Honor Magic8 Pro jawi się pierwszy rzut oka niczym lustrzana kopia ubiegłorocznego Honor Magic7 Pro. A w zasadzie modelu z końca 2024 r. bo w Polsce premiera była z małym poślizgiem. I tak będzie tym razem, ale już możecie zobaczyć jakie robi zdjęcia i pierwsze wrażenie.

Druga połowa 2025 r. przyniosła nam premiery kilku bardzo dobrze wypadających pod względem foto flagowców rodem z Chin. Testowaliśmy na benchmark.pl Oppo Find X9 Pro, realme GT 8 Pro, a także vivo X300 Pro, każdy z ostrym zacięciem fotograficznym. Ten ostatni zdaje się być absolutnym jej królem, gdy pominiemy to co potrafi Huawei Pura 80 Ultra, również dostępny w Polsce.

Honor w styczniu 2025 r. rozwiązał tegoroczny worek smartfonowych flagowców foto dostępnych na polskim rynku wraz z modelem Magic7 Pro. Pojawił się on w trudnym okresie, bo z jednej strony był dopełnieniem premier z ubiegłego roku, z drugiej strony zapowiadał co ciekawego zobaczymy w tym roku. I tak w zasadzie powinno być i tym razem, bo prawdopodobnie styczeń, już w 2026 r., będzie miesiącem polskiej premiery Honor Magic8 Pro.



Przekątna ekranu jest nieznacznie mniejsza niż w poprzedniku, ale za to minimalnie wyższa jest rozdzielczość.

Europejska premiera czeka nas już lada moment, pojawiły się też przecieki z sugerowanymi cenami. To podobno 1199 euro za Honor Magic8 Pro z pamięcią 12/256 GB, a 1299 euro za wariant 16/512 GB. W przeliczeniu na nasze, oznaczałoby to, że trzeba liczyć się z wydatkiem od 5000 do 5500 złotych. Mówiąc inaczej Honor Magic8Pro nie walczyłby w konkurencją ceną, a z racji bardzo podobnej specyfikacji o sukcesie bądź fiasku modelu zadecydują niuanse. Jednym z nich jest praca podsystemu foto, bo wizualnie Honor nie będzie miał takiego haka jak realme GT 8 Pro z wymienną osłoną aparatów. A nawet Oppo Find X9 Pro (czy też OnePlus 15), który z tych ostatnio zaprezentowanych telefonów podoba mi się najbardziej.



Tygrysie paski na tylnej ściance to nie cienie, a własność materiału, który różnie odbija światło padające pod sporym kątem.

Zanim jednak przejdziemy do przykładów zdjęciowych, porównajmy sobie specyfikacje Honor Magic8 Pro, Honor Magic7 Pro, a także vivo X300 Pro. Dlaczego? To niedługo stanie się jasne.

Honor Magic8 Pro Honor Magic7 Pro vivo X300 Pro Ekran 6,71 cala LTPO OLED

1256 x 2808 px (458 ppi),

120 Hz, 6000 nit

NanoCrystal Shield

Dolby Vision 6,8 cala LTPO OLED

1280 x 2800 px (453 ppi),

120 Hz, 5000 nit

NanoCrystal Shield

Dolby Vision 6,8 cala LTPO OLED

1260 x 2800 px (452 ppi),

120 Hz, 4500 nit

Armor Glass

Dolby Vision, HDR10/10+ Głośniki Głośniki stereo

Brak portu minijack 3.5 cala Głośniki stereo

Brak portu minijack 3.5 cala Głośniki stereo

Brak portu minijack 3.5 cala Chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)

Adreno 840 Snapdragon 8 Elite (3 nm)

Adreno 830 Mediatek Dimensity 9500 (3 nm)

ARM G1-Ultra Pamięć RAM 12 lub 16 GB LPDDR5X 12 lub 16 GB LPDDR5X 12 lub 16 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 256 lub 512 GB UFS 4.1

(brak możliwości rozszerzenia) 256 lub 512 GB UFS 4.0

(brak możliwości rozszerzenia) 256 lub 512 GB Dual UFS 4.1

(brak możliwości rozszerzenia) Aparat tylny 50 Mpix, 12 mm, f/2.0, DP PDAF - ultraszerokokątny

