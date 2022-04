Do naszej redakcji trafił odkurzacz Dreame T30 Neo. Postanowiliśmy przetestować to urządzenie i na tej podstawie odpowiedzieć na pytanie dotyczące tego czy warto kupić odkurzacz pionowy. Czy odkurzacz bezprzewodowy dobrze sprząta? Zapraszamy do zapoznania się z naszą recenzją.

ocena redakcji:









4,2/5

Odkurzacze Dreame

To nie pierwszy raz, kiedy na łamach naszego portalu gości odkurzacz marki Dreame. W ofercie tej firmy znajdują się odkurzacze pionowe, których przedstawicielem jest właśnie model T30 Neo, odkurzacze pionowe z funkcją mycia oraz roboty sprzątające, na przykład Dreame Bot W10, który niedawno testowaliśmy. Na koniec, postaramy się podpowiedzieć do jakich zastosowań lepszy okaże się robot sprzątający, a do jakich odkurzacz pionowy.

Specyfikacja produktu Dreame T30 Neo Rodzaj worka bezworkowy

Regulacja mocy tak

Wyposażenie odkurzacza turboszczotka, ssawka szczelinowa elektroszczotka, ssawka w kształcie litery "V"

Moc ssania 27000 (Pa) W

Moc silnika 550 W

Waga 1.76 kg

Rodzaj odkurzacza pionowy

Wyświetlacz LCD tak

Czas ładowania 240 min

Czas pracy bezprzewodowej do 90 min

Znaczki Dobry Produkt rozwiń

Odkurzacz Pionowy Dreame T30 Neo

Trzeba przyznać, że Dreame T30 Neo to dobrze wyglądające urządzenie. Design jest nowoczesny, a jakość wykonania stoi na wysokim poziomie. Z pewnością nie ma się wrażenia, że obcuje się z czymś tanim, a to dobrze, ponieważ za ten odkurzacz trzeba zapłacić ponad 1500 złotych.

Dominuje kolor szary. Tuż za uchwytem znajduje się niewielki, ale czytelny wyświetlacz, na którym wyświetlane są między innymi informacje na temat ustawionego poziomu siły ssania, pozostałego czasu pracy oraz poziomu naładowania akumulatora.

Sam odkurzacz waży 1750 gram.

Wyposażenie

Odkurzacze pionowe to urządzenia, które zazwyczaj wyposażone są w różnego rodzaju końcówki, które umożliwiają czyszczenie wielu rodzajów powierzchni. Nie inaczej jest w przypadku Dreame T30 Neo.

Poza samym odkurzaczem z filtrami oraz akumulatorem, w zestawie znajdziemy uchwyt do przechowywania odkurzacza wraz ze wszystkimi akcesoriami. Służy on także do ładowania akumulatora. Należy zamontować go do ściany za pomocą dwóch kołków rozporowych, które także znajdziemy w opakowaniu.

W zestawie znajduje się także dysza - przedłużka o długości 72 cm, która ułatwia odkurzanie podłogi oraz miejsc zlokalizowanych na dużej wysokości.

A teraz to co najważniejsze. W pudełku znajdziemy także cztery końcówki:

duża z turboszczotką o długości 22 cm,

mała z turboszczotką o długości 11 cm,

szeroka szczelinowa,

wąska szczelinowa.

Pierwsza nadaje się do odkurzania różnego rodzaju podłóg oraz do wykładzin dywanowych i dywanów. Jej zaletą jest duża szerokość, dzięki czemu odkurzanie nie trwa długo. Mniejsza końcówka ze szczotką z napędem przeznaczona jest do czyszczenia miękkich powierzchni, takich jak na przykład sofa, fotele czy siedzenia w samochodzie.

Mniejsza szczotka ma dłuższe włosie, dlatego skuteczniej wymiata znajdujące się na tego typu powierzchniach zabrudzenia. Dobrze radzi sobie także z włosami oraz sierścią.

Końcówki szczelinowe dobrze radzą sobie z trudnodostępnymi miejscami. Co więcej, posiadają szczotki, które można zsunąć, co ułatwia wymiatanie kurzu. Sprawdzą się one w odkurzaniu zakamarków mebli tapicerowanych, ale najbardziej przydają się podczas odkurzania samochodu. Dzięki tym dwóm końcówkom T30 Neo to dobry odkurzacz do samochodu.

