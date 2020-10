70mai A800 pod względem jakości obrazu jest najlepszym wideorejestratorem za mniej niż 500 zł. Ma też GPS, Wi-Fi, tryb parkingowy i można do niej podłączyć tylną kamerę samochodową 70mai RC06. Jeśli możesz wydać około 500 zł na wideorejestrator, to ten model jest wart zakupu.

70mai A800 4K to absolutny hit, za około 500 zł

Testowałem już wideorejestratory tanie i proste, a także drogie i zaawansowane, ale zupełnie szczerze nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek testował wideorejestrator bardziej opłacalny od tego. Szczególnie, jeśli Waszym priorytetem jest jakość wideo.

70mai A800 nagrywa bardzo dobrej jakości filmy 4K w dzień i w nocy, ma sensor Sony Starvis, świetną optykę, wyraźny 3-calowy wyświetlacz, odbiornik GPS z opcją rejestrowania prędkości, tryb parkingowy, asystenta pasa ruchu, dobrze wykonaną obudowę i aplikację do sterowania za pomocą smartfona, przez Wi-Fi.

Występuje w dwóch odmianach: sama kamera przednia A800 za około 450 zł oraz zestaw przednia A800 + tylna RC06, za około 550 zł. Ja testuję wersję podwójną i jestem pod dużym wrażeniem.

Czy są jakieś niedociągnięcia? Tak, ale zalet jest o wiele więcej. Oto co ten wideorejestrator potrafi.

70mai A800 + RC06 - recenzja

Żeby nie owijać w bawełnę, zacznę od rzeczy najważniejszej, czyli jakości wideo. 70mai A800 ma wysokiej jakości sensor Sony Starvis IMX415 i procesor HiSilicon Hi3559 V200. Pozwalają one nagrywać filmy w maksymalnej rozdzielczości 4K UHD 30 kl/s (3840 x 2160 px, 25-26 Mb/s).

Aktualizacja kamery jest zalecana

Warto jednak zwrócić uwagę na wersję oprogramowania i wykonać aktualizację. W starszej wersji, która może być obecna w kamerze po jej zakupie, podczas nagrywania jednocześnie z kamery przedniej i tylnej, rozdzielczość może być ustawiona maksymalnie na 2,8K 30 kl/s (2848 x 1600 px, przepływność około 13-14 Mb/s). Ponadto w 2,8K zwęża się też kadr (mniejszy kąt nagrywania).

Uspokajam - taka rozdzielczość też wystarczy. Spójrzcie sami i oceńcie. Poniższy film pokazuje fabrycznie ustawioną, niższą rozdzielczość 2,8K.



słoneczny dzień, wideo 2,8K (realna jakość jest lepsza, YouTube kompresuje obraz)

Moim zdaniem jest dobrze. Nawet niższa rozdzielczość 2,8K w pełni wystarcza, by szczegółowo odwzorować to, co dzieje się przed samochodem. Czy w przypadku nagrań 4K jest jeszcze lepiej? Sprawdźmy!

Żeby jednocześnie nagrywać 4K z przodu i Full HD z tyłu, potrzebna jest aktualizacja kamery, przynajmniej do wersji 1.0.6.



kamera przednia, pochmurny dzień, wideo 4K (realna jakość jest lepsza, YouTube kompresuje obraz)



kamera przednia, noc, miasto, wideo 4K (UWAGA - ukośne linie od źródeł światła są spowodowane przez szybę samochodu, a nie kamerę)



kamera przednia, noc, poza miastem, wideo 4K

Moim zdaniem na największe uznanie zasługuje ostrość obrazu, ilość szczegółów widocznych na filmach oraz jakość obiektywu, który jest całkiem ostry, nawet na brzegach kadru. Pod tym względem nie spotkałem jeszcze wideorejestratora za mniej niż 500 zł, który nagrywałby lepsze filmy.

Jasny (f/1.8), szklany obiektyw, o kącie widzenia 140 stopni, z powłoką przeciwodblaskową, bardzo dobry sensor światłoczuły, niezły procesor i znakomite algorytmy przetwarzania obrazu, zapewniają po prostu fenomenalną relację jakości do ceny.

Przejdźmy zatem do jakości wstecznej kamery samochodowej, 70mai RC06. Ją rzecz jasna należy traktować jako kamerę uzupełniającą, a nie podstawową. Obraz z niej powinien być dość wyraźny, by z relatywnie niewielkiej odległości, rozpoznać numery rejestracyjne i oczywiście markę oraz kolor pojazdu.

