Sprawdzamy najnowszą grę Forspoken na PC - jakie wymagania stawia dzisiejszym podzespołom i jaką może się pochwalić oprawą graficzną. Analizujemy również działanie funkcji Microsoft DirectStorage oraz trzy dostępne w grze funkcje upscalingu (DLSS/FSR/XeSS).

Forspoken miał zaoferować powiew świeżości w świecie gier, który od lat jest całkowicie zdominowany przez kolejne sequele i prequele znanych serii lub dosłownie kolejne odcinki taśmowo już produkowanych hitów, takich jak Assassin’s Creed. Jeżeli ciekawi Was, czy to się udało, to na samym dole publikacji odnajdziecie mini-recenzję Forspoken w wykonaniu Macieja – on ogrywał grę na konsoli, zatem rzuci też trochę światła na jej wydajność. Tymczasem wracamy do meritum, czyli do testów wersji PC!

Wymagania odstraszają, ale co gorsza i tak są niedoszacowane!

W połowie stycznia informowaliśmy Was o wymaganiach sprzętowych gry Forspoken i już wtedy podniosły się głosy sprzeciwu graczy wyczekujących tego tytułu – wskazanie nadal najpopularniejszej karty (według ankiety Steam) do segmentu „720p i 30 FPS na najniższych ustawieniach” zdecydowanie nie napawa potencjalnych klientów optymizmem… W przypadku najwyższych wymagań jeszcze bardziej szokowało zestawienie obok siebie karty GeForce RTX 4080 i Radeona RX 6800 XT – kart, które dzieli przepaść (cenowa i technologiczna). Ogólnie wymagania te przedstawiały się następująco:

Minimalna konfiguracja sprzętowa (30 FPS, 1280x720 px, ustawienia Niskie):

OS: Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i7-3770K lub AMD Ryzen 5 1600

16 GB RAM

karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB lub AMD Radeon RX 5500 XT 8 GB

150 GB wolnego miejsca na dysku twardym

Zalecana konfiguracja sprzętowa bez RT (30 FPS, 2560x1440 px, ustawienia Wysokie):

OS: Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i7-8700K lub AMD Ryzen 5 3600

24 GB RAM

karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB lub AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB

150 GB wolnego miejsca na dysku SSD

Zalecana konfiguracja sprzętowa z RT (60 FPS, 3840x2160 px, ustawienia Ultra):

OS: Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 5 5800X

32 GB RAM

karta graficzna: GeForce RTX 4080 16 GB / Radeon RX 6800 XT 16 GB

150 GB wolnego miejsca na dysku SSD NVMe

Wbrew miejscami pojawiającym się opiniom, jakoby Forspoken miał korzystać z Unreal Engine 5, zdecydowanie tak nie jest. Gra działa na silniku Luminous (którego logo wyświetla się przy uruchamianiu gry) – tym samym, którego użyto np. w Final Fantasy XV (tak, tym z 2016 roku). Został na potrzeby Forspoken mocno podrasowany i doposażony w funkcję śledzenia promieni, ale stanowczo nie transformowało go to we wspomniany Unreal Engine 5.

Ustawień jest dużo, ale niewiele zmieniają…

Pod względem dostępnych opcji już w samej grze mamy w zasadzie cztery gotowe presety (którymi posłużymy się w czasie testów) – Niski, Standardowy (który, jak rozumiemy, odpowiada temu, co widać na konsoli), Wysoki oraz Ultra Wysoki. Ten ostatni automatycznie aktywuje Ray Tracing, co znacząco wpływa na wydajność, choć nieszczególnie poprawia wrażenia z rozgrywki – ogólnie odpowiada tylko za cienie i to tylko wybranych obiektów. Pisząc bez ogródek - to jedna z najgorszych implementacji śledzenia promieni, z jaką się spotkaliśmy.



Realizm oferowany z aktywnym śledzeniem promieni wręcz wylewa się z ekranu...

Warto zaznaczyć, że wybór predefiniowanego profilu nie wpływa na ustawienia modeli i tekstur – te trzeba ręcznie dostosować. Istotne jest jeszcze to, że w przypadku niektórych kart gra z własnej inicjatywy aktywowała upscaling (FSR/DLSS/XeSS) – faktycznie jest to funkcja, która sporo w tej grze daje, ale również wpływa na jakość obrazu. Testy bazowe oczywiście wykonywaliśmy upewniwszy się, że skalowanie jest wyłączone.