Obsługa…

… jest dziecinnie łatwa. Do dyspozycji mamy trzy przyciski. Pierwszy służy do uruchamiania i zatrzymywania pracy silnika, drugi do wyboru mocy ssania, a trzeci aktywuje tryb pracy ciągłej. Dreame T30 Neo posiada trzy poziomy siły ssania: Eco, Med oraz Turbo. Tryb pracy ciągłej zmienia działanie pierwszego przycisku. W przypadku pracy ciągłej, po jego wciśnięciu silnik pracuje do momentu, gdy ponownie go nie wciśniemy. Przy wyłączonym trybie pracy ciągłej, silnik pracuje tak długo jak pierwszy ze wspomnianych przycisk jest wciśnięty. To w zasadzie tyle.

Czyszczenie odkurzacza

Warto podkreślić, że projektanci skupili się przede wszystkim na łatwości montażu i demontażu poszczególnych końcówek. Służą do tego wygodne i łatwe w użyciu zatrzaski.

Sprytnie wymyślone zostało opróżnianie pojemnika na kurz. Służy do tego przycisk, który z impetem otwiera jego dolną pokrywę. Dzięki kolejnemu przyciskowi z łatwością demontuje się cały zbiornik wraz z filtrem. Aby wyciągnąć pierwszy filtr trzeba po prostu pociągnąć go w górę, a demontaż drugiego wymaga jedynie przekręcenia go w stronę rysunku przedstawiającego otwartą kłódkę. Aby wyciągać chroniący silnik filtr HEPA wystarczy pociągnąć go w dół. Całość trwa zaledwie kilka sekund, a poradzi sobie z tym nawet osoba, która nie czuje się dobrze w tego typu czynnościach. Jest to naprawdę bardzo łatwe. Wszystkie filtry można, a nawet trzeba co jakiś czas płukać wodą z kranu, ale należy pamiętać, że muszą wyschnąć przed ich ponownym montażem.

Nieskomplikowane jest także demontowanie i montowanie szczotek w dwóch pierwszych wymienionych końcówkach. Wystarczy przekręcić znajdujące się z boku plastikowe „śrubki” i wyjąć szczotki, aby je wyczyścić.

Akumulator także wyciąga się po wciśnięciu jednego przycisku, a ładowanie może odbywać się poprzez podłączenie zasilacza bezpośrednio do odkurzacza lub do wspomnianego uchwytu.

Jak sprząta odkurzacz pionowy Dreame T30 Neo?

Na to pytanie odpowiedzieć można jednym słowem – skutecznie. Odkurzając podłogi najczęściej korzystałem z średniego poziomu siły ssania. W domu nie mam ani dywanów, ani wykładzin i T30 Neo radził sobie dobrze. Warto jednak dodać, że w trybie Eco zaraz po zakończeniu sprzątania ze szczotki wylatywało trochę tego co zostało zebrane, dlatego warto korzystać z wyższej siły ssania, która szybciej przenosi kurz i brud do zbiornika. Po zakończeniu sprzątania warto kontynuować pracę silnika przez 2-3 sekundy, żeby wszystko zostało wessane. Przydaje się także wspomniany wcześniej tryb pracy ciągłej. Minusem jest to, że odkurzacza nie można postawić w dowolnym miejscu. Trzeba go o coś oprzeć lub umieścić w uchwycie. Jest to nieco uciążliwe na przykład w przypadku, gdy chce się zrobić przerwę.

Turbo przydaje się do mocno zabrudzonych powierzchni, takich jak na przykład dywaniki samochodowe czy tylny fotel, na którym podróżują dzieci. Jak już wspomniałem, odkurzacz ten doskonale nadaje się do samochodu. Szczególnie przydatne są dwie końcówki szczelinowe oraz mniejsza turboszczotka, która dobrze radzi sobie z tym co znajduje się na tapicerce. Trzeba jedynie uważać na to, żeby zbyt długo nie korzystać z siły Turbo, ponieważ realny czas pracy wynosi w tym przypadku około 11 minut.

