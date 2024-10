Firma Apple zaprezentowała dziś nowy model komputera Mac mini. Został on wyposażony w czip M4, ale chyba największą nowością jest możliwość wyboru konfiguracji z M4 Pro. Sprawdzamy specyfikację i ceny nowego Maca mini.

Mac mini z M4 i M4 Pro

Wczoraj pojawiły się nowe modele komputerów iMac, które na swoim pokładzie mają między innymi czip M4, a dziś zadebiutowały nowe Maki mini.

W przeciwieństwie do iMaców, w nowych Macach mini do wyboru mamy dwa czipy: M4 oraz M4 Pro. Pierwszy dostępny jest tylko w mocniejszej wersji z 10‑rdzeniowym CPU (z 4 rdzeniami zapewniającymi wydajność i 6 rdzeniami energooszczę­dnymi) oraz 10‑rdzeniowym GPU. Czip M4 Pro w podstawowej wersji ma 12‑rdzeniowe CPU (z 8 rdzeniami zapewniającymi wydajność i 4 rdzeniami energooszczę­dnymi) oraz 16‑rdzeniowe GPU. W M4 przepustowość pamięci wynosi 120 GB/s, a w M4 Pro - 273 GB/s.

Najtańsza wersja komputera ma 16 GB zunifikowanej pamięci RAM oraz pamięć masową o pojemności 256 GB. W przypadku konfiguracji z czipem M4 Pro otrzymujemy co najmniej 24 GB zunifikowanej pamięci RAM oraz 512 GB pamięci masowej.

Komputer ma wbudowany głośnik oraz umieszczone z przodu gniazdo 3,5 mm z zaawansowaną obsługą słuchawek o wysokiej impedancji. W modelach z M4 z przodu dodatkowo znajdziemy dwa porty USB‑C z obsługą interfejsu USB 3 (do 10Gb/s), a z tyłu port Gigabit Ethernet, HDMI oraz trzy porty Thunderbolt 4 (USB‑C) obsługujące Thunderbolt 4 (do 40 Gb/s), USB 4 (do 40 GB/s) oraz DisplayPort.

W przypadku konfiguracji z M4 Pro zamiast portów Thunderbolt 4 zastosowano trzy porty Thunderbolt 5 (USB‑C) obsługujące Thunderbolt 5 (do 120 Gb/s), USB 4 (do 40 GB/s) i DisplayPort.

Komputer obsługuje także Wi‑Fi 6E i Bluetooth 5.3, a jego wymiary to 5 x 12,7 x 12,7 cm. Warto przy tej okazji wspomnieć, że został on przeprojektowany. Poprzednia generacja była nieco niższa, ale miała aż o 7 cm dłuższy bok. Co więcej, zastosowano także zupełnie nowy system chłodzenia.

Mac mini z M4 - ceny i dostępność

Najtańsza wersja Mac mini z M4, 16 GB zunifikowanej pamięci RAM oraz pamięcią masową o pojemności 256 GB kosztuje zaledwie 2999 złotych. Za najdroższą konfigurację trzeba zapłacić 23999 złotych. Taki komputer ma czip M4 Pro z 14‑rdzeniowym CPU i 20‑rdzeniowym GPU, 64 GB zunifikowanej pamięci RAM, 8 TB pamięci masowej SSD oraz złącze 10 Gigabit Ethernet.

Nowe Maki mini można zamawiać już teraz, a pierwsze egzemplarze trafią do swoich właścicieli 8 listopada.

Źródło: Apple