Jaki smartwatch damski wybrać? Zegarek mały, pasujący i do sportu, i do biura. Z pomiarem kroków, GPS, powiadomieniami, dobrą baterią i wyświetlaczem AMOLED. Może nawet z funkcją rozmowy telefonicznej czy płatności zbliżeniowych. Oto nasz ranking najlepszych zegarków dla kobiety.

Smartwatch damski - jaki kupić?

Dobry damski smartwatch nie różni się oczywiście od smartwatcha męskiego - podstawowe funkcje, technologie, łączność i obsługa są takie same, a wiele zegarków smart ma przeznaczenie uniwersalne i trafi w gusta obu płci. Jednak wybierając najlepszy smartwatch dla kobiety, należy zwracać większą uwagę na wielkość, stylistykę i kolory. Zamiast smartwatcha można też rozważyć zakup zaawansowanego zegarka sportowego albo smartbanda - ta druga opcja spodoba się zwłaszcza kobietom, które szukają niewielkiej opaski fitness aby liczyć kroki, sprawdzać puls czy nie przegapić telefonu czy wiadomości.

Dobry smartwatch damski. Najlepsze modele - ranking 2024:

Jak duży powinien być smartwatch dla kobiety?

Damski smartwatch nie powinien być zbyt duży z uwagi na smuklejszą i drobniejszą budowę ciała niż u mężczyzn. Dlatego panie często preferują relatywnie małe smartwatche, z kopertą o szerokości do około 40-42 mm. Stąd producenci coraz częściej decydują się na umieszczanie w swojej ofercie różnych rozmiarów tego samego modelu zegarka - idealnym przykładem są chociażby: 40-milimetrowa wersja Samsung Galaxy Watch4 i Apple Watch SE, czy 41mm Apple Watch 7 i 42mm Huawei Watch GT 3. Męskie odpowiedniki najczęściej plasują się w okolicach 44-46mm.

Część smartwatchy produkowanych jest w jednej, uniwersalnej wersji (unisex), który może pasować zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn, a decydujący jest tu po prostu rozmiar nadgarstka i osobiste preferencje.

Finalnie - każdy założy to, co chce. Jeśli masz chudą rękę, ale mimo to wolisz duży zegarek, to taki właśnie wybierz. Jeśli zależy Ci na mocnej baterii i większym wyświetlaczu - tym bardziej wybierz większy model. Smartwatcha używamy codziennie, stąd ma podobać się przede wszystkim Tobie, a nie innym. To Ty będziesz go nosić.

Stylistyka

W ofertach wielu producentów, można znaleźć smartwatche stworzone niemal wyłącznie dla kobiet. Rzadko kiedy można pośród nich znaleźć masywną i pancerną obudowę, częściej też niż w sportowy styl producenci celują w elegancję. Oprócz delikatniejszej, często zaokrąglonej koperty, najczęstszymi kolorami w damskich zegarkach smart są: różowe złoto, kremowe i pastelowe odcienie, a nieco rzadziej srebro i czerń.

Rzecz jasna wszystko zależy od gustu. Jeśli szukasz smartwatcha dla siebie, to wiesz doskonale co ci się podoba, ale jeśli kupujesz zegarek na prezent, to zdecydowanie warto dopytać.

Koperta i tarcza

Jeśli ustalimy już jaki rozmiar zegarka najbardziej nam odpowiada, do wyboru mamy koperty okrągłe i prostokątne - te ostatnie mogą być podłużne, kojarzące się z rozbudowanym smartbandem (niczym w Huawei Watch Fit SE), albo też nieco szersze, przywodzące na myśl głównie stylistykę charakterystyczną dla Apple Watch.

Tarcza, czyli w przypadku smartwatcha tło zegara na wyświetlaczu, powinna być idealnie dopasowana do stylistyki koperty. Nie w każdym smartwatchu da się pobrać dodatkowe tarcze z internetu (szczególnie w tanich modelach), dlatego warto zwrócić upewnić się, że zegarek już fabrycznie ma ciekawy i dobrze pasujący zestaw tarcz. Może się zdarzyć, że ładny i solidnie z pozoru wykonany zegarek znacznie traci na uroku z powodu odpustowych obrazków na ekranie.