Czas pracy widoczny jest na wyświetlaczu. Po pełnym naładowaniu odkurzacz działa w trybie Eco około 40 minut, w trybie Med – 28 minut oraz wspomniane 11 w trybie Turbo. Nie są to może imponujące wyniki, ale dzięki dużej sile ssania czasu wystarcza na odkurzenie około 60-metrowego mieszkania lub samochodu osobowego. Warto przy tej okazji dodać, że ładowanie akumulatora od niemal 0 do 100% trwa deklarowane przez producenta 4 godziny.

Głośność pracy

Głośność zmierzona została przy pomocy zegarków Apple Watch zarówno z perspektywy osoby sprzątającej, jak i obserwatora znajdującego się około 1,5 – 2 metry od odkurzacza. Oto wyniki:

Perspektywa osoby sprzątającej: Eco: z turboszczotką: 70-71dB z końcówką szczelinową:68-69 dB Med: z turboszczotką: 74 dB z końcówką szczelinową: 71-72 dB Turbo z turboszczotką 81-82 dB z końcówką szczelinową 75-76 dB

Perspektywa obserwatora (odległość 1,5 – 2 m): Eco z turboszczotką: 68 dB z końcówką szczelinową: 65-66 dB Med z turboszczotką: 69 dB z końcówką szczelinową: 68 dB Turbo z turboszczotką: 77-78 dB z końcówką szczelinową: 72-73 dB



Różnica między głośnością pracy przy sile Eco i Med nie jest duża. Co więcej, da się przy tym rozmawiać lekko podniesionym głosem. Przy włączonym trybie Turbo z rozmowy lepiej zrezygnować.

Czy warto kupić odkurzacz Dreame T30 Neo?

Dreame T30 Neo to odkurzacz, który dobrze wywiązuje się z prac, do których jest przeznaczony. Bardzo dobrze radzi sobie z odkurzaniem powierzchni twardych jak i miękkich, takich jak meble tapicerowane czy tapicerka samochodowa. Nie było także problemu z dywanikiem łazienkowym. Dywanik został odkurzony z mocą Med, a następnie wytrzepany – nic z niego nie wyleciało. Urządzenie dobrze sprawdzi się przede wszystkim jako odkurzacz do czyszczenia trudnodostępnych miejsc, takich jak elementy mebli, półki oraz szuflady w szafie, wnętrze otwieranego łóżka czy samochód.

Obsługa odkurzacza jest bardzo łatwa – poradzą sobie z nim osoby, które nie mają do czynienia z nowoczesnym sprzętem AGD.

Irytujący jest fakt, że odkurzacza nie da się postawić w dowolnym miejscu. Nieco lepszy mógłby być także czas pracy na baterii, ale w tym przypadku tragedii nie ma. Warto też dodać, że można dokupić drugi akumulator.

Odkurzacz pionowy czy robot sprzątający?

Na koniec wróćmy do tego co obiecaliśmy na początku, czyli podpowiedzi co do wyboru rodzaju odkurzacza. Moim zdaniem odkurzacz pionowy służy przede wszystkim do sprzątania trudnodostępnych miejsc. Oczywiście bardzo dobrze radzi sobie także z podłogą, ale do jej czyszczenia lepsze są roboty, ponieważ nie wymagają poświecenia tak dużej ilości czasu, gdyż działają automatycznie. Co więcej, wydaje mi się, że co do zasady, odkurzanie i mycie podłogi odbywa się częściej niż czyszczenie wspomnianych wcześniej zakamarków czy samochodu. Robot odkurza nieco mniej dokładnie niż dobry odkurzacz pionowy i zdarza się, że zostaje coś na podłodze, ale usprawiedliwia to fakt, że robi to samodzielnie, a oszczędność czasu jest przy tym nieoceniona. Podsumowując – robot do sprzątania podłóg, odkurzacz pionowy do różnego rodzaju zakamarków.

Opinia o Dreame T30 Neo Plusy cztery końcówki i przedłużka w komplecie,

uchwyt do przechowywania odkurzacza i wszystkich akcesoriów,

czytelny wyświetlacz,

tryb pracy ciągłej,

trzy poziomy siły ssania,

łatwa i intuicyjna obsługa,

łatwy sposób czyszczenia odkurzacza,

nowoczesny design,

wysoka jakość wykonania, Minusy nie można postawić odkurzacza bez użycia uchwytu,

w trybie Eco kurz wypada z turboszczotki,

głośny w trybie Turbo