup tabletu z pamięcią RAM o pojemności 4 GB, 6 GB, a nawet większej, a to już wbrew pozorom całkiem sporo jak na sprzęt, od którego nie wymaga się zbyt wiele. W połączeniu z dostępnymi w tym segmencie procesorami wydajność nie będzie zapewne zdumiewająca, ale powinna wystarczyć do realizacji prostych, codziennych zadań. Tani tablet może służyć do oglądania wideo, korzystania z Internetu, np. podczas nauki, odbierania poczty i obsługi innych prostych aplikacji.

W kwestii wyświetlaczy można cieszyć się już wyborem. W tym segmencie cenowym producenci oferują modele różnej wielkości. Nieźle jest też w przypadku rozdzielczości. Full HD to minimum, a nierzadko można trafić nawet na tablet oferujący wyższą rozdzielczość. Raczej nie zawiedzie tu akumulator, który jest z reguły jednym z większych atutów w tanim tablecie i zapewnia co najmniej kilka godzin pracy na jednym ładowaniu.

Plusem taniego tabletu będzie także złącze słuchawkowe, zintegrowane głośniki stereo oraz miejsce na kartę microSD pozwalające rozbudować pamięć wewnętrzną. Aparat nie jest najważniejszy w tablecie, więc raczej nie warto sobie zaprzątać głowy jego specyfikacją.

Warto podkreślić, że wszystkie tablety w naszym zestawieniu oferują Wi-Fi, ale są też modele obsługujące sieć komórkową 4G LTE. Dzięki temu można korzystać z Internetu także poza zasięgiem routera, ale trzeba w tym celu zainstalować w tablecie kartę SIM z pakietem danych.

Ranking tabletów 2024. Oto polecane modele:

Lenovo Tab M10 (3rd Gen) 10.1 Wi-Fi - dobry tablet do 1000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Pierwsza propozycja to urządzenie marki Lenovo. Model Tab M10 Gen 3 to dobry tablet dla mniej wymagających użytkowników, którzy szukają urządzenia do przeglądania Internetu czy oglądania filmów. Ma duży ekran, którego przekątna ma długość 10,1 cala, a jego rozdzielczość to 1920 na 1200 pikseli, czyli całkiem nieźle. Do tego warto chociażby wspomnieć o dwóch głośnikach wspierających technologię dźwięku przestrzennego Dolby Atmos oraz rozwiązaniu zapewniającemu niską emisję światła niebieskiego, dzięki czemu mniej męczą się oczy podczas patrzenia na wyświetlacz. System Android pozwala na konfigurację kontroli rodzicielskiej, więc będzie to także dobry tablet dla dziecka. Najważniejsze cechy: Waga 460 g

System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1200 px

Pamięć masowa 64 GB

Wyświetlacz (przekątna) 10,1 cale/cali

Pamięć RAM 4 GB

Łączność bezprzewodowa Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5

Samsung Galaxy Tab A9 8.7 Wi-Fi - dobry tani tablet Ocena benchmark.pl









4,6/5 Samsung Galaxy Tab A9 to stosunkowo niewielki tablet z ekranem, którego przekątna ma 8,7 cala długości. To zatem poręczne urządzenie, które z łatwością zabierzecie ze sobą nawet w dłuższą podróż. Tablet waży 366 gramów, a jego grubość to 8 milimetrów. Dodajmy, że w tak smukłej obudowie umieszczono akumulator o pojemności 5100 mAh, który zapewnia wiele godzin pracy na jednym ładowaniu. Tablet ma wbudowaną pamięć masową o pojemości 128 GB, ale za pomocą karty microSD można ją rozszerzyć o dodatkowy 1 TB. O wydajność dba 8 GB pamięci RAM oraz 8-rdzeniowy procesor MediaTek MT8781V. Za niewielką dopłatą kupić można model, który obsługuje sieć 4G LTE. Najważniejsze cechy: Waga 366 g