50 Mpix, 23 mm, f/1.6, MD PDAF, OIS - szerokokątny

200 Mpix, 85 mm, f/2.6, MD PDAF, OIS - teleobiektyw (x3.7) 50 Mpix, 12 mm, f/2.0, DP PDAF - ultraszerokokątny

50 Mpix, 24 mm, f/1.4-2.0, MD PDAF, OIS - szerokokątny

200 Mpix, 72 mm, f/2.6, MD PDAF, OIS - teleobiektyw (x3) 50 Mpix, 15 mm, f/2.0, AF - ultraszerokokątny

50 Mpix, 24 mm, f/1.6, PDAF, OIS - szerokokątny

200 Mpix, 85 mm, f/2.7, MD PDAF, OIS - teleobiektyw (x3.7) Aparat przedni 50 Mpix, 21 mm, f/2.0

sensor TOF 3D 50 Mpix, 21 mm, f/2.0

sensor TOF 3D 50 Mpix, 21 mm, f/2.0 Wideo 4K/120p, 60p, 30p - aparat główny, tele

4K/60p, 30p - aparat przedni, ultraszerokokątny 4K/120p, 60p, 30p - aparat główny, tele

4K/60p, 30p - aparat przedni, ultraszerokokątny 4K/60p, 30p - aparat główny, tele

4K/60p, 30p - aparat przedni, ultraszerokokątny Łączność 5G, Wi-Fi 7

Bluetooth 6.0, NFC

GNSS (GPS, Glonass, BDS, GALILEO,QZSS,NavIC)

nadajnik IR

USB 3.2 typu C (OTG), DP 1.2

2 x nanoSIM (możliwość zamiany na eSIM) 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4, NFC

GNSS (GPS, Glonass, BDS, GALILEO,QZSS,NavIC)

nadajnik IR

USB 3.2 typu C (OTG), DP 1.2

2 x nanoSIM (możliwość zamiany na eSIM) 5G, Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4, NFC

GNSS (GPS, Glonass, BDS, GALILEO,QZSS,NavIC)

nadajnik IR

USB 3.2 typu C (OTG)

2 x nanoSIM (możliwość zamiany na eSIM) Biometria czytnik linii papilarnych ultradźwiękowy pod ekranem

rozpoznawanie twarzy 3D czytnik linii papilarnych ultradźwiękowy pod ekranem

rozpoznawanie twarzy 3D czytnik linii papilarnych ultradźwiękowy pod ekranem Bateria 6270 mAh, SiC

ładowanie przewodowe 100 W (PPS)

ładowanie bezprzewodowe 80 W

ładowanie zwrotne bezprzewodowe

ładowanie zwrotne przewodowe 5 W 5270 mAh, SiC

ładowanie przewodowe 100 W

ładowanie bezprzewodowe 80 W

ładowanie zwrotne bezprzewodowe

ładowanie zwrotne przewodowe 5 W 5440 mAh, SiC

ładowanie przewodowe 90 W

ładowanie bezprzewodowe 80 W

ładowanie zwrotne bezprzewodowe

ładowanie zwrotne przewodowe Wymiary 161.2 x 75 x 8.3 mm

(bez wystającej wysepki foto) 162.7 x 77.1 x 8.8 mm

(bez wystającej wysepki foto) 161.2 x 75.5 x 8 mm

(bez wystającej wysepki foto) Waga 219 g 223 g 226 g System Android 16 / MagicOS 10

(do 7 aktualizacji) Android 15 / realme UI 9.0

(do 7 aktualizacji) Android 16 / OriginOS 6

(do 5 aktualizacji) Odporność IP 66 / 68 / 69 IP68 / IP69 IP68 / IP69

Kwestia jednego przycisku i połowy milimetra. Czy wpłynie na ergonomię użytkowania?

