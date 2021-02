Kiano Elegance Robot to autonomiczny odkurzacz, który sprząta na sucho i na mokro. Jest cichy, tworzy mapę pomieszczeń za pomocą lasera i radaru, działa długo na baterii i automatycznie wraca do ładowania. Oto test smart odkurzacza Kiano Elegance Robot.

Plusy - skuteczne odkurzanie na sucho i mopowanie na mokro,; - niski poziom hałasu i regulacja siły ssania,; - długi czas pracy na baterii i automatyczny powrót do ładowarki,; - prosta obsługa i aplikacja po polsku,; - sprawne poruszanie się po pomieszczeniach i mapowanie,; - kilka przydatnych trybów pracy oraz sterowanie ręczne,; - dodatkowe akcesoria i szczotki w zestawie,; - szybkie wyjmowanie i czyszczenie pojemnika na kurz,; - prosta wymiana filtra HEPA,; - sprawne pokonywanie niewielkich progów. Minusy - komunikaty głosowe nie są po polsku.

Kiano Elegance Robot - recenzja

Nie wymyślono jeszcze robota sprzątającego, który wyczyści cały dom, umyje kabinę prysznicową, a potem jeszcze okna. To na razie pozostaje w sferze marzeń, ale już teraz możesz mieć robota, który solidnie odkurzy i umyje podłogę.

Wychodzisz sobie do pracy, a robot w tym czasie wyjeżdża ze stacji ładującej, robi porządek i wraca na swoje miejsce. Gdy wracasz jest już wysprzątane do czysta. Wystarczy laser, radar, mop, kilka szczotek, w małej, ładnej obudowie. Oto recenzja autonomicznego odkurzacza Kiano Elegance Robot.

Podstawowe cechy robota Kiano Elegance Robot

sprzątanie na sucho i na mokro

automatyczne uruchamianie zgodnie z harmonogramem

samoczynny powrót do stacji ładującej i kontynuacja sprzątania po naładowaniu

sprzątanie całej dostępnej przestrzeni wraz z tworzeniem mapy pomieszczeń

sprzątanie wybranej strefy, pojedyncze lub podwójne (np. tylko części korytarza, w której jest piasek) oraz wyznaczanie stref zakazanych

sprzątanie punktowe (niewielka powierzchnia)

łatwa obsługa za pomocą aplikacji mobilnej i przycisków na odkurzaczu

prosta wymiana filtra HEPA

wykrywanie przeszkód i zabezpieczenie przed upadkiem

pokonywanie progów o wysokości 1,8 cm

sprawne wykrywanie i omijanie przeszkód w czasie odkurzania

bogaty zestaw czujników: lidar (laser, radar), antykolizyjny, równowagi, podczerwieni

Mały i niski - dojedzie tam gdzie trzeba

Odkurzacz Kiano Elegance Robot ma okrągłą obudowę o średnicy około 34 cm i wysokości niespełna 10 cm, wraz z wystającym modułem lidaru. Odkurzacz może wjechać np. pod łóżko lub szafę. Coraz więcej mebli projektowanych jet tak, aby zachować odpowiedni prześwit dla odkurzaczy samojezdnych. Jednocześnie warto zaznaczyć, że przednia część obudowy ma wysokość około 8 cm (do około 3/4 długości), więc wjedzie w jeszcze niższe szczeliny.

Warto też dodać, że koła napędowe mają skok wynoszący około 2,5 cm, który realnie pozwala na przejeżdżanie przez przeszkody o wysokości 1,8 cm. Z typowymi niskimi progami odkurzacz radzi sobie bez problemu.

Cichy

Na komfort wpływa nie tylko dźwięk z silnika, ale również powodowany przez koła. W tym przypadku jest po prostu dobrze. Odkurzacz jest na tyle cichy, że nie przeszkadza w rozmowie lub oglądaniu TV, ani nie straszy nadmiernie zwierząt domowych. Co prawda wiele zależy od samych zwierzaków - niektóre nie lubią szumiących przedmiotów poruszających się po domu i niewiele można na to poradzić.

Realny poziom hałasu generowany przez odkurzacz, to około 65 dB z odległości jednego metra i 59 dB (a nawet mniej) z odległości 2 metrów. Gdy jeździ po domu, między pomieszczeniami, to w zasadzie nie przeszkadza w niczym.

