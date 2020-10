realme 7 Pro to telefon o bardzo dobrej relacji ceny do możliwości, aktualnie bezsprzecznie jedna z najlepszych propozycji w swoim przedziale cenowym. Sprawdź, czym punktuje w największym stopniu.

Jak dobry jest realme 7 Pro?

Dla wielu osób smartfony do 1500 złotych są w pełni wystarczające. Trudno się dziwić, ponieważ mowa o półce cenowej, na której lądują już naprawdę ciekawe modele o sporej wydajności, a niekiedy mające też wiele do zaoferowania w innych elementach specyfikacji. Jednocześnie to wciąż rejony, o których często mówi się jako o tych zdominowanych przez Xiaomi. Czy słusznie?

Nawet jeśli, inni producenci z Państwa Środka przypuszczają ostatnio większą ofensywę i jednym z jej efektów jest między innymi realme 7 Pro. Na początku października oficjalnie zadebiutował na naszym rynku i z racji ceny ustalonej na 1299 złotych oraz takich a nie innych podzespołów trudno było przejść obok niego obojętnie. Najlepsze jest jednak to, że nie kończy się tu na dobrym pierwszym wrażeniu.

Super AMOLED zamiast IPS o wyższej częstotliwości odświeżania

Czy realme 7 Pro jest ładny? To najbardziej dyskusyjna kwestia, zależy bowiem od indywidualnych preferencji. Obudowa na pierwszy rzut oka wygląda na szklaną, ale jest wykonana z tworzywa sztucznego. Tylny panel wyróżnia się dość charakterystycznym wzorem, w większej części jest matowy, dzięki czemu (przynajmniej w testowanej srebrnej wersji kolorystycznej) nie okazuje się szczególnie podatny na zbieranie zabrudzeń.

W tym przedziale cenowym można chyba wybaczyć zastosowanie takiego wykończenia (brak tzw. materiałów premium), tym bardziej, że aby chronić urządzenie czy też zniwelować wystające obiektywy głównego aparatu sporo osób od razu skorzysta z dołączonego do zestawu etui. Wtedy też nie będą wyczuwalne dość ostre krawędzie (boki nie łączą się tu idealnie gładko z ekranem i tylnym panelem).

Korzystanie z realme 7 Pro jest jednak w ogólnym rozrachunku przyjemne, chociaż na genetycznej ruletce przypadły mi dość spore dłonie. Ekran jest tutaj płaski, ma przekątną 6,4 cala. Cała konstrukcja waży 182 g, nie jest więc najcięższa.

Co ważne, producent zdecydował się zastosować ekran wykonany w technologii Super AMOLED, przy rozdzielczości Full HD+ jakość prezentowanego obrazu wypada naprawdę dobrze. Nie tylko w kwestii szczegółowości zresztą, ale też odwzorowania kolorów czy jasności minimalnej i maksymalnej, bo obydwie skrajności są odpowiednie do komfortowego użytkowania smartfona po zmroku czy w słońcu. Trzeba też nadmienić, że ekran skrywa wbudowany czytnik linii papilarnych. Tu znajduje się też jedyny szklany akcent, front pokrywa bowiem szkło Corning Gorilla Glass (prawdopodobnie 3. generacji).

Tak naprawdę niektórzy mogą mieć pewne zastrzeżenia jedynie co do częstotliwości odświeżania na poziomie 60 Hz. Nie dlatego, że to w tej cenie wielka ujma. Głównie z tego względu, że w tańszym realme 7 postawiono na panel 90 Hz. Tyle tylko, że IPS. Producent dał zatem wybór, bo chociaż w kilku innych elementach realme 7 wypada słabej to ogólnie też „daje radę”, a jest jeszcze tańszy i być może byłby lepszym wyborem dla osób dużo grających na telefonie.

Przyciski fizyczne w realme 7 Pro nie są ulokowane do końca standardowo. Ten od zasilania znajduje się na prawym boku, ale przyciski regulacji głośności z drugiej strony. Towarzyszy im szuflada na karty SIM oraz kartę pamięci microSD.

Potrójna tacka to bez wątpienia atut, podobnie jak fakt, że poza złączem USB typu C znalazło się tu miejsce dla złącza słuchawkowego 3.5mm. realme 7 Pro jest też w stanie generować dźwięk stereo (nie najpotężniejszy, ale jednak), wykorzystuje bowiem dwa głośniki (nad ekranem oraz na dolnej krawędzi).

