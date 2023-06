Miałem okazję uczestniczyć w prezentacji otwierającej konferencję Apple WWDC 2023. Zaprezentowano nowe systemy operacyjne, nowe modele komputerów Mac, ale największym zaskoczeniem były okulary Vision Pro. Zapraszam na moją relację.

Konferencja WWDC na żywo to zupełnie inne doznanie

Możliwość uczestniczenia w prezentacji otwierającej konferencję Apple WWDC to coś niesamowitego. To zupełnie inne doznanie niż oglądanie jej w Internecie. Można porównać to do oglądania jakiegoś wydarzenia sportowego w telewizji i na żywo na stadionie. Kto był ten wie. Dla fana marki emocje są niesamowite, ale trzeba przyznać, że firma Apple dba o to by atmosfera była odpowiednio podgrzana.

Już samo wejście na teren głównej siedziby firmy, która nazywa się Apple Park, było bardzo ekscytujące. Przed budynkiem stali pracownicy, którzy witali gości, wiwatując klaskając i krzycząc słynne „dab dab di ci!”. Nie brakowało ich także w innych miejscach na terenie parku.

Warto przy tej okazji dodać, że powierzchnia kompleksu jest ogromna, a przejście z jednego budynku do drugiego zajmuje kilka minut. To co rzuca się w oczy to bardzo dużo zieleni. Dowiedzieliśmy się, że na terenie parku rośnie 8000 drzew, a znajdują się one nawet wewnątrz budynków.

Prezentację oglądaliśmy na świeżym powietrzu na ogromnym ekranie. Niestety trafiło nam się miejsce z tyłu, ale ustawiono dodatkowe telewizory, na których mogliśmy oglądać to wydarzenie. Całość była wcześniej nagrana więc nie widzieliśmy nic innego niż osoby, które oglądały prezentację w Internecie, ale była mała niespodzianka.

Kilka minut przed rozpoczęciem na scenie pojawili się Tim Cook, prezes firmy Apple oraz Craig Federighi, starszy wiceprezes do spraw inżynierii i oprogramowania. Powiedzieli kilka słów, a następnie zaczęła się prezentacja.

Nowe modele komputerów Mac

Rozpoczęto od komputerów Mac. W ciągu 15 minut przedstawiono trzy nowe modele. Zgodnie z przewidywaniami pojawił się 15-calowy MacBook Air, który wygląda tak jak jego mniejsza wersja, ale jest po prostu większy. Komputer wyposażony jest w układ Apple Silicon M2. Wyświetlacz Liquid Retina ma przekątną, której długość wynosi dokładnie 15,3 cala. Laptop waży zaledwie 1,24 kilograma. Zanim przejdziemy dalej, to już w tym momencie dodam, że zaraz po prezentacji udaliśmy się do tak zwanej strefy hands-on, gdzie mogliśmy obejrzeć nowe komputery, a nawet chwilę ich poużywać.

Znajdowała się ona w budynku o nazwie Steve Jobs Theater. Nowy Mac Book Air rzeczywiście jest lekki, a jego obudowa jest bardzo smukła. Ma się wrażenie, że komputer jest wręcz nienaturalnie lekki, jeśli wziąć pod uwagę jego rozmiary. Miałem okazję go trzymać, a podnieść można go trzema palcami. Zastosowana bateria wystarcza podobno na 18 godzin pracy, ale trudno w to nie wierzyć. Jeśli ktoś miał okazję korzystać dłużej z MacBooków z procesorami Apple to wie, że bez problemu działają kilkanaście godzin na baterii, tak jak na przykład mój MacBook Air z układem M1.



15-calowy MacBook Air z M2 i 13-calowy MacBook z M1

Następnie pokazano nowe modele komputerów dla tak zwanych profesjonalistów, czyli Maca Studio oraz Maca Pro. Pierwszy dostępny jest z czipem M2 Max lub nowym M2 Ultra, a w przypadku Maca Pro dostępny jest wariant jedynie z układem M2 Ultra, który pozwala na obsługę 192 GB pamięci RAM.

Nowy Mac Studio

Ważne jest, że użytkownicy będą mieć możliwość rozbudowy Maca Pro w oparciu o magistralę PCIe. Jeszcze ważniejsze jest to, że Mac Pro poprzedniej generacji był ostatnim komputerem Apple, który wyposażony był w procesory marki Intel.

Od dziś wszystkie Maki działają na bazie układów Apple Silicon. To swego rodzaju przełom i zakończenie ery Intela w komputerach marki Apple. W strefie hands-on mieliśmy okazję zobaczyć wnętrze tego Maca Pro i trzeba przyznać, że wygląda imponująco.

Nowe systemy operacyjne

Jak to zwykle bywa, prezentacja nowych wersji systemów operacyjnych była przepakowana informacjami. Całość trwała około godzinę, a zaprezentowano najważniejsze funkcje w iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma, watchOS 10 oraz tvOS 17.

Tym co mnie zdziwiło były reakcje ludzi na przedstawiane nowości. Ludzie reagowali bardzo żywiołowo. Klaskali nawet wtedy, gdy prezentowano nowy widok zdjęć w aplikacji Kontakty. Wygląda to ładnie, ale przecież nie jest to nic nadzwyczajnego. Byli i tacy, którzy dawali owacje na stojąco, a nawet podskakiwali na krzesełkach z ekscytacji.

Okulary Vision Pro

Po mniej więcej 1 godzinie i 20 minutach zakończyła się prezentacja komputerów oraz systemów operacyjnych. Tim Cook krótko podsumował nowości, a wszyscy zaczęli się zastanawiać czy to już koniec. Nagle padły słynne słowa, które na prezentacjach zwykł mówić Steve Jobs - „one more thing”. Zapadła martwa cisza, a następnie zaczęły się wiwaty.

Jak wiadomo zaprezentowane zostały okulary wykorzystujące technologię wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, które nazywają się Vision Pro i działają pod kontrolą systemu operacyjnego visionOS. To zupełnie nowy produkt w portfolio firmy Apple, a także na rynku w ogóle. Firma Apple wyprzedziła teraźniejszość i zaprezentowała produkt z przyszłości. Jak powiedziano w trakcie prezentacji, Vision Pro to pierwszy produkt Apple przez który się patrzy, a nie na który patrzy. Prezentacja wyglądała imponująco, ale niestety nie mieliśmy okazji przetestować tego produktu.

Vision Pro kontroluje się za pomocą oczu, gestów i głosu. Jako jeden z przykładów podano, że wystarczy spojrzeć na wyświetlany przed oczami użytkownika wirtualny pasek wyszukiwania w jakieś aplikacji i zacząć wypowiadać frazę, która ma zostać wyszukana, na przykład tytuł filmu w Apple TV.

Okulary mają formę gogli narciarskich i póki co nie wyobrażam sobie żeby nosić je na co dzień, ale może to kwestia tego, że wcześnej w ogóle nie mieliśmy do czynienia z podobnym produktem, z którego można by korzystać cały czas. Przecież jeszcze kilkanaście lat temu nikt nie wyobrażał sobie, że telefon komórkowy nie będzie mieć klawiatury.

Okulary napakowane są najnowocześniejszą technologią, a przy ich projektowaniu zarejestrowano ponad 5000 patentów. Są wyposażone w dwa procesory - M2 oraz zupełnie nowy R1, który przetwarza dane pozyskiwane przez 12 kamer, 5 czujników i 6 mikrofonów. Dwa niewielkie ekrany typu micro-OLED o wielkości znaczka pocztowego posiadają aż 23 miliony pikseli. Obudowa wykonana jest ze szkła i aluminium, a opaska na głowę z miękkiej dzianiny.

Warto jeszcze wspomnieć o zupełnie nowym systemie uwierzytelniania o nazwie Optic ID, który analizuje tęczówkę oka użytkownika. Za jego pośrednictwem będzie można między innymi odblokowywać urządzenie oraz autoryzować płatności w internecie przez Apple Pay.

Okulary pojawią się na początku przyszłego roku w Stanach Zjednoczonych, a w kilku innych krajach nieco później. Nie wiadomo jeszcze czy będą dostępne w Polsce, ale ze względu na brak obsługi języka polskiego przez asystenta głosowego Siri, wydaje się to mało prawdopodobne. Pozostaje jeszcze kwestia ceny, która wynosi aż 3499 dolarów, co w Polsce przełożyło by się na sumę wynoszącą ponad 15 tysięcy złotych.

Jak już wspominałem, po prezentacji udaliśmy się do strefy hands-on, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć Vision Pro, ale nie mogliśmy ich nawet dotknąć. Wyglądają schludnie, ale trzeba przyznać, że gabaryty są spore. Do tego dochodzi zewnętrzny akumulator, którego rozmiar jest niemal taki sam jak rozmiar paszportu. Czas pokaże czy tego typu urządzenie przyjmie się na rynku. Można zaryzykować, że zanim trafi ono pod strzechy minie co najmniej kilka lat. Póki co problemem będzie jego forma - duży rozmiar i zewnętrzny akumulator oraz cena.

One more thing...

Tuż przed moim wyjściem z budynku Steve Jobs Theater spotkała mnie nie lada niespodzianka. Pojawił się tam sam Tim Cook i udało mi się z nim zrobić zdjęcie. Nie było możliwości aby choć chwilę porozmawiać, ponieważ od razu obskoczył go tłum ludzi.

Podsumowując, udział w prezentacji oraz sama możliwość odwiedzenia Apple Park były bardzo ekscytujące. Tak do końca nie da się tego opisać, trzeba to poczuć.

Na koniec jeszcze kilka zdjęć z mojej wizyty w siedzibie firmy Apple.

Budynek główny nazywany donutem ze wzgledu na jego kształt

Steve Jobs Theater

Strefa hands-on z okularami Vision Pro

Makieta Apple Park