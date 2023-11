Promocje na Black Weeks do idealny moment na zakup rowerów i hulajnóg elektrycznych. Motus proponuje kilka ciekawych modeli, które można kupić w obniżonych cenach.

Jak wybrać dobry rower elektryczny albo wymarzoną hulajnogę elektryczną? Najczęściej kierujemy się tutaj specyfikacją i ceną danego produktu. Wbrew pozorom, warto właśnie teraz rozejrzeć się za sprzętem. Promocje na Black Weeks to idealna okazja, by trochę zaoszczędzić na elektrykach i kupić je w niższych cenach. Przejrzeliśmy ofertę firmy Motus i wybraliśmy kilka ciekawych propozycji – promocje będą dostępne do 26 listopada, więc macie jeszcze trochę czasu na wybór.

Motus Pro 10 (2022)

Hulajnoga elektryczna Motus Pro 10 (2022) sprawdzi się jako pojazd do zadań specjalnych. Nowa wersja jest lżejsza, wygodniejsza i jeszcze bezpieczniejsza od swojego poprzednika.

Zastosował silnik o mocy 810 W, który przekłada się na bardzo dobre parametry pojazdu - hulajnoga poradzi sobie nawet przy obciążeniu sięgającym 120 kg. Silnik został umieszczony w tylnym kole, dzięki czemu można liczyć na stabilną jazdę, dobre sterowanie i odpowiedni balans pojazdu. Dodatkowym atutem jest profesjonalna amortyzacja na przednie i tylne koło, która umożliwia dynamiczną jazdę i ułatwia pokonywanie nierówności.

Na kierownicy znalazł wyświetlacz LCD, który pozwala monitorować prędkość pojazdu, poziom naładowania baterii czy wskaźnik tempomatu. Hulajnoga została wyposażona w baterię o pojemności 18 Ah, która pozwala na przejechanie nawet 70 km (przy osobie ważącej 60 kg, która będzie poruszać się na pierwszym biegu).

Ramę hulajnogi wykonano z kutego aluminium, a zastosowana kierownica pozwala na szeroki zakres regulacji. Producent zadbał też o bezpieczeństwo pojazdu - na wyposażeniu znajduje się oświetlenie, lampa przednia oraz pulsacyjne światło stop.

Motus Scooty 8.5

Hulajnoga elektryczna Motus Scooty 8.5 to tańsza propozycja, która zainteresuje mniej wymagających użytkowników – pojazd idealnie sprawdzi się podczas dojazdów do pracy lub szkoły.

Motus Scooty 8.5 wykorzystuje silnik o mocy 350 W, który pozwala rozwinąć bezpieczną prędkość do 20 km/h. Konstrukcja poradzi sobie z obciążeniem do 100 kg i może pokonywać wzniesienia do 15 st.. Wbudowana bateria o mocy 7,8 Ah wystarczy na 25 km nieprzerwanej jazdy na jednym ładowaniu.

Na kierownicy znalazł się prosty wyświetlacz, który pozwala monitorować prędkość oraz wskaźnik naładowania baterii. Użytkownik może też wybrać tryb pracy (ECO - do 5 km/h lub Normal - do 20 km/h).

Nie bez znaczenia jest też wygodna użytkowania sprzętu. Urządzenie waży zaledwie 12,5 kg i można je złożyć praktycznie w 3 sekundy. Wbudowane hamulce tarczowe z tyłu zapewniają szybką reakcję, a system KERS pozwala odzyskać część energii podczas hamowania.

Motus Scooty 10 (2022)

Hulajnoga Motus Scooty 10 (2022) łączy w sobie dobre parametry, komfort jazdy i bezpieczeństwo. Teraz dodatkowo można ją kupić w atrakcyjnej cenie.