Przegląd ustawień graficznych - tak testowaliśmy najwyższe ustawienia.

Podczas testów zasadniczo ustaliliśmy, co następuje – ustawienia standardowe i wysokie praktycznie nie różnią się wizualnie (wydajnością, jak zaraz się przekonacie, w zasadzie też nie). Ustawienia niskie są okrojone względem pozostałych i gra wygląda na tym profilu (nie przebierając w słowach) paskudnie. Ustawienia najwyższe (Ultra) poza Ray Tracingiem dodają jeszcze kilka innych efektów, a tekstury w trybie Ultra są odczuwalnie ładniejsze.

Porównanie ustawień Niskich do Ultra z Ray Tracing

Porównanie ustawień Standardowych do Ultra z Ray Tracing

Porównanie ustawień Wysokich do Ultra z Ray Tracing

Galeria zdjęć w pełnej rozdzielczości do ręcznej analizy (3840x2160 px)



Ustawienia (od lewej) Niskie, Średnie, Wysokie, Ultra.



Ustawienia (od lewej) Niskie, Średnie, Wysokie, Ultra.



Ustawienia (od lewej) Niskie, Średnie, Wysokie, Ultra.

Na czym testowaliśmy Forspoken

Testy w grach wykonaliśmy na kartach obecnie dostępnych w sklepach oraz kilku dodatkowych starszych generacji (z naszego magazynu). Platforma testowa to dobrze znany zestaw z premierowych testów kart graficznych.

Nasza platforma testowa:

W czasie testów używaliśmy systemu Windows 11 21H2 oraz najnowszych sterowników dostępnych na dzień 26.01.2023, tj. Adrenaline 22.12.1 dla kart AMD RDNA2, Adrenaline 23.1.1 dla kart AMD RDNA3 oraz Game Ready 528.24 dla kart NVIDII. Oficjalnie tylko sterowniki NVIDII posiadały już optymalizację do testowanej gry.

Testy przeprowadziliśmy w otwartej części mapy i procedura uwzględnia również sekwencje walki (niezbyt wymagającej, ze względu na konieczność powtarzalności testów). Gra posiada limit 120 FPS, którego obecnie nie da się w łatwy sposób obejść, zatem na wykresach wycinaliśmy karty, które ten limit osiągały. Warto zaznaczyć, że gra posiada wbudowany benchmark, ale ten podchodzi bardzo optymistycznie do wydajności i prezentuje raczej osiągi podczas pokojowego zwiedzania pustej mapy. Jednocześnie zaznaczamy, że nasze testy też nie pokazują najgorszego możliwego przypadku. Miejsce, które wybraliśmy, jest po prostu na tyle obciążające, aby wykazać skalowanie się kart.

Testy w FHD – różne profile ustawień

Na początek sprawdzimy, jak zwykle, kolejne gotowe zestawy ustawień w standardowej (nadal) rozdzielczości, jaką jest FHD. Dla każdego profilu dobraliśmy odpowiadające mu nazwą ustawienia modeli i tekstur.

Forspoken - 1080p, ustawienia Niskie

[FPS], RT OFF, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 102

79 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 98

74 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 86

68 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 76

57 Intel ARC A770

Intel ref. 74

55 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 68

50 Intel ARC A750

Intel ref. 67

48 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 62

47 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 62

47 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 49

36 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 46

34 NVIDIA GeForce GTX 970 [FSR B]

ASUS STRIX 31

23 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 25

17 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Aż trudno uwierzyć, ale okazuje się, że posiadacze kart z 4 GB vRAM (nawet tych szybszych, jak testowany przez nas GTX 970) nieszczególnie będą w stanie pograć na PC w Forspoken. Nawet aktywowanie FSR w trybie zbalansowanym (tryb wydajność niczym nie różnił się od patrzenia w stary telewizor bez sygnału) ledwo udaje się przekroczyć granicę średnich 30 FPS, ale i tak trzeba się liczyć ze spadkami poniżej 25 FPS w czasie walki. Dopiero karty z 6-8 GB pamięci graficznej pozwoliły rozsądnie pograć w takich ustawieniach (choć nadal daleko tu do ideału, jeżeli nie posiadamy przynajmniej Radeona RX 6600, GeForce RTX 3060 lub Arc A750). Zgadza się – karty za około 1500 zł to absolutne minimum, aby na najniższych ustawieniach móc realnie pograć w FHD bez upscalingu!

