Używanie smartfonu Samsunga bez tej apki powinno być nielegalne. Nie wyobrażam sobie bez niej życia

Masz smartfon Samsunga? Instalacja apki Good Lock to najlepsze, co możesz zrobić.

"Są ludzie, którzy nigdy jej nie używali, ale nikt nie użył jej tylko raz" - tak o aplikacji Good Lock mówią jej twórcy. Ci oczywiście nie są specjalnie obiektywni, ale ja się z tym opisem zgadzam.

Good Lock to pakiet wtyczek, które pozwalają odblokować ukryte funkcje i zmodyfikować setki aspektów działania telefonów Samsunga. Producent traktuje tę platformę również jako swoisty poligon doświadczalny dla nowych rozwiązań. Wiele funkcji, które wprowadzane są wraz z aktualizacjami nakładki One UI, były miesiące lub lata wcześniej testowane w ramach pakietu Good Lock.

Aplikacja rozwijana jest od 2016 roku, ale w Polsce pojawiła się dopiero w 2022. Wielu użytkowników smartfonów Samsunga wciąż o niej nie wie, a powinni, bo w mojej ocenie w Good Locku dosłownie każdy znajdzie coś dla siebie.

Good Lock to genialna aplikacja na smartfony Samsunga. Mnie ciężko byłoby się bez niej obyć

Korzystam z wielu wtyczek Good Lock, ale pokrótce opiszę te najciekawsze.

Mój absolutny faworyt - One Hand Operation +. Dzięki tej wtyczce cała obsługa telefonu staje się wygodniejsza.

Praktycznie każdy nowy smartfon po wyjęciu z pudełka ma pasek nawigacyjny umieszczony na dole ekranu. Może się on składać z wirtualnych przycisków lub wykrywać gesty, ale dla mnie sięganie kciukiem do dolnej krawędzi telefonu jest piekielnie niewygodne. Na smartfonach Samsunga można to jednak zmienić.

Wtyczka One Hand Operation + przenosi pasek nawigacyjny z dołu na boczne krawędzie wyświetlacza. Dzięki temu powrót do ekranu głównego, przełączenie się między otwartymi aplikacjami i wykonywanie innych akcji wymaga tylko minimalnego ruchu kciuka bez konieczności ciągłego zmieniania chwytu. Ulga dla dłoni jest tak duża, że dosłownie czuję ból używając telefonów bez tej aplikacji.

Lubię też wtyczkę RegiStar z funkcją Back-Tap action, która pozwala przypisać różne akcje do gestu stuknięcia w plecki telefonu. Ja dwukrotnym stuknięciem otwieram apkę ChatGPT, a trzykrotnym zmniejszam okno aplikacji.

Polecam też wtyczkę Camera Assistant, która jest dostępna na część topowych smartfonów z linii Galaxy S, Fold, Flip oraz A5x i pozwala w pełni skonfigurować sposób działania aparatu. Ja lubię mieć włączony skrót 2-krotnego zoomu, którego domyślnie telefony Samsunga nie mają.

Potężne możliwości ma również Home Up. Ja korzystając z tej wtyczki zmieniłem wygląd panelu z ostatnio używanymi aplikacjami. Zamiast poziomo przewijanych ekranów wolę pionową listę w miniaturami, która w mojej ocenie jest wygodniejsza - więcej pozycji na ekranie to mniej przewijania.

Z kolei QuickStar pozwala zmodyfikować panel powiadomień. Ja dodałem sekundnik do zegara i ujednoliciłem kolor ikon notyfikacji.

Good Lock pozwala na znaaacznie więcej

Wyżej wymieniłem tylko garść moich przykładów użycia, ale oczywiście każdy używa telefonu w inny sposób i ma inne wymagania. Opcji dostępnych w Good Lock jest tyle, że można by na ich temat napisać książkę, więc każdemu polecam sprawdzić je samemu.

Na koniec krótki opis, do czego w ogóle służą poszczególne wtyczki.

Theme Park - wtyczka odpowiedzialna za tworzenie motywów graficznych i modyfikowanie wyglądu panelu powiadomień.

Wonderland - wtyczka pozwalająca na stosowanie tapet z efektem 3D oraz dodanie głębi do własnych obrazów;

LockStar - moduł umożliwiający zmianę wyglądu i rozmieszczenia wszystkich elementów widocznych na ekranie blokady;

Pentastic - wtyczka przeznaczona dla użytkowników smartfonów z rysikami. Za jej pomocą można zmienić wygląd i zachowanie interfejsu pojawiającego się po wyjęciu S Pena z obudowy.

KeysCafe - narzędzie służące do edycji systemowej klawiatury. Od modyfikowania jej wysokości i szerokości, przez możliwość dodawania i usuwania pojedynczych klawiszy, aż po generowanie własnych naklejek.

NavStar - wtyczka, za pomocą której można dostosować do własnych upodobań pasek nawigacji systemowej oraz gesty przeciągania.

Home Up - moduł umożliwiający modyfikowanie ekranu głównego, w tym rozmiaru siatki czy wyglądu folderów.

ClockFace - pakiet dodatkowych stylów zegara, które można zastosować na ekranie blokady oraz w trybie Always On Display;

QuickStar - wtyczka pozwalająca m.in. wyłączyć lub dodać ikony wyświetlane na pasku stanu.

EdgeTouch - narzędzie, dzięki któremu można zaznaczyć fragment krawędzi ekranu, który nie będzie reagował na dotyk. Szczególnie przydatny na smartfonach z zakrzywionymi ekranami, które mogą reagować na przypadkowe kliknięcia.

NiceCatch - moduł służący do wykrywania uciążliwych aplikacji, które wywołują niepożądane wibracje, powiadomienia czy alerty dźwiękowe.

One Hand Operation + - świetna wtyczka, która pozwala aktywować ekranowe gesty ułatwiające obsługę telefonu jedną ręką. Dla mnie One Hand Operation + to absolutnie najlepszy moduł.

Camera Assistant - narzędzie pozwalające na włączanie i wyłączanie algorytmów i funkcji odpowiedzialnych za poprawianie jakości zdjęć, takich jak HDR, wygładzanie krawędzi czy automatyczna zmiana obiektywu.

SoundAssistant - wtyczka pozwalają zmienić wygląd panelu sterowania głośnością, poziom minimalnej głośności czy skok poziomu głośności po każdym kliknięciu klawisza na obudowie.

NiceShot - moduł pozwalający zdecydować o tym, co dzieje się po wykonaniu zrzutu ekranu. Możliwe jest wyłączenie zapisywania wszystkich robionych screenshotów w schowku.

NotiStar - bardzo przydatna wtyczka zapisująca historię wszystkich otrzymywanych powiadomień z możliwością ich wyszukiwania po słowach kluczowych.

Routines+ - bardziej rozbudowana wersja systemowych Rutyn, które pozwalają na automatyzację różnych czynności.

MultiStar - narzędzie pozwalające zmienić sposób aktywacji trybu współdzielonego ekranu i wyświetlania programów w mniejszych oknach.

RegiStar - wtyczka pozwalająca przebudować po swojemu wygląd i zachowanie ekranu ustawień, a także aktywować wybrane funkcje dwukrotnym i trzykrotnym stuknięciem palcem w tył telefonu.

Aplikację Good Lock można pobrać za darmo na smartfony Samsunga z interfejsem One UI. Znajdziecie ją w sklepie Galaxy Store tutaj.