70mai A400 + kamera tylna RC09 to niedrogi zestaw, który za 389 zł oferuje dobrą jakość wideo. Nagrywa filmy 1440p z przodu i 1080p z tyłu oraz można nim sterować za pomocą telefonu, przez Wi-Fi. Obsługuje też tryb parkingowy i mówi po polsku. Test 70mai A400 + RC09 set.

70mai A400 z kamerą tylną RC09 - niedrogo i dobrze

Jeśli ktoś w Polsce rozważa zakup dobrego wideorejestratora, to jest duża szansa, że w pewnym momencie zwróci uwagę na sprzęt 70mai. Powód jest prosty: kamery samochodowe tej marki łączą dobrą jakość i funkcjonalność, z atrakcyjną ceną. Jest to jedna z najważniejszych cech na które zwracamy uwagę przy zakupie. Chcemy mieć poczucie, że wydając pieniądze dostajemy maksymalnie dobry produkt.

W tym przypadku tak właśnie jest. Zestaw dwóch kamer 70mai A400 w chwili pisania tej recenzji kosztował 389 zł w oficjalnej polskiej dystrybucji. Za te pieniądze można go dostać od ręki w wielu popularnych sklepach. Czy nagrywa dobrej jakości filmy? Jak spisuje się na co dzień? Zapraszam do recenzji 70mai A400.

Obudowa, ergonomia, jakość

Kamera samochodowa 70mai A400 najwyraźniej chce przyciągnąć nieco młodszą klientelę, bo oferowana jest w trzech kolorach - czerwonym, białym i grafitowym. Ostatni z nich odbija najmniej światła i powoduje najsłabsze refleksy w szybie. Jednak przyznam, że sam chyba kupiłbym dla odmiany coś bardziej jaskrawego. Nie każdy jeździ ferrari, ale… Mazda Soul Red + czerwona kamera 70mai A400 wyglądałyby całkiem zacnie.

Ja do testu otrzymałem wersję najbardziej praktyczną - ciemną i matową. Przyznam, że na początku zaskoczyły mnie rozmiary tej kamerki. Wydawała mi się nieco za duża, ale gdy przykleiłem ją po prawej stronie za lusterkiem, to praktycznie nie zasłaniała widoku.

Bez uchwytu, za to z regulowanym obiektywem

Na górnej płaszczyźnie obudowy fabrycznie nałożono szeroką taśmę dwustronną, którą przyklejamy do listka folii elektrostatycznej. Natomiast sama folia trzyma się szyby bez użycia kleju. Efekt elektrostatyczny wystarczy - kamera trzyma się solidnie na wybojach.

Zaletą jest to, że taką folię można łatwo i szybko odkleić i przykleić ponownie, np. w innym miejscu lub w innym samochodzie. Jedynym minusem jest to, że po kilkukrotnym zdjęciu powierzchnia folii może złapać trochę kurzu i innych drobnych zanieczyszczeń, a przez to trzeba ją będzie wymienić na nową.

Na szczęście w komplecie są cztery takie listki oraz dwie dodatkowe taśmy dwustronne.

Skoro nie ma uchwytu, to jak dopasujemy idealny kąt nagrywania? Po prostu przechylając obiektyw. Zakres ruchu jest na tyle szeroki, że w zupełności wystarczy do użytku w samochodach osobowych, dostawczych i ciężarowych. Pole widzenia obiektywu wynosi 145 stopni, a jasność f/2.0.

Na lewym boku obudowy patrząc od strony wyświetlacza, umieszczono przycisk zasilania. Jest duży i wciska się lekko, co z jednej strony jest zaletą bo łatwo w niego trafić (np. by ręcznie włączyć/wyłączyć wyświetlacz). Jednak z drugiej strony również bardzo łatwo można go wcisnąć przez przypadek, podczas przenoszenia lub zdejmowania kamery.

Na prawym boku znajdziemy port micro USB do zasilania, złącze do podłączania kamery tylnej oraz slot microSD z gumową zaślepką.

Na dolnej krawędzi oprócz mikrofonu widoczne są cztery przyciski. Pierwszym przełączymy widok z kamer lub włączymy/wyłączymy mikrofon, drugim włączymy awaryjny zapis wideo, trzecim przejdziemy do galerii filmów i zdjęć, a czwartym otworzymy ustawienia.