W dodatku siłę ssania można regulować, więc w razie potrzeby odkurzacz może pracować jeszcze ciszej.

Łatwy w obsłudze i dobrze wykonany

Kiano Elegance Robot ma matową obudowę, wykonaną z solidnych tworzyw sztucznych. Jest odporna na lekkie otarcia, a mocne nie zdarzają się wcale, ponieważ odkurzacz ma tak zwany “zderzak”. Jest to duży czujnik, zajmujący niemal połowę obwodu obudowy, który pozwala wyczuć dotknięcie obiektu, którego nie zauważyły inne sensory. Zderzak miękko sprężynuje i ma gumowy odbojnik, więc nie uszkodzi, ani nie przewróci niczego.

Oprócz tego jest też: lidar, czujnik równowagi, podczerwieni i dodatkowe sensory antykolizyjne. Słowem: robot porusza się sprawnie po pokojach, nawet, jeśli są one zastawione krzesłami, stołami, szafkami i innymi rzeczami.

W części tylnej widoczne są wyloty powietrza, z wbudowanymi filtrami końcowymi.

Na sucho - odkurzanie

Po podniesieniu dużej klapy na górze odkurzacza mamy dostęp do pojemnika na kurz. Pełne sprzątanie około 60 m2 nie zapełnia tego zbiornika, nawet jeśli ma się w domu 3 koty - mogę to potwierdzić z własnego doświadczenia. Chyba, że ktoś ma solidnie i głęboko zabrudzone wykładziny lub dywany - wtedy pierwsze pełne sprzątanie może zapełnić pojemnik. Później jednak, gdy robot będzie ustawiony na regularne, codzienne sprzątanie, to można będzie go opróżniać co kilka dni.

Kiano Elegance Robot radzi sobie po prostu świetnie z usuwaniem sierści, kurzu, piasku oraz kociego żwirku. Pod tym względem nie czułem żadnych niedociągnięć. Po każdym sprzątaniu mieszkanie było prawidłowo odkurzone. Zaznaczę jednak, że testowałem robota na twardych powierzchniach (parkiet i płytki).

Dwie szczotki boczne zgarniają kurz, sierść i piasek do środka, a szczotka główna podaje go dalej do dyszy zasysającej. Proces ten jest bardzo efektywny, nawet przy najniższej sile ssania.

W komplecie dostajemy dwie pary szczotek bocznych, co z pewnością jest zaletą. Chciałbym jednak zauważyć, że po wypakowaniu nowego odkurzacza pierwsza para była już zamontowana i odkształciła się ku górze, przez co skuteczność zamiatania była obniżona. Musiałem zamontować drugą parę (pierwszą można spróbować wyprostować).



Prosta szczotka z lewej i pogięta po prawej

Na mokro - mopowanie

Oprócz tego robot może też przetrzeć podłogę na mokro. Oczywiście dotyczy to podłóg twardych, a nie dywanów.

Aby przygotować go do mopowania,wystarczy kilka prostych czynności.

wkładamy zbiornik na wodę zamiast pojemnika na kurz

wyjmujemy szczotkę główną, pod odkurzaczem i wkładamy końcówkę do zbierania i zasysania wody

przyczepiamy mop, który będzie automatycznie nasączany wodą (zostanie on automatycznie rozpoznany przez odkurzacz)

Funkcja mopowania, oprócz czyszczenia podłogi ma jeszcze jedną zaletę. Chodzi o dezynfekcję. Do zbiornika można przecież dodać środek odkażający, który zostanie rozprowadzony równomiernie na podłodze.

Jest to przydatne szczególnie w połączeniu z funkcją sprzątania konkretnej strefy. W aplikacji na telefon wskazujemy po prostu by robot wyczyścił korytarz, w którym zostawiamy najwięcej brudu spod butów, a wraz z nim wirusów i bakterii.

Mówi do mnie

Powiadomienia głosowe są po angielsku, ale można na to spojrzeć z przymrużeniem oka. Jest np. “Cleansing makes me happy” zamiast “Daj, ać ja odkurzę, a Ty poczywaj”. Gdy lokalizuję odkurzacz w domu, to mówi do mnie “I’m here my Master!”, a gdy zje kabel od ładowarki woła “Please help me!”. Serio, fajny jest :).



