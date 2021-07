Czy istnieje karta pamięci 128GB dobra na każdą okazję? Uniwersalna, szybka, wytrzymała, pojemna, odporna na wodę i temperatury, a do tego dobrze wyceniona? Okazuje się że tak. Jaka karta pamięci do aparatu jest warta zakupu? Oto karty Samsung PRO Endurance, PRO Plus i EVO Plus.

Jaka karta pamięci? Najlepiej niezawodna i szybka!

Karty SD lub microSD cieszą się bardzo dużą popularnością z kilku powodów. Głównie dlatego, że łączą niewielkie wymiary z odpowiednią szybkością transferu danych. Jednak w praktyce liczy się też kilka innych cech. Powód jest prosty: karty pamięci stosujemy w wielu różnych typach sprzętu i w każdym z nich mamy trochę inne wymagania.

Karta pamięci do kamery 4K może różnić się od karty do monitoringu, wideorejestratora, kamery sportowej, drona, lustrzanki lub telefonu. Czasami większe znaczenie ma bardzo szybki zapis danych, a w innym przypadku ważniejsza jest wytrzymałość na długie nagrywanie, wysokie temperatury, a nawet wilgoć.

W tym artykule opiszę jaką kartę pamięci SD warto wybrać, na przykładzie trzech interesujących modeli: Samsung PRO Endurance, PRO Plus oraz EVO Plus. Zapraszam!



Karta SD i microSD - różnice

Na początek krótka informacja dla osób, które nie są w temacie, a właśnie kupiły sprzęt, który wymaga karty SD lub microSD. W praktyce oba typy kart różnią się przede wszystkim wielkością. Karta SD ma wymiary 32 × 24 × 2,1 mm, natomiast karta microSD 11 × 15 × 1 mm. Różnice widoczne są też w kształcie. Karty te są ze sobą kompatybilne (działają w tym samym standardzie Secure Digital).

Warto podkreślić to, że jeśli urządzenie obsługuje karty microSD, to możemy w nim stosować tylko microSD. Jeśli natomiast sprzęt korzysta z większych kart SD, to możemy korzystać zarówno z SD, jak i microSD z dodatkowym adapterem SD.

Jaka karta pamięci do aparatu? Samsung PRO Plus i EVO Plus

Jaka karta pamięci do aparatu jest warta zakupu, jeśli potrzebujecie szybkiego zapisu danych? Warto zwrócić uwagę na karty SD Samsung PRO Plus lub EVO Plus, które osiągają prędkość transferu nawet do 90 MB/s podczas zapisu i 100 MB/s podczas odczytu danych. Wybierając model o wyższej pojemności (karta pamięci 256 lub 128 GB) możemy przyjąć, że jest to najszybsza karta SD do 4K, jaką sensownie warto kupić. To po prostu karta pamięci do aparatu, która optymalnie łączy trwałość, szybkość i atrakcyjną cenę.

Samsung EVO Plus - dobra karta pamięci do aparatu

Format: SDXC, SDHC

Pojemność: 256 GB, 128 GB, 64 GB, 32 GB

Szybkość: odczyt sekwencyjny do 100 MB/s (dla EVO Plus mamy dane tylko o odczycie)

Interfejs i klasa szybkości: UHS-I, U3 (128 - 512 GB), U1 (32 - 64 GB), klasa 10

Inne cechy: wodoodporność, wytrzymałość na skrajne temperatury, promieniowanie rentgenowskie do 100 mGy oraz pole magnetyczne do 15000 Gaussów, upadki, wstrząsy, odporność na zużycie

Roboczy zakres temperatur: od -25ºC do 85ºC

Gwarancja: 10 lat, ograniczona

Jaka karta pamięci do lustrzanki?

Wysoka szybkość zapisu do 90 MB/s sprawia, że na wymienionych wyżej nośnikach można sprawnie i bezproblemowo zapisywać zdjęcia RAW w szybkich seriach. To dobre karty SD do aparatu, szczególnie przydatne podczas fotografowania sportu albo innych dynamicznych ujęć.