Specyfikacja realme 7 Pro - oprogramowanie i wydajność bez zarzutu

OS: Android 10 z realme UI

procesor: ośmiordzeniowy Qualcomm Snapdragon 720G (8 nm)

GPU: Adreno 618

RAM: 8 GB LPDDR4x

pamięć masowa: 128 GB UFS 2.1

czytnik kart microSD: tak

dual SIM: tak (niezależny)

łączność: Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac (2,4 GHz / 5 GHz), NFC

Wydajność jest mocną stroną realme 7 Pro jest. Ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 720G z Adreno 618 współpracujący z aż 8 GB pamięci RAM to naprawdę solidny zestaw, który zapewnia płynną pracę nawet z bardziej rozbudowanymi aplikacjami czy popularnymi grami. Większość z nich działa tutaj dobrze, co nie dziwi i potwierdza wyniki osiągane w benchmarkach.

realme 7 Pro powinien wystarczyć do tzw. codziennego użytkowania większości osób, a już z pewnością wszystkim chcącym kupić nowego smartfona za nie więcej niż 1300 zł. Wystarczające są też zasoby pamięci wewnętrznej, to 128 GB (około 111 GB dostępne dla użytkownika) z możliwością rozszerzenia o kartę microSD.

Część osób zastanawiać może oprogramowanie, realme to w końcu marka, która nie jest u nas najbardziej popularna. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 10 z nakładką realme UI. Wprowadza ona zauważalne, ale nie drastyczne modyfikacje, najbliżej jej chyba do ColorOS ze smartfonów Oppo. Producent zadbał o kilka dodatkowych funkcji, nie przesadzał za to z preinstalowanymi aplikacjami. Te, o które się jednak pokusił nie są szczególnie praktyczne, może poza Facebookiem, o ile ktoś z niego korzysta.

Jakie funkcje są godne uwagi i przydają się podczas obsługi smartfona? W przypadku tych związanych z wyświetlaczem z pewnością tryb ciemny i tryb redukujący emisję światła niebieskiego, a także opcja Ekran zawsze aktywny, czego z racji panelu Super AMOLED zabraknąć faktycznie nie powinno. Można liczyć na prezentowanie godziny, daty, poziomu naładowania baterii i ikon powiadomień.

Poza tym praktyczne opcje to chociażby Klonowanie aplikacji czy Dzielony ekran, producent pokusił się też o obsługę kilku gestów oraz Menedżer telefonu i Przestrzeń gier do łatwiejszego zarządzania instalowanymi treściami.

Bateria realme 7 Pro imponuje. Ma coś, czego konkurenci nie oferują

Zastosowana tu bateria 4500 mAh nie jest rekordowa, ale taką pojemność bez wątpienia można nazywać zadowalającą. W praktyce wypada bez większego zaskoczenia. realme 7 Pro wytrzymuje cały dzień nawet intensywnego użytkowania, a w przypadku wielu użytkowników powinien dawać radę przez 2 dni.

SOT, czyli czas włączonego ekranu, a więc i czas efektywnego korzystania z urządzenia oscyluje tu w granicach 6, 7 godzin. Maksymalnie w trakcie testów udało się dobić do 9,5 godziny. Jest to oczywiście uzależnione od kilku czynników, w tym od tego, jakich aplikacji się używa.

Co tu zatem imponującego? Zadbano o element sprawiający, że realme 7 Pro mocno wyróżnia się na tle konkurentów z podobnej półki cenowej. Mowa o ładowaniu SuperDart 65W, które pozwala na naprawdę błyskawiczne uzupełnianie energii. Pełne ładowanie trwa tutaj około 40 minut. I chyba warto nadmienić, że odpowiednia ładowarka jest dołączona do zestawu.

Jakość zdjęć z realme 7 Pro

aparat tylny (podstawowy): 64 Mpx, f/1.8 (Sony IMX682)

aparat tylny (ultraszerokokątny): 8 Mpx, f/2.3, kąt widzenia 119°

aparat tylny (makro): 2 Mpx, f/2.4

aparat tylny (czarno-biały): 2 Mpx, f/2.4

aparat przedni: 32 Mpx, f/2.5

filmy (tył): 4K Ultra HD 30 kl./s

filmy (przód): Full HD 30 kl./s

lampa LED: tak (pojedyncza)

Konfiguracja głównego aparatu fotograficznego jest już bardzo standardowa, wiele smartfonów kosztujących takie pieniądze wypada podobnie. Producent zdecydował się na obiektywy główny, ultraszerokokątny, makro oraz do pomiaru głębi, tutaj określany mianem portretowego, który jest czarno-biały.

Sama konfiguracja nie jest jednak tak ważna jak możliwości poszczególnych obiektywów i zapewniane przez nie efekty. Jeśli chodzi o obiektyw główny to, pamiętając o cenie smartfona, jest całkiem dobrze. Zdjęcia (domyślnie 16 Mpix, maksymalnie 64 Mpix) są dość szczegółowe i mają odpowiedni kontrast. Kolory niekiedy wydają się dodatkowo „podkręcane” (na cieplejsze), ale efekt nie jest przesadzony, przez co niektórzy mogą być z tego dodatkowo zadowoleni.

Obiektyw ultraszerokokątny ma znacznie skromniejszą rozdzielczość 8 Mpx i zgodnie z przypuszczeniami wypada już gorzej. Zdjęcia wykonywane przy jego użyciu nie są tak szczegółowe, sprawiają wrażenie delikatnie rozmytych. Jak najbardziej nadaje się jednak do użytku i dużo więcej z niego korzyści niż z dwóch pozostałych mało praktycznych obiektywów 2 Mpx. Ich brak byłby tu raczej nieodczuwalny. Obiektyw makro potrafi dawać frajdę, ale jeśli jest dobry, a tutaj nie można tego powiedzieć.



aparat tylny, obiektyw główny



aparat tylny, obiektyw główny, 64 Mpix



aparat tylny, obiektyw ultraszerokokątny



aparat tylny, obiektyw główny



aparat tylny, obiektyw główny, tryb Ultra Night

Gorsze warunki świetlne są oczywiście odczuwalne, ale i tu główny obiektyw wypada pozytywnie. Tryb Ultra Night nie okazuje się sztuką dla sztuki, warto z niego korzystać robiąc zdjęcia po zmroku. Co więcej, znalazł się tu dodatkowo tryb statywu, który zapewnia jeszcze lepsze zdjęcia nocne, ale jak sugeruje nazwa trudno wykorzystywać go przy fotografowaniu z ręki (konieczne jest trzymanie urządzenia nieruchomo przez 30, 40 sekund).

Zoom? Cyfrowy x2 oraz x5 z dość dobrymi efektami. Znalazło się też miejsce dla opcji fotografowania w trybach Portret i Panorama oraz Pro, a w nim możliwość skorzystania z opcji zapisu zdjęć w formacie RAW.



aparat tylny, obiektyw główny, zoom x2, zoom x5

Co z filmami? Realme 7 Pro rejestruje je w rozdzielczości maksymalnie 4K przy 30 fps. W przypadku rozdzielczości 1080p można wybierać pomiędzy 30 fps i 60 fps. Przewidziano też opcję rejestrowania wideo za pomocą obiektywu ultraszerokokątnego, ale w takim wypadku jakość jest ograniczona do 1080p przy 30 fps i średnio zadowalająca. Zabrakło optycznej stabilizacji obrazu, a obecna elektroniczna nie działa przy rozdzielczości 4K. Jeśli chodzi o nagrywanie wideo w zwolnionym tempie to dostępne są dwie opcje - 1080p przy 120 fps oraz 720p przy 240 fps.

Czy warto kupić realme 7 Pro?

Lista zalet realme 7 Pro jest bardzo długa. Nad wadami trzeba się natomiast dłużej zastanawiać i ostatecznie nie znajdziemy ich wiele. W takiej sytuacji odpowiedź na najważniejsze pytanie jest jasna - realme 7 Pro to smartfon godny polecenia. Pójdę nawet krok dalej stwierdzając, że jest obecnie jedną z najciekawszych konstrukcji do 1500 złotych.

Wszystkie najważniejsze elementy wypadają tu dobrze. realme 7 Pro dysponuje szczegółowym wyświetlaczem Super AMOLED, dobrym procesorem, dużymi zasobami pamięci i baterią zapewniającą dobre czasy pracy. Ma też NFC, dual SIM i, nazwijmy to, bonusy, których w tej klasie cenowej raczej nie doświadczamy.

Mowa o bardzo szybkim ładowaniu SuperDart 65W, bo możliwość pełnego naładowania smartfona w nieco ponad pół godziny to bardzo praktyczne rozwiązanie, i głośnikach stereo. Warto też nadmienić, że realme 7 Pro jest objęty gwarancją na 36 miesięcy, podczas gdy standardem na rynku są gwarancje 24-miesięczne.

realme 7 Pro ocena

szczegółowy wyświetlacz Super AMOLED

dobra wydajność procesora

8 GB RAM + 128 GB pamięci wewnętrznej

zadowalający czas pracy na baterii

bardzo szybkie ładowanie SuperDart 65W

Bluetooth 5.1, Wi-Fi ac i NFC

dual SIM + miejsce na kartę pamięci microSD

dość dobra jakość zdjęć z głównego aparatu

sprawny czytnik linii papilarnych w ekranie

wbudowane głośniki stereo

złącze słuchawkowe 3,5mm



z 4 tylnych obiektywów realnie przydają się tylko 2

brak optycznej stabilizacji obrazu

odświeżanie 60 Hz (głównie dlatego, że w tańszym Realme 7 zastosowano 90 Hz)

