Samsung Galaxy S23 Ultra to najlepszy smartfon z Androidem dotychczas pokazany w 2023 roku. Ekstremalnie wydajny, szybki, nowoczesny, z rewelacyjny wyświetlaczem, znakomitymi aparatami, dobrą baterią i aktywnym piórkiem S Pen. Zobacz recenzję Galaxy S23 Ultra.

ocena redakcji:









5/5

Recenzja Galaxy S23 Ultra - zobacz wideo

Samsung Galaxy S23 Ultra to smartfon flagowy. Ma najlepszy procesor, jaki można znaleźć w smartfonach z Androidem czyli Snapdragon 8 Gen 2 i to w lekko podkręconej wersji, wykonanej specjalnie dla Samsunga. Nie ma opcji, żeby ten procesor nie poradził sobie z jakąś aplikacją czy grą, bo jeśli ten nie da rady, to żaden nie podoła. Na dokładkę dostajesz 8 lub 12 GB RAM, ale przy tak drogim sprzęcie zdecydowanie radze dopłacić trochę i kupić wersję 12 GB. Pozwoli ona na wygodniejszą, szybszą obsługę telefonu, zwłaszcza gdy będziesz mieć otwartych wiele zakładek w przeglądarce i kilkanaście programów. Na pokładzie jest też najszybsza pamięć UFS 4.0.

Wobacz wideorecenzję na filmie poniżej.

Panel AMOLED jest duży, ma 6,8 cala, a do tego wysoką jasność nawet do 1750 cd/m2 i rewelacyjną ostrość, dzięki rozdzielczości 1440 x 3088 px. Ma wsparcie dla HDR10+ i do tego dwa, dobre głośniki umieszczone nad ekranem i na dole obudowy, więc Galaxy S23 Ultra świetnie nadaje się do filmów, gier i aplikacji społecznościowych. Ekran ma 120 Hz, więc nie dość, że zapewnia bardzo dobrą płynność wyświetlania obrazu, zwłaszcza podczas przewijania stron lub menu, to w dodatku pozwala uzyskać do 120 kl/s w grach. Zastosowano też bardziej płaskie szkło na wyświetlaczu, z mniejszymi zagięciami na bokach. Zdecydowanie poprawia ono komfort w czasie pisania piórkiem. Po prostu rysik nie ześlizguje się z krawędzi wyświetlacza tak szybko, jak w poprzednim modelu.

Aktywne piórko S PEN nie ma żadnej sensownej konkurencji w telefonach z Androidem. Po jego wyciągnięciu na wyświetlaczu pojawia się długie menu, w którym można od razu stworzyć notatkę odręczną, wyświetlić poprzednie notatki, zaznaczyć część ekranu, wykonać notatki na zrzutach ekranowych, wykonać tłumaczenie wyrazów np. w dokumentach czy stronach internetowych, albo narysować aktywną grafikę w rzeczywistości rozszerzonej, która będzie się ruszała wraz z twarzą użytkownika. Piórkiem S PEN można też wykonywać gesty w powietrzu - np. sterować zdalnie aparatem, co może być przydatne w zdjęciach grupowych, a także przełączać utwory muzyczne lub sterować systemem.

Galaxy S23 Ultra ma też absolutnie topowe aparaty, szczególnie z tyłu. W mojej wideorecenzji możesz zobaczyć przykładowe zdjęcia i filmy z Samsunga oraz sporą garść dodatkowych informacji. Zapraszam do obejrzenia wideo.

Daj też znać w komentarzu jaka jest Twoja opinia o tym telefonie. Rozważasz kupno tak zaawansowanego i jednocześnie drogiego modelu?

Opinia o Samsung Galaxy S23 Ultra [12 GB] Plusy bardzo dobra szybkość działania i najwyższa wydajność,

bardzo szybka pamięć masowa UFS 4.0,

duży, jasny wyświetlacz AMOLED,

najwyższej klasy aparaty stosowane w smartfonach,

wideo 8K30 z tyłu i 4K60 z przodu,

wodoodporna obudowa IP68,

aktywne piórko S Pen do notatek, edycji grafiki, zdalnego streowania aparatem itp,

dobry czas pracy na baterii,

bezprzewodowe ładowanie akumulatora,

nowoczesna łączność bezprzewodowa,

wysoka jakość wykonania, Minusy telefon jest ciężki (234 g),

brak klasycznego wyjścia słuchawkowego 3,5 mm,

brak miejsca dla karty pamięci microSD,

brak ładowarki w komplecie,

wysoka cena







Samsung Galaxy S23 Ultra - werdykt 100% 5/5