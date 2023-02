Walentynki za progiem, a Ty wciąż nie wiesz co kupić dziewczynie na prezent? No to możesz odetchnąć z ulgą – pomożemy. Jeśli jednak masz podobny dylemat z upominkiem dla chłopaka to nasze propozycje mogą być dla niego za odważne. No chyba, że Twój luby żadnych wyzwań się nie boi.

Walentynki 2023 po męsku – szybko i konkretnie

Walentynki, jak co roku, niejednego faceta wpędzą zapewne w depresję. No bo co tu kupić swojej drugiej, lepszej połowie, by nie narazić się na fochy, grymaszenie czy, co gorsze, „ciche dni”. Z czasem pomysły się przecież kończą. No bo ile razy można w kółko dawać dziewczynie czy żonie perfumy, zastanawiać się jaki smartwatch damski wybrać bądź też głowić się u jubilera co tym razem będzie lepsze – kolczyki, naszyjnik, bransoletka czy może broszka? Okazji w roku jest przecież całe mnóstwo. O i dziwo jednak to właśnie Walentynki niosą ze sobą największe niebezpieczeństwo poważnej wpadki – wiadomo, Święto Zakochanych.

Co więc zrobić? Cóż, jeśli Twoja dziewczyna jest graczem to wygrałeś właśnie szóstkę w totka. Możesz w ciemno kupić jej na przykład najnowszy hit ze świata Harrego Pottera, czyli Hogwarts Legacy, o ile tylko już tego tytułu nie ma i w niego nie gra. Możesz też postawić na mniej oczywistego konia w postaci gry Forspoken, z kobiecą bohaterką w roli głównej, choć tu istnieje szansa, że będzie kręcenie nosem. Jeśli chcesz tego uniknąć (bo i po co komplikować sobie życie) lepiej zdaj się na nas. Podrzucamy kilka ciekawych pomysłów na prezent na Walentynki w kolorze różowym. Czemu tak? No cóż - jedni mówią, że kobiety kochają róż, inni twierdzą, że to oznaka osób uczuciowych, o otwartym sercu. My wiemy jedno - prezent w takim kolorze od razu wydaje się dużo bardziej uroczy. Plus 100 do słodkości w oczach naszej dziewczyny niemal gwarantowane.

Razer Viper Ultimate Różowy – myszka na wypasie Ocena benchmark.pl









4,8/5 Założę się, że większość z Was nie wiedziała nawet, że myszka Razer Viper Ultimate – świetna, doskonale sprawdzona już symetryczna konstrukcja, występuje też w tak specyficznym, różowym kolorze. Ten dedykowany graczom bezprzewodowy gryzoń może pochwalić się nie tylko wyśrubowanymi parametrami czy specjalne zaprojektowanymi, wyjątkowo precyzyjnymi przełącznikami optycznymi, ale też niewielką wagą i długim czasem pracy na jednym ładowaniu (nawet i 70 godzin). Do tego w zestawie dostajemy tu też pasującą kolorystycznie, różową stację ładowania, na którą wystarczy odłożyć myszkę w przerwach od grania, by zawsze mieć ją gotową do dalszej zabawy. Najważniejsze cechy: Typ myszki optyczna

Rozdzielczość myszki 20000 dpi

Liczba przycisków 8

Łączność bezprzewodowa

Częstotliwość odświeżania 1000 Hz

Profil myszki dla lewo i praworęcznych

HyperX Alloy Origins 60 Pink – i małe rozmiary mają swój urok Ocena benchmark.pl









4,8/5 Oj, ta klawiatura z miejsca potrafi zwrócić na siebie uwagę – zestawienie różowej podstawy z wielokolorowym podświetleniem RGB jest z gatunku tych nieomal wypalających oczy. Nie da się jednak zaprzeczyć, że w różowym pokoju, pośród różowych sprzętów HyperX Alloy Origins 60 Pink będzie prezentować się naprawdę okazale. Zresztą ta kompaktowa klawiatura w rozmiarze 60% nie ma się czego wstydzić, bo i jej konstrukcja jest tą z wyższej półki. Korpus mamy tu aluminiowy, dla większej stabilności, nakładki klawiszowe wykonano ze znacznie bardziej wytrzymałego tworzywa PBT, a same przełączniki to mechaniczne HyperX Red oferujące większą szybkość niż linowe MX Cherry Red. Innymi słowy – dla zagorzałej fanki gier wszelakich HyperX Alloy Origins 60 Pink będzie prezentem wręcz doskonałym. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury mechaniczna, podświetlana, 60%