Wyświetlacz

Na tylnej ściance oprócz szerokiego rzędu szczelin wentylacyjnych widoczny jest 2-calowy wyświetlacz. Jakość obrazu jest całkiem dobra, z pewnością wystarczy do ogólnego podglądu nagranych materiałów.

W bardzo jasny, słoneczny dzień wyświetlacz jest odrobinę za ciemny. Ale na szczęście nie jest to problem, ponieważ…

Podgląd na telefonie

Korzystając z darmowej aplikacji 70mai na Androida lub iOS, możemy wyświetlać większy, jaśniejszy i o wiele bardziej czytelny podgląd obrazu na smartfonie. Wystarczy po prostu włączyć hotspot W-Fi w kamerze 70mai A400 i połączyć się z nim na telefonie. Aplikacja jest przetłumaczona na język polski.

Oprócz tego w aplikacji mamy dostęp do filmów i zdjęć oraz możemy szybko i wygodnie zmieniać ustawienia wideorejestratora. Wygodnie zsynchronizujemy czas, dopasujemy głośność komunikatów głosowych (po polsku), czułość sensora przeciążeń, czas nagrywania wideo w pętli, a także rozdzielczość wideo.

Rzecz jasna jeśli mamy ochotę lub nie mamy pod ręką telefonu, to wszystkie ustawienia możemy zmienić bezpośrednio na kamerze. Dotyczy to rozdzielczosci, kompresji, czasów nagrywania, podglądu na wyświetlaczu, trybu parkingowego, a nawet aktualizacji oprogramowania.

Innymi słowy: aplikacja na telefon jest przydatna, ale nie jest obowiązkowa.

Tryb parkingowy

Kamera samochodowa 70mai A400 ma funkcję nagrywania filmów z przodu i z tyłu jednocześnie, w czasie gdy samochód stoi na parkingu z wyłączonym silnikiem. W ten sposób można nagrać potencjalne stłuczki na parkingu oraz akty wandalizmu. Może zapisać i zabezpieczyć wideo po wykryciu wstrząsu.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że tryb parkingowy działa tylko, gdy do kamery podłączony jest zestaw do stałego zasilania (70mai Hardwire Kit UP02). Można dokupić go oddzielnie, ale na szczęście nie jest to wielki wydatek - około 80 zł.

Przewody

W zestawie znajdziemy zasilacz podłączany do gniazdka 12 V wraz z przewodem o długości 3,5 m, a także przewód do kamery tylnej 5,5 m. Ważne jest to, że przewód tylny nie jest trwale zintegrowany z kamerą lecz podłączany do niej. Dzięki temu można go łatwiej wymienić w razie uszkodzenia.

Kamera tylna

Kamera tylna RC09 obejmuje pole widzenia 130 stopni. Jest mała, więc nie zasłania nadmiernie widoku przez tylną szybę. Jej obiektyw jest umieszczony na obrotowym pierścieniu, dzięki czemu możemy łatwo dopasować kąt nagrywania.

70mai A400 - jakość wideo w dzień i w nocy

Wideorejestrator 70mai A400 ma procesor Novatek NT96570, sensory światłoczułe GalaxyCore GC4653 oraz dość jasną optykę f/2.0 z przodu, a także sensor Fullhan FH8536 plus obiektyw f/2.0 z tyłu. Tutaj możecie sprawdzić specyfikację 70mai A400 i RC09 oraz porównać ja do innych kamer.

Bardzo ważna informacją dla przyszłych użytkowników jest to, aby nie zmieniać domyślnej rozdzielczości i metody kompresji. Standardowo jest to 2560 x 1440 px, 30 kl/s, wysoka kompresja (zapewne chodzi o H.265). Gdy zmienimy kompresję na niską (H.264), to automatycznie rozdzielczość przedniej kamery spadnie do 1920 x 1080 px, co samo w sobie nie byłoby niczym złym, gdyby nie to, że jakość spada bardzo mocno.

Zupełnie szczerze - zostawcie fabrycznie ustawioną rozdzielczość i kompresję. Wtedy wideo będzie miało najwyższą jakość możliwą w tej kamerze.

