Samsung Jet 90 to bezprzewodowy odkurzacz pionowy, który pochwalić się może mocnym silnikiem i długim czasem pracy na baterii. Przekonuje także wielowarstwowym system filtrującym oraz możliwością dokupienia automatycznej stacji czyszczącej. Testujemy Samsung Jet 90.

4,5/5

Odkurzacz musi być wygodny i skuteczny

Trzeba przyznać, że bezprzewodowe odkurzacze pionowe są bardzo wygodne w obsłudze. Brak przewodów i wygodna postawa podczas sprzątania zdecydowanie przekonują do ich wyboru.

Jednak w porównaniu do klasycznych odkurzaczy, modele pionowe mają duży minus — często ich siła ssąca jest mniejsza, a przez to są mniej skuteczne. W tym wypadku Samsung zadbał o efektywność odkurzacza odpowiadającą naszym oczekiwaniom. Silnik Digital Inverter o mocy do 550W zdecydowanie zapewnia wysoką moc ssącą odkurzacza, a to przekłada się na uzyskanie wysokiego poziomu czystości.

Samsung Jet 90 - wideorecenzja

Wolnostojąca stacja ładująca zamiast uchwytu ściennego

Zazwyczaj do odkurzaczy pionowych dołączane są stacje ładujące w formie uchwytu do montowania na ścianie. Montaż takiego uchwytu wymaga dokładnego przemyślenia, jakie miejsce na stałe przechowywanie i ładowanie odkurzacza będzie najodpowiedniejsze. Samsung Jet 90 przechowywać oraz ładować możemy na wolnostojącej stacji ładującej. Stacja jest mobilna, więc z łatwością możemy ją przenosić.

Na uwagę zasługuje tutaj również specjalne miejsce, w którym ładować można zapasową baterię. Stacja bez problemu poradzi sobie z ładowaniem dwóch baterii jednocześnie (jednej umieszczonej w odkurzaczu oraz drugiej w podstawie stacji).

Dodatkowym plusem stacji dokującej jest możliwość przechowywania akcesoriów. W wypadku testowanego modelu podłączyć można dwie szczotki, ale w ofercie znajdziecie także stojaki z uchwytami na 4 akcesoria.

Długi czas pracy baterii może być niezbędny

Jeśli do sprzątania macie duże i wymagające powierzchnie, to warto przy wyborze odkurzacza bezprzewodowego zwrócić uwagę na długość czasu pracy na baterii. Bateria w odkurzaczu Samsung Jet 90 zapewnia pracę aż do 60 min na pierwszym poziomie mocy. Dodatkowo czas jej pełnego ładowania to jedynie 3,5 godziny.

Co więcej, jeśli okaże się, że potrzebujecie dłuższego czasu pracy — zawsze możecie dokupić zapasową baterię, dzięki której wydłużycie możliwości odkurzacza aż do 120 minut. Takie rozwiązanie zdecydowanie sprawdzi się w bardzo dużych domach.

3 tryby pracy plus dodatkowe możliwości

Na uchwycie odkurzacza znajduje się wygodny w obsłudze cyfrowy wyświetlacz. Operując przyciskami z plusem i minusem, w prosty sposób dostosowywać możemy moc ssącą odkurzacza do wyzwań, jakie pojawiają się podczas sprzątania.

tryb MIN zapewnia skuteczne sprzątanie przy niskim zużyciu baterii (do 60 min pracy). Tutaj zaznaczyć trzeba, że tryb ten jest bardzo efektywny. To ważne, ponieważ często zdarza się, że najniższy tryb sprzątania w odkurzaczach pionowych wiąże się z bardzo niską siłą ssącą.

zapewnia skuteczne sprzątanie przy niskim zużyciu baterii (do 60 min pracy). Tutaj zaznaczyć trzeba, że tryb ten jest bardzo efektywny. To ważne, ponieważ często zdarza się, że najniższy tryb sprzątania w odkurzaczach pionowych wiąże się z bardzo niską siłą ssącą. tryb MID to większa siła ssąca (do 30 minut pracy).

to większa siła ssąca (do 30 minut pracy). tryb MAX to tryb turbo, z którego korzysta się w sytuacjach wymagających największej mocy ssącej. Tak jak w innych popularnych odkurzaczach pionowych tryb turbo oznacza, że bateria znacznie szybciej się rozładowuje (do 6 min pracy).

to tryb turbo, z którego korzysta się w sytuacjach wymagających największej mocy ssącej. Tak jak w innych popularnych odkurzaczach pionowych tryb turbo oznacza, że bateria znacznie szybciej się rozładowuje (do 6 min pracy). opcja WET – to dodatkowa funkcja, która zadziała, gdy dokupimy do odkurzacza końcówkę do mopowania.

