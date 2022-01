Redkey W12 to cichy odkurzacz pionowy z funkcją mycia i samoczyszczenia. Jednocześnie odkurza i myje podłogi twarde. Jest bezprzewodowy, wygodny w obsłudze i wykonany z bardzo dobrych materiałów. Ma czytelny wyświetlacz, 3 rolki mopujące w zestawie i dobrą cenę. Test Redkey W12.

Redkey W12 poradzi sobie tam, gdzie robot wymięka

Co zrobić gdy na podłodze jest nie tylko kurz, ale też ślady błota i inne plamy?

Opcja 1: Wyjmujemy z szafy zwykły odkurzacz, sprzątamy wszystkie pokoje, a później wymieniamy go na ręczny mop i obchodzimy wszystko od nowa. Efekt będzie dobry, ale trzeba na to poświęcić dużo czasu i siły.

Wyjmujemy z szafy zwykły odkurzacz, sprzątamy wszystkie pokoje, a później wymieniamy go na ręczny mop i obchodzimy wszystko od nowa. Efekt będzie dobry, ale trzeba na to poświęcić dużo czasu i siły. Opcja 2: Wysyłamy w teren robot sprzątający. Wtedy nasz wysiłek i czas jest niemal zerowy, ale wiele plam na podłodze wciąż pozostanie. Roboty są dobre w odkurzaniu, ale do mycia raczej się nie nadają. Co najwyżej do lekkiego przecierania.

Wysyłamy w teren robot sprzątający. Wtedy nasz wysiłek i czas jest niemal zerowy, ale wiele plam na podłodze wciąż pozostanie. Roboty są dobre w odkurzaniu, ale do mycia raczej się nie nadają. Co najwyżej do lekkiego przecierania. Opcja 3: Można to zrobić prawidłowo, czyli odkurzyć i umyć podłogę jednocześnie. Do tego najlepiej nadaje się bezprzewodowy, pionowy odkurzacz myjący, taki jak Redkey W12.

Zapraszam do recenzji!

Redkey W12 odkurzacz 3 w 1 - recenzja

Redkey W12 to dobry odkurzacz dla rodziców małych dzieci. Wiadomo, że są one w stanie doprowadzić każdą podłogę do opłakanego stanu, w krótkim czasie. Dlatego jednoczesne odkurzanie i mycie jest bardzo istotne (oszczędza wiele czasu i sił). Zwierzęta domowe też potrafią zostawić ślady z błota na podłodze, więc po wyjściu w deszczowy dzień można szybko i skutecznie je usunąć.

Redkey W12 wciągnie niemal wszystko. Płatki, mleko, rozbite jajko, sos, otręby, mąka, ziemia z doniczki. Ba! Powinien poradzić sobie nawet z cienkim makaronem. Innymi słowy jeśli dziecku rozleje się mleko z płatkami albo zupa z ryżem lub makaronem, to Redkey W12 wessie wszystko na raz. Nie musimy biegać ze ścierką.

Wszystko pięknie, ale warto pamiętać, że...

To nie jest typowy odkurzacz. Nie ma wielu wymiennych końcówek, przeznaczonych do różnych powierzchni i szczelin. Redkey W12 sprząta bardzo dokładnie, ale przeznaczony jest dla osób, które mają w domu przede wszystkim podłogi twarde i chcą lub muszą je często myć. Ten sprzęt nie nadaje się do czyszczenia dywanów i mebli.

Rolka mopująca z napędem

To jest chyba najważniejszy element tego odkurzacza. W komplecie dostajemy 3 rolki z bardzo miękkimi, gęstymi włoskami (jedna jest już zamontowana w odkurzaczu). W czasie pracy rolka ta obraca się z dużą szybkością i może być nawilżana wodą (choć nie musi jeśli nie chcemy). Mokre, wirujące włoski o wiele lepiej usuwają zaschnięte błoto, plamy z sosu lub rozlany płyn.

Warto tutaj zauważyć, że jedna rolka wystarcza na 4 miesiące sprzątania, więc 3 rolki w komplecie wystarczą na cały rok. Przez rok nie trzeba będzie niczego dokupować, a jeśli nadejdzie już pora, to rolki te są tanie.

Czysta woda do mopowania jest pobierana z mniejszego zbiornika na górze. Ma on pojemność 520 ml.

Odkurzacz nie zostawia za sobą bardzo mokrych śladów. Mopuje skutecznie, ale od razu większość tego płynu odsysa z powrotem do oddzielnego zbiornika na brudną wodę i kurz. Ten zbiornik jest o wiele większy od pierwszego, ale realnie pomieści w sobie 460 ml płynu. Powód jest prosty: przynajmniej 60 ml zostaje na podłodze, ale do tego dochodzi jeszcze kurz, który jest zasysany z podłogi. Jeśli sprzątamy na sucho, to sam kurz może zająć niemal cały zbiornik.

Na górze zbiornika na brud dodany został filtr HEPA, usuwający pył i resztki kurzu, zanim czyste powietrze zostanie wydmuchnięte na zewnątrz odkurzacza.

Prosty montaż i obsługa

Dużą zaletą jest to, że Redkey W12 przyjeżdża w dwóch częściach - cały moduł odkurzacza z końcówką oraz zbiornikami i oddzielnie rączka. Wystarczy tę rączkę wsunąć na miejsce i… to wszystko. Po rozpakowaniu montaż odkurzacza trwa dosłownie kilka sekund.

Przy tej okazji od razu wspomnę, że jakość materiałów oraz precyzja ich spasowania są bardzo dobre. Zdecydowanie można odczuć, że jest to sprzęt premium (przynajmniej pod względem jakości, bo cena jest niewygórowana). W mojej opinii całość wygląda całkiem estetycznie i nowocześnie. Wrażenia wzrokowo-dotykowe są bardzo dobre.

Uchwyt ma wbudowane 3 przyciski - włącznik, poziom podawania wody (niski / wysoki / wyłączony) oraz samoczyszczenie (trochę dalej - przed rączką).

Oprócz tego jest jeszcze wyświetlacz - niezbyt duży, ale bardzo wyraźny, nawet w jasnym, nasłonecznionym pokoju.

Informacje podawane na wyświetlaczu:

stan naładowania akumulatora

włączone podawanie wody

zapełniony zbiornik na brudny płyn

pusty zbiornik na czystą wodę

zablokowana rolka

Samoczyszczenie i podstawka ładująca

Podstawka ma formę niezbyt głębokiej miski, dzięki czemu woda z mokrej rolki nie wypływa na zewnątrz. Z tyłu umieszczono gniazdo do ładowarki, a styki ładujące akumulator w odkurzaczu znajdują się na górze, w zagłębieniu.

Po umieszczeniu odkurzacza w podstawce proces ładowania rozpoczyna się samoczynnie. W tym czasie możemy użyć podświetlanego przycisku samoczyszczenia, by usunąć nadmiar brudu z rolki. Warto powtarzać to zawsze po myciu podłóg, zwłaszcza, jeśli odkurzacz musiał radzić sobie z resztkami jedzenia itp.

Samoczyszczenie trwa kilkadziesiąt sekund. W tym czasie zużywana jest odrobina wody, która zasysana jest do dolnego zbiornika na brud (który należy opróżnić, by uniknąć nieprzyjemnych zapachów).

Tutaj warto dodać skąd wzięło się oznaczenie 3 w 1. Otóż właśnie od odkurzania na sucho, mycia na mokro i funkcji samoczyszczenia.

Informacje głosowe

Odkurzacz Redkey W12 informuje i przypomina o niektórych czynnościach głosowo, za pomocą wbudowanego głośnika. Mówi po angielsku, a nie po polsku, ale nawet takie powiadomienia mogą być dość przydatne.

Jakość i komfort sprzątania oraz głośność

Nieużywany odkurzacz stoi samodzielnie, nie trzeba go o nic opierać. Kółka są pokryte miękką gumą, nie hałasują i nie niszczą powierzchni podłogi. Manewrowanie jest łatwe, uchwyt wygodny, a wyświetlacz bardzo czytelny i otoczony atrakcyjnie wyglądającym pierścieniem LED’owym. Po włączeniu rolka zapewnia lekki napęd, więc prowadzenie odkurzacza do przodu nie wymaga prawie żadnego wysiłku ze strony użytkownika.

Teoretycznie mały minus należy się za brak diod doświetlających na przodzie końcówki z rolką. Jednak w praktyce ten odkurzacz nie jest typowy. Nie ma “łamanej” konstrukcji i nie może wjechać głęboko pod łóżko lub szafę, dlatego oświetlenie LED nie jest konieczne.

Ważną zaletą jest cicha praca. Chwilę wcześniej testowałem inny odkurzacz pionowy z myciem iLife F100 i chciałbym zdecydowanie podkreślić to, że Redkey W12 jest znacznie cichszy od niego. Redkey z odległości 2 metrów osiąga około 57 dB, a iLife w identycznych warunkach miał około 66 dB, a nawet więcej. Różnica jest bardzo duża, na korzyść Redkey W12.

Głośność z 2 metrów: 57 dB

Głośność z 1 metra: 60 dB

Wrażenia są bardzo pozytywne. Nie dość, że odkurzacz jest cichy, a jego silniki nie wydają irytujących dźwięków, to w dodatku sprząta precyzyjnie i bardzo równomiernie rozprowadza wodę po podłodze. Podawanie wody jest automatyczne - nie trzeba przytrzymywać żadnego przycisku. Wybieramy tylko tryb niski lub wysoki, albo “zakręcamy kurek”.

Odkurzacz ma tylko jeden tryb pracy (nie ma regulacji mocy ssania itp), ale w praktyce nie przeszkadza to w niczym. Dobrze radzi sobie z rozlanymi napojami, mlekiem, sosem i oczywiście piaskiem, żwirkiem, sierścią, a nawet drobnymi produktami żywnościowymi (ryż, płatki itp).

Czas pracy na baterii

Akumulator wystarcza na około 40 minut ciągłego sprzątania z jednoczesnym myciem. Chciałbym jednak dodać, że czas może się różnić lekko, np. w zależności od szorstkości podłogi. Gładkie kafelki lub panele stawiają mniejszy opór dla silnika rolki, niż stary parkiet utrzymany w słabej kondycji. Ogólnie rzecz ujmując bateria pozwala odkurzyć i umyć średniej wielkości mieszkanie. Czas pełnego ładowania to około 3,5 godziny.

Czy warto kupić Redkey W12? Opinia

Redkey W12 to moim zdaniem hit. Zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie od początku do końca. Jest cichy, sprząta bardzo dokładnie, jednocześnie na sucho i mokro oraz ma funkcję samoczyszczenia. Wygląda atrakcyjnie, jest bardzo dobrze wykonany, prosty w montażu, wygodny w użyciu i ma czytelny wyświetlacz.

Moim zdaniem na największe wyróżnienie zasługuje wręcz wzorowa jakość i szybkość mycia, na drugim miejscu jest relatywnie cicha praca, a na trzecim łatwa obsługa i nowoczesny wygląd.

Napiszcie w komentarzach jakie są Wasze opinie o Redkey W12. Co o nim sądzicie? Przydatny, czy nie?

Kup Redkey W12

Cena promocyjna: $199,99 (około 794 zł )

) Czas obowiązywania promocji: od 28.01.2022 godzina 9:00, do 8.02.2022 godzina 8:59

pierwsze zamóówienie otrzyma bieżnię Mobi WILL

zamówienia od drugiego do dziesiątego otrzymają wentylator Dream Maker

zamwienia od 11. do 60. otrzyma kamerę IMILAB Smart Video Camera

zamówienia od 61. do 500. otrzymają szczoteczkę elektryczną Oclean Air 2

Dodatkowo: Link do strony produktu (nie sklepu)

Redkey W12 - ocena

wzorowa jakość i szybkość mycia

jednoczesne odkurzanie i mycie podłogi

funkcja samoczyszczenia

zaskakująco cicha praca

prosty montaż i wygodna obsługa

bardzo dobra jakość wykonania i atrakcyjny wygląd

3 rolki mopujące w komplecie

wyraźny wyświetlacz

komunikaty głosowe

automatyczne podawanie wody



odkurzacz nie sięga głęboko pod łóżko lub szafę