Apple Vision Pro – tak nazywają się pierwsze gogle amerykańskiego giganta, który pochwalił się tym gadżetem podczas swojej konferencji WWDC 2023. To nie lada ciekawostka.

Apple Vision Pro – gogle Apple oficjalnie zapowiedziane

Długo czekaliśmy na ten moment i podczas WWDC 2023 się doczekaliśmy. Światło dzienne ujrzały gogle Apple Vision Pro (bo jednak tak, a nie Reality Pro, będą się nazywać). To okulary rzeczywistości mieszanej, czyli zarazem okulary AR i gogle VR. Całość zadziała pod kontrolą nowego systemu VisionOS.

Standardowo okulary Apple Vision Pro pozwalają obserwować realny świat i jedynie nakładają na ten widok dodatkowe, cyfrowe elementy. Przed naszymi oczami mogą pojawić się okna rozmaitych programów, takich jak przeglądarka internetowa czy komunikator. Możemy też odtworzyć sobie film i (tak jak w przypadku wszystkich innych okien) swobodnie dostosować położenie i rozmiar obrazu.

Do pracy i rozrywki – co potrafią okulary Apple Vision Pro?

Bez trudu można jednak zmienić Apple Vision Pro w rasowe gogle VR i przenieść się w całkowicie wirtualny świat. Po co? Ano choćby po to, by zapewnić sobie komfortowe warunki do pracy zdalnej albo też sobie pograć. Jeśli chodzi o to ostatnie zastosowanie, to będziemy mieć do dyspozycji przeszło setkę gier z biblioteki Apple Arcade.

Podczas grania będziemy mogli korzystać z padów do Xboksa i PlayStation. W innych zastosowaniach jednak wcale nie będziemy potrzebować kontrolera. Gogle Apple Vision Pro będą bowiem obsługiwać sterowanie za pomocą głosu, rąk i oczu.

To technologiczna perełka

Okulary Apple Vision Pro będą bardzo zaawansowane technologicznie. Nie chodzi tylko o dopracowany system operacyjny, ale też sam sprzęt. Po pierwsze każda soczewka zaoferuje 23 miliony pikseli, co oznacza, że cały obraz będzie bardziej szczegółowy niż ten, który wyświetla się na ekranie telewizora 4K. Producent zapewnia, że pomyślał też o osobach noszących okulary korekcyjne – będą mogły z powodzeniem korzystać z tych gogli.

Ciekawym rozwiązaniem jest także umieszczenie akumulatora poza samymi goglami – można go na przykład schować do kieszeni. Dzięki temu obciążenie głowy ma być tak małe, jak to tylko możliwe. O odpowiednią wydajność zadba procesor M2, a za orientację przestrzenną – zestaw kilkunastu kamer i LiDAR.

Ile kosztują gogle Apple Vision Pro? Cena zwala z nóg

Apple Vision Pro zapowiadają się na bardzo zaawansowane okulary, stąd też nie może dziwić wysoka cena (szczególnie, że w dodatku jest to produkt Apple). Ile konkretnie trzeba będzie za nie zapłacić? Cóż… 3499 dolarów.

Cena nie jest więc niska, ale Apple przekonuje, że to sprzęt, który otwiera zupełnie nowy rozdział. Czas pokaże, czy rzeczywiście tak będzie. Potencjału goglom Vision Pro na pewno jednak nie można odmówić.

Źródło: Apple. Foto na wejście: Grzegorz Świątek