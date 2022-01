Wygląda na to, że Motorola chce rozbudować swoją ofertę smartfonów o model, jakiego póki co nie ma. O propozycję z absolutnie najwyższego segmentu.

Doniesienia o specyfikacji Motorola Frontier robią wrażenie

Nieoficjalne informacje mówią o modelu określanym jako Motorola Frontier, aczkolwiek jest to nazwa kodowa i finalnie powinniśmy mieć do czynienia z inną. Nie to zresztą najważniejsze. Na pierwszy plan zdecydowanie wysuwa się kwestia specyfikacji. Możliwe, że sympatycy tej marki doczekają się w końcu smartfona premium.

Snapdragon 8 Gen 1 i aparat 200 Mpx

Wydajność zapewniać tu najnowszy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, ale to akurat nie jest zaskakujące, ponieważ Motorola to jeden z producentów, który postawił na niego w pierwszej kolejności. O tyle ciekawe, że może być on dostarczony przez TSMC. Dostanie do pomocy przynajmniej 8 GB, a być może nawet 12 GB pamięci RAM w standardowej wersji i szybką pamięć wewnętrzną UFS 3.1.

Poza tym Motorola Frontier powinna przynieść duży zakrzywionywyświetlacz OLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 144 Hz oraz rozbudowane możliwości fotograficzne. Mówi się o głównym aparacie obejmującym trzy obiektywy - główny 200 Mpix (Samsung S5KHP1), ultraszerokokątny 50 Mpix (Samsung S5KJN1SQ03) oraz teleobiektyw 12 Mpix (Sony IMX663). Zadowoleni mieliby okazać się też sympatycy selfie, dla których szykowany jest podobno aparat 60 Mpix (OmniVision OV60A).

Obiecująco brzmią wzmianki dotyczące baterii, a w zasadzie obsługiwanych technologii ładowania. Wymienia się ładowanie przewodowe o mocy aż 125 W, ale nie powinno zabraknąć również ładowania bezprzewodowego. Zagadką jest design, ale tu raczej nie należy nastawiać się na wielkie różnice względem innych propozycji z tym samym logo.



Tak wygląda Motorola Edge X30, obecnie najmocniejszy smartfon tej firmy.

Motorola Frontier nie zadebiutuje w najbliższym czasie

Motorola bez większego rozgłosu, ale jednak zauważalnie poszerzyła ostatnio portfolio smartfonów. Poza tanimi i przystępnymi cenowo modelami z serii Moto E oraz Moto Gxx mamy też do wyboru propozycje ze średniej półki w postaci Moto G100 oraz Moto G200, a także próbujących podgryzać najwyższy segment przedstawicieli linii Edge.

Podgryzać, bo pewne braki niektórzy mogą tam wskazać. Chociażby w aparatach fotograficznych, gdzie brakuje teleobiektywu, a dla niektórych to ważny element w topowym smartfonie. Podobnie jak bezprzewodowe ładowanie.

Jeśli uda się wypełnić te braki to może być ciekawie. Pod niektórymi względami Motorola wypada dobrze, nawet bardzo dobrze, a kilku dominatorom zajmującym najwyższe półki w sklepach przydałby się mocny rywal. Nawet jeśli będzie nim Motorola Frontier, to niestety nie w najbliższym czasie. Spekuluje się o premierze nie wcześniej niż w trzecim kwartale tego roku.

Źródło: gsmarena, foto: smartfon Moto G100