"Please help me!" - czyli pomóż człowiek, zjadłem kabel

Czas pracy - jest dobrze

Wygląda to tak: producent podaje, że czas pracy wynosi 2 godziny. Z moich obserwacji wynika, że realny czas pracy jest dłuższy od deklaracji producenta, bo zazwyczaj wystarczy odkurzanie na najniższej sile ssania.

W testowych pomieszczeniach (60 m2, twarde podłogi) robot jeździł codziennie lub co drugi dzień. W tym czasie nie nagromadziło się tyle brudu, by była konieczność włączania maksymalnego ssania. Robot jeździł w najniższym trybie, który w stu procentach wystarczał podczas odkurzania.

Przy takim ustawieniu, jednorazowe sprzątnięcie dostępnej powierzchni zajmowało robotowi 35-40 minut, w czasie których zużywał 15-20% baterii. Po tym czasie zazwyczaj ręcznie kończyłem cykl sprzątania, bo jeden przejazd co 1-2 dni wystarczał, żeby zachować czystość podłóg. Rzecz jasna można pozwolić odkurzaczowi sprzątać dalej, wtedy z pewnością precyzja odkurzania wzrośnie, ale przy regularnym, częstym sprzątaniu nie jest to konieczne.

Czy odkurzacz wraca automatycznie do stacji ładującej?

Tak. Radzi sobie z tym bardzo dobrze, bo za pomocą lidaru tworzy mapę pomieszczeń, a także efektywnie rozpoznaje przeszkody. Sprawnie wyjeżdża spomiędzy gąszczu nóg od krzeseł i stołów. Możemy mu kazać wrócić do ładowania ręczna komendą w aplikacji, albo wraca samoczynnie po zakończeniu sprzątania lub gdy rozpozna niski stan naładowania baterii.

Teoretycznie radzi sobie z precyzyjnym sprzątaniem do 120 m2. W mojej opinii jeśli macie mieszkanie poniżej 80 m2, to Kiano Elegance Robot w trybie najniższego ssania powinien odkurzyć tę powierzchnię na raz, bez doładowywania, a nawet prawdopodobnie bez konieczności opróżniania pojemnika. No chyba, że uruchamiacie robota rzadko i brudu uzbierało się dużo, to wtedy w czasie odkurzania poinformuje Was komendą dźwiękową, że trzeba opróżnić pojemnik. Mi się to nie zdarzyło w czasie testu ani razu.

Czas pełnego ładowania jest długi (do około 5 godzin), ale w średnim mieszkaniu 60-70 m2 moim zdaniem odkurzacz nie będzie wymagał pełnego ładowania ani razu.

Słowem: o czas pracy na baterii oraz o czas ładowania nie trzeba się martwić. Nawet sporej wielkości mieszkanie zostanie wysprzątane zanim odkurzacz się rozładuje.

Przydatne funkcje w aplikacji na telefon

Na górze obudowy odkurzacza są dwa przyciski. Gdy je przytrzymamy jednocześnie przez kilka sekund, to aktywuje się tryb łączenia z Wi-Fi i nowym telefonem. Procedura jest opisana w sposób zrozumiały w instrukcji, po polsku. Po połączeniu z siecią na telefonie instalujemy aplikację Laser robot (za darmo na system Android oraz iOS).

Ważne jest to, że po jednorazowym połączeniu z siecią i telefonem, odkurzacz będzie cały czas widoczny w aplikacji, wraz z podglądem jego aktualnej lokalizacji oraz trasy przejazdu podczas ostatniego sprzątania.

Na ekranie głównym dostępne są najważniejsze funkcje, które przydają się na co dzień. Przede wszystkim:

czyszczenie automatyczne - odkurzacz wyjeżdża ze stacji ładującej i sprząta całą dostępną przestrzeń (wszystkie pomieszczenia)

czyszczenie strefowe - zaznaczamy obszar w którym odkurzacz ma się poruszać i którego nie wolno mu opuszczać (np. jeden pokój)

czyszczenie punktowe - mały obszar około 2 metry kwadratowe (do szybkiego sprzątania)

siła ssania - jeśli odkurzacz sprząta co 1-2 dni, to można ją ustawić na najniższy poziom, a i tak podłoga będzie wysprzątana

ładowanie - przerwanie sprzątania i natychmiastowy powrót do stacji ładującej (przydatne, gdy stwierdzimy, że jest już wysprzątane i dalsze odkurzanie nie ma sensu)

powiadomienia z odkurzacza - ikona dzwonka w prawym, górnym rogu

Pozostałe funkcje nie muszą być dostępne “pod ręką”, więc umieszczono je w przycisku Więcej.

Tutaj warto wyróżnić przede wszystkim harmonogram sprzątania, który warto ustawić raz, a potem korzystać z jego udogodnień. Wybieramy dzień, godzinę i tryb (sprzątanie automatyczne lub strefowe), a także zakres godzin sprzątania cichego (opcja). Po zatwierdzeniu robot odkurzający będzie o określonej porze dnia sam wyjeżdżał, sprzątał i wracał do ładowania.

Słowem harmonogram zapewnia najlepszą wygodę. Wracasz z pracy i jest już posprzątane. Trasę odkurzacza można podejrzeć w historii sprzątania. Sprawdzimy w ten sposób, czy faktycznie robot dotarł wszędzie, gdzie powinien. Tutaj dodam tylko, że w mojej opinii odkurzacz nieprecyzyjnie zlicza posprzątany metraż - uważam, że realna wysprzątany obszar jest znacznie większy.

Dwie opcje o których warto jeszcze napisać, to zdalne sterowanie ręczne za pomocą telefonu oraz lokalizacja odkurzacza. Pierwsza z tych funkcji pozwala szybko skierować odkurzacz tam, gdzie zgromadził się brud (np, piasek spod butów lub rozsypana ziemia z doniczki). Po prostu używamy telefonu tak jak pilota i kierujemy odkurzaczem.

Druga funkcja o nazwie Znajdź urządzenie sprawia, że odkurzacz mówi “I’m here my Master!”, a my możemy zlokalizować go w domu. Przydatne gdy np. wjedzie pod łóżko albo szafę. Głośność komunikatów dźwiękowych można regulować (domyślnie są dość głośne).

Czy warto kupić Kiano Elegance Robot? Opinia

Dla mnie Kiano Elegance Robot był całkowicie bezproblemowy. Włączałem harmonogram odkurzania od poniedziałku do piątku, o wskazanej godzinie, a gdy kończyłem pracę podłogi były wysprzątane. Robot włączał się sam i również samodzielnie wracał do ładowarki. W mieszkaniu 60 m2 ani razu nie rozładował się w czasie sprzątania, a mimo to zawsze było czysto.

Jest dość cichy, dobrze wykonany, funkcjonalny i prosty w obsłudze. Wszystkie najważniejsze opcje dostępne są w aplikacji na telefon, która przetłumaczona jest na język polski. Pojemnik na kurz wyjmuje się błyskawicznie, podobnie jak filtr. Skutecznie i szybko odkurza na sucho, a po dodaniu odpowiednich akcesoriów, mopuje na mokro. Ma lidar i kilka innych sensorów, więc porusza się po pokojach bezproblemowo.

Cena to 1199 zł. Jak na tak dobry, funkcjonalny i cichy odkurzacz, wyposażony w lidar (laser i radar), jest to koszt niewygórowany. Jest to robot niemal bezobsługowy. W czasi typowego odkurzania wystarczy tylko opróżniać pojemnik, a całą resztę robi sam.

Kiano Elegance Robot - ocena

skuteczne odkurzanie na sucho i mopowanie na mokro

niski poziom hałasu i regulacja siły ssania

długi czas pracy na baterii i automatyczny powrót do ładowarki

prosta obsługa i aplikacja po polsku

sprawne poruszanie się po pomieszczeniach i mapowanie

kilka przydatnych trybów pracy oraz sterowanie ręczne

dodatkowe akcesoria i szczotki w zestawie

szybkie wyjmowanie i czyszczenie pojemnika na kurz

prosta wymiana filtra HEPA

sprawne pokonywanie niewielkich progów



komunikaty głosowe nie są po polsku

94% 4,7/5

