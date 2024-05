Jaki smartfon do 2500 zł kupić? Polecane modele w 2024 roku

2500 zł to kwota, za którą podczas wyboru smartfonu można już nieźle zaszaleć. Co powinien mieć smartfon tej klasy cenowej i które modele warto kupić? Podpowiadamy.

Dobry smartfon za 2500 zł

2500 zł to specyficzny pułap cenowy. Klienci chcący wydać na smartfon taką kwotą mogą przebierać między nowymi telefonami z wyższej średniej półki cenowej a starszymi flagowcami, których ceny zdążyły już spaść.

Dobry smartfon za 2500 zł powinien - podobnie jak telefony do 3000 zł - przynajmniej pod niektórymi względami ocierać się o segment premium. Oczywiście w tej klasie cenowej nie ma co liczyć na telefon, który będzie miał jednocześnie najwydajniejszy czip, najlepszy aparat, najnowocześniejsze wzornictwo, najjaśniejszy ekran, największą baterię i najszybsze ładowanie, bo takie połączenia zarezerwowane są dla najlepszych smartfonów na rynku. Wiele telefonów do 2500 zł błyszczy jednak przynajmniej w jednym aspekcie.

Jaki telefon do 2500 zł? TOP 2024

Co powinien mieć smartfon do 2500 zł?

Solidny aparat z dużą matrycą, ekran OLED o odświeżaniu 120 Hz, duża ilość pamięci RAM, łączność 5G i wysoka wydajność - to wśród smartfon do 2500 zł w zasadzie standard.

Dobrze jednak, gdy telefon tej klasy cenowej ma jeszcze jakiś mocny atut, który wyróżnia go na tle konkurencji. Może to być np. teleobiektyw, superszybkie ładowanie czy składana konstrukcja. W naszym rankingu smartfonów do 2500 zł uwzględniliśmy jak najbardziej różnorodne modele, aby każdy znalazł coś dla siebie.

Ranking telefonów do 2500 zł

Samsung Galaxy S23 FE - wszechstronny smartfon do 2500 zł Ocena benchmark.pl









4,8/5 Najtańszy flagowiec Samsunga z 2023 roku cechuje się dobrym stosunkiem jakości do ceny oraz wszechstronnym i wyważonym wyposażeniem. Od strony użytkowej nie odbiega on przesadnie od najnowszych topowych telefonów tej marki, bo jego wodoszczelna obudowa skrywa ekran OLED 120 Hz, potrójny aparat z teleobiektywem 3x czy baterię obsługującą ładowanie bezprzewodowe i indukcyjne zwrotne, a oprogramowanie daje dostęp do większości funkcji Galaxy AI. Atrakcyjna cena została okupiona takimi kompromisami jak większe ramki otaczające ekran, relatywnie niska rozdzielczość aparatu głównego czy starszy, ale to wciąż bardzo solidna propozycja do 2500 zł. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 2200

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 50 + 12 + 8 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 209 g

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ - smartfon z superszybkim ładowaniem do 2500 zł Ocena benchmark.pl









4,9/5 Wśród telefonów do 2500 zł propozycja Xiaomi błyszczy przede wszystkim pod względem szybkości ładowania i rozdzielczości aparatu głównego. Redmi Note 13 Pro+ obsługuje ładowanie 120 W, dzięki czemu spory akumulator 5000 mAh można napełnić w niespełna 20 minut, co jest wynikiem deklasującym nawet wiele flagowców. Z kolei matryca o rozdzielczości 200 Mpix pozwala na robienie wyjątkowo szczegółowych zdjęć, co przynajmniej częściowo rekompensuje brak teleobiektywu. Wyposażenie smartfonu Xiaomi obejmuje także zakrzywiony ekran OLED 120 Hz, aż 512 GB szybkiej pamięci UFS 3.1 na dane i wodoszczelną obudowę. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2712x1220 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Dimensity 7200 Ultra

Pamięć masowa 512 GB

Aparat (tył) 200 + 8 + 2 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 204.5 g

realme 12 Pro+ - smartfon z dobrym zoomem do 2500 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Wśród smartfonów do 2500 zł aparaty z teleobiektywami generującymi przybliżenie optyczne to wciąż rarytas. Tymczasem realme 12 Pro+ uzbrojony jest w teleobiektyw o konstrukcji peryskopowej, która pozwoliła na zastosowanie dużej matrycy ½ cala o rozdzielczości 64 Mpix. Dzięki temu telefon ma wyjątkowo dobry zoom jak na swoją półkę cenową. A na tym nie koniec jego zalet, bo realme 12 Pro+ ma też oryginalne wzornictwo, zakrzywiony ekran OLED 120 Hz, nawet 512 GB pamięci i sporą baterię 5000 mAh z szybkim ładowaniem 67 W. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 14

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2412x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

Pamięć masowa 512 GB

Aparat (tył) 50 + 64 + 8 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 196 g

Motorola razr 40 trafiła na rynek latem 2023 roku i w dniu premiery była najtańszym składanym smartfonem w Polsce. W chwili publikacji tego rankingu cena jest jeszcze niższa, bo spadła poniżej 2500 zł. Dzięki składanej konstrukcji smartfon - mimo ekranu aż 6,9 cala - zajmuje w kieszeni niewiele miejsca. Obudowa ma też atuty praktyczne, bo dzięki niej Motorola razr 40 umożliwia robienie selfie 64-megapikselowym aparatem głównym lub obiektywem ultraszerokokątnym. Zgięta klapka może ponadto pełnić funkcję statywu. Najpoważniejszy kompromis dotyczy baterii, bo jej pojemność to skromne 4200 mAh.

Google Pixel 8a - smartfon na lata do 2500 zł

Pixel 8a został stworzony przez samego Google’a, co gwarantuje mu natychmiastowy dostęp do aktualizacji Androida i wsparcie przez wiele lat. Producent zadeklarował, że smartfon ten będzie otrzymywał nowe wersje systemu, łatki zabezpieczeń i paczki funkcji przynajmniej do 2031, co czyni z niego zdecydowanie najdłużej wspierany smartfon w tym zestawieniu. Pixel 8a ma ponadto ten sam czip co znacznie droższy model Pixel 8 Pro - Tensor G3 - i obsługuje podobny zestaw funkcji sztucznej inteligencji. Choć od strony sprzętowej aparat 64 Mpix tego telefonu nie wyróżnia się niczym szczególnym, Google słynie z oprogramowania, które jest w stanie wycisnąć z przeciętnej matrycy ostatnie soki i zapewnić bardzo dobrą jakość zdjęć.

Który smartfon do 2500 zł jest najlepszy?

Staraliśmy się uwzględnić w rankingu smartfony jak najbardziej różnorodne, dlatego ciężko jest wskazać zdecydowanego faworyta, bo wszystko uzależnione jest od indywidualnych preferencji. Uważamy jednak, że Samsung Galaxy S23 FE spełni wymagania większości osób, które szukają po prostu dobrego i wszechstronnego telefonu. Pozostałe modele polecamy osobom mającym bardziej sprecyzowane wymagania.