Warto dodać, że kamerę tylną RC06 można dokupić oddzielnie, za około 90 zł. Jeśli więc ktoś pojeździ trochę z A800 i stwierdzi, że jednak lepiej będzie się czuł, gdy nagrywany będzie również obraz z tyłu, to czeka go niewielki wydatek.



kamera tylna, dzień, miasto (realna jakość jest lepsza, YouTube kompresuje obraz)

Moduł wsteczny RC06, ma niższej jakości sensor światłoczuły Galaxycore GC2053 i procesor Fullhan FH8536H, a także ciemniejszy i prostszy obiektyw.



kamera tylna, noc, miasto (UWAGA - ukośne linie od źródeł światła są spowodowane przez szybę samochodu, a nie kamerę)



kamera tylna, noc, poza miastem

W nocy, na oświetlonych ulicach miasta kamera tylna może nagrać numery tablic i inne szczegóły, tylko jeśli filmowany pojazd jest blisko za naszym samochodem. Im dalej, tym większe rozmycie obrazu, które w połączeniu z wysoką kompresją uniemożliwia rejestrację szczegółów. Poza miastem, na nieoświetlonych ulicach w nocy, kamera tylna nie nagra w zasadzie żadnych istotnych detali. W dzień jest lepiej - można liczyć na większy dystans, z którego widoczne są numery tablic i szczegóły pojazdów oraz znaków, ale wciąż doskwiera słaba ostrość obiektywu tylnego, przez który obraz jest lekko "rozmydlony".

Realnie obraz cechuje się zdecydowanie mniejszą szczegółowością i większą kompresją, niż z kamery przedniej, a obiektyw powoduje lekkie rozmycie i nie ma tak dobrej rozdzielczości.

Słowem: obraz z kamery wstecznej, jest mniej ostry, ale wystarczający w sytuacji awaryjnej.

GPS, asystent pasa, asystent ruszania - w tej cenie to zalety

70mai A800 ma funkcje, które spotkać można w wielu znacznie droższych wideorejestratorach. Weźmy choćby GPS, który zapisuje na filmie dokładne współrzędne geograficzne miejsca zdarzenia. Bywa to bardzo przydatne, szczególnie w trasie poza miastem. Opcjonalnie można włączyć też zapis prędkości jazdy.

Jest również technologia ADAS (Advanced Driver-Assistance System), która po pierwsze monitoruje linie, oddzielające pasy ruchu i ostrzega kierowcę o ich przekroczeniu. To z kolei bywa przydatne, jeśli z jakiegoś powodu stracimy koncentrację i niechcący zaczniemy zjeżdżać na inny pas.

Dodatkowo system ten monitoruje pojazdy przed nami i daje znać, gdy ktoś ruszy, a my wciąż stoimy. To akurat jest funkcja dla osób, które często na światłach korzystają ze smartfona (czego absolutnie nie pochwalamy i nie polecamy). Daje znać, że powinniśmy już ruszyć, zanim ktoś za nami zacznie trąbić.

Tryb parkingowy

Znacznie bardziej przydatny jest tryb parkingowy, który sprawia, że kamery 70mai A800 + RC06 działają ciągle w trybie czuwania. Po wykryciu kolizji parkingowej lub innego wstrząsu, aktywują się i rozpoczynają nagrywanie. Dzięki temu mamy realną szansę nagrać samochód lub osobę, która uderzyła w nasz pojazd.

Warto jednak dodać, że do prawidłowego działania trybu parkingowego, konieczne jest stałe zasilanie kamery A800 z akumulatora samochodu. Jest to możliwe po dokupieniu zestawu 70mai Hardwire Kit za około 90 zł. Rzecz jasna, jeśli ktoś uważa, że tego nie potrzebuje, to z wszystkich innych funkcji, można korzystać bez tego akcesorium.

Menu kamery 70mai A800

Tutaj wypada zaznaczyć jedną z nielicznych wad wideorejestratora 70mai A800. Niestety ani kamera, ani aplikacja na telefon nie mają menu w języku polskim. Oczywiście jest język angielski i kilka innych, więc dla wielu osób obsługa menu będzie bezproblemowa. Jednak wciąż trzeba policzyć to jako mankament. Na szczęście jest to kwestia oprogramowania, a nie sprzętu, więc można liczyć na dodanie języka polskiego w przyszłej aktualizacji.

Menu kamery 70mai A800 jest proste, wyraźne i czytelne na dość dużym wyświetlaczu o przekątnej 3 cale. Ekran nie jest dotykowy, ale pod nim umieszczono cztery szerokie przyciski, które pozwalają poruszać się po menu bardzo łatwo.

Video settings - Ustawienia wideo: czułość zapisu awaryjnego, czułość trybu parkingowego, rozdzielczość, kompresja, zapis prędkości i czas trwania poszczególnych filmów (od 1 do 3 minut).

- Ustawienia wideo: czułość zapisu awaryjnego, czułość trybu parkingowego, rozdzielczość, kompresja, zapis prędkości i czas trwania poszczególnych filmów (od 1 do 3 minut). System settings - Ustawienia systemowe: Wi-Fi, automatyczne włączanie Wi-Fi i nagrywania, ADAS, czas wyłączania wyświetlacza, głośność dźwięków systemowych i powiadomień, automatyczne wyłączanie kamery, czas, język.

- Ustawienia systemowe: Wi-Fi, automatyczne włączanie Wi-Fi i nagrywania, ADAS, czas wyłączania wyświetlacza, głośność dźwięków systemowych i powiadomień, automatyczne wyłączanie kamery, czas, język. Format SD card - Formatowanie karty pamięci włożonej do kamery.

- Formatowanie karty pamięci włożonej do kamery. Reset factory - Przywracanie ustawień fabrycznych.

- Przywracanie ustawień fabrycznych. Download APP - Wyświetla kod QR, który możemy zeskanować smartfonem i szybko przejść do sklepu, w którym pobierzemy aplikację 70mai.

- Wyświetla kod QR, który możemy zeskanować smartfonem i szybko przejść do sklepu, w którym pobierzemy aplikację 70mai. System update - Aktualizacja systemowa. Wykonujemy ją w praktyce za pomocą aplikacji na smartfonie.

- Aktualizacja systemowa. Wykonujemy ją w praktyce za pomocą aplikacji na smartfonie. About - Informacja o kamerze. Tutaj sprawdzić możemy wersję oprogramowania.

Aplikacja mobilna do zdalnej obsługi kamery

Po połączeniu kamery ze smartfonem, przez Wi-Fi, możemy sterować większością jej funkcji zdalnie. Opcje są zbliżone do tych w menu kamery. Główną różnicą jest to, że w aplikacji można pobrać aktualizację i wysłać ją do wideorejestratora.

Jak już wspomniałem wcześniej, aplikacja nie jest przetłumaczona na język polski, ale może się to zmienić w przyszłej aktualizacji.

“Rikord widioł” - brak

Wiem, że w tak przystępnej cenie, ten wideorejestrator oferuje sporo funkcji i przede wszystkim świetną jakość wideo, ale warto też zaznaczyć, że nie można nim sterować, za pomocą komend głosowych. Trzeba oderwać rękę od kierownicy, by manualnie zapisać film.

Producent zrezygnował z tego, przynajmniej tymczasowo, gdyż w wielu przypadkach rozpoznawanie komend wypowiadanych z różnymi akcentami, było problematyczne. Szczególnie jeśli w tle działa np. radio.

Ergonomia i jakość obudowy na dobrym poziomie

70mai A800 to dobrze wykonany wideorejestrator. Ma dość ładną obudowę, niezłej jakości plastiki, diodę informującą o działaniu, donośny głośnik, solidne złącza oraz łatwo dostępny slot dla karty microSD.

Obiektywy zarówno w kamerze przedniej A800, jak i tylnej RC06 są obrotowe. Dzięki temu można optymalnie dopasować kąt nagrywania, niezależnie od pochylenia szyby.

W opakowaniu znajdziemy dwie folie elektrostatyczne, które przyczepiają się do szyby, bez kleju. Dopiero do nich przyklejamy kamery, co pozwala je łatwiej zdemontować w przyszłości.

Przewód zasilający kamery przedniej ma długość około 3,5 metra, a tylnej 5,5 m. Obie zasilane są z małej wtyczki do gniazdka 12V. Ma ona dwa porty USB - jeden pozostaje wolny, np. do ładowania smartfona.

Werdykt - czy warto kupić 70mai A800?

70mai A800 ma taką jakość wideo i taką funkcjonalność, jak wiele droższych wideorejestratorów. Są na rynku modele kosztujące 2-3 x więcej i mające podobne, albo gorsze możliwości.

70mai należy do ekosystemu Xiaomi, więc z pewnością potencjał producenta jest ogromny i nie ma problemu z masową, relatywnie tanią produkcją, ale jestem szczerze zdumiony, jak dobra jest ta kamera, za niecałe 500 zł.

Moduł przedni A800 jest oczywiście o wiele lepszy od tylnego RC06, ale przypadki, w których jeden samochód uderza w tył drugiego są zaskakująco częste, więc i tak bardzo dobrym pomysłem jest kupno zestawu 70mai A800 + RC06. Tym bardziej, że dopłacamy zaledwie około 90 zł, a mamy spokojniejszą głowę.

Za mniej niż 500 zł nie mógłbym bardziej polecać tej kamery. Jeśli chcesz wydać taką kwotę na wideorejestrator, to 70mai A800 będzie bardzo dobry.

Gdzie można kupić wideorejestrator 70mai A800

Oferowane poniżej kamery pochodzą z oficjalnej dystrybucji, z dostawą z Polski oraz posiadają pełną gwarancję, realizowaną w Polsce.

Sama kamera przednia 70mai A800 4K

Zestaw: 70mai A800 + tylna kamera RC06

Opcjonalne zasilanie do trybu parkingowego 70mai Hardwire Kit

70mai A800 + RC06 - ocena

fenomenalna relacja ceny do jakości

A800 nagrywa wyraźne, szczegółowe filmy 4K, w dzień i w nocy

możliwość podłączenia wstecznej kamery RC06 Full HD

odbiornik GPS (lokalizacja i prędkość)

dość duży wyświetlacz 3 cale

tryb parkingowy (stałe zasilanie)

obsługa za pomocą aplikacji

nagrywanie w pętli

łatwy montaż i demontaż kamer

długie przewody (3,5 + 5,5 m)



menu kamery A800 oraz aplikacja na telefon, nie są przetłumaczone na język polski

przeciętna jakość nagrań z kamery tylnej

98% 4,9/5