Forspoken - 1080p, ustawienia Standardowe

[FPS], RT OFF, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 102

79 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 100

78 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 96

75 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 90

61 AMD Radeon RX 6800

AMD 80

61 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 79

61 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 75

59 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 65

52 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 57

45 Intel ARC A770

Intel ref. 56

43 Intel ARC A750

Intel ref. 52

39 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 50

40 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 47

36 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 47

38 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 37

29 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 34

26 NVIDIA GeForce GTX 970 [FSR B]

ASUS STRIX 22

16 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 18

14 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Podbicie ustawień graficznych oczko wyżej mocno daje w kość wszystkim kartom. Na wspomnianych wyżej kartach można nadal jako tako pograć, ale realnie trzeba już pomyśleć o przesiadce na coś klasy RTX 3070 lub chociaż RX 6700 XT. Zatem do ustawień standardowych w natywnym FHD potrzeba karty za 2000-2500 zł… Karty Intela oferują w tym przypadku zbliżoną wydajność, ale do stabilnych 60 FPS sporo tutaj zabrakło.

Forspoken - 1080p, ustawienia Wysokie

[FPS], RT OFF, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 119

93 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 119

92 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 116

92 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 115

92 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 108

84 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 100

75 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 97

76 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 92

72 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 86

59 AMD Radeon RX 6800

AMD 77

59 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 76

59 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 71

57 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 63

51 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 54

45 Intel ARC A770

Intel ref. 54

41 Intel ARC A750

Intel ref. 50

37 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 48

36 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 45

35 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 42

33 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 35

28 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 33

25 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, ustawienia wysokie niewiele zmieniają wydajność względem ustawień „standardowych” i w zasadzie można ich używać zamiennie – wyjątkiem będą ustawienia tekstur – dla kart z 6 GB należy stanowczo pozostawić przynajmniej właśnie szczegółowość tekstur na poziomie standardowym. Do tych ustawień w rozdzielczości FHD polecamy karty klasy RTX 3070 Ti lub RX 6800.

Forspoken - 1080p, ustawienia Ultra (z RT)

[FPS], RT ON, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 117

82 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 104

78 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 93

68 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 85

63 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 84

64 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 80

60 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 73

55 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 67

50 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 66

47 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 60

42 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 56

42 AMD Radeon RX 6800

AMD 53

40 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 53

42 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 44

33 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 38

30 Intel ARC A770

Intel ref. 38

28 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 38

29 Intel ARC A750

Intel ref. 35

25 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 34

25 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 30

24 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 27

21 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 24

19 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Najwyższe ustawienia mocno obniżają wydajność, ale lwia część tego spadku płynności wynika z aktywacji śledzenia promieni (które realizuje cieniowanie części obiektów i postaci na krótkim dystansie). W tym przypadku do płynnego grania realnie trzeba wyposażyć się w Radeona RX 6900 XT lub RTX 3080 – a przypominamy, że nadal mówimy o rozdzielczości FHD i średniej powyżej 60 FPS… Dość powiedzieć, że w takich ustawieniach nawet RTX 4090 nie zawsze utrzymuje poziom limitu 120 FPS!

Forspoken wiele zyskuje na jakości przy wyższej rozdzielczości, ale również wiele traci na wydajności

Kolejnym etapem zwiększania poziomu trudności dla kart graficznych było podnoszenie rozdzielczości. Tutaj przyznajemy, że z perspektywy czasu (mając już wszystkie wyniki zebrane i przeanalizowane) mogliśmy testy w wyższych rozdzielczościach wykonać bez aktywnego śledzenia promieni, jako że jego koszt jest niewspółmiernie wysoki do zysku na jakości obrazu. Zasadniczo można jednak przyjąć, że karty AMD po wyłączeniu Ray Tracingu wskoczą o jeden segment wyżej, niż to jest widoczne na poniższych wykresach.