Wielowarstwowy system filtracji i stacja czyszcząca

Nie musimy obawiać się reakcji alergicznych. Wydmuchiwane przez odkurzacz powietrze będzie oczyszczone, ponieważ 5-warstwowy system filtracji wyłapie nawet najdrobniejsze cząsteczki takie jak kurz czy alergeny.

Zbiornik na kurz jest pojemny (0,8 litra) i łatwy w opróżnianiu. Zarówno filtry, jak i pojemnik na kurz można myć pod bieżącą wodą.

Jednak na największą uwagę zasługuje tutaj dodatkowa stacja czyszcząca, którą możemy dokupić do zestawu. Mając stację czyszczącą Samsung, wystarczy umieścić pojemnik na kurz w stacji, a on zostanie automatycznie opróżniony. To rozwiązanie, które z pewnością przekona alergików oraz osoby, którym przeszkadza każdorazowe unoszenie się kurzu w powietrzu. Warto zauważyć, że na ten moment Samsung jest jedyną firmą na rynku, która posiada tego typu urządzenie w ofercie.

Więcej o stacji automatycznie opróżniającej pojemnik na zanieczyszczenia dowiecie się na stronie producenta: Stacja czyszcząca Samsung

Akcesoria do różnego rodzaju podłóg

W zestawie z odkurzaczem Samsung Jet 90 otrzymujemy aż 5 szczotek do różnego rodzaju podłóg i wyzwań przy sprzątaniu.

Elektroszczotka Turbo Action poradzi sobie z dywanami, a także wyzwaniami, jakie pojawiają się, gdy w domu do sprzątania mamy sierść zwierząt. Możemy nią wygodnie operować, ponieważ jej głowica obraca się o 180 stopni. Jest zaskakująco prosta w czyszczeniu (możecie to zobaczyć w materiale wideo).

Elektroszczotka Soft Action jest pokryta delikatnym antystatycznym włosiem, które skutecznie zbiera zabrudzenia z twardych podłóg takich jak panele, płytki czy parkiet. Tutaj głowica także obraca się o 180 stopni

Mini Turbo elektroszczotka świetnie sprawdza się przy korzystaniu z odkurzacza ręcznego np. oczyszczając kanapę z sierści zwierząt.

W zestawie mamy także dwie szczotki, które łączyć możemy dodatkowo z elastyczną końcówką: szczotka do kurzu 2w1 oraz szczelinówka.

Warto również dodać, że rura odkurzacza jest teleskopowa, więc łatwo dopasujemy ją do wzrostu użytkownika (wysokość od 930 mm do 1140 mm).

Czy warto kupić Samsung Jet 90?

Samsung Jet 90 to bezprzewodowy odkurzacz pionowy, który przede wszystkim przekonuje bardzo dużą siłą ssącą oraz długim czasem pracy. Lista jego zalet jest konkretna i zadowalająca. Mamy też dużo możliwości rozbudowywania jego funkcjonalności, a to może być dla wielu osób bardzo istotne np.

możliwość wymiany baterii i wydłużenia tym samym czasu jego pracy do 120 minut (dobre rozwiązanie dla osób posiadających duże i wymagające mieszkania),

możliwość dokupienia końcówki mopującej i zamienienia odkurzacza w sprzęt do mycia podłóg,

oraz najciekawsze z punktu widzenia alergików — możliwość dokupienia stacji czyszczącej, którą Samsung oferuje jako jedyny producent na rynku.

Trzeba przyznać, że Samsung Jet 90 to jeden z porządniejszych odkurzaczy na rynku, który zdecydowanie się wyróżnia możliwościami. Aktualnie cena odkurzacza Samsung Jet 90 na stronie Samsung.com to 2149,99 złotych. Czy warto inwestować w tak solidny sprzęt? To już indywidualne pytanie, na które odpowiedź znacie tylko wy sami.

Samsung Jet 90 Complete – podsumowanie

Najważniejsze cechy odkurzacza Samsung Jet 90 Complete to:

Mocny silnik (do 550W)

Wolnostojąca stacja ładująca

Długi czas pracy na baterii (do 60 min)

Możliwość dokupienia dodatkowej baterii i ładowania jej w stacji (jednocześnie z odkurzaczem)

Wielowarstwowy system filtracji

Akcesoria do wszystkich rodzajów podłóg

Lekki: 2,8 kg

Możliwość dokupienia automatycznej stacji czyszczącej

Możliwość dokupienia końcówki mopującej

Ocena końcowa Samsung Jet 90