Smartwatch a smartband. A może zegarek sportowy?

Różnice pomiędzy smartwatchem a smartbandem mocno się w ostatnich latach zacierają. Opaski aktywności stają sie coraz droższe i zaawansowane, często nieznacznie tylko różniąc się od najtańszych smartwatchy. Granicę wyznacza wciąż najczęściej wielkość i kształ urządzenia - najczęściej smartband pozostaje niewielką opaską z wąskim ekranem, stąd rozmiary nieco ograniczają zasób funkcji, jakie producenci mogą w niej umieścić. W związku z tym (a także z uwagi na zachowanie niskiej ceny), większość opasek fitness nie posiada modułu GPS, który jest praktycznie obowiązkowy w dobrym smartwatchu, nawet takim do 500 złotych.

Z kolei zegarki sportowe coraz bardziej zaczynają przypominać smartwatche, odchodząc od energooszczędnych wyświetlaczy typu MIP, zapewniając obsługę powiadomień z telefonu, odtwarzanie muzyki czy płatności NFC. Nadal jednak zapewniają lepszej jakości pomiary i analitykę dotyczące aktywności sportowych, jednocześnie dbając o długi czas pracy na jednym ładowaniu, a pod kątem konstrukcji stawiając większy nacisk na wytrzymałość użytych materiałów, niż na subtelny design.

Ceny, czyli ile trzeba wydać by spełnić swoje oczekiwania?

Przyzwoity smartwatch z przyzwoicie działającymi, podstawowymi funkcjami, a więc pomiarem aktywności (kroki, godziny aktywne, sen), pomiarem pulsu i natlenienia krwi, wbudowanym GPS-em i powiadomieniami z telefonu, możemy zakupić już za około 250-350 złotych. Wszystkie tańsze urządzenia należy raczej od razu traktować nieufnie. W tej cenie oczywiście kompromisów będzie wiele - zegarki będą spasowane przyzwoicie, jednak należy spodziewać się tańszych materiałów, takich jak plastik czy guma. Z kolei ekran może być mało odporny na zarysowania i uderzenia, a do tego najczęściej wyposażony w wyświetlacz TFT lub LCD, zamiast jaśniejszego i bardziej wyrazistego AMOLED. O prowadzeniu rozmów poprzez Bluetooth, odpowiadaniu na powiadomienia czy o płatnościach zbliżeniowych możemy tu właściwie zapomnieć.

Chcąc zakupić zegarek dobrze wykonany, z większym wyborem tarcz, funkcją rozmów, ekranem AMOLED, czy precyzyjnym GPS, należy liczyć się z wydatkiem 500 złotych i wyżej. Naprawdę uniwersalne i wyraźnie bardziej dopracowane damskie smartwatche w rodzaju Samsunga Galaxy Watch, Huawei Watch GT czy Apple Watch, to już wydatek rzędu 800 złotych i wyżej. Topowe modele osiągają nawet pułap dwóch i pół tysięcy złotych.

Damski smart watch - ranking 2024:

Amazfit Bip 3 Pro - bardzo tani, mały smartwatch Ocena benchmark.pl









4/5 Taniej już się nie da. To znaczy pewnie się da, ale mogłoby się to równać z wyrzucaniem pieniędzy w błoto. Amazfit Bip 3 Pro to prosty, tani jak barszcz zegarek smart. W cenie 250 złotych lub nieco mniej otrzymujemy wszystkie podstawowe funkcje, jakich można się po takim sprzęcie spodziewać: powiadomienia z telefonu, krokomierz, pulsometr, a nawet GPS. Na czym więc tu oszczędzano? Trochę na materiałach, trochę na wyświetlaczu (TFT). Niemniej zegarek jest estetyczny, wodoodporny, a do tego może pracować na jednym ładowaniu nawet 2 tygodnie. Słowem, jeśli nie chcesz opaski fitness, ale szukasz czegoś w kształcie zegarka i do tego ma być niedrogo, Bip 3 Pro to sprawdzone rozwiązanie. Jest to też dobra propozycja na pierwszego "dorosłego" smartwatcha dla dziecka. Model ten dostępny jest też w kolorach czarnym i kremowym. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,69 cale/cali

Wymiary 44,12 x 36,49 x 9,65 mm

Wyświetlacz (technologia) TFT LCD

Inne cechy smartwatcha krokomierz, akcelerometr, GPS, wodoszczelność, monitor tętna, monitor snu, pomiar dystansu, licznik kalorii, pomiar SpO2

Waga 33.2 g

Rozmowy telefoniczne nie

Amazfit GTS 2 Mini - damski smartwatch do 400zł z dobrą baterią Ocena benchmark.pl









4,4/5 Estetyczny i całkiem funkcjonalny smartwatch za małe pieniądze - kupimy go już za około 350 zł, choć powoli wypierany jest przez nowszy model GTS 4 Mini (mniej opłacalny wybór na ten moment). Tutaj możemy cieszyć się już lepszym wyświetlaczem AMOLED. Może być on włączony cały czas, jednak warto zrezygnować z tej funkcji dla dłuższej pracy baterii - wówczas możemy spodziewać się nawet 10-12 dni pracy na jednym ładowaniu! Amazfit GTS 2 Mini jest na swój sposób kwintesencją taniego i dobrego smartwatcha - mamy tutaj krokomierz, pulsometr, pulsoksymetr, a także GPS, który możemy włączyć przy okazji treningów sportowych czy spacerów. Oprócz tego, zegarek posiada kilka drobnych funkcji stanowiących miły dodatek - zdalne sterowanie aparatem w telefonie, sterowanie muzyką czy monitorowanie cyklu miesięcznego. Sprzęt jest wodoodporny, acz ekran nie należy do najtwardszych, stąd warto zabezpieczyć go dodatkową folią, jeśli ma się niszczycielskie tendencje. Dostępny jest w 3 kolorach, a w kształcie koperty widać inspirację produktami Apple. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,5 cale/cali

Wymiary 40,5 x 35,8 x 8,95 mm

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Inne cechy smartwatcha krokomierz, GPS, wodoodporność do 50 metrów, monitor tętna, monitor snu, prognoza pogody, pomiar dystansu, licznik kalorii, powiadomienia, alarm, pomiar SpO2, sterowanie muzyką

Waga 19.5 g

Rozmowy telefoniczne nie

Huawei Watch Fit Special Edition - niedrogi damski smartwatch, a trochę opaska Ocena benchmark.pl









4,5/5 Huawei Watch Fit SE to najtańszy smartwatch z katalogu tego producenta, niektórzy twierdzą wręcz, że jest to bardziej opaska smart. Watch Fit SE wyróżnia się doskonałym stosunkiem ceny do jakości i przyjemną estetyką (dostępny jest w 3 kolorach, czarnym, różowym i niebieskim). W zegarku zastosowano dobry wyświetlacz AMOLED, zadbano o niezły czas pracy, a całości dopełnia spory wachlarz funkcji - od powiadomień, przez pomiar pulsu po rejestrowanie treningów (także z zastosowaniem wbudowanego GPS). Zegarek nie umożliwia płatności zbliżeniowych ani rozmów przez Bluetooth - te drugie można natomiast znaleźć w modelu wyższym, czyli w Huawei Watch Fit 2 Active. Podsumowując - sporo funkcji za niewielką cenę. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,64 cale/cali

Wymiary 46 x 30 x 10,7 mm

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Inne cechy smartwatcha krokomierz, akcelerometr, GPS, wodoszczelność, monitor tętna, monitor snu, prognoza pogody, pomiar dystansu, budzik, licznik kalorii, powiadomienia, alarm, pomiar SpO2, sterowanie muzyką

Waga 21 g

Rozmowy telefoniczne nie

Amazfit GTS 3 - najlepszy damski smartwatch do 500 zł Ocena benchmark.pl









4,4/5 Jak na sprzęt za mniej niż pięćset złotych, Amazfit GTS 3 zaskakuje mnogością funkcji i estetyką. Smartwatch ten wygląda elegancko i wyposażony został w bardzo wyraźny ekran AMOLED. Urządzenie działa płynniej niż tańsze zegarki od Amazfit, oferuje też całkiem długi czas pracy, bo nawet 10 dni na jednym ładowaniu (czas ulega skróceniu do około 5 dni przy stale włączonym ekranie). Cienka koperta kryje sporo możliwości: znaczną liczbę trybów sportowych, odporność na wodę, wbudowany GPS. W komplecie otrzymujemy także pulsometr, pulsoksymetr, kompas, alarm, pogodę, pomiar spalonych kalorii, krokomierz i monitorowanie snu, a także sprawnie działające powiadomienia z telefonu. Minusy? Nie zapłacimy tym zegarkiem w sklepie, ani nie przeprowadzimy przez niego rozmowy telefonicznej. Jeśli te wymagania nie są dla Was priorytetem, Amazfir GTS 3 to bardzo dobry i przy tym całkiem tani damski smartwatch. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,75 cale/cali

Wymiary 36 x 42,4 x 8,8 mm

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Inne cechy smartwatcha krokomierz, akcelerometr, GPS, monitor tętna, monitor snu, prognoza pogody, pomiar dystansu, licznik kalorii, powiadomienia, pomiar SpO2

Rozmowy telefoniczne nie

Amazfit GTR Mini - niedrogi model z okrągłą tarczą Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeżeli zależy nam na niedrogim smartwatchu z okrągłą tarczą, wybór nie jest zbyt duży. Możemy wziąć po uwagę Amazfit GTR 3, jednak znacznie przyjaźniejszy dla damskich nadgarstków, a także znacznie elegantszy jest Amazfit GTR Mini. Jest to filigranowy, wodoodporny zegarek z ramką ze stali nierdzewnej, z jednym fizycznym przyciskiem i wyraźnym ekranem AMOLED. Smartwatch ten oferuje całkiem przyzwoitą analizę aktywności treningowej i codziennej (GPS w trybach treningowych, sen, krokomierz, pulsometr i tak dalej). Nie umożliwia rozmów telefonicznych, ale pozwala na wykorzystanie predefiniowanych odpowiedzi na powiadomienia i wiadomości. Oprócz tego trochę funkcji ułatwiajacych życie, takich jak alarm, znajdowanie telefonu, sterowanie aparatem czy monitorowanie cykly menstruacyjnego. Zegarek dostępny jest w trzech kolorach - różowym, niebieskim i czarnym. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,28 cale/cali

Wymiary 42.8 x 42.8 x 9.2 mm

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Inne cechy smartwatcha krokomierz, GPS, wodoodporność do 50 metrów, monitor tętna, monitor snu, prognoza pogody, pomiar dystansu, budzik, licznik kalorii, powiadomienia, alarm, pomiar SpO2, sterowanie muzyką, odpowiedzi tekstowe

Waga 36 g

Rozmowy telefoniczne nie

Huawei Watch Fit 2 Active - smartwatch damski z funkcją rozmowy Ocena benchmark.pl









4,5/5 Droższa, pełniejsza wersja wspomnianego wcześniej Huawei Watch Fit SE. Watch Fit 2 Active wyposażono w fantastyczny i bardzo responsywny ekran AMOLED, bardzo miarodajne pomiary aktywności (od mierzenia kroków, przez spalone kalorie i poziom tętna, aż po wykrywanie snu), opcję wykonywania i odbierania rozmów (za pośrednictwem Bluetooth), powiadomienia z telefonu (wraz z szablonami odpowiedzi), czy opcję sterowania muzyką (z możliwością wgrania własnej). Jeśli dodamy do tego mnóstwo trybow treningowych, pomiar stresu i SpO2, kalendarzyk menstruacyjny, wodoodporność i czas pracy na baterii przez tydzień z okładem, otrzymujemy naprawdę niezły smartwatch. Zabrakło tutaj płatności zbliżeniowych i dostępu do sklepu Google, jednak dla wielu osób są to kwestie drugorzędne. Co ważne, choć zegarek jest dedykowany do Pań, warto go najpierw przymierzyć - jest on dość spory, stąd kobiety o wąskm nadgarstku mogą czuć się nieswojo z tak dużym ekranem, niezależnie od jego dobrej jakości. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,74 cale/cali

Wymiary 46 x 33,5 x 10,8 mm

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Inne cechy smartwatcha krokomierz, akcelerometr, żyroskop, GPS, głośnik, mikrofon, monitor tętna, monitor snu, prognoza pogody, pomiar dystansu, budzik, licznik kalorii, powiadomienia, alarm, pomiar SpO2

Rozmowy telefoniczne tak (po podłączeniu do smartfona) Zobacz recenzję

Huawei Watch GT 4 - smartwatch damski o klasycznym designie Ocena benchmark.pl









4/5 Jeśli brać po uwagę elegancję i jakość wykoniania, marka Huawei nie ma sobie równych w kategorii smartwatchy. Huawei Watch GT 4 jest chyba najbardziej kobiecym zegarkiem w tym zestawieniu i na tyle uniwersalnym, że doskonale sprawdzi się zarówno do stroju formalnego, jak i sportowego. Urządzenie wyposażone jest w świetny wyświetlacz AMOLED, niezły GPS i bardzo dobrze radzi sobie zarówno z monitorowaniem zdrowia (puls, SpO2, czas i jakość snu, liczba kroków, spalone kalorie) jak i z aktywnościami sportowymi, przy czym widać tutaj delikatny ukłon w stronę biegaczy. Zegarek oferuje również powiadomienia z telefonu z opcją krótkich odpowiedzi, świetną jakość rozmów przez Bluetooth (z opcją nawiązania połączenia z zegarka), a także przyzwoitą baterię. Pośród minusów – to co zawsze w przypadku Huawei, a więc brak dostępu do aplikacji typu Spotify czy mapy Google, a także brak możliwości płacenia zegarkiem. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,32 cale/cali

Wymiary 41.3 x 9.8 mm

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Inne cechy smartwatcha krokomierz, akcelerometr, GPS, kompas, głośnik, mikrofon, wodoszczelność, monitor tętna, monitor snu, prognoza pogody, temperatura ciała, pomiar dystansu, stoper, licznik kalorii, powiadomienia, alarm, pomiar SpO2, sterowanie muzyką, odtwarzanie muzyki

Waga 37 g

Rozmowy telefoniczne tak (po podłączeniu do smartfona) Zobacz recenzję

ALTERNATYWA? Wcześniejsza generacja tego zegarka: Huawei Watch GT 3. Zegarek równie subtelny, dobrze wykonany i niemal taki sam pod kątem funkcji, za to... znacznie tańszy. Dostępny jest w wariancie Elegant (z bransoletą) oraz Active (kremowy pasek skórzany).

Apple Watch SE - najbardziej opłacalny damski smartwatch Apple Ocena benchmark.pl









4,7/5 Jeśli masz iPhone’a, to najbardziej opłacalnym smartwatchem dla Ciebie będzie Apple Watch SE, który w cenie około 1300zł oferuje większość kluczowych funkcji w połączeniu z doskonałej jakości wykonaniem i niezwykle płynnym działaniem. Zegarek monitoruje kroki, spalone kalorie, tętno, sen, mierzy dystans, prędkość i tempo, wyświetla powiadomienia, umożliwia pisanie wiadomości oraz odbieranie połączeń przez Bluetooth. W droższej wersji Cellular pozwala także na wykonywanie połączeń telefonicznych i użytkowanie aplikacji z dala od telefonu. Smartwatchem można płacić zbliżeniowo w sklepach poprzez Apple Pay. Jedyna słaba strona tego sprzętu to krótki czas pracy na baterii, stąd warto wyrobić sobie odruch ładowana go w nocy. Najważniejsze cechy: Wymiary 40 x 34 x 10,7 mm

Wyświetlacz (technologia) Retina

Inne cechy smartwatcha krokomierz, akcelerometr, żyroskop, GPS, głośnik, mikrofon, wodoodporność do 50 metrów, monitor tętna, monitor snu, prognoza pogody, płatność, pomiar dystansu, stoper, budzik, licznik kalorii, powiadomienia, alarm, pomiar SpO2, sterowanie muzyką, odpowiedzi tekstowe

