Bezpieczeństwo i inteligentny dom to dwa hasła, które w XXI wieku powinny pojawiać się obok siebie. Tak jak bezpieczny telewizor i Smart TV. Dziś dbałość o prywatne dane jest kluczowa w każdym urządzeniu – czy pamiętamy o niej jednak podczas zakupu telewizora?

Samsung ma rozwiązanie dla tych, którym zależy na tej kluczowej kwestii.

Zakup nowego telewizora zwykle przebiega w taki sposób, że decyzję podejmuje się na podstawie kluczowych parametrów – jakość obrazu, to co będziemy na nim głównie oglądali, ale także rozdzielczość oraz przekątna ekranu. Najważniejsze wydaje się to, czy nowy telewizor jest od starszego większy, nowocześniejszy – i czy posiada nowe funkcje.

Często kluczowym kryterium jest też marka, jej długa obecność na rynku i zaawansowanie technologiczne. Dla niektórych użytkowników istotne jest, czy posiadają inne urządzenia tego samego producenta, a w związku z tym – czy w jakikolwiek sposób będą połączone w jednym ekosystemie. To ważne, aby np. łączyć się z telewizorem czy innymi urządzeniami za pośrednictwem telefonu i móc nim w ten sposób sterować.

Pomijana kwestia. Bezpieczeństwo

W całym tym procesie zwykle pomijana jest jednak kwestia zabezpieczeń telewizora i wspomnianego ekosystemu, w którym urządzenie będzie pracować. Zupełnie niesłusznie, bowiem telewizory są dziś urządzeniami, które wiedzą wiele o swoich użytkownikach – m.in. to, co lubisz oglądać i jak często to robisz. Często jest tam też takie samo hasło jak do naszej poczty czy banku, PIN do serwisów VOD a nawet dane adresowe w aplikacjach. Jeśli wobec tego smartfonom czy komputerom stawia się wymogi dotyczące tego, aby dbały o prywatność gromadzonych danych – najwyższy poziom bezpieczeństwa powinien być również kryterium decydującym o zakupie telewizora.

Samsung Knox gwarantem wysokiego poziomu bezpieczeństwa

Nowoczesne telewizory takie jak Samsung Neo QLED AI czy Samsung OLED, szczególnie te wykorzystujące sztuczną inteligencję – tak jak i smartfony – "uczą się" zachowań użytkownika. Aby mogły zapewnić możliwie najlepsze wrażenia związane z obsługą i jakością obrazu oraz dźwięku, muszą gromadzić szereg danych. To ważne również w kontekście pracy w konkretnym ekosystemie – np. Samsung, który pozwala włączyć w jedną sieć szereg urządzeń (telewizorów, lodówek, pralek, telefonów Galaxy etc.).

W takich sytuacjach naturalne jest, że wszelkie narzędzia powiązane w ramach jednego systemu muszą się komunikować, a przy tym przechowywać bezpiecznie dane użytkownika. Godzimy się na to, dając tym samym kredyt zaufania producentowi, że wszelkie prywatne informacje są odpowiednio zabezpieczone.

Dokładnie tą samą zasadą warto kierować się podczas zakupu telewizora. Jak więc działa to w przypadku rozwiązania Samsung Knox? To ważne narzędzie, w którym producent telewizorów Samsung Smart TV QLED, Neo QLED i Samsung OLED zadbał o najmniejsze szczegóły, i gwarantujące bezpieczeństwo danych użytkowników bazujące na rozbudowanych technologiach kryptograficznych i zabezpieczeniu sprzętowym opartym o chipy produkowane przez firmę Samsung.

Knox przede wszystkim obejmuje ochroną wszelkie aplikacje uruchamiane m.in. na telewizorach – w tym również te, które służą do odtwarzania treści wideo. Każda aplikacja musi przejść rygorystyczny proces certyfikacji nim zostanie udostępniona użytkownikom. Nie brakuje też ochrony w przypadku programów służących do autentykacji użytkowników i wykonywania płatności. Wszelkie wrażliwe dane, których wyciek jest niedopuszczalny, są przechowywane w odizolowanym obszarze – zabezpieczonym również przed atakami fizycznymi.

Samsung jest jedyną firmą na świecie, która oferuje tak zaawansowane zabezpieczenia dla swoich telewizorów, ale też dla urządzeń mobilnych czy AGD. Jakość zabezpieczeń oferowanych przez Knox potwierdzają liczne certyfikaty - mówi Piotr Stelmachów, Head of Consumer Electronics Division z Samsung Electronics Polska. Wśród nich znajdują się poświadczenia instytucji państwowych czy agencji bezpieczeństwa np. FIPS 140-2 (Stany Zjednoczone, administracja publiczna), DISA (Stany Zjednoczone, Departament Obrony), BSI (Niemcy), ASD (Australia), NCSC (Wielka Brytania), ANSSI (Francja), CCN (Hiszpania), AIVD (Holandia), Traficom (Finlandia), ISCCC (Chiny) i STRK (Kazachstan). Także ponad 20 tysięcy firm z całego świata polega na Knox w zakresie zabezpieczania urządzeń Samsung i zarządzania nimi. W swoim badaniu firma Gartner na 30 ocenianych kwestii w przypadku 27 uznała zabezpieczenia Knox za „silne”. Knox to także certyfikaty, które posiadają aplikacje związane z bezpiecznymi płatnościami takie jak Checkout, certyfikat zgodności ze standardem Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). To międzynarodowa norma bezpieczeństwa danych dla wszystkich organizacji, które przetwarzają, przechowują lub przesyłają informacje dotyczące kart kredytowych. Przyjęta przez American Express, Discover Financial Services, JCB International, MasterCard i Visa Inc.



Piotr Stelmachów, Head of Consumer Electronics Division z Samsung Electronics Polska

Za tymi gwarancjami bynajmniej nie stoją puste deklaracje. Samsung Knox wykorzystuje sprawdzone algorytmy i technologie kryptograficzne, które cieszą się uznaniem w skali międzynarodowej. Wszelkie dane użytkowników są bezpieczne bez względu na to, w jakim stanie się znajdują – czy to treści zapisane w przeszłości, czy też takie, które urządzenia rejestrują w czasie rzeczywistym.

Samsung dba o to, aby pracujące w jego ekosystemie urządzenia wykorzystywały najlepsze możliwe technologie służące do autentykacji użytkowników. Dzięki temu ograniczone jest ryzyko zalogowania się do Samsung Account osobie niepowołanej. To zasługa m.in. autentykacji opartej na kodzie w telewizorze, na hasłach i PIN, ale także w urządzeniach mobilnych wykorzystujące wzór, hasło, linie papilarne lub rozpoznawaniu tęczówki. Wieloetapowa autentykacja pozwoli zaś przekazać lub zablokować dostęp wyznaczonym użytkownikom sprzętu w twoim ekosystemie.

Samsung Knox działa w czasie rzeczywistym. Bez przerwy wykrywane są wszelkie nielegalne ingerencje w urządzenia i usługi, aby uniemożliwić próbę naruszenia bezpieczeństwa sprzętu. Technologia secure boot weryfikuje zaś integralność oprogramowania, blokując tym samym możliwość zainstalowania potencjalnie niebezpiecznego programu.

Samsung Knox oferuje aktualizacje online, ale też pobieranie najświeższych i kluczowych zmian w okresowych pakietach i prowadzi program Bug Bounty, w ramach którego nagradza jego uczestników za wykrywanie i zgłaszanie luk w zabezpieczeniach. Dzięki takim działaniom możliwe jest szybkie reagowanie na wszelkie niebezpieczeństwa dla danych użytkowników.

Koniecznie zwracaj uwagę nie tylko na jakość obrazu i przekątną ekranu

Choć jeszcze kilkanaście lat temu bezpieczeństwo danych i telewizor były raczej hasłami, które nie chadzały ze sobą w parze – tak dziś technologia powędrowała w takim kierunku, że konieczność dbania o prywatne dane użytkowników jest nieodłącznym elementem, do którego szczególną uwagę powinni przywiązywać producenci urządzeń elektronicznych.