Filmy dzienne z przodu wyglądają dobrze. Nawet w ostrym świetle obraz jest wyraźny dzięki funkcji WDR (poszerzona dynamika tonalna). Ciekawostką jest to, że obraz z przedniej kamery jest o wiele mniej wyostrzony i przetworzony, niż tylny. Widać to wyraźnie, bo wideo przednie jest gładkie, bardziej naturalne. Numery tablic można odczytać, ale z dość bliskiej odległości.

Natomiast filmy tylne są o wiele bardziej wyostrzone i mają trochę więcej widocznych artefaktów cyfrowych, ale nie ma to większego znaczenia, bo realnie zapewniają coś dobrą szczegółowość w dzień. Można bez problemu ocenić sytuację za pojazdem, większe znaki, napisy, a z bliższej odległości również numery rejestracyjne. Dodam, że z tyłu nagrywany jest obraz FHD w 25 kl/s, a nie w 30.

A jak sytuacja wygląda w nocy? Tutaj zdecydowanie trzeba rozróżnić dwie sytuacje - jazda po oświetlonych ulicach miasta oraz jazda poza miastem.

W pierwszym z tych przypadków jest wystarczająco dobrze. Jasne, że nie można tutaj oczekiwać tak wysokiej jakości, jak w przypadku bardziej zaawansowanego (i droższego) wideorejestratora 70mai A500S. Jednak mamy dość wyraźny podgląd ogólnej sytuacji na drodze. W zasięgu lamp ulicznych szczegółowość w nocy jest całkiem dobra.

Nawet tylna kamera w mieście spisuje się nieźle. Przy małej prędkości lub w ujęciach statycznych szczegółowość jest na tyle dobra, że można bez problemu odczytać numery rejestracyjne.

Poza miastem, gdzie ulice nie są oświetlone z góry jest znacznie gorzej. Przede wszystkim pojawia się duży szum i sporo artefaktów cyfrowych. Mam jednak wrażenie, że problem nie leży po stronie sprzętu, lecz oprogramowania. Moim zdaniem jest duża szansa na to, że algorytmy przetwarzania obrazu zostaną poprawione w jednej z kolejnych aktualizacji. Przynajmniej w zakresie ulepszonej redukcji szumu.

Na ciemnych ulicach w kamerze tylnej nic nie widać, ale akurat w tym przypadku, gdy nic za nami nie jedzie i jesteśmy na tak zwanym “odludziu” nie ma wielkiej potrzeby, by nagrywać coś kamerą tylną. O wiele ważniejsza jest przednia, która może zarejestrować potencjalne kolizje ze zwierzyną lub przedmiotami leżącymi na jezdni.

Czy warto kupić 70mai A400? Opinia

Jeśli potrzebujesz solidnej, funkcjonalnej i dość taniej kamery do samochodu oraz ważniejsza jest dla Ciebie jakość filmów w dzień, a nie w nocy, to odpowiedź brzmi: tak, warto kupić 70mai A400.

Tym bardziej, że w polskich sklepach kupimy samą kamerę przednią za 299 zł, a w zestawie z kamerą tylną za 389 zł. Za te pieniądze jest to wideorejestrator godny uwagi.

A jeśli oczekujecie lepszej jakości, to kupcie znakomitą 70mai A500S Pro Plus+ za 369 zł lub w zestawie z tylną za 469 zł. Zapraszam również do zapoznania się z moją recenzją tego wideorejestratora. Udanego dnia!

Gdzie kupić kamery 70mai?

Oferowany sprzęt pochodzi z oficjalnej dystrybucji, posiada pełną gwarancję realizowaną w Polsce oraz wysyłany jest z polskiego magazynu.

70mai A400 + Rear Cam RC09 Set - ocena

w zestawie kamera przednia i tylna

dobra jakość wideo w dzień

rozdzielczość 2,5K z przodu i FHD z tyłu

menu, instrukcja i komunikaty głosowe po polsku

sterowanie kamerą za pomocą telefonu przez Wi-Fi

tryb parkingowy

nagrywanie filmów w pętli

dobra jakość wykonania

łatwy montaż bez uchwytu

długie przewody (3,5 oraz 5,5 m)



dość słaba jakość nagrań nocnych poza miastem

82% 4,1/5