Waga 26.4 g

Rozmowy telefoniczne tak (po podłączeniu do smartfona)

Garmin Venu 2 Plus - najbardziej opłacalny sportowy smartwatch damski Ocena benchmark.pl









4,8/5 Garmin Venu 2 Plus jest przez wielu uznawany za absolutnie doskonałe połączenie zegarka sportowego i smartwatcha. Faktycznie urządzenie to zaciera granice pomiędzy jednym, a drugim. Ma dość elegancki design jak na sprzęt sportowy, a pod kątem funkcji smart niewiele mu brakuje. Zegarek oferuje jakościowy pomiar aktywności, tętna, natlenienia krwi, przebytego dystansu (z precyzyjnym GPS), ma nawet żyroskop i wysokościomierz baryczny, a także, rzecz jasna, dostęp do rozbudowanej analityki sportowych aktywności w aplikacji Garmin. A oprócz tego odtwarzanie muzyki z zegarka (wgranej lub z aplikacji typu Spotify), płatności zbliżeniowe, a nawet możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych (pod warunkiem posiadania telefonu w zasięgu 10m). Mimo efektownego i prądożernego wyświetlacza AMOLED, akceptowalny jest też czas pracy urządzenia, a wynosi on około tygodnia. Podsumowując - jeśli szukasz ładnego, niezbyt masywnego, za to świetnie działającego zegarka sportowego z mnóstwem funkcji smart, Venu 2 Plus jest najlepszą opcją. Dla osób chcących nieco zaoszczędzić jest też wersja bez plusa, która nie oferuje rozmów telefonicznych Jest też dostępna wersja Venu 2s, która będzie idealna dla Pań o drobnych nadgarstkach. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,3 cale/cali

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Inne cechy smartwatcha krokomierz, akcelerometr, GPS, głośnik, mikrofon, wodoszczelność, monitor tętna, monitor snu, dynamika biegu, prognoza pogody, płatność, pomiar dystansu, stoper, licznik kalorii, powiadomienia, alarm

Waga 51 g

Rozmowy telefoniczne tak

ALTERNATYWA? Jeśli pieniądze nie są problemem, można pomyśleć także o nowszym Garmin Venu 3. To taka delikatnie ulepszona wersja opisanego powyżej Venu 2 Plus. "Trójka" pracuje nieco dłużej na jednym ładowaniu, ma jeszcze precyzyjniejszy pulsometr, a także kilka nowych bajerów, w rodzaju asystenta snu. Występuje on także w jeszcze mniejszej wersji, pod nazwą Garmin Venu 3s.

Garmin Vivoactive 5 - doskonały smartwatch sportowy dla kobiety Ocena benchmark.pl









4,7/5 Smartwatch sportowy Vivoactive 5 można nazwać nieco drobniejszym i skromniejszym bratem Venu 2 Plus czy Venu 3. Jest to bardzo udane urządzenie, dedykowane głównie do osób chcących zadbać o ogólną formę fizyczną i ją monitorować, poszukujących niewielkiego zegarka sportowego, który jednocześnie posiada naprawdę sporo funkcji smart. Oprócz precyzyjnych pomiarów całodobowej aktywności i treningów, charakterystycznych dla marki Garmin, zegarek ten oferuje między innymi powiadomienia (z obrazkami), odtwarzanie muzyki na słuchawkach (wgranej czy ze Spofify), płatności zbliżeniowe i inne drobnostki, jak chociażby kalendarz czy prognoza pogody. Nie odbierzemy natomiast na tym sprzęcie połączeń telefonicznych. VIvoactive 5 dostępny jest w kilku kolorach i wygląda bardzo neutralnie i drobnie jak na sprzęt sportowy, a więc doskonale sprawdzi się na damskim nadgarstku. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,2 cale/cali

Wymiary 42.2 x 11,1 mm

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Inne cechy smartwatcha krokomierz, akcelerometr, GPS, monitor tętna, monitor snu, prognoza pogody, płatność, pomiar dystansu, stoper, licznik kalorii, powiadomienia, alarm, pomiar SpO2, sterowanie muzyką, odtwarzanie muzyki

Waga 36 g

Rozmowy telefoniczne nie

Huawei Watch GT 3 Pro Elegant - smartwatch damski luksusowy Ocena benchmark.pl









4,5/5 Najbardziej kontrowersyjny smartwatch w zestawieniu, bo jakby to rzec - tanio nie jest. Zwłaszcza, że niemalże te same funkcje znaleźć można w znacznie tańszym Huawei Watch GT 4. Płacimy tu jednak ekstra za materiał wykonania, bowiem model GT 3 Pro Elegant wyposażono w ceramiczną bransoletę, nadającą mu niejako luksusowy wygląd. Czy warto zapłacić niemal dwa tysiące za zegarek bez usług Google i płatności zbliżeniowych? To już zależy od zasobności portfela i potrzeb. Nie da się jednak zaprzeczyć, że ten smartwatch podoba się wielu Paniom i znalazł już pewne grono nabywców. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,32 cale/cali

Wymiary 42.9 x 42.9 x 10.5 mm

Inne cechy smartwatcha krokomierz, akcelerometr, GPS, głośnik, wodoszczelność IP68, mikrofon, pomiar częstotliwości bicia serca (EKG), monitor tętna, monitor snu, prognoza pogody, pomiar dystansu, licznik kalorii, powiadomienia, alarm

Waga 50 g

Rozmowy telefoniczne tak (po podłączeniu do smartfona) Zobacz recenzję

Samsung Galaxy Watch6 40mm - najlepszy smartwatch do telefonu z Androidem Ocena benchmark.pl









4,8/5 Smartwatch Galaxy Watch od Samsunga to sprzęt absolutnie topowy. Minimalistyczny, solidnie wykonany oraz tak bogaty w funkcje, jak to tylko obecnie możliwe. Monitorowanie kroków, pulsu, natlenienia krwi, treningów, snu, EKG, analiza składu ciała, a po kalibracji z ciśnieniomierzem nawet pomiar ciśnienia. Oprócz tego płatności zbliżeniowe, połączenia telefoniczne, dostęp do map Google czy Spotify i wiele więcej. Wszystko to zamknięte w zaledwie 40mm kopercie (w wydaniu damskim) i zarządzane przez płynnie działający ekran dotykowy i dwa przyciski. Czemu więc ten smartwatch jeszcze nie zdominował zupełnie rynku? Niestety ma jedną, sporą wadę, a mianowicie baterię. W zależności od nasilenia korzystania z zegarka, Galaxy Watch 6 wymaga ładowania codziennie lub co dwa dni. Osoby ceniące sobie precyzję pomiarów sportowych mogą też mieć nieco uwag do jakości GPS, która niestety ustępuje zarówno zegarkom Garmin, jak i Apple. Smartwatch Samsung dostępny jest także w wersji LTE, która umożliwia rozmowy telefoniczne bez połączenia z telefonem. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,3 cale/cali

Wymiary 40.4 x 38.8 x 9 mm

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Inne cechy smartwatcha krokomierz, akcelerometr, GPS, kompas, głośnik, mikrofon, wodoszczelność, pomiar częstotliwości bicia serca (EKG), monitor tętna, monitor snu, prognoza pogody, płatność, pomiar dystansu, stoper, budzik, licznik kalorii, powiadomienia, alarm, pomiar SpO2, sterowanie muzyką, odpowiedzi tekstowe

Waga 28.7 g

Rozmowy telefoniczne tak (po podłączeniu do smartfona)

Apple Watch 9 - najlepszy smartwatch damski do iPhone'a Ocena benchmark.pl









4,8/5 Nieco większy niż Apple Watch SE, znacznie droższy, i co tu kryć, najmocniejszy zawodnik jeśli chodzi o sprzęty Apple na kobiecą rękę. Zwłaszcza w wydaniu Cellular (a więc z opcją użycia karty SIM). W Apple Watch 9 znajdziemy większość funkcji wymienionych wcześniej w Samsungu: od monitorowania parametrów zdrowotnych (sen, kroki, kalorie, tętno, EKG, zapis treningów etc) po funkcje smart (powiadomienia, rozmowy telefoniczne, płatności zbliżeniowe, odtwarzanie muzyki i tak dalej). Doskonale spisują się tutaj GPS i pulsometr, co mogą docenić osoby uprawiające sport. Pośród nielicznych słabych punktów tego smartwatcha należy wskazać dość wysoką cenę, a także tą samą słabostkę, co u konkurenta z Korei: słabą baterię. W przypadku tego zegarka dobrze jest wyrobic sobie nawyk codziennego, lub prawie codziennego ładowania. Najważniejsze cechy: Wymiary 41 x 35 x 10.7 mm

Wyświetlacz (technologia) Retina

Inne cechy smartwatcha krokomierz, akcelerometr, żyroskop, GPS, głośnik, mikrofon, pomiar częstotliwości bicia serca (EKG), wodoodporność do 50 metrów, monitor tętna, monitor snu, prognoza pogody, temperatura ciała, płatność, pomiar dystansu, stoper, licznik kalorii, powiadomienia, alarm, pomiar SpO2, odtwarzanie muzyki, odpowiedzi tekstowe

Rozmowy telefoniczne tak (po podłączeniu do smartfona)

Trochę smartwatch, a trochę nie. Zegarki hybrydowe

Oprócz typowych smartwatchy i zegarków sportowych z funkcjami smart, na rynku obecne są także inne urządzenia wyposażone skromniej, lecz po części wpisujące się w ten segment. Nnajczęściej nie posiadają one GPS i opcji odbierania połączeń, jednak nadrabiają niepowtarzalnym charakterem i nietuzinkowym designem. Jedną z ciekawszych opcji jest zegarek Garmin Lily, czyli maleńki (koperta 34mm!) smartwatch damski o biżuteryjnym sznycie, nastawiony na ogólne monitorowanie zdrowia.

Bardzo ciekawą opcją są też zegarki hybrydowe, produkowane między innymi przez markę Withings.Urządzenia te wyposażono zarówno we wskazówki typowe dla analogowego zegarka, jak i w ekran cyfrowy ułatwiający korzystanie z funkcji smart. Withings może być ciekawą propozycją dla tych Pań, które preferują niewielkie zegarki o klasycznym wyglądzie, ale wciąż chciałyby monitorować wybrane parametry zdrowotne (na przykład pracę serca czy kroki) i nie potrzebują powiadomień bombardujących nas nieustannie w nadgarstek.Smartwatche Withings ładuje się rzadko, a dobra jakość wykonania przynajmniej po części usprawiedliwia ich cenę.

Jaki damski smartwatch kupić? Opinia

Wybór damskiego smartwatcha to tak naprawdę lawirowanie pomiędzy najbardziej odpowiadającą nam estetyką, wyborem niezbędnych funkcji i akceptowalną dla nas ceną. Wybór jest wbrew pozorom całkiem duży i od własnych preferencji będzie zależało, jaki smartwatch dla kobiety uznamy za najlepszy.

Jeżeli jesteś w posiadaniu iPhone'a, najlepszym wyborem będzie Apple Watch SE, gdyż kilka smartwatchy z powyższego zestawienia może sprawiać mniejsze lub większe problemy w osiągnięciu pełnej funkcjonalności w połączeniu z iOS. Niewątpliwie najbardziej opłacalnymi zegarkami pod względem stosunku cena-jakość są smartwatche Amazfit, a także niektóre damskie smartwatche od Huawei, które przodują też pod kątem eleganckiego wyglądu. Osoby oczekujące sporo od zegarka, a na dodatek posiadające telefon Samsung naturalnie będą skłaniać się ku serii Samsung Galaxy Watch. Panie bardzo aktywne, którym zależy na dobrej jakości pomiarach treningów, najpewniej będą zadowolone z wymienionych zegarków marki Garmin.

A Wy ku czemu się skłaniacie?

Na zdjęciu otwierającym Huawei Watch GT 4