Wizualnie zapowiada się nam podobne doświadczenie co w przypadku Honor Magic7 Pro. Inny jest jednak materiał tylnej ścianki i mam wrażenie, że jest to solidniejsze rozwiązanie niż wcześniej. Ale kluczowy jest w Honor Magic8 Pro dodatkowy przycisk. To nie novum, bo coś takiego ma na przykład Oppo Find X9 Pro. Tutaj jednak nie jest to Snap Button, a Przycisk AI. Tego AI zresztą Honor załadował do swojego flagowca sporo, ale trudno powiedzieć już dokładnie co i jak będzie działało, bo aktualizacje mogą to zmienić jeszcze przed sklepową premierą.



Podobnie jak wcześniej, Honor ma oddzielne menu w ustawieniach, gdzie zebrane są funkcje AI.

Wracając do rzeczonego przycisku, Przycisk AI umieszczony został w miejscu, w którym często pojawia się dodatkowy fizyczny spust migawki, jak we wspomnianym Oppo. Czy to dobry pomysł, a nie lepiej było dać ten przycisk na lewej krawędzi? To istotne, bo mam wrażenie, że tak, lepiej byłoby zrobić tak jak w Oppo czy też vivo. Honora używam jednak dopiero od kilku dni i jeszcze się nie zaprzyjaźniłem się na dobre ze wspomnianym przyciskiem.

Przycisk AI to jedna z dwóch rzeczy, które mogą wpłynąć na odmienną ergonomię użytkowania Honor Magic8 Pro w porównaniu z poprzednikiem. Druga to o pół milimetra mniejsza niż w poprzedniku grubość obudowy. A dokładnie tej części, którą trzymamy w dłoni, bo wysepka z aparatami jest prawie identyczna i wciąż daje wyraźnie znać o swojej obecności.



Dodatkowy spust migawki? Okazuje się, że w Honor Magic8 Pro ten przycisk ma więcej do zaoferowania.

Waga jest tylko kilka gramów niższa, więc wydaje się, że od tego jak czułe są nasze dłonie będzie zależało, czy te pół milimetra faktycznie ma znaczenie. A Przycisk AI? Ciekawe swoją drogą, jak często użytkownicy korzystają z takich dodatkowych elementów fizycznego interfejsu.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 i pojemniejszy, ale nie najpojemniejszy aku

Wciąż najwydajniejszy z instalowanych z smartfonach Snapdragonów to serce Honora Magic8 Pro. To można powiedzieć na pierwszy rzut oka jedna z dwóch rzeczy, które uzasadniają wprowadzenie nowego modelu. Można oczywiście powątpiewać, czy śrubowanie wydajności jest akurat tym co powinno napędzać rynek smartfonowy. Druga rzecz to pojemniejszy akumulator. W Europie Honor ponownie nas nie rozpieszcza, bo dostaniemy mniej pojemny wariant niż w Chinach, a nawet w reszcie świata. Jednak 6270 mAh to wciąż więcej niż 5270 mAh w Honor Magic 7 Pro. Różnica istotna i pierwsze wrażenie takie, że jest na pewno odczuwalna na plus dla Honor Magic8 Pro. Raczej nie należy się spodziewać tak dobrych wyników jak w Oppo czy realme, ale ten element jeszcze czeka na weryfikację.



Egzemplarz, który testuję ma 12 GB RAM, ale 512 GB pamięci wbudowanej. Kwestia konkretnego wariantu jak, który trafi do naszych sklepów, jak i jego ceny jest jeszcze otwarta.

Za to, czy odczujemy wyższą wydajność? Zauważalnie według benchmarków, mniej według osobistego odczucia. Najwydajniejszy ze Snapdragonów potrafi być stabilny jak skała podczas pracy, ale wymaga idealnego chłodzenia. Realme czy też vivo nie zdołały sobie poradzić z throttlingiem przy dłuższym obciążeniu, za to Redmagic osiągnął sukces. Po pierwszym tygodniu użytkowania Honora Magic8 Pro odnoszę wrażenie, że będzie raczej „tak jak zwykle”.

Honor Magic8 Pro wydaje się czymś podobnym do vivo X300 Pro

Nie napisałem, że klonem, bo byłoby to krzywdzące i dla jednej i dla drugiej strony/ Podobieństwa wizualne z zewnątrz jak i w oprogramowaniu są, podsystem foto też ma zbliżoną specyfikację. Vivo ma jednak chipset Mediatek, a Honor wierny jest Snapdragonowi.



Na tylnej ściance wyraźnie zaznaczona jest technologia, która gra rolę w trzech aparatach. Lewe górne oczko to atrapa uzupełniająca wizualnie wysepkę.



Z przodu mamy podobną sytuację jak rok temu, czyli szerokie wycięcie na aparat przedni i czujnik głębi.

Jakości fotografii jeszcze nie oceniam, ale po obejrzeniu, tych które wykonałem, chodzą już mi po głowie takie pytania. Czy Honor Magic8 Pro okaże się smartfonem, który niewiele fantazjuje fotograficznie. Czyli odnosi się do pomocy AI przy odwzorowywaniu detali zdjęć na sporym zoomie, na przykład tekstu lub ludzkich sylwetek? To jedno. Drugie jeszcze istotniejsze, to jak wypadnie w porównaniu z vivo X300 Pro fotograficznie, ale i cenowo. Bo literalnie rzecz ujmując vivo X300 Pro jest jeszcze cieńszym smartfonem niż Honor Magic8 Pro, ale to przecież tylko milimetry.

Zdjęcia z Honor Magic8 Pro. Przedpremierowe przykłady

Zapaleni użytkownicy smartfonowych aparatów zauważą zapewne istotne zmiany, czyli brak zmiennej fizycznie przysłony w głównym aparacie na tylnej ściance, a także większą ogniskową teleobiektywu. Na megapiksele jest jednak tak samo jak dotychczas. Czyli mamy po 50 Mpix dla ultraszerokiego i szerokiego kąta oraz 200 Mpix w teleobiektywie. I 50 Mpix sensor w aparacie z przodu. Wszystkie mają tak jak wcześniej AF i to się chwali. Główny aparat i teleobiektyw są stabilizowane optycznie.

Honor nie współpracuje oficjalnie z żadną z firm z branży foto, ale w oprogramowaniu aparatu znajdziemy filtry, które sugerują, że nie traktuje tematu zdjęć po macoszemu. Oprogramowanie ma także kilka ciekawych opcji, jak ręczna regulacja ostrości nawet w trybie Zdjęcie. Znajdziemy tu także wsparcie dla Trybu przeźroczystości, który widoczny jest w interfejsie strony głównej. Poniżej garść przykładowych zdjęć z opisem w jaki sposób zostały wykonane. Oglądajcie i oceniajcie, czy sugestie w sieci sugerujące, że będzie to fotograficzna bestia, mają pokrycie w praktyce.

Na początek gmach Politechniki Warszawskiej. Pierwsze, drugie i siódme zdjęcie wykonane na zoomie optycznym. Pozostałe zdjęcia na wartościach pośrednich.

Zdjęcia wnętrz auli Politechniki Warszawskiej.

Tekst na zoomie x10 i x100. Bez włączonego poprawiania AI.

Zdjęcie na zoomie x50 bez włączonego poprawiania AI (po lewej) i z włączonym poprawianiem (po prawej).

Inne przykłady.

I jeszcze garść zdjęć nocnych.

I na koniec zdjęcie nocne bez poprawiania AI (po lewej) i z poprawianiem (po prawej).

Honor Magic8 Pro. I jak ja to widzę?

Choć to pierwsze wrażenia, to Honor Magic8 Pro zasługuje na kilka słów podsumowania. Osobiście cieszę się, że trafi do sprzedaży i sądzę, że ma szanse zabłysnąć nie tylko fotograficznie. To nie będzie jednak łatwe, w specyfikacji nie ma bowiem nic ponad to co już zobaczyliśmy w tym roku. Jak zwykle czekam niecierpliwie na aktualizację aplikacji aparatu (przydałoby się wykorzystanie tele w makro), choć już teraz jestem pozytywnie zaskoczony, mimo iż Honor to gwarancja dobrych zdjęć. Na ostateczną ocenę jeszcze przyjdzie czas.

Smartfon na cele testowe użyczyła bezpłatnie firma Honor. Jest to niezależna opinia dziennikarska