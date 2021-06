Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9 to cichy odkurzacz pionowy. Jest zasilany z akumulatora, ale zapewnia dobrą siłę ssania. Ma dwie końcówki z napędem i dwie bez. Można w nim łatwo wymienić ogniwo. Dobrze odkurza podłogi twarde, miękkie, tapicerkę i wnętrze samochodu. Recenzja.

Recenzja Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9 - prosty, mocny i w dobrej cenie

Patrząc na oferty i komentarze pojawiające się w Internecie można dojść do wniosku, że największą popularnością cieszą się obecnie dwa rodzaje odkurzaczy: roboty sprzątające oraz odkurzacze pionowe. Pierwsze z nich sprzątają za nas, ale nie odkurzą wszystkiego - np. mebli, półek, trudno dostępnych miejsc, albo np. samochodu. Od czasu do czasu trzeba użyć ręcznego odkurzacza, by wykonać zadania, które przerastają możliwości robota.

Właśnie w takich sytuacjach przydaje się bezprzewodowy odkurzacz pionowy. Dotrzemy nim bez problemu do zakamarków w domu, odkurzymy wnętrze pojazdu i pozbędziemy się sierści z tapicerki.

Oto moja opinia o Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9 - solidnym odkurzaczu cyklonowym, bez zbędnych bajerów, ale za to w dobrej cenie.

Nie ma wyświetlacza - to dobrze!

Większość odkurzaczy pionowych które testowałem wyposażona była w wyświetlacze, ale Xiaomi G9 go nie ma. Nie zaliczam tego do wad. Wręcz przeciwnie - im mniej elektroniki, tym mniej rzeczy które mogą ulec awarii. Zamiast wyświetlacza mamy klasyczny, ultra prosty w obsłudze suwak, z trzema pozycjami (I, II, III) oznaczającymi moc ssania.

Bardzo łatwa wymiana akumulatora

Pod uchwytem umieszczono akumulator, który można wysunąć dosłownie w ciągu sekundy. W razie potrzeby można bez problemu dokupić dodatkowy akumulator. Kosztuje niecałe 300 zł, ale ma w komplecie stację dokującą do ładowania.

Jeśli masz duży dom do ogarnięcia, to możesz w czasie sprzątania wymienić ogniwo i odkurzać dalej.

Co ważne, na obudowie akumulatora wbudowane są trzy diody informujące o stanie jego naładowania. Innymi słowy wyświetlacz na odkurzaczu naprawdę nie jest potrzebny. Może wygląda ładniej, ale bez niego cena jest niższa.

Dobra jakość i atrakcyjny wygląd

Odkurzacz Mi Vacuum Cleaner G9 nie wygląda jak wyjęty z filmów Sci-Fi. Przywołuje na myśl raczej wzornictwo skandynawskie - proste, użyteczne i ładne. Wszystkie powierzchnie poza zbiornikiem na kurz są matowe. Nie widać na nich drobnych zarysowań, co najwyżej lekkie wybłyszczenia (ale to raczej po dłuższym czasie użytkowania). Kształty są zaokrąglone, naturalne i bardzo wygodne.

Wciskając zaczep na spodzie można odłączyć zbiornik na kurz o pojemności 0,61 litra - ze spokojem wystarcza na sprzątnięcie średniej wielkości mieszkania.

Ze zbiornika wykręcamy moduł cyklonu z oddzielnym filtrem wstępnym. Można je rozłączyć i umyć jeśli zajdzie taka potrzeba. Trzeba tylko pamiętać, aby wysuszyć je idealnie (co najmniej 24 godziny) zanim włożymy je z powrotem do odkurzacza.

W obudowie odkurzacza umieszczono też końcowy filtr HEPA, który usuwa drobne pyłki. Jego również można czyścić na mokro (czysta woda bez detergentu + solidne suszenie 24 h).

Końcówki w komplecie

Duża końcówka z napędem - Podstawowa, służąca do sprzątania podłóg twardych i miękkich. Ma szeroką, napędzaną rolkę ze szczotkami, idealną do usuwania sierści z wykładzin i dywanów (oczywiście z parkietu, kafelków i paneli też).

Szeroką końcówką będziemy zazwyczaj sprzątać tylko podłogi, więc podłączamy ją do długiej, aluminiowej rury, która przenosi zasilanie do napędu.

Mała końcówka z napędem - Bardzo dobra do sprzątania mebli tapicerowanych i materaców. Ma rolkę ze szczotkami świetnie wybierającymi sierść. Jeśli trzeba można ją oczywiście podłączyć do rury, ale zazwyczaj używać będziemy jej na bliższych dystansach i podłączać bezpośrednio do odkurzacza.

Szeroka końcówka szczelinowa - Dobra do sprzątania półek, stolików i wnętrz samochodów. Ma wysuwaną szczotkę do odkurzania delikatnych powierzchni.

Wąska końcówka szczelinowa - Długa, smukła i dobra do odkurzania szczelin między poduszkami i tapicerką, wąskich przestrzeni między meblami, a także innych trudniej dostępnych zakamarków.

