Kiano Elegance Robot to funkcjonalny, cichy i prosty w obsłudze robot sprzątający, z lidarem i opcją mopowania na mokro. Jest bezproblemowy, sprząta szybko i precyzyjnie i pozwala zaoszczędzić sporo czasu. Czy warto kupić Kiano Elegance Robot? Przekonaj się

marketplace Ocena benchmark.pl









4,7/5 Plusy - skuteczne odkurzanie na sucho i mopowanie na mokro,; - niski poziom hałasu i regulacja siły ssania,; - długi czas pracy na baterii i automatyczny powrót do ładowarki,; - prosta obsługa i aplikacja po polsku,; - sprawne poruszanie się po pomieszczeniach i mapowanie,; - kilka przydatnych trybów pracy oraz sterowanie ręczne,; - dodatkowe akcesoria i szczotki w zestawie,; - szybkie wyjmowanie i czyszczenie pojemnika na kurz,; - prosta wymiana filtra HEPA,; - sprawne pokonywanie niewielkich progów. Minusy - komunikaty głosowe nie są po polsku.

Czy warto kupić Kiano Elegance Robot? Film

Nie wiem jak Wy, ale ja nie lubię sprzątać. Dlatego staram się nie brudzić, żeby nie musieć czyścić domu zbyt często. Ale wiadomo, że jeśli ktoś ma w domu koty lub psy, to bałagan "robi się sam". Można jednak temu zaradzić kupując robota sprzątającego. Nie chodzi o to, że nagle zwierzaki przestaną kłaczyć i przewracać doniczek z kwiatami. Po prostu autonomiczny odkurzacz będzie usuwał sierść, kurz, piasek i żwirek regularnie i bez naszej ingerencji. Dzięki temu brud nigdy się nie nagromadzi.

Taki właśnie jest Kiano Elegance Robot, którego możecie zobaczyć na poniższym filmie.

Spędziłem z nim trochę czasu i muszę przyznać, że dobry jest w te klocki. Człowiek wychodzi do pracy, a odkurzacz samoczynnie aktywuje się zgodnie z harmonogramem, sprząta wszystkie podłogi w domu i automatycznie wraca do ładowania. Gdy wracam do domu jest już czysto. I tak codziennie. Mówię Wam - robot sprzątający to idealny sprzęt dla osób, którym się nie chce sprzątać (czyli chyba większości z nas).

Kiano Elegance Robot ma około 34 cm średnicy i mniej niż 10 cm wysokości. Jest więc dość mały i niski. Powinien bez problemu wjechać pod łóżko lub szafę, tym bardziej, że wiele nowych mebli jest już projektowanych z myślą o robotach sprzątających. W czasie sprzątania wykorzystuje lidar (laser i radar) do tworzenia mapy pomieszczeń, wraz z przeszkodami. Dzięki temu dokładnie wie gdzie ma jechać i jak wracać.

Odkurzacz sprząta skutecznie nawet przy niskiej sile ssania. Na twardych podłogach wystarcza nawet najniższy poziom. Robot jest wtedy cichy, a mimo to kurz zbierany jest bez problemu. Na wykładzinach i dywanach idealna jest średnia siła ssania. Najwyższego trybu w czasie testu nie musiałem włączać w żadnej sytuacji (bo dwa niższe wystarczały).

Bezpośrednia obsługa odkurzacza ogranicza się do podniesienia klapy na górze i wyciągnięcia oraz opróżnienia pojemnika na kurz. Jeśli chcemy przetrzeć podłogę na mokro, to wkładamy pojemnik z wodą, zmieniamy końcówkę ssącą oraz przyczepiamy mop. To w zasadzie wszystko, czym powinniśmy sobie zajmować głowę.

Jaki jest czas pracy? Jakie funkcje można włączyć w aplikacji mobilnej? Czy można ograniczyć sprzątanie do wybranej strefy? Na te i inne pytania odpowiadam w powyższym filmie. Sprawdźcie sami czy warto kupić odkurzacz Kiano Elegance Robot.

Dodatkowych informacji szukajcie w recenzji tekstowej Kiano Elegance Robot. Zapraszam!

Kiano Elegance Robot - ocena

skuteczne odkurzanie na sucho i mopowanie na mokro

niski poziom hałasu i regulacja siły ssania

długi czas pracy na baterii i automatyczny powrót do ładowarki

prosta obsługa i aplikacja po polsku

sprawne poruszanie się po pomieszczeniach i mapowanie

kilka przydatnych trybów pracy oraz sterowanie ręczne

dodatkowe akcesoria i szczotki w zestawie

szybkie wyjmowanie i czyszczenie pojemnika na kurz

prosta wymiana filtra HEPA

sprawne pokonywanie niewielkich progów



komunikaty głosowe nie są po polsku

94% 4,7/5

Zobacz również: