Słuchawki to dobry pomysł na prezent – uniwersalny i praktyczny, a zarazem najzwyczajniej w świecie fajny. Trzeba tylko dobrze je wybrać.

Całkowicie bezprzewodowe słuchawki Jabra Elite pod choinkę

Zbliża się Gwiazdka i znów miliony Polaków zastanawiają się, co też kupić z tej okazji swoim najbliższym. Czasem wybór jest prosty, innym razem – niekoniecznie. Gdy pomysłu brak, a nie chcesz kupować byle czego, świetnym pomysłem mogą okazać się słuchawki – to praktyczny sprzęt, a do tego uniwersalny, wszak prawie wszyscy z niego korzystają. Aktualnie najlepszą opcją powinny być całkowicie bezprzewodowe słuchawki z wbudowanym mikrofonem. Tak się składa, że Jabra niedawno zaprezentowała całkowicie odnowioną serię Elite.

„Elitarne” słuchawki Jabra dostępne są w wielu różnych wariantach – wybierz takie, które odpowiadają twojemu budżetowi, a także wymaganiom i preferencjom osoby, którą chcesz obdarować. Znalezienie tego idealnego modelu nie powinno być problemem.

Jabra Elite 2 to wariant podstawowy, a i tak na wysokim poziomie

Podstawowym modelem jest Jabra Elite 2. To słuchawki, które może i nie kosztują zbyt wiele, ale ten producent na nietrzymanie swojego poziomu nie mógłby sobie pozwolić. Dlatego zdecydowanie można spodziewać się wysokiej jakości dźwięku. Wysokie tony są czyste i wyraźne, te niskie zaś – potężne i głębokie. O to zaś, by żadne detale nie gubiły się po drodze ze smartfona do słuchawek, dba technologia Qualcomm aptX HD.

Firma Jabra nie zapomniała też o izolacji hałasu, zainstalowała dwa mikrofony do komfortowych rozmów telefonicznych, zadbała o ochronę przed deszczem i zastosowała konstrukcję zapewniającą komfortowe noszenie przez cały dzień. A skoro już przy tym jesteśmy, to nie można by nie wspomnieć też o 7-godzinnym czasie działania między ładowaniami (wydłużonym do 21 godzin z etui ładującym). Plus: jeśli się chce, można korzystać tylko z jednej słuchawki (drugą można wówczas ładować, wydłużając tym samym czas działania).

Jabra Elite 3 – dla tych, którzy dużo gadają

Niewiele droższe słuchawki Jabra Elite 3 mają bardzo zbliżoną specyfikację do „Dwójek”. Różnice na dobrą sprawę są dwie. Pierwszą jest zastosowanie nie dwóch, lecz czterech mikrofonów, co jeszcze bardziej sprzyja prowadzeniu rozmów głosowych. Drugą – możliwość wykonania jeszcze jednego ładowania w etui, dzięki czemu łączny czas pracy z dala od gniazdka sięga aż 28 godzin (obowiązuje tu też ta sama zasada jednