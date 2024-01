Testujemy 14-calowego MacBooka Pro z układem M3 Max. W tej konfiguracji kosztuje on nieco ponad 40 tysięcy złotych. Poznajcie bliżej komputer w cenie przyzwoitego używanego samochodu.

MacBook Pro za 40 tysięcy

Najnowsze modele MacBooków Pro z procesorami serii M3 zaprezentowane zostały podczas konferencji Scary Fast, która odbyła się 31 października ubiegłego roku.

Do naszej redakcji trafił najbardziej wypasiony egzemplarz 14-calowego MacBooka Pro.

Poza układem M3 Max w najmocniejszej wersji, czyli z 16‑rdzeniowym CPU, 40‑rdzeniowym GPU i 16‑rdzeniowym systemem Neural Engine, wyposażono go także w 128 GB zunifikowanej pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 8 TB.

Już na początku wspomnimy, że nie jest to komputer dla każdego. Oczywiście kupić może go każdy kto ma wolne 40 tysięcy złotych, ale takie komputery przeznaczone są do konkretnych, najbardziej zaawansowanych zadań. W przypadku tak zwanej pracy biurowej czy do domowego użytku równie dobrze sprawdzi sporo tańszy i mniej wydajny model, na przykład 13-calowy MacBook Air z układem M1 lub 15-calowy MacBook Air z układem M2.

Możliwości, którymi dysponuje testowany komputer są zdecydowanie za duże i niepotrzebne w przypadku „zwykłego” użytkowania w domu czy w biurze. Jeśli więc nie jesteście na przykład zaawansowanymi programistami, filmowcami, muzykami, twórcami grafiki 3D to przeczytajcie tę recenzję, żeby poznać bliżej komputer w cenie samochodu, ale nie kupujcie go. Po tym nieco przydługim wstępie przejdźmy do konkretów.

Specyfikacja produktu Apple MacBook Pro 2023 14,2 M3 Max

System operacyjny macOS Sonoma

Procesor główny (nazwa) Apple M3 Max

Karta graficzna Apple M3 Max

Wyświetlacz (przekątna) 14,2 cale/cali

Pamięć RAM 128 GB

Dysk twardy SSD 8 TB

Waga 1.62 kg

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, 3x Thunderbolt, combo jack (wejście/wyjście audio)

Wymiary (wys/sz/gł) 312 x 221 x 15.5 mm

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3024x1964 px

Wyświetlacz (technologia) Retina

Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3 rozwiń

MacBook Pro z M3 Max – pierwsze wrażenia

Konstrukcja

Jak na MacBooka przystało, materiały i jakość wykonania są tutaj na najwyższym poziomie. Nie można się do niczego przyczepić. Gwiezdna czerń, czyli kolor obudowy, który zarezerwowany jest dla modeli z M3 Pro i Max od razu przypadł mi do gustu, ale szybko okazało się, że widać na nim ślady palców.

Już na początku wspomnę także o gładziku i klawiaturze. Ten pierwszy jest całkiem spory, a jego wymiary to niemal 13 na 8 centymetrów. Nie jest on tak duży jak w 15-calowym modelu Air, ale to dobrze. Moim zdaniem, w testowanym modelu ergonomia pracy jest na dużo wyższym poziomie.

Uwagę zwracają także wloty powietrza, które umieszczone są z tyłu, po bokach oraz pod ekranem. W odróżnieniu od MacBooków Air, modele serii Pro mają aktywny system chłodzenia, który wykorzystuje wentylatory, więc takie wloty to konieczność przy tak dużej wydajności.

Ważna dla mnie jest także klawiatura. Klawisze są sprężyste, a skok niski – tak jak lubię. Warto także wspomnieć o pełnowymiarowych klawiszach funkcyjnych i przycisku Touch ID. Nie ukrywam, że jest to jedna z najlepszych klawiatur, z jakich miałem okazję korzystać, ale jest to subiektywne odczucie i być może kwestia przyzwyczajenia, ponieważ z MacBooków korzystam na co dzień od wielu lat.

Dodajmy jeszcze, że model z układem M3 Max waży 1,62 kg, czyli całkiem sporo jak na nowoczesnego ultrabooka, ale nadal niewiele. Przy jego przenoszeniu problemem nie będzie zatem waga, ale ryzyko uszkodzenia tak drogiej maszyny. Apple nie zadbało o żadne systemy ochronne. Wiele konkurencyjnych komputerów spełnia wymagania norm militarnych, co zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne i działanie czynników zewnętrznych, ale próżno szukać tego w przypadku MacBooków.

Wyświetlacz

Na co dzień korzystam ze wspomnianego już MacBooka Air z układem M1 i przyznam, że przesiadka na taki sprzęt robi dość spore wrażenie. Porównywanie testowanego komputera z moim MacBookiem Air nie ma raczej sensu, ale siłą rzeczy będę się do tych porównań odnosić.

Zdarza się, że spędzam wiele godzin ze swoim laptopem i jednym z ważniejszych aspektów jest dla mnie wyświetlacz. W tym przypadku jest naprawdę bardzo dobrze. Nie chcę tutaj cytować poszczególnych pozycji ze specyfikacji technicznej, ale największe wrażenie zrobiła na mnie jasność wynosząca 1000 nitów oraz technologia ProMotion zapewniająca adaptacyjną częstotliwość odświeżania do 120 Hz. Z drugiej strony są to rzeczy, bez których mógłbym żyć.

W mojej pracy tak wysoka częstotliwość odświeżania nie jest potrzebna, choć nawet szybkie przewijanie stron internetowych wygląda tutaj zupełnie inaczej i bardzo przyjemnie, ponieważ obraz znacznie mniej się rozmywa. Co do jasności ekranu, to za każdym razem, gdy automatycznie ustawiła się blisko 100% mimowolnie ją zmniejszałem, ponieważ wyświetlacz raził mnie w oczy. Są jednak zadania do zrealizowania, w których takie parametry wyświetlacza mają olbrzymie znaczenie. Dodam tylko, że poza opcją ProMotion, częstotliwość odświeżania ustawić można na stałych poziomach wynoszących 47,95 Hz, 48,00 Hz, 50,00 Hz, 59,94 Hz, 60,00 Hz. Dla przyjemności korzystam jednak z adaptacyjnego odświeżania.

Trudno nie wspomnieć o słynnym notchu, czyli wcięciu w ekranie. Wspomniałem już przy okazji recenzji MacBooka Air z M2, że w ogóle mi on nie przeszkadza i w ogóle nie rozumiem krytyki, która swego czasu się pojawiła.

Wbudowana kamera

Apple namiętnie montuje w MacBookach kamerę FaceTime HD o rozdzielczości 1080p, co w przypadku tak drogiej maszyny wygląda trochę śmiesznie. Co więcej, firma chwali się, że stosuje zaawansowany procesor ISP wykorzystujący techniki wideografii obliczeniowej. O ile w ciągu dnia w dobrym świetle nie ma problemu, to w nieco gorszych warunkach oświetleniowych jakość obrazu pozostawia sporo do życzenia, jak na sprzęt w tej cenie. Dodam, że nie są to spartańskie warunki (w takim świetle pracuję wieczorem przy komputerze). Sami zobaczcie i oceńcie jaki obraz rejestruje ta kamera.

Złącza

Kolejna rzecz, która odróżnia MacBooki Pro od MacBooków Air to złącza. W tym przypadku mamy do czynienia z kilkoma portami różnego rodzaju. Po lewej stronie znajduje się HDMI, Thunderbolt 4 oraz gniazdo na kartę SDXC.

Po prawej znajdziemy dwa porty Thunderbolt / USB 4, port MagSafe 3 do ładowania oraz gniazdo słuchawkowe 3,5 mm.

Głośniki

Testowany model wyposażony jest w sześć głośników przetwornikami niskotonowymi w technologii force‑cancelling, które wspierają dźwięk przestrzenny i to słychać. Przetestowałem je na tych samych utworach, z których korzystałem w przypadku testów słuchawek AirPods Pro 2 z portem Lightning i AirPods Pro 2 z portem USB-C.

Ogólne wrażenia są bardzo dobre. Jakość dźwięku porównałem ze swoim MacBookiem Air i oba te komputery dzieli przepaść, ale nie powinno to nikogo dziwić. Dźwięk jest głęboki, przyjemne są zarówno wysokie, średnie, jak i niskie tony. Balans jest dobry, ale nienachalnie wyróżniają się basy. Dźwięk jest szczegółowy i przestrzenny, ale szczególnie w tym ostatnim aspekcie Apple jest moim zdaniem co najmniej bardzo dobre.

Wydajność

Tradycyjnie przeprowadziliśmy kilka testów syntetycznych, które pozwolą porównać osiągi MacBooka Pro z układem M3 Max z innymi komputerami, choć te są zdecydowanie najlepsze spośród wszystkich testowanych przeze mnie Maców.

Geekbench 6 Cpu Multi Core

punkty, więcej=lepiej

Apple MacBook Pro 2023 M3 Max 8 TB 3108 MacBook Air 15 M2 1 TB 2560 MacBook Air 13 M1 256 2382 MacBook Studio M2 Max 2 TB 2850 MacBook Mini M2 Pro 1 TB 1960

Geekbench 6 Cpu Single Core

punkty, więcej=lepiej

Apple MacBook Pro 2023 M3 Max 8 TB 21274 MacBook Air 15 M2 1 TB 10025 MacBook Air 13 M1 256 8781 MacBook Studio M2 Max 2 TB 15029 MacBook Mini M2 Pro 1 TB 15125

Geekbench 6 Metal

punkty, więcej=lepiej

Apple MacBook Pro 2023 M3 Max 8 TB 157188 MacBook Air 15 M2 1 TB 45614 MacBook Air 13 M1 256 30275 MacBook Studio M2 Max 2 TB 143576 MacBook Mini M2 Pro 1 TB 52554

Geekbench 6 Opencl

punkty, więcej=lepiej

Apple MacBook Pro 2023 M3 Max 8 TB 93738 MacBook Air 15 M2 1 TB 27892 MacBook Air 13 M1 256 18367 MacBook Studio M2 Max 2 TB 86154 MacBook Mini M2 Pro 1 TB 52554