Uchwyt ścienny - Ładuje akumulator odkurzacza i ma miejsce do przyczepienia dwóch mniejszych końcówek. Pozwala wygodnie przechowywać odkurzacz. Śruby i kołki są w zestawie.

Tryby ssania

Tryby są trzy: Eco, Standard, High Power. Przełączamy je suwakiem w położeniach I, II, III.

ECO - Bardzo cichy, ale o najniższej sile ssania. Wystarczający do sprzątania luźnego kurzu i sierści z powierzchni twardych (podłogi, półki, stoliki itp).

- Bardzo cichy, ale o najniższej sile ssania. Wystarczający do sprzątania luźnego kurzu i sierści z powierzchni twardych (podłogi, półki, stoliki itp). STANDARD - Wciąż dość cichy, ale o znacznie lepszej sile ssania. To optymalny tryb do typowego, codziennego sprzątania podłóg. Zarówno twardych, jak i wykładzin oraz dywanów o krótkich włóknach.

- Wciąż dość cichy, ale o znacznie lepszej sile ssania. To optymalny tryb do typowego, codziennego sprzątania podłóg. Zarówno twardych, jak i wykładzin oraz dywanów o krótkich włóknach. HIGH POWER (TURBO) - Średnia głośność (całkowicie znośna) i jednocześnie najwyższa siła ssania. Dobry do krótkiego sprzątania silniej zakurzonych dywanów, również tych o długich włóknach. Świetny również do wybierania piasku z miękkich dywaników w samochodzie. Nie nadaje się jednak do regularnego, długiego sprzątania całych podłóg, ponieważ zużywa wiele energii z akumulatora. Maksymalne ssanie to około 120 AW (airwatts).

Minus należy się za brak blokady na włączniku. Trzeba trzymać na nim palec cały czas, by odkurzacz był włączony.

Głośność pracy

Pomiar wykonany z odległości 1,5 metra od odkurzacza (+/- 1 dB).

Eco - 51 dB

Standard - 61 dB

Turbo - 66 dB

Czas pracy na baterii

Eco - 1 godzina

Standard - niecałe 30 minut

Turbo - niecałe 10 minut

Są to czasy osiągane na gładkich, twardych powierzchniach. Jeśli sprzątamy wyłącznie długowłose dywany używając wyłącznie dużej szczotki z napędem, to czas pracy na baterii z całą pewnością będzie krótszy.

Ogólnie jednak należą się Xiaomi słowa pochwały. Około pół godziny odkurzania w standardowym trybie wystarcza do sprzątnięcia średniej wielkości mieszkania. Dla części osób odkurzacz pionowy stanowi uzupełnienie robota sprzątającego i służy do szczegółowego odkurzania trudniej dostępnych miejsc oraz tapicerek. Dlatego czas pracy jest moim zdaniem w pełni wystarczający - tym bardziej, że w razie potrzeby można akumulator wymienić na drugi w czasie sprzątania.

Czy warto kupić Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9? Opinia

Cichy, ale z dobrym ssaniem. Ładny, wygodny i dobrze wykonany, a jednocześnie atrakcyjnie wyceniony (700 - 750 zł). Ma dwie bardzo dobre końcówki z napędem oraz dwie szczelinowe. Radzi sobie z odkurzaniem zarówno podłóg twardych, jak i wykładzin i dywanów. Można nim szybko i sprawnie usunąć kurz i sierść z mebli tapicerowanych oraz z wnętrza samochodu. Działa wystarczająco długo na baterii, a sam akumulator jest wymienny i dostępny w sklepach (można kupić drugi i zmienić go w kilka sekund podczas sprzątania).

Moim zdaniem jeśli ktoś szuka dobrego i dość taniego odkurzacza pionowego, to Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9 jest wart zakupu.

Promocyjna cena + gratis + dostawa z Polski

W dniach od 21.06 do 26.06.2021 kupisz odkurzacz Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9 w niższej cenie nawet poniżej 700 zł (w zależności od kursu walut). Nabywcy dostaną gratis kamerę samochodową DDPAI N3 GPS. Oprócz tego AliExpress w tym czasie będzie rozdawał sporo dodatkowych kodów, które mogą jeszcze bardziej obniżyć końcową cenę odkurzacza, więc warto na nie polować. Co ciekawe spośród kupujących zostanie wybranych 10 osób, które otrzymają odkurzacz za darmo (wyboru będzie dokonywał sklep na AliExpress, a nie benchmark.pl).

Bardzo dużą zaletą jest szybka dostawa z polskiego magazynu (w ciągu 3 dni roboczych).

Dajcie znać w komentarzach co Wy o nim sądzicie. Udanego dnia!

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9 - ocena

dwie końcówki z napędem i dwie szczelinowe

trzy poziomy mocy ssania

cicha praca w najniższym trybie i dobra moc w najwyższym

skuteczne odkurzanie podłóg twardych, dywanów i mebli tapicerowanych

bardzo szybka i łatwa wymiana akumulatora

możliwość wyjęcia i umycia filtrów

solidna i ładna konstrukcja



brak możliwości zablokowania włącznika (podczas sprzątania palec musi naciskać na włącznik cały czas)