To już najwyższy czas, by zacząć się rozglądać za świątecznymi prezentami dla najbliższych. Wraz z firmą Logitech mamy kilka propozycji urządzeń, którym pokażesz im, że zależy ci na ich zdrowiu.

Zdrowia, zdrowia przede wszystkim!

„Zdrowia, zdrowia przede wszystkim, bo zdrowie jest najważniejsze”. Nieważne, czy to urodziny, imieniny czy święta – zdrowie znajduje się na pierwszym miejscu w rankingu tego, czego najczęściej życzymy swoim najbliższym. Nie ma wszak nic cenniejszego ponad zdrowie, ale od samego życzenia raczej nic się nie poprawi. Są za to urządzenia, które mogą w tym pomóc. I to – jak pokazują badania – pomóc szybko i skutecznie.

Dziś coraz więcej czasu spędzamy przy komputerach, a to niestety nieszczególnie sprzyja zdrowiu – przede wszystkim oczom i kręgosłupowi. Dlatego tak ważne jest, by przy wyborze monitora zwrócić uwagę na to, czy redukuje on migotanie i emisję światła niebieskiego. Równie istotny jest właściwy dobór biurka i fotela – powinny być dopasowane do wzrostu. Nie mniejsze znaczenie mają peryferia i to właśnie one mogą być dobrym pomysłem na prezent dla osoby, która pracuje przed ekranem lub po prostu spędza przed nim wiele godzin każdego dnia. Co konkretnie warto kupić?

Ergonomiczna klawiatura Logitech Ergo K860

Polecamy ją w naszym rankingu klawiatur biurowych ze względu na wyjątkowo ergonomiczną konstrukcję. Logitech Ergo K860 wygląda nietypowo, bo i jest nietypowa, ale to nie wada, lecz zaleta. I to olbrzymia. Klawisze urządzenia są podzielone na dwie części, a środek jest delikatnie uniesiony. Po co? Dzięki temu dłonie znajdują się w bardziej naturalnej pozycji, rozluźniając ramiona i redukując nadwyrężanie mięśni rąk, a także poprawiając posturę podczas pisania.

Dodatkowo producent postarał się o podpórkę pod nadgarstki, która wypełniona jest grubą pianką zapamiętującą kształt. Zapewnia ona dodatkowe podparcie nadgarstkom, dzięki czemu pisze się jeszcze wygodniej. Osoba, której podarujesz taki sprzęt, na pewno będzie ci wdzięczna.

Pozioma myszka Logitech MX Vertical

Naturalne ułożenie dłoni zapewnia również ergonomiczna myszka Logitech MX Vertical o charakterystycznej, pionowej konstrukcji. Jest obrócona o 57 stopni, zapewniając mniejszy nacisk na nadgarstek i redukując napięcie mięśni o 10 procent. Doskonale dopasowuje się do dłoni użytkownika, a delikatna w dotyku, gumowa powierzchnia gwarantuje wygodę na najwyższym poziomie.

Jednak ta konstrukcja nie jest jedyną zaletą myszki MX Vertical. To też naprawdę konkretny gryzoń z precyzyjnym kółkiem przewijania, 4 programowalnymi przyciskami oraz czułym sensorem optycznym o regulowanej rozdzielczości: od 400 do 4000 DPI. Zarówno solo, jak i w parze z wyżej wymienioną klawiaturą przynosi rewolucję pod względem komfortu w środowisku pracy.

Myszka Logitech MX Master 3 – poziom: perfekcja

Oczywiście można też poprawić komfort pracy i zabawy, pozostając przy bardziej tradycyjnych urządzeniach, takich jak Logitech MX Master 3. Urządzenie nie przez przypadek trafiło do naszego rankingu myszek bezprzewodowych, bo zgodnie ze swoją nazwą oferuje mistrzowską precyzję i ergonomię na bardzo wysokim poziomie.

Sercem tej myszki jest sensor Darkfield o maksymalnej rozdzielczości 4000 DPI. Pozytywny wpływ na komfort codziennego użytkowania mają również dodatkowe przyciski oraz dwie (!) rolki przewijania. Ta główna wykorzystuje technologię elektromagnetyczną (MagSpeed), dzięki której działa superszybko, a przy tym bezszelestnie. Druga znajduje się zaś pod kciukiem i służy do przewijania w poziomie. Duża powierzchnia jej konstrukcji zapewnia podparcie, a podpórka pod kciuk jest równocześnie panelem obsługującym gesty.

Klawiatura Logitech MX Keys dla programisty

Szukasz prezentu dla programisty albo innej osoby, która pisze na klawiaturze nieprzeciętnie dużo? Klawiatura Logitech MX Keys powinna okazać się strzałem w dziesiątkę. Wyróżniają ją charakterystyczne klawisze z wgłębieniami, do których świetnie dopasowują się opuszki palców, a matowa powłoka eliminuje ryzyko ślizgania. Klawisze w dodatku reagują szybko i są niemal bezgłośne.

Olbrzymim atutem jest tu też inteligentne podświetlenie. Objawia się tym, że aktywuje się dopiero wtedy, gdy zbliżymy palce do jej powierzchni. Gdy zaś wstaniemy od biurka, to klawiatura sama zgaśnie. To sposób na oszczędność energii, ale jeśli komuś nie odpowiada taka opcja, to można oczywiście ustawiać też podświetlenie ręcznie. Długi czas działania, klawisze multimedialne oraz możliwość sparowania jej nawet z 3 urządzeniami równocześnie to kolejne duże zalety.

A może kamerka Logitech Brio Ultra HD Pro Business?

Na koniec propozycja z gatunku tych, które nie poprawią może zdrowia fizycznego, ale mogą zapewnić spokój, co ostatecznie także wyjdzie na dobre temu, kto otrzyma od nas taki prezent. To kamerka internetowa Logitech Brio Ultra HD Pro Business – niezawodne i gwarantujące wysoką jakość urządzenie do wideokonferencji.

Rozdzielczość 4K, autufokus, obsługa HDR i technologia RighLight 3 wspólnie dbają o to, by jakość była optymalna. Warunki oświetleniowe w pokoju nie mają przy tym znaczenia. Równie dobrze spisują się wbudowane mikrofony z technologią redukcji szumów. Dzięki nim głos jest dobrze słyszalny. I tylko on – żadne hałasy z otoczenia nie zakłócają rozmowy.

Te urządzenia zdecydowanie nie są najbardziej oczywistymi pomysłami na świąteczne prezenty. Z drugiej jednak strony spełniają cechy udanych podarków: są zarazem fajne i praktyczne.

Artykuł powstał we współpracy z Logitech.