Nadają się także do kamery sportowej 4K i nawet najbardziej wymagających dyscyplin, ponieważ są odporne na wstrząsy i upadki nawet z wysokości 5 metrów. Są też wodoodporne (na słodką i słoną wodę), wytrzymają prześwietlanie na lotnisku i temperatury robocze od -25 do +85 stopni Celsjusza. Ich konstrukcja była przetestowana pod kątem zużycia i okazało się, że wytrzymają 10 tysięcy przeciągnięć (5000x włożenie do aparatu + 5000x wyjęcie). Słowem: wystarczą na wiele lat intensywnego użytkowania.

Samsung PRO Plus - dobra karta pamięci do kamery 4K

Format: SDXC, SDHC

Pojemność: 256 GB, 128 GB, 64 GB, 32 GB

Szybkość: odczyt sekwencyjny do 100 MB/s, zapis sekwencyjny do 90 MB/s (modele 256, 128 i 64 GB), zapis sekwencyjny do 60 MB/s (model 32 GB)

Interfejs i klasa szybkości: UHS-I, U3, klasa 10

Inne cechy: wodoodporność, wytrzymałość na skrajne temperatury, promieniowanie rentgenowskie do 100 mGy oraz pole magnetyczne do 15000 Gaussów, upadki, wstrząsy, odporność na zużycie

Roboczy zakres temperatur: od -25ºC do 85ºC

Gwarancja: 10 lat, ograniczona

Karty do GoPro

Karty SD PRO Endurance są polecane nie tylko do rejestratorów i monitoringu, ale również do kamer sportowych i dronów. Po pierwsze dlatego, że są odporne również na morską wodę, z którą możemy mieć do czynienia np. na wakacjach, podczas letnich aktywności. Nic im się nie stanie jeśli będą leżały w słonej wodzie aż 72 godziny.

Po drugie szybkość zapisu jest w pełni wystarczająca do większości typowych zastosowań. Deklarowane 30 MB/s to teoretycznie do 240 Mb/s. Można więc założyć, że PRO Endurance to dobra karta do kamery sportowej 4K oraz Full HD albo karta do drona. W tym przypadku zalecana jest karta pamięci 128 GB lub o większej pojemności. W zależności od ustawień oraz jakości może ona wystarczyć na około 3 godziny nagrań 4K lub nawet 14 godzin FHD.

Karty pamięci do kamer sportowych, odporne na promieniowanie rentgenowskie i pole magnetyczne

Jeśli często podróżujesz lub latasz na wakacje, to prawie na pewno zabierasz ze sobą kamerę sportową i telefon. Dlatego może zainteresować Cię kolejna ważna cecha kart microSD Samsung PRO Endurance. Chodzi o wytrzymałość na pole magnetyczne do 15000 gausów (skanery 1,5 Tesli) oraz promieniowanie rentgenowskie do 50 Rentgenów (równe lotniskowym urządzeniom rentgenowskim).

Zdecydowanie nieciekawa byłaby sytuacja, gdybyście po powrocie stwierdzili, że straciliście zdjęcia i filmy z wakacji, a przecież przed wylotem wszystko było OK. Dlatego właśnie wspomniana odporność ma znaczenie.

Jaka karta do wideorejestratora, monitoringu i kamery IP? Tutaj liczy się wytrzymałość

W niektórych zastosowaniach karta SD jest silnie obciążona przez długi czas. Dobrym przykładem jest wideorejestrator, w którym karta może nagrywać ciągle w 4K lub Full HD przez kilka godzin. Jeszcze lepszym przykładem są kamery do monitoringu, które nagrywają wideo cały czas, bez najmniejszej przerwy. Taka kamera może być narażona na duże różnice temperatur oraz wysoką wilgotność, dlatego wymagane jest stosowanie kart SD o wysokiej wytrzymałości.