System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1340x800 px

Pamięć masowa 128 GB

Wyświetlacz (przekątna) 8,7 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3

Xiaomi Redmi Pad SE Wi-Fi - tani tablet do 1000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Większość urządzeń marki Xiaomi może pochwalić się dobrym stosunkiem ceny do oferowanych możliwości. Ten kosztujący około 600 złotych tablet ma 11-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1920 na 1200 pikseli, na którym z powodzeniem oglądać można ulubione filmy czy seriale, a także czytać maile i robić zakupy w sklepach internetowych. W dodatku wyświetlacz jest przyjazny dla oczu. Płynne działanie w codziennym użytkowaniu zapewnia 8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 680 oraz 4 GB pamięci RAM. Zaletą tego modelu jest z pewnością duża bateria, której pojemność wynosi 8000 mAh. Producent twierdzi, że zapewnia ona do 14 godzin odtwarzania multimediów. Najważniejsze cechy: Waga 478 g

System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1200 px

Pamięć masowa 128 GB

Wyświetlacz (przekątna) 11 cale/cali

Pamięć RAM 4 GB

Łączność bezprzewodowa Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5

Huawei MatePad SE 10.4 Wi-Fi - dobry tablet za rozsądną cenę Ocena benchmark.pl









4,3/5 Tym razem tablet marki Huawei, za który zapłacić trzeba około 900 złotych. Za taką cenę otrzymujemy między innymi wyświetlacz o rozdzielczości 2000 na 1200 pikseli, czyli 2K, którego przekątna ma długość 10,4 cala, procesor Qualcomm Snapdragon 680, 4 GB pamięci RAM oraz pamięć masową o pojemności 128 GB, którą rozszerzyć można za pomocą karty microSD. Producent zapewnia, że zainstalowana bateria o pojemności 5100 mAh zapewnia do 8,5 godziny pracy na jednym ładowaniu. Ciekawostką są tryb eBook oraz filtr światła niebieskiego, które chronią wzrok użytkownika przed nadmiernym zmęczeniem. Warto wspomnieć, że tablet działa pod kontrolą systemu HarmonyOS 3.0, więc nie posiada fabrycznie instalowanych usług Google. Najważniejsze cechy: Waga 440 g

System operacyjny Harmony OS

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2000x1200 px

Pamięć masowa 128 GB

Wyświetlacz (przekątna) 10,4 cale/cali

Pamięć RAM 4 GB

Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0

Blow KidsTab10 - tani tablet dla dzieci Ocena benchmark.pl









4,5/5 Blow KidsTab10 to obecnie jeden z najbardziej popularnych tabletów dla dzieci. Kwestię tego czy młodsze dzieci w ogóle powinny korzystać z tego typu urządzeń odstawmy na chwilę na bok i skupmy się na specyfikacji tego urządzenia. Tablet ma wytrzymałą i dostosowaną do potrzeb dzieci obudowę, a raczej zintegrowane etui ochronne, które z pewnością przyda się w podróży. Tablet działa pod kontrolą systemu operacyjnego Android 12, więc można korzystać z niego jak z normalnego tabletu oraz skonfigurować kontrolę rodzicielską w przypadku, gdy korzystać będą z niego dzieci. Co więcej, bez jakiejkolwiek dopłaty można cieszyć się z obsługi 4G LTE, co na pewno spodoba się młodym podróżnikom. Najważniejsze cechy: Waga 653 g

System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1200 px

Pamięć masowa 64 GB

Wyświetlacz (przekątna) 10,1 cale/cali

Pamięć RAM 4 GB

Łączność bezprzewodowa 4G (LTE), Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5

Najlepszy tablet do 1000 złotych

Każdy tablet, który znalazł się w naszym rankingu dobrze sprawdzi się w określonych, codziennych zastosowaniach. Wybierając tani tablet warto zwrócić uwagę między innymi na wielkość ekranu, gabaryty oraz pojemność baterii, od której zależy czas pracy tego urządzenia.

