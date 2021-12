Świąteczne prezenty zwykle kupuje się z myślą o konkretnych osobach. A może by tak sprawić radość wszystkim domownikom naraz? Jeśli podoba ci się ta koncepcja, to mamy dla ciebie kilka pomysłów.

Przygotowaliśmy pięć pomysłów na prezent pod choinkę. To praktyczne urządzenia, z których korzyść będzie miała nie jedna osoba, lecz cała rodzina. Bo czy w Święta może być coś lepszego niż radość malująca się na twarzach naszych najbliższych? To oczywiście pytanie retoryczne.

Telewizor i soundbar Sharp pod choinkę

Na przykład dobry telewizor to prezent, z którego cieszyć będzie się cała rodzina. Jeśli chcesz uszczęśliwić wszystkich domowników, możesz postawić pod choinką paczkę, w której znajdzie się Sharp 50DN4EA. To bezramkowy telewizor z 50-calowym wyświetlaczem 4K, na którym filmy i seriale ogląda się z czystą przyjemnością. Te starsze również, ponieważ technologia Up-Scaler zwiększa ich rozdzielczość w taki sposób, by dobrze prezentowały się na ekranie. Robotę robi też HDR w formacie Dolby Vision.

Dźwięk dotrzymuje kroku obrazowi, w końcu za jego system odpowiada firma Harman/Kardon. Można liczyć na głębokie, a zarazem wyraziste brzmienie. Pierwszorzędna jest również funkcjonalność. Nie może być inaczej, gdy całość bazuje na systemie Android TV, dającym dostęp do wszystkich popularnych usług streamingowych, a więc katalogów, na które składają się miliony najrozmaitszych materiałów. Wisienką na torcie jest wbudowany Chromecast, pozwalający na wygodne przesyłanie treści z komputera czy telefonu.

Gdy jest już w domu dobry telewizor, a jednak myślisz o sposobie na to, by filmy i seriale oglądało się przyjemniej, to wyśmienitym rozwiązaniem może być prezent w postaci soundbara, takiego jak Sharp HT-SBW160. To zestaw 2.1, na który poza samą listwą składa się jeszcze zewnętrzny subwoofer. Elementy te łączą się ze sobą bezprzewodowo, a to, co jeszcze je łączy, to nowoczesna, minimalistyczna stylistyka.

Ten soundbar cechuje się mocą na poziomie 360 watów i sprawia, że wyrażenie „kino domowe” nabiera nowego znaczenia. Na niezłym brzmieniu i ładnym wyglądzie nie kończą się jednak jego atuty. Kolejny to szerokie opcje łączności, jako że do dyspozycji użytkowników oddane są: gniazdo HDMI z ARC, wejście AUX i cyfrowe wejście optyczne, a do tego jeszcze bezprzewodowy moduł Bluetooth. Możesz więc odtwarzać dźwięk nie tylko z telewizora, ale właściwie z każdego urządzenia, jakie przyjdzie ci do głowy.

Prezenty takie, że aż chce się oddychać

Odejdźmy od tematu RTV, aby przejść do innych urządzeń, które docenią wszyscy domownicy. Do tej kategorii zdecydowanie zaliczają się oczyszczacze powietrza. Każdy, kto kiedykolwiek miał styczność z takim sprzętem wie, że dzięki niemu rzeczywiście oddycha się lepiej, a i zdrowie dopisuje, i samopoczucie bywa lepsze. Brzmi jak coś, co chciałoby się podarować bliskim na Święta, prawda?

Jeśli zgadzasz się z tym stwierdzeniem, to zerknij na przykład na oczyszczacz Sharp UA-HG50, który jest przystosowany do pomieszczeń o powierzchni sięgającej 38 metrów kwadratowych. Urządzenie jest wyjątkowo ciche (w podstawowym trybie generuje hałas na poziomie 19 decybeli, więc jest właściwie bezgłośne).

Równocześnie skutecznie radzi sobie z najróżniejszymi zanieczyszczeniami i wirusami, a do tego oferuje jonizację przy użyciu technologii Plasmacluster, efektywnie poprawiając jakość powietrza. Ma też funkcję nawilżenia, dzięki czemu oddycha się przyjemniej, a skóra jest w dobrej kondycji (to ważne szczególnie w okresie grzewczym). Co więcej, wręczając komuś taki prezent, nie narazisz go na dodatkowe koszty, bo żywotność zastosowanych filtrów szacowana jest na… dekadę.

Sharp UA-PN1E-W sprawdza się natomiast w mniejszych pokojach – takich do 10 metrów kwadratowych. Sypialnia albo pokój dziecięcy to dobre miejsce dla tego oczyszczacza powietrza, tym bardziej że cicha praca jest jedną z jego cech charakterystycznych.

Czym jeszcze może się pochwalić? Efektywnym filtrowaniem w 360 stopniach, skutecznością sięgającą niemal 100% w neutralizacji pyłów PM2.5 i alergenów, jonizacją Plasmacluster oraz dodatkowym filtrem odpowiedzialnym za pochłanianie nieprzyjemnych zapachów.

A skoro już przy zapachach jesteśmy, to ciekawym, a zarazem niedrogim prezentem do domu, może być aromatyzer, który wypełnia pomieszczenia przyjemnym zapachem. Warto tu wspomnieć przede wszystkim o modelu Sharp DF-A1E-W, wykorzystującym technologię ultradźwiękową, odpowiedzialną za efektywne uwalnianie delikatnej mgiełki.

Świetny wygląd sprawia, że ten aromatyzer dobrze wywiązuje się również z zadania dekoracyjnego. Dodatkowym plusem jest fakt, że zasilanie można mu zapewnić zarówno z klasycznego gniazdka elektrycznego, jak i z portu USB.

Artykuł powstał we współpracy z Sharp.