To jedne z kilku celów, do których stworzone zostały karty microSD Samsung PRO Endurance. Rzućmy okiem na ich specyfikację.

Samsung PRO Endurance - dobra karta pamięci do wideorejestratora

Format: microSDXC, microSDHC

Pojemność: 128 GB, 64 GB, 32 GB

Wytrzymałość (nagrywanie w Full HD): odpowiednio 43800 godzin, 26280 godzin, 17520 godzin

Szybkość: odczyt sekwencyjny do 100 MB/s, zapis sekwencyjny do 30 MB/s

Interfejs i klasa szybkości: UHS-I, U1, klasa 10

Inne cechy: wodoodporność (IPX7, IEC 60529), wytrzymałość na skrajne temperatury, promieniowanie rentgenowskie oraz promieniowanie magnetyczne

Roboczy zakres temperatur: od -25ºC do 85ºC

Gwarancja: odpowiednio 5 lat, 3 lata, 2 lata

W serii PRO Endurance trzeba wyróżnić bardzo dużą odporność na długotrwały zapis. Nagrywając bez przerwy wideo Full HD z przepływnością 26 Mb/s można oczekiwać łącznie 43800 godzin sprawnego zapisu w przypadku kart 128 GB. To jest aż 1825 dni, czyli 5 lat bez sekundy przerwy. To prawdziwie imponujący wynik, tym bardziej, że przez cały ten czas obowiązuje gwarancja producenta. Temperatura robocza wynosi od -25 do +85 stopni Celsjusza, więc karty bez problemu wytrzymają polskie zimy i lata. To bardzo dobre karty do stałej pracy i profesjonalnych zastosowań.

Bezpieczeństwo danych z kamer IP, monitoringu oraz wideorejestratorów jest kluczowe. Tutaj nie ma miejsca na “może”. Liczy się pewność zapisu i trwałość przechowywania nagrań. To jest żywioł w którym karty Samsung PRO Endurance czują się najlepiej. Takie karty pamięci do kamer samochodowych i karty do monitoringu są bardzo godne polecenia. Warto jednak dodać, że nadają się też do innych zastosowań.

Karta pamięci 128 GB do telefonu i Nintendo Switch

Karty Samsung EVO Plus są też dostępne w mniejszej, ale również bardzo szybkiej wersji microSD. Można ją w stu procentach polecić do telefonu, również takiego, który nagrywa filmy 4K. W bardzo popularnej wersji 128 GB odczyt wynosi 100 MB/s, a zapis 60 MB/s, natomiast w wyższych pojemnościach zapis wzrasta do 90 MB/s. Karta microSDXC 256 GB pomieści nawet 12 godzin wideo 4K 30 kl/s nagranego smartfonem, 39 godzin Full HD albo do 75 tysięcy zdjęć. To świetny sposób na przechowywanie dużej liczby plików, bez zużywania wbudowanej pamięci telefonu.

EVO Plus i PRO Plus polecane są nie tylko do smartfonów i kamer sportowych, ale też dronów, tabletów, laptopów i wielu innych urządzeń audio-wideo. Będzie to również odpowiednia karta pamięci do Nintendo Switch.

Jaka pojemność będzie najlepsza do aparatu, kamery i telefonu?

Jeśli chodzi o pojemność, to obecnie optymalnym wyborem jest karta pamięci 128 GB lub karta pamięci 256 GB. Takie nośniki zmieszczą bardzo wiele zdjęć lub sporo nagrań wideo, a jednocześnie są atrakcyjnie wycenione. Warto dopłacić do wyższych pojemności, bo nowszy sprzęt nagrywający w 4K 60 kl/s lub nawet 8K generuje duże pliki, które mogą szybko “zapchać” mniejsze karty.