Typ klawiszy/przełączników HyperX Red

Trwałość klawiszy 80 mln kliknięć

Wymiary klawiatury 296 x 106 x 37 mm

Razer Kraken Kitty Edition Quartz – niezłe brzmienie ze słodkim, kocim akcentem Ocena benchmark.pl









4,6/5 Niech no tylko ktoś powie, że te słuchawki źle wyglądają. A najlepsze jest to, że owe urocze kocie uszka są tutaj podświetlane. Co więcej, za sprawą specjalnej, dedykowanej streamerom aplikacji możliwe jest takie ustawienie słuchawek, by w czasie transmisji reagowały one efektami świetlnymi, czy to nauszników czy kocich uszek, na nowych obserwujących, emocje i krzyki widowni. Oczywiście, Razer Kraken maja dużo więcej do zaoferowania – wszak mamy tu i niezłej jakości brzmienie, mikrofon kierunkowy z aktywną redukcją szumów i poduszki z żelem chłodzącym, dla lepszego komfortu podczas długich sesji w ulubione gry. Ba, jest tu nawet funkcja dźwięku przestrzennego THX Spatial Audio, dla tych którzy od słuchawek dla graczy wymagają więcej. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 109

Łączność przewodowa

Mikrofon tak

Waga 408 g

Impedancja 32 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

DualSense Nova Pink – idealny gamepad do PS5…dla każdego Ocena benchmark.pl









4,6/5 Oto jedna z gwiazd nowej generacji konsol. I nie chodzi tu oczywiście o wersje kolorystyczne, bo tych DualSense doczekał się już kilku. Nowy kontroler Sony na nowo zdefiniował grę na konsoli. Cóż powiedzieć więcej – haptyczne wibracje, adaptacyjne triggery i wbudowany żyroskop z akcelerometrem robią tu świetną robotę. A wiecie co jest najlepsze? Że z pada w tym konkretnym kolorze zadowolony może być absolutnie każdy. Ba, sam mam dokładnie tego DualSense’a i jestem bardziej niż zadowolony. Decydując się na taki prezent możesz dorzucić do tego panele boczne do PS5 w tym samym kolorze i mieć naprawdę nietypowy, cieszący oko zestaw PlayStation 5. Najważniejsze cechy: Producent Sony Computer Entertainment

Typ komunikacji bezprzewodowy, Bluetooth

Czujniki Mikrofon

Kompatybilność PlayStation 5

Liczba przycisków 16

Diablo Chairs X-Gamer 2.0 Marshmallow Pink – siedzisko dla królowej Ocena benchmark.pl









4/5 Mieliśmy już różową myszkę, klawiaturę, słuchawki, a nawet różowego gamepada. To niemal całe stanowisko zapalonej gamerki. „Niemal”, bo jednej rzeczy wciąż brakuje – czegoś do siedzenia. Biało-różowy fotel Diablo Chairs X-Gamer 2.0 Marshmallow Pink idealnie wpasowuje się więc zarówno w nasze zestawienie jak i w walentynkowy klimat. Wypełnione podwójną pianką wygodne siedzisko pozwala bez szwanku przerwać cały dzień pracy przed komputerem, a potem jeszcze kilka dodatkowych godzin rozkoszowania się ulubionymi grami. Jednocześnie o odpowiednią postawę ciała dbają tu miękkie podłokietniki i komfortowa poduszka lędźwiowa. Oczywiście, jest tu też system ręcznej regulacji wysokości siedziska czy możliwość relaksującego bujania się w fotelu. Ale wiecie – tu i tak liczy się przede wszystkim kolor. Ma być uroczo i słodko – to jest uroczo i słodko. Najważniejsze cechy: Maksymalne obciążenie 150 kg

Głębokość siedziska 55 cm

Wysokość siedziska 46-59 cm

Szerokość siedziska 53 cm

Inne warte uwagi różowe akcesoria dla Twojej drugiej, lepszej połowy

Chciałbym teraz napisać, że różowych sprzętów dla graczy jest całe mrowie i można w nich przebierać jak w ulęgałkach. Kłopot w tym, że producenci akcesoriów jakoś średnio garną się do tworzenia produktów dla graczy w tym akurat kolorze. Jasne, na półkach sklepowych znaleźć można już niemal wszystko, ale skoro ma być to prezent na Walentynki dla naszej drugiej, lepszej połówki to lepiej, żeby był on dobrej jakości. Chyba nie chcecie mieć popsutego święta, a potem i kolejnych kilku tygodni wyjątkowo napiętej atmosfery, prawda?