Konstrukcja łączy nowoczesny design oraz dobre parametry. Hulajnoga wykorzystuje silnik o mocy 350 W, który poradzi sobie z obciążeniem do 120 kg oraz wzniesieniami o nachyleniu do 20 st.. Co więcej, możemy liczyć na bardzo dobry zasięg - wbudowana bateria o mocy 15 Wh pozwoli przejechać nawet 60 km. Przedni hamulec bębnowy wyposażono w system KERS, dzięki czemu można odzyskać część energii podczas hamowania.

Model Motus Scooty 10 (2022) został zaprojektowany także z myślą o komfortowej jeździe. Na kierownicy znalazł się prosty i czytelny wyświetlacz, który pozwala wybrać jeden z trzech trybów jazdy (ECO - do 5 km/h, Drive - do 15 km/h lub Sport - do 20 km/h).

Producent zastosował wysoką kierownicę, pozwalającą na podróżowanie w wyprostowanej pozycji, a szeroka podstawa daje możliwość położenia obydwóch stóp obok siebie. Nie bez znaczenia są też duże opony, które amortyzują wstrząsy i nierówności. Hulajnogę można szybko złożyć, co ułatwi jej przenoszenie.

Motus Scooty 10 (2023)

Hulajnoga Motus Scooty 10 (2023) to usprawniona wersja wcześniejszego modelu Motus Scooty 10 (2022), który cieszył się sporą popularnością wśród klientów. Przede wszystkim można liczyć na dłuższy zasięg jazdy.

Producent zastosował silnik o mocy 350 W, który poradzi sobie ze wzniesieniami do 20 stopni, nawet przy obciążeniu 120 kg. Dodatkowym atutem jest mocna bateria 15 Ah - osoba o wadze 60 kg będzie mogła przejechać nawet 65 km na jednym ładowaniu.

Producent zadbał o dobrą widoczność po zmroku, a także widoczne pulsacyjne światła hamowania. Czytelny wyświetlacz pozwala monitorować parametry urządzenia oraz wybrać jeden z trybów pracy (ECO - do 5 km/h, Drive - do 15 km/h oraz Sport - do 20 km/h).

Producent zadbał także o wygodę użytkowania sprzętu. Szeroka podstawa pozwala na wygodne ułożenie obydwóch stóp obok siebie, a kierownica o wysokości 102 cm pozwala podróżować w wyprostowanej pozycji ciała. Nie bez znaczenia są też duże koła, które amortyzują nierówności. Przednie koło wyposażono w niezawodny hamulec bębnowy, a do tego korzysta z systemu KERS i pozwala odzyskać część energii podczas hamowania.

Motus Scooty 10 LITE

Motus Scooty 10 Lite to tańsza, odchudzona wersja wcześniej opisywanego modelu Motus Scooty 10. Nowa wersja została usprawniona, dzięki czemu można liczyć na większe bezpieczeństwo.

Konstrukcja wykorzystuje silnik o mocy 350 W, który poradzi sobie z obciążeniem do 120 kg i pozwoli uzyskać prędkość do 20 km/h. Wersja Lite korzysta z baterii o mocy 7,8 Wh, która powinna wystarczyć na przejechanie 30 km. Co więcej, część energii można odzyskać podczas hamowania.

Na uwagę zasługuje komfort użytkowania sprzętu. Producent zastosował duże dętkowe opony oraz prosty i bezpieczny system składania hulajnogi (cała konstrukcja przy okazji jest też wyjątkowo lekka, bo waży zaledwie 12,5 kg). Z przodu znalazło się mocne oświetlenie, zapewniające dobrą widoczność po zmroku, a z tyłu czerwona lampka, poprawiająca bezpieczeństwo podczas jazdy.

Warto zwrócić uwage na kierowcnicę - umieszczono tutaj prosty wyświetlacz, dzięki któremu można monitorować parametry urządzenia. Dodatkowo można tutaj wybrać jeden z trzech trybów szybkości jazdy (ECO - do 5 km/h, Drive - do 15 km/h oraz Sport - do 20 km/h).

Motus PRO 10 Sport 2021

Hulajnoga elektryczna Motus PRO 10 Sport 2021 powinna zainteresować fanów ekstremalnych wrażeń. Nowa wersja wykorzystuje bardziej dopracowaną konstrukcję, która przekłada się także na mniejszą masę pojazdu.

Urządzenie wyposażono w stacyjkę i kluczyk, bo nie powinno być uruchamiane przez osoby postronne. Tym razem zastosowano dwa silniki o mocy 1000 W, które zapewniają ogromne przyspieszenie - w 3 sekundy można osiągnąć 24 km/h, a w 20 sekund aż 66 km/h. Co więcej, możemy liczyć na bardzo dobry zasięg (wbudowana bateria o mocy 18,2 Wh powinna wystarczyć na przejechanie nawet 65 km).

Hulajnoga wykorzystuje mocniejsze wahacze i amortyzatory, a do tego oferuje odpowiednio duży prześwit do jazdy terenowej. Gdyby tego było mało, producent przewidział możliwość wymiany opon na terenowe.

Nie zapomniano też o bezpieczeństwie użytkowników. Motus PRO10 Sport 2021 wykorzystuje specjalnie wzmocnioną ramę, a do tego korzysta ze specjalnego podświetlenia z przodu, z tyłu i z boków. Hulajnoga nie należy do najlżejszych, ale składana kierownica na pewno ułatwi przenoszenie sprzętu.

Motus PRO 8.5 Lite

Motus PRO 8.5 Lite to ciekawa propozycja dla klientów, którzy szukają dobrej hulajnogi w niewygórowanej cenie. Co więcej, sprzęt występuje w pięciu wariantach kolorystycznych (błękitnym, żółtym, białym, szarym i czarnym).

Konstrukcja bazuje na bezszczotkowym silniku o mocy 350 W, który wytrzyma obciążenie do 120 kg i pozwoli rozpędzić urządzenie do 20 km/h. Wbudowana bateria ma moc 10,4 Ah, więc na jednym ładowaniu powinna wystarczyć na przejechanie 35 km.

Na kierownicy zamontowano wyświetlacz LCD, który pozwala monitorować najważniejsze parametry pojazdu, np. przebieg, poziom naładowania baterii, obrotomierz. Pojazd zapewnia też specjalnie skonstruowany system amortyzatorów na przednie i tylne koło, a ponadto oferuje regulowaną kierownicę. Nie zapomniano też o oświetleniu - producent zastosował 3 światła z przodu i 2 światła z tyłu.

Motus PRO 8.5 Lite wykorzystuje wytrzymałą ramę z kutego aluminium, którą można łatwo i szybko złożyć. Cała konstrukcja waży 17 kg i można ją przenosić za kierownicę.

Motus ECO

Motus ECO to lekki, składany rower elektryczny, który może być dobrą alternatywą dla miejskich jednośladów. Pojazd sprawdzi się podczas krótkich wycieczek, jak i dalekich podróży.

Producent zastosował składaną, aluminiową ramę z silnikiem o mocy 250 W, który pozwoli rozpędzić pojazd do 25 km/h. Wbudowana bateria 10 Ah w zależności od warunków pozwoli na przejechanie 50 - 65 km.

Mimo niewielkich rozmiarów, urządzenie oferuje ogromny potencjał. Motus ECO korzysta z 20-calowych kół i przerzutek Shimano. Rower posiada wysokiej jakości hamulce tarczowe Zoom i magnetyczny czujnik hamowania, co pozwala na bezpieczne zatrzymanie i zaparkowanie pojazdu.

Na kierownicy znalazł się wyświetlacz, dzięki któremu można monitorować prędkość pojazdu, poziom naładowania baterii i realny zasięg. Do zestawu dodawany jest bagażnik, który ułatwi codzienne zakupy i przyda się podczas wypraw na piknik lub plażę.

Motus MTB

Motus MTB to świetna propozycja dla pasjonatów sportu i aktywnego trybu życia. Rower sprawdzi się zarówno podczas wycieczek za miasto, jak również na górskie ścieżki.

Model MTB wykorzystuje silnik marki Bafang o mocy 250 W i jest zasilany demontowalną baterią o pojemności 12,5 Ah - według specyfikacji daje ona możliwość rozpędzenia urządzenia do 25 km/h i przejechania nawet 65 km.

Uwagę zwraca solidna, aluminiowa rama i duże koła o średnicy 27,5 cala. Producent zastosował też 7-biegowe przerzutki Shimano, hamulce tarczowe Zoom oraz zintegrowany czujnik hamowania.

Wbudowany wyświetlacz pozwala monitorować bieżące parametry roweru, takie jak poziom naładowania baterii, aktualna prędkość, przejechany dystans. Dodatkowym atutem jest możliwość podłączenia aplikacji.

Motus City White

Motus City White to typowy rower miejski, który łączy klasykę z nowoczesnością. Urządzenie sprawdzi się podczas miejskich podróży, ale może być także alternatywą dla samochodu.

Rower wygląda dosyć niepozornie, ale oferuje przyzwoite parametry. Producent zastosował silnik o mocy 250W, który pozwala rozwinąć prędkość do 25 km/h. Co więcej, możemy liczyć na długi dystans - wbudowana bateria o mocy 12,5 Ah pozwoli przejechać na jednym ładowaniu nawet 65 km.

City White oferuje duże, 26-calowe koła, a do tego wykorzystuje hamulce tarczowe Zoom i zintegrowany czujnik hamowania, co zapewnia bezpieczną jazdę i kontrolę nad pojazdem.

Nie zapomniano też o komforcie użytkowania sprzętu. Motus City White został wyposażony w ergonomiczne siodełko, a w zestawie dodawany jest stylowy koszyk.

Motus City Black

Rower elektryczny Motus City Black także został zaprojektowany do jazdy w miejskich warunkach, ale powinien stanowić lepszą propozycję dla aktywnych osób. To dobra propozycja dla osób, którym zależy na wygodzie i bezpieczeństwie użytkowania.

Rower został wyposażony w silnik o mocy 250 W, który pozwala uzyskać prędkość do 25 km/h. Co więcej, 21-biegowe przerzutki Shimano zapewniają dynamiczną jazdę w każdych warunkach. Na uwagę zasługuje też duży zasięg pojazdu - producent zastosował baterię o pojemności 12,5 Ah, która na jednym ładowaniu pozwoli przejechać nawet 65 km.

City Black wykorzystuje duże 27,5-calowe koła, hamulce tarczowe marki Zoom, system wspomagania manetki hamulca oraz zintegrowany czujnik hamowania. Wbudowany wyświetlacz pozwala monitorować parametry pojazdu.

W zestawie dodawany jest bagażnik, na którym można umieścić koszyk na zakupy, plecak lub małą torbę. Na tylnym kole zamontowano błotnik, ochraniający kierowcę przed ubrudzeniem.

Motus Fat Road

Rower elektryczny Motus Fat Road to pojazd do zadań specjalnych, który sprawdzi się w trudnych warunkach.

Jednoślad wyposażono w silnik o mocy 250 W i baterię o mocy 12,5 Ah, dzięki czemu na jednym ładowaniu można przejechać nawet 65 km. Co więcej, producent przewidział możliwość łatwego demontażu baterii, co ułatwi jej naładowanie.

Model Fat Road wykorzystuje 20-calowe koła z grubymi oponami i dobrą amortyzacją, które sprawdzą się w trudnych warunkach - niestraszne im krawężniki, krzywe chodniki i wyboje na drogach. Nie bez znaczenia są 7-biegowe przerzutki Shimano oraz hamulce tarczowe Zoom z magnetycznym czujnikiem hamowania.

Ważny jest też komfort użytkowania sprzętu. Na kierownicy oczywiście umieszczono wyświetlacz do monitorowania parametrów pojazdu. Wytrzymała, aluminiowa rama daje możliwość złożenia pojazdu, co ułatwi jego transport.