Karta pamięci 32GB - dobra głównie do zapisywania zdjęć

Karta pamięci 64GB - dobra do zapisywania zdjęć i filmów Full HD

Karta pamięci 128GB - bardzo dobra karta SD do 4K, FHD, zdjęć i muzyki, optymalne połączenie pojemności i ceny

Karta pamięci 256GB - bardzo dobra do wideo 8K, 4K, FHD, zdjęć, muzyki oraz wielu innych plików oraz programów

Oznaczenia na kartach SD. Czy warto się nimi sugerować?

Odpowiedź brzmi: do pewnego stopnia tak. W praktyce zdecydowanie bardziej liczy się realna specyfikacja oraz testy. Przykładowo U1 teoretycznie oznacza transfer nie mniejszy niż 10 MB/s, a U3 przynajmniej 30 MB/s. Jednak karty SD Samsung pokazują dobitnie, że pomimo tych oznaczeń oferują realnie wyższe szybkości zapisu i odczytu.

Oznaczenie Class 10 (klasa 10) jest już w zasadzie obowiązkowe dla każdej karty SD / microSD. Tutaj ponownie minimalny transfer wynosi 10 MB/s, ale większość nowoczesnych i godnych polecenia kart przekracza te założenia, mimo, że ma oznaczenie C10 na produkcie.

Część kart przeznaczonych głównie do filmowania ma oznaczenia V30, V60, V90 (V od słowa video). Tutaj minimalne transfery wynoszą odpowiednio 30, 60 i 90 MB/s. Samsung nie stosuje ich na kartach PRO Endurance, PRO Plus i EVO Plus, ale to oczywiście nie oznacza, że nie nadają się one do nagrywania filmów. Wręcz przeciwnie. W zasadzie każda karta z wymienionych wyżej serii jest dobra do wideo, a topowe modele z zapisem 90 MB/s są wręcz wyśmienite.

Bywają również oznaczenia takie jak A1 lub A2. Tutaj chodzi o liczbę operacji wejścia-wyjścia na sekundę (IOPS). A1 ma minimalnie 1500 IOPS przy odczycie i 500 przy zapisie, natomiast A2 4000 IOPS - odczyt, 2000 IOPS zapis. Oczywiście im więcej, tym lepiej, bo karta poradzi sobie świetnie z dużą liczbą małych plików.

Standard UHS też może mieć znaczenie. UHS-I to teoretyczny transfer danych do 104 MB/s, UHS-II do 312 MB/s, a UHS-III aż do 624 MB/s. W praktyce jednak większość sprzedawanych obecnie kart ma standard UHS-I, bo jest on najbardziej rozpowszechniony w aparatach, kamerach, telefonach, laptopach itd. Ważne jest tylko to aby wiedzieć jaki UHS ma sprzęt którym się posługujemy. Jeśli UHS-I, to nie warto dopłacać do karty UHS-II lub III, bo nie zauważymy wielkiej różnicy (o ile w ogóle).

Podsumowując… Jaka karta pamięci do kamery, aparatu, telefonu, drona i monitoringu?

Do monitoringu, kamer IP oraz wideorejestratorów najlepsze są karty trwałe, o bardzo wysokiej żywotności. Tutaj godne polecenia są modele Samsung PRO Endurance. Wytrzymają one wiele lat ciągłego zapisu danych.

Natomiast do kamery 4K, nowoczesnego aparatu z funkcją filmowania, lustrzanki, kamery sportowej, tabletu oraz telefonu warto zastosować karty SD Samsung PRO Plus lub EVO Plus, zarówno w wersji mSD, jak i pełnej SD. Szczególnie modele o wyższych pojemnościach 128 i 256 GB, które jednocześnie cechują się bardzo dobrą szybkością zapisu.

Wszystkie modele są odporne na słoną wodę, promieniowanie rentgenowskie, pole magnetyczne i znaczny zakres temperatur od prawdziwie zimowych, aż po letnie upały. Słowem: każda z tych kart spisze się dobrze w czasie wakacyjnych podróży i nie tylko.

Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o kartach Samsung PRO Endurance, PRO Plus i EVO Plus. Który model wybralibyście dla siebie?

Artykuł powstał we współpracy z firmą Samsung.