Forspoken - 1440p, ustawienia Ultra (z RT)

[FPS], RT ON, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 99

80 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 81

65 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 73

56 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 65

49 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 63

52 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 63

51 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 56

43 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 52

43 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 52

41 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 45

32 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 44

32 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 40

33 AMD Radeon RX 6800

AMD 38

29 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 32

25 Intel ARC A770

Intel ref. 29

23 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 28

24 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 25

18 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 24

19 Intel ARC A750

Intel ref. 22

18 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 18

15 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Rozdzielczość 2560x1440 px okazuje się być dedykowana posiadaczom tylko najnowszych kart graficznych (Radeony RX 7900 XTX, RX 7900 XT oraz GeForce RTX 4000), z małym może wyjątkiem osób, które kupiły na początku zeszłego roku GeForce RTX 3090 Ti. Dopiero te najnowsze karty są w stanie utrzymać średnio ponad 60 FPS, a jeżeli zależy Wam na utrzymaniu również minimalnego FPS powyżej tej wartości, to wybór karty ogranicza się do RTX 4080 i RTX 4090. Pocieszyć się można jedynie tym, że w tej rozdzielczości już można posiłkować się upscalingiem bez znaczącego spadku jakości obrazu w ruchu.

Forspoken - 2160p, ustawienia Ultra (z RT)

[FPS], RT ON, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 61

52 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 45

34 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 42

35 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 39

32 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 38

27 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 36

32 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 34

23 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 33

29 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 30

26 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 26

16 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 23

16 AMD Radeon RX 6800

AMD 23

20 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 21

15 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Do grania w Forspoken w 4K przy najwyższych ustawieniach nadaje się obecnie tylko jedna karta – GeForce RTX 4090. W praktyce jednak nawet ten tytan wydajności chętnie skorzysta z DLSS (które w tej rozdzielczości wygląda już całkiem dobrze i na ustawieniu Quality nie ustępuje jakością wygładzaniu TAA). Topowe karty z poprzedniej generacji ledwo utrzymują poziom 30 FPS bez podpierania się upscalingiem, a karty Intela całkiem skapitulowały.

DLSS, FSR i XeSS - do wyboru, do koloru!

Co ciekawe, Forspoken dołącza do grona obecnie zaledwie kilku gier, które jednocześnie wspierają upscaling dedykowany kartom NVIDII (DLSS 2), ten powszechnie dostępny i rozwijany przez AMD (FSR 2), oraz najświeższy XeSS, sprzętowo realizowany przez karty Intela. Ich wpływ na wydajność jest bardzo duży i bez problemu możemy nawet ją podwoić (jeżeli nie przeszkadza nam niespecjalnie wyraźna papka zamiast obrazu na monitorze 4K po aktywowaniu trybu Ultra Performance).

Forspoken - 2160p z upscalingiem, ustawienia Ultra bez RT

[FPS], GeForce RTX 3090 Ti, więcej=lepiej

Natywne 4K + TAA 39,0

22,0 DLSS 2 Jakość 56,0

46,0 FSR 2 Jakość 56,0

48,0 FSR 2 Balans 63,0

52,0 DLSS 2 Balans 64,0

53,0 DLSS 2 Wydajność 70,0

57,0 FSR 2 Wydajność 70,0

56,0 DLSS 2 Ultra Wydajność 83,0

66,0 FSR 2 Ultra Wydajność 84,0

64,0 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Niestety nie możemy na karcie NVIDII sprawdzić wydajności skalowania XeSS, ale zasadniczo daje ona podobny rezultat do, jak widać, identycznie działających (w kontekście FPS) funkcji DLSS i FSR. Dla rozdzielczości 4K stanowczo radzimy używać dowolnej z tych funkcji w trybie Jakość lub ostatecznie Balans. Dla rozdzielczości 1440p tryb Jakość wygląda jeszcze dosyć dobrze, ale w FHD raczej radzimy pozostać przy natywnej rozdzielczości. Same metody, jak zwykle, znacząco się od siebie różnią, co postaraliśmy się zaprezentować na filmie. Statyczne obrazki nie oddają tak dobrze niektórych problemów – zwłaszcza tych, które ujawniają się tylko w ruchu - niemniej przygotowaliśmy poniżej również takie statyczne porównanie.

Forspoken - porównanie jakości DLSS 2, FSR 2 i XeSS (1440p)

W naszym odczuciu w tej grze (w obecej chwili) to FSR 2 oferuje lepszą jakość obrazu, choć dotyczy to tylko trybu Jakość. DLSS 2 w niższych trybach lepiej radzi sobie z rekonstrukcją obrazu, zwłaszcza podczas dynamicznego ruchu (a FSR od trybu Wydajność zaczyna jeszcze trapić migotanie krawędzi). XeSS na kartach Intela oferuje zupełnie inne podejście i obraz jest bardziej miękki niż w przypadku FSR 2 i DLSS 2 – wszystko jest tutaj bardziej soczyste, a im szybszy tryb aktywujemy, tym rekonstrukcja więcej zaczyna sobie dopowiadać (łyse drzewa niemalże się zazieleniają!). Który tryb jest lepszy, to w zasadzie bardzo subiektywna kwestia - jedno jest pewne, każdy z nich oferuje obraz niegorszy od zwyczajnego TAA, jednocześnie wyraźnie podnosząc wydajność.

Porównanie TAA do natywnego 4K

Porównanie FSR 2 Quality do natywnego 4K

Porównanie DLSS 2 Quality do natywnego 4K

Porównanie XeSS Quality do natywnego 4K

Porównanie DLSS 2 Quality do XeSS Quality

Porównanie FSR 2 Quality do DLSS 2 Quality

Porównanie FSR 2 Quality do XeSS Quality

Galeria zdjęć w pełnej rozdzielczości do ręcznej analizy (3840x2160 px) - kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze (~2 MB każde zdjęcie)



Od lewej Natywne 2160p, a następnie z aktywnym TAA, MSAA, FXAA.



Upscaling FSR 2 - od lewej: Jakość, Balans i Wydajność.



Upscaling DLSS 2 - od lewej: Jakość, Balans i Wydajność.



Upscaling XeSS - od lewej: Jakość, Balans i Wydajność.

Jaki procesor do Forspoken? 6-rdzeniowy…

Po testach kart pora na pozostałe podzespoły. Zacznijmy od procesora, który akurat w tej grze został wyjątkowo dobrze zoptymalizowany w znaczeniu, że gra potrafi wykorzystać nawet pełne 8 rdzeni. To niestety złe wieści dla posiadaczy budżetowych zestawów zbudowanych o (skądinąd wyśmienity) Intel Core i3 12. i 13. generacji. Nieczęsto widujemy sytuację, w której starusienki Core i5-8400 deptał mu po piętach. Starsze 4-rdzeniowce mają problem, aby utrzymać chociażby 60 FPS.

Test procesorów w najwyższych ustawieniach z Ray Tracingiem

RTX 4090, 1920x1080 px, więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS 117

82 Intel Core i7-12700K 117

75 Intel Core i5-12600K 112

67 Intel Core i5-12400F 101

65 Intel Core i3-12100F 78

48 Intel Core i5-8400 75

52 Intel Core i5-4690 54

35 Legenda: średni FPS

1% low FPS

Warto jednak zaznaczyć, że lokalizacja, w której testowaliśmy procesory, to oczywiście środek miasta, w którym mamy dużo NPC, ale nie potrzebujemy dużo FPS. Wniosek z tego jest taki, że nawet te słabsze procesory dobrze będą dogadywać się w Forspoken z kartami ze zbliżonego segmentu.

W Forspoken pograsz z 8 GB, ale stanowczo lepiej mieć 16 GB RAM…

W przeciwieństwie do procesora, Forspoken stanowczo nie pogardzi pamięcią systemową. Gra (sam jej proces) bez skrępowania alokuje 12 GB w RAM, jeżeli pamięci mamy pod dostatkiem. Niestety w komputerze z tylko 8 GB, pamięci często brakuje i gra potrafi łapać liczne mikroprzycięcia – a przypominamy, że testujemy na czystym systemie. Stanowczo zatem polecamy skorzystać z niskich obecnie cen pamięci RAM i dokupić kolejne 8 GB do zestawów z taką właśnie pojemnością.

Forspoken realnie wymaga SSD... I to nie byle jakiego!

Pewną nowością zaimplementowaną w Forspoken jest obsługa API Microsoft DirectStorage. Jest to funkcja, która pozwala ładować dane do pamięci karty graficznej (prawie) bezpośrednio z SSD. Wymagane jest oczywiście posiadanie Windows 10 lub 11 oraz dysku SSD PCI-E (najlepiej 4.0, ale 3.0 też działa). Co ta funkcja daje? Brak czasu ładowania – dosłownie!