Dlatego na wszelki wypadek przygotowaliśmy listę rezerwową – różowych sprzętów gamingowych, które też świetnie sprawdzą się w roli walentynkowego prezentu, a o których jakość i trwałość nie musicie się obawiać.

Logitech Pop Keys Heartbreaker – co prawda ta bezprzewodowa klawiatura mechaniczna raczej średnio nadaje się do hardkorowego grania, ale jeśli ktoś bawi się od święta to zupełności wystarczy. Wzorowania na maszynie do pisania kompaktowa Logitech Pop Keys może jednak oczarować nietypową stylistyką vintage, wymiennymi klawiszami emoji i obsługą wielu rządzeń. Jeśli więc szukasz bardziej uniwersalnego prezentu – to właśnie go znalazłeś.

Razer Huntsman V2 Tenkeyless Red Linear Różowa – niech nie zwiedzie Was różowa kolorystyka, pod nią kryje się tu bowiem pomniejszona wersja jednej z najlepszych klawiatur dla graczy. Świetna, superwygodna podpórka pod nadgarstki, optomechaniczne przełączniki, hybrydowa pamięć czy wyjątkowo cicha praca to kilka jej niewątpliwych zalet. Oto sprzęt dla najbardziej wymagających!

Razer BlackWidow V3 Quartz – jeśli wspomniany wyżej Huntsman wydał Ci się za mały to ta pełnowymiarowa klawiatura mechaniczna powinna być w sam raz. Lepiej jednak trzymaj się za kieszenie, bo to również produkt z najwyższej półki. W tym przypadku jednak, zamiast czerwonych, linowych przełączników, dostajemy zielone, autorskie Razera – dotykowe, z wyraźnym, słyszalnym kliknięciem.

Edifier Hecate GX Różowy – a oto i dowód na to, że da się połączyć futurystyczny wygląd z różową słodyczą. Co istotne jednak, te słuchawki mogą pochwalić się niebagatelną jakością dźwięku potwierdzoną certyfikatem Hi-Res Audio. Jest tu też odpinany mikrofon i podwójny tryb działania – dla graczy i osobny, dla miłośników słuchania muzyki. Dodajmy do tego kilka różnych portów, do różnych zastosowań i już mamy idealny prezent na Walentynki.

Fotel Genesis Nitro 710 – za mało różu było w wyżej zaprezentowanym fotelu? No to w tym jest go nieco więcej. Do tego od razu dostajemy tu też miękką, wygodną poduszkę pod głowę, regulowane w dwóch wymiarach podłokietniki i odchylane oparcie. Jeśli lubicie mieć wybór – to właśnie go macie.

Nintendo Switch Lite Coral – może i różowa konsola pasuje do tego zestawienia troszkę jak pięść do nosa, ale skoro mówimy tu o sprzętach gamingowych w tym specyficznym kolorze to i Pstryczka nie mogło zabraknąć. Szczególnie, że to naprawdę niezłe uzupełnienie „jaskini” każdego zapalonego gracza. Nie ma to jak popołudniowa sesyjka na kanapie, z przenośną wersją Switcha w dłoniach i z któryś z wielu hitów prosto od Nintendo. No ale trzeba zagrać by samemu się o tym przekonać.

Wymarzone Walentynki

Oj, bycie zakochanym wcale nie jest takie lekkie – niby człowiek czuje się jak motylek, ale przychodzą Walentynki i już sprowadzani jesteśmy na ziemie. Znów stajemy przed dylematem co kupić dziewczynie/chłopakowi, by faktycznie sprawić mu radość, a nie zawód. Co prawda wiedza o zamiłowaniu do grania naszej drugiej połowy nieco ów wybór upraszcza, ale z doświadczenia wiem, że i tu można mocno przestrzelić. A może macie własne propozycje, które znacznie lepiej pasowałby do naszego zestawienia? Dajcie znać w komentarzach.