Blacmagic Disc Write

Mb/s, więcej=lepiej

Apple MacBook Pro 2023 M3 Max 8 TB 8226 MacBook Air 15 M2 1 TB 3037 MacBook Air 13 M1 256 2164 MacBook Studio M2 Max 2 TB 6532 MacBook Mini M2 Pro 1 TB 6138

Blackmagic Disc Read

Mb/s, więcej=lepiej

Apple MacBook Pro 2023 M3 Max 8 TB 5603 MacBook Air 15 M2 1 TB 2812 MacBook Air 13 M1 256 2971 MacBook Studio M2 Max 2 TB 5312 MacBook Mini M2 Pro 1 TB 4917

Blackmagic Raw 8k CPU

fps, więcej=lepiej

Apple MacBook Pro 2023 M3 Max 8 TB 68 MacBook Air 15 M2 1 TB 26 MacBook Air 13 M1 256 20 MacBook Studio M2 Max 2 TB 46 MacBook Mini M2 Pro 1 TB 42

Blackmagic Raw 8k GPU

fps, więcej=lepiej

Apple MacBook Pro 2023 M3 Max 8 TB 291 MacBook Air 15 M2 1 TB 59 MacBook Air 13 M1 256 38 MacBook Studio M2 Max 2 TB 228 MacBook Mini M2 Pro 1 TB 166

Cinebench R23 Single Core

punkty, więcej=lepiej

Apple MacBook Pro 2023 M3 Max 8 TB 21783 MacBook Air 15 M2 1 TB 7883 MacBook Air 13 M1 256 6640 MacBook Studio M2 Max 2 TB 14834 MacBook Mini M2 Pro 1 TB 14745

Cinebench R23 Multi Core

punkty, więcej=lepiej

Apple MacBook Pro 2023 M3 Max 8 TB 1879 MacBook Air 15 M2 1 TB 1588 MacBook Air 13 M1 256 1492 MacBook Studio M2 Max 2 TB 1748 MacBook Mini M2 Pro 1 TB 1636

Cinebench R23 Mp Ratio

punkty, więcej=lepiej

Apple MacBook Pro 2023 M3 Max 8 TB 11,6 MacBook Air 15 M2 1 TB 4,97 MacBook Air 13 M1 256 4,45 MacBook Studio M2 Max 2 TB 8,49

Speedometer 2.0

punkty, więcej=lepiej

Apple MacBook Pro 2023 M3 Max 8 TB 610 MacBook Air 15 M2 1 TB 412 MacBook Air 13 M1 256 355 MacBook Studio M2 Max 2 TB 443 MacBook Mini M2 Pro 1 TB 407

Geekbench 6 - CPU

Geekbench 6 - GPU

Blackmagic Disc

Blackmagic RAW

Wydajność CPU i GPU podczas dekodowania obrazów w wysokiej rozdzielczości. Próbka 8K (12:1).

Cinebench R23

GFXBench 5.0

Speedometer 2.0

Pomiar responsywności przeglądarki Safari.

Bateria i zasilacz

W modelach z układem M3 Pro oraz M3 Max montowane są baterie o pojemności 72,4 Wh.

Apple deklaruje, że w pełni naładowana bateria pozwala na maksymalnie 18 godzin odtwarzania filmów w aplikacji Apple TV lub 12 godzin bezprzewodowego przeglądania Internetu. Po pełnym naładowaniu baterii aplikacja iStat Menus wskazuje, że baterii wystarczy na 17 godzin i 50 minut pracy, ale wtedy, gdy komputer znajduje się w „stanie spoczynku”.

Testy baterii przeprowadziłem w GFX Bench Metal, a wyniki prezentują się następująco:

Warto jeszcze dodać, że wraz z tym modelem otrzymaliśmy zasilacz USB‑C o mocy 96 W. Za pomocą dołączonego do zestawu 2-metrowego przewodu USB-C na MagSafe 3 bateria ładuje się od 10% do 100% w niecałe 90 minut.

Krótkie podsumowanie

Możliwość korzystania z tego komputera utwierdziła mnie w przekonaniu, że nie jest to maszyna dla mnie. Oczywiście chętnie bym z tego komputera korzystał, ale jego zakup nie byłby w moim przypadku w żaden sposób uzasadniony. To zdecydowanie najdroższy i najbardziej wydajny Mac, jaki kiedykolwiek testowałem.

To komputer dla zaawansowanych grafików, programistów, architektów, muzyków, którzy w swojej pracy potrzebują ogromnej wydajności. Ten komputer zdecydowanie wart jest swojej ceny, ale tylko wtedy, gdy w pełni wykorzystane zostaną jego możliwości. Traktować należy go jako narzędzie pracy, które musi się zwrócić, a następie generować przychody.

Plusy wysoka jakość wykończenia

wysoka jakość wyświetlanego obrazu

wysoka wydajność

długi czas pracy na baterii

i długo by jeszcze wymieniać, ale za tę cenę nie może być inaczej Minusy kamera FaceTime HD o rozdzielczości 1080p

Apple MacBook Pro 2023 14,2