Apple zaprezentował trzy nowe komputery Mac. Przed Wami test jednego z nich - nowiutkiego, jeszcze pachnącego 15-calowego MacBooka Air 2023. Koniecznie przeczytajcie przed ewentualnym zakupem.

4,7/5

MacBook Air 15 cali - pierwszy test w polskim Internecie

Nowy MacBook Air (2023) wyposażony został w ekran, którego przekątna ma długość 15,3-cala. Jak już wspomniano, zaprezentowany został on w trakcie prezentacji otwierającej tegoroczną konferencję WWDC, która odbyła się w poprzednim tygodniu. Pierwsze egzemplarze trafią do swoich właścicieli już dziś. Mieliśmy już okazję krótko przetestować 15-calowy model wyposażony w układ Apple M2 z 8-rdzeniowym CPU i 10-rdzeniowym GPU oraz 16 GB zunifikowanej pamięci RAM i dysk SSD o pojemności 1 TB.

Chcielibyśmy podzielić się z Wami pierwszymi spostrzeżeniami na jego temat oraz wynikami kilku testów syntetycznych, które zweryfikowały jego wydajność.

15-calowy MacBook Air 2023 - pierwsze wrażenia

Wyświetlacz

To co pierwsze rzuca się w oczy to oczywiście wielkość laptopa, a przede wszystkim jego wyświetlacza. Zastosowany został w tym przypadku wyświetlacz z podświetleniem LED, który wykonany został w technologii IPS. Charakteryzuje się on między innymi możliwością odwzorowania szerokiej gamy kolorów P3 oraz jasnością na poziomie 500 nitów, co robi całkiem niezłe wrażenie przy tym rozmiarze. Całość dopełnia natywna rozdzielczość wynosząca 2880 na 1864 piksele, co daje 224 piksele na cal.

Na tak dużym wyświetlaczu o wiele lepiej pracuje się wykorzystując Split View, czyli dzielenie ekranu. Większy MacBook przyda się zatem tym, którzy pracują na wielu aplikacjach jednocześnie.

Warto jeszcze wspomnieć o notchu, czyli kontrowersyjnym wcięciu w ekranie, które zapożyczone zostało od iPhone’ów. Jest ono na tyle małe w porównaniu do całego ekranu, że w ogóle mi ono nie przeszkadza.

Obudowa i ogromny gładzik

Jako drugi swoją uwagę zwraca ogromny gładzik o wymiarach około 15 na 9 centymetrów. Uważam, że jego rozmiar jest nawet nieco przesadzony i nic by się nie stało gdyby był nieco mniejszy. Jestem przyzwyczajony do korzystania z mniejszych laptopów i mam wrażenie, że odległość od krawędzi obudowy do klawiatury jest trochę za duża, ale to raczej kwestia nawyków.

Obudowa wykonana została z aluminium. Według mnie zostaje na niej znacznie mniej odcisków palców niż w przypadku MacBooka Air z układem Apple Silicon M1. Materiał, z którego została wykonana jest przyjemny i nie sprawia wrażenia zimnego.

Waga MacBook Air 2023

Warto także wspomnieć o gabarytach. Komputer waży 1,51 kg, a jego wysokość po zamknięciu obudowy wynosi 1,15 cm, więc mimo swoich rozmiarów 15-calowy MacBook Air to niezwykle mobilny komputer, który bez problemu można wszędzie ze sobą zabrać.

Ważną kwestią jest także pasywny system chłodzenia, czyli brak wentylatorów. Od trzech lat korzystam z MacBooka Air z M1 i to rozwiązanie świetnie się sprawdza. Laptopa bez wentylatorów można z powodzeniem położyć na kolanach bez obaw o to, że się przegrzeje. Ja wykorzystuję komputer do prac biurowych, prostej edycji grafiki w programach i grania w nieskomplikowane gry z Apple Arcade, a obudowa nigdy nie zrobiła się nawet ciepła. No może poza wykonywaniem testów syntetycznych typu Cinebench czy GFX Bench.

MacBook Air 2023 - złącza

Kilka zdań na temat wbudowanych złączy. Jest gniazdo słuchawkowe oraz dwa porty Thunderbolt/USB 4 obsługujące ładowanie, DisplayPort, Thunderbolt 3, USB 4 oraz USB 3.1 drugiej generacji. Przypomnijmy, że od niedawna Apple powróciło do służącego do ładowania portu MagSafe. Wtyczka podłączana jest do niego za pomocą magnesu, co ma zapobiec spadnięciu komputera w przypadku pociągnięcia za przewód. To rozwiązanie kilka razy uratowało mojego MacBooka Pro z 2015 roku, który posiadał podobne rozwiązanie.

Głośniki

Apple chwali się także, że w większym MacBook Air zamontowano sześć głośników, czyli o dwa więcej niż w mniejszym modelu. Porównałem je z możliwościami mojego MacBooka z M1 na kilku piosenkach z Apple Music i o dziwo w obu przypadkach poziom głośności z odległości około dwóch metrów wynosił maksymalnie 69-70 dB. Różnica jest jednak w brzmieniu. Nowy MacBook brzmi o wiele lepiej w każdym zakresie. Zarówno wysokie, średnie jak i niskie tony są zdecydowanie lepsze.

Specyfikacja produktu Apple MacBook Air 15 M2 [1 TB] Znaczki Super Jakość, Super Mobilność, Super Design

System operacyjny macOS Ventura

Procesor główny (nazwa) Apple M2

Wyświetlacz (przekątna) 15,3 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 1 TB

Waga ok. 1500 g

Złącza audio mini-jack, 2x Thunderbolt

Podświetlenie klawiatury tak

Wymiary (wys/sz/gł) 340,4 x 237,6 x 11,5 mm

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2880x1864 px

Wyświetlacz (technologia) Liquid Retina

Procesor główny (ilość rdzeni) 8 rdzeni

Ekran dotykowy Nie

Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3

Napęd optyczny brak

Typ ekranu błyszczący (glare) rozwiń

Bateria i wydajność

Kolejność może nie standardowa, ale po dwóch dniach trudno powiedzieć jak będzie się ona sprawować. W 15-calowym MacBooku Air zastosowano akumulator o pojemności 66,5 Wh, czyli sporo większy niż w mniejszym modelu, ale deklarowany czas pracy jest taki sam. Wynika to zapewne przede wszystkim z większego zapotrzebowania na energię, które generowane jest przez wyświetlacz.

Przejdźmy teraz do wydajności. Jak już wspomniano, testowany egzemplarz wyposażony został w układ Apple Silicon M2 z 8-rdzeniowym CPU i 10-rdzeniowym GPU, a także 16 GB pamięci RAM i dysk SSD o pojemności 1 TB. Warto pamiętać, że w przypadku tego układu nie należy kupować modeli z 256 GB dyskiem, ponieważ ze względu na zastosowanie jednego układu pamięci, taki komputer radzi sobie w niektórych przypadkach gorzej niż modele z M1.

Postanowiliśmy przeprowadzić kilka testów syntetycznych, które pozwolą Wam na zweryfikowanie jego wydajności.

Geekbench 6 - 15-calowy MacBook Air



Wydajność CPU w Apple Silicon M2



Wydajność GPU w Apple Silicon M2

Wyniki zbliżone do innych modeli z układem M2

Blackmagic Disc - 15-calowy MacBook Air z pamięcią 1 TB

Co ciekawe, wynik jest dużo gorszy niż w przypadku Maca mini z układem M2 Pro i dyskiem SSD o pojemności 1TB.

Blackmagic RAW - 15-calowy MacBook Air

Wydajność CPU i GPU podczas dekodowania obrazów w wysokiej rozdzielczości. Próbka 8K (12:1).

Cinebench R23 - 15-calowy MacBook Air

Testy sprawdzający wydajność całego systemu. Rezultat można porównać z wynikami osiąganymi przez inne komputery.

GFXBench 5.0 - 15-calowy MacBook Air

Wydajność GPU w grach. Wyniki porównać można na stronie GFXBench.

Speedometer 2.0 - 15-calowy MacBook Air

Pomiar responsywności przeglądarki Safari.

Czy warto kupić 15-calowego MacBooka Air?

Nowy MacBook Air z układem Apple Silicon M2 oraz 15-calowym ekranem to komputer, który świetnie nada się do prac biurowych oraz średniozaawansowanej edycji grafiki i wideo. To zatem świetny komputer dla uczniów, studentów, pracowników biurowych, fotografów czy architektów. Duży ekran sprawia, że praca na nim będzie jeszcze łatwiejsza, ponieważ w porównaniu do 13-calowego modelu znacznie zwiększył się obszar roboczy. Gdyby jednak było jej za mało to ten komputer obsłuży jeden zewnętrzny monitor o rozdzielczości do 6K.

Na uwagę zasługuje także pasywny system chłodzenia oraz niska waga i smukła obudowa.

Kupując nowego MacBooka Air należy jednak liczyć się z wysoką ceną. Podstawowy model kosztuje 7299 złotych, a za testowany egzemplarz zapłacić trzeba aż 10899 złotych. Dysk SSD jest szybki, ale za tą cenę można wymagać czegoś więcej.

Podsumowując, jeśli cena tego komputera jest dla Was do zaakceptowania, to na pewno warto go kupić. Odwdzięczy się on wysoką jakością wykonania i wydajnością oraz długim czasem działania. Poprzedniego MacBooka Pro z 2015 roku z powodzeniem używałem przez niemal 5 lat i gdyby nie chęć przejścia na Apple Silicon to być może do dziś bym z niego korzystał. Wiem, że do tej pory działa lepiej niż nie jeden nowy laptop z Windowsem.

Opinia o Apple MacBook Air 15 M2 [1 TB] Plusy Wysoka wydajność

Wysoka jakość wyświetlacza,

Bezwiatrakowa konstrukcja,

Wysoka jakość wykonania,

Niska waga i smukła obudowa. Minusy Wysoka cena,

Wi-Fi 6, zamiast przynajmniej Wi-Fi 6E,

Dysk SSD mógłby być szybszy,

Głośniki mógłby być głośniejsze.

15-calowy MacBook Air - ocena końcowa 94% 4.7/5