Pomiar czasu ładowania i minimalnego FPS w zależności od dysku, na którym została zainstalowana gra

SSD NVMe PCI-E 4.0 0,7 s

82 FPS SSD NVMe PCI-E 3.0 1,1 s

81 FPS SSD SATA 7,5 s

59 FPS HDD SATA 27,2 s

1 FPS Legenda: czas wczytywania (s)

1% low FPS

Jeżeli grę zainstalujemy na szybkim SSD NVMe PCI-E 4.0, to wczytywanie gry będzie polegać na wygaszeniu ekranu menu i od razu pojawieniu się obrazu z grą. Nieco wolniejsze dyski PCI-E 3.0 nadal znacznie przyspieszają ładowanie względem grania bez DirectStorage na szybkim dysku PCI-E 4.0. Dysk SATA SSD wypada już wyraźnie gorzej, ale realnie problem stanowią dopiero dyski HDD. Jeżeli jeszcze takiego dysku używacie, to stanowczo nie instalujcie na nim Forspoken – gra regularnie łapie spadki FPS dosłownie do 0 i w praktyce grać się nie da.

Maciej Piotrowski O dwa lata za późno, czyli recenzja Forspoken na PS5 Forspoken – gra, o której zapomniano jeszcze przed jej premierą



No niestety, twórcy Forspoken dali ciała. Potężnie spóźnili się na początek imprezy (czytaj - premierę PS5) i teraz ich gra zbiera za to cięgi. Czy zasłużenie? Chyba tak, bo gdyby lepiej ten projekt przemyśleć i dopracować, to kto wie – może nawet byłby z tego całkiem niezły next-genowy kąsek. A wiecie co jest najlepsze? Że gdyby Forspoken w obecnym stanie pojawiło się na premierę PlayStation 5 (albo kilka miesięcy później), to idę o zakład, że dużo więcej byłoby jej wybaczone. Wówczas nowa konsola potrzebowała mocnych, charakternych produkcji, a ta taka by była. Problem w tym, że branża gier nie stoi w miejscu i coś co wczoraj mogłoby uchodzić na niezły wstęp do nowej generacji dziś już raczej mało kogo rusza. No bo tak z ręką na sercu – skoro graliśmy już w takie wizualne perełki, jak choćby Returnal, Horizon Forbidden West czy nawet The Callisto Protocol, to czy Forspoken z tak nierówną oprawą graficzną jest jeszcze w stanie wzbudzić jakiekolwiek większe emocje? Ano właśnie. A to niestety nie wszystkie grzeszki nowej gry Luminous Productions.

Magia, a potem długo, długo nic Grając w Forspoken nie sposób nie odnieść wrażenia, że po wymyśleniu całkiem niezłego systemu walki i magicznego parkouru twórcy osiedli na laurach. Efekt? Nie dająca się polubić bohaterka, marne postacie poboczne, których los jest nam zupełnie obojętny, koszmarne wręcz dialogi i opowiadanie historii całą masą tekstów do przeczytania zamiast samą akcją gry. Ale to wszystko dałoby się jeszcze jakoś przeboleć, gdyby tylko zadbano o wciągające misje. Te z głównego wątku są jeszcze w miarę OK, ale to co serwuje nam Forspoken w kwestii zadań pobocznych to prawdziwy dramat. Pal nawet licho ich schematyczność i powtarzalność. Gdy jednak każda czynność poprzedzona jest ściemnieniem obrazu, przejściem do innej perspektywy, a potem kolejnym ściemnieniem i komunikatem ekranowym, który trzeba przeklikać, żeby przejść dalej z irytacji naprawdę idzie pogryźć gamepada. Ja włosy z głowy zacząłem wyrywać sobie w momencie eksploracji miasta, gdy znacznik pokazywał mi możliwość niejednej rozmowy…. które ostatecznie sprowadzały się dosłownie do jednego, nic nieznaczącego zdania. Nie, nie tego się spodziewałem po tak szumnie zapowiadanej produkcji. Forspoken – czy warto kupić? Po takiej litanii zarzutów odpowiedź w zasadzie nasuwa się sama. Jasne, można zaklinać rzeczywistość i twierdzić, że całkiem dobra produkcja – z oryginalną, zbuntowaną bohaterką, dużym otwartym światem wypełnionym różnymi aktywnościami i satysfakcjonującym systemem walki. Tyle że takiej oceny po prostu nie da się obronić. Można jedynie zastanowić się dla kogo właściwie jest ta gra i kto ewentualnie będzie w stanie czerpać z niej największą frajdę. Na moje – to tytuł tylko dla tych, którzy lubią włóczyć się bez konkretnego celu po otwartych światach, walczyć, „lizać ściany” i wypełniać wszystkie napotkane aktywności. Wówczas ta przygoda może być nawet przyjemna. I mówię to z własnej perspektywy, bo pomimo ogromu denerwujących rzeczy pewnie zrobię w tym tytule „platynę”. Jeśli jednak nie trawisz szukania w grach rozrywki na własną rękę to lepiej sobie Forspoken odpuść – po co się denerwować? Opinia o Forspoken [Playstation 5] Plusy całkiem satysfakcjonująca walka,

widowiskowy, magiczny parkour, dzięki któremu zwiedzanie świata jest nieco przyjemniejsze,

interesująca, choć raczej mało zaskakująca historia,

czary, które potrafią zrobić całkiem niezłe wrażenie,

miłe poczucie progresji,

kilka drobnych mechanik uprzyjemniających rozgrywkę, Minusy rozczarowujący, otwarty świat, który średnio zachęca do eksploracji,

bohaterka, którą trudno polubić,

kiepskie dialogi i niezapadające w pamięć postacie,

misje poboczne to jakiś dramat,

za dużo opowiadania historii wpisami w dzienniku, za mało akcją gry,

czasem aż nadto irytujące wymiany zdań między Frey a bransoletą,

w wielu miejscach gra wydaje się niedokończona,

bardzo nierówna oprawa wizualna,

problemy z płynnością animacji,

brak polskiej wersji językowej Grafika: 3.5 / Zadowalający plus

Dźwięk: 3.5 / Zadowalający plus

Grywalność: 3.0 / Zadowalający

Moja ocena gry Forspoken na PS5: 64% 3.2/5

Jakiego sprzętu potrzeba do grania na PC w Forspoken?

Najnowsze dziecko Square Enix jest grą niesamowicie nierówną (nie tylko graficznie…) – z jednej strony mamy bardzo dobrze zrobione animacje ruchu głównej postaci, nienajgorszą mimikę twarzy oraz pokaźne obszary do zwiedzania (jak na grę z otwartym światem przystało). Na to jednak przychodzi problem z bardzo pustymi pod względem detali lokalizacjami oraz zupełnie zepsutym działaniem oświetlenia (inaczej nie da się tego określić).



Cutscenki są całkiem dobrze reżyserowane i dobrze ukrywają niedociągnięcia w grafice.

Zasadniczo gra wygląda tak, jakby twórcy zaimplementowali pełną realizację oświetlenia i cieniowania z pomocą śledzenia promieni, ale okazało się, że nawet na RTX 4090 gra nie utrzymuje 30 FPS w 4K i trzeba było te funkcje wyrzucić. Niestety zabrakło już czasu na przygotowanie klasycznie realizowanego oświetlenia i finalnie gra pod tym względem oferuje poziom zbliżony do Half-Life 2. To samo w sobie nie byłoby jeszcze powodem do narzekań, ale jeżeli na to nałożymy ogromne wymagania sprzętowe, to sytuacja robi się już bardzo nieciekawa i wymaga rychłego łatania.

Forspoken zawodzi oprawą graficzną, a przy tym wymaga bardzo mocnego sprzętu – to nie jest przepis na sukces

Ogólnie do cieszenia się grą w Forspoken potrzeba dosyć świeżego sprzętu – aby pograć na średnich ustawieniach na nowym komputerze, trzeba by go wyposażyć przynajmniej w Intel Core i5-10400F, 16 GB RAM i GeForce RTX 3060 Ti lub Radeon RX 6700 XT. To oznacza wydatek na poziomie 5 tysięcy złotych - przypominamy - do grania na średnich detalach w FHD… Szkoda, bo gra od strony samej gry zdaje się być całkiem przyjemna i warta zagrania (przynajmniej po tych 4-5 godzinach, które zagraliśmy, szukając miejsca do testów). To co powinniście przede wszystkim wyciągnąć z tego testu, to że nie warto w tym tytule korzystać ze śledzenia promieni, przynajmniej w obecnej na czas premiery formie (zwłaszcza na kartach AMD - te jeszcze więcej zyskują po wyłączeniu tej opcji).

Grę Forspoken (w wersjach PC i PS5) na potrzeby niniejszej publikacji otrzymaliśmy bezpłatnie od polskiego wydawcy tego tytułu - firmy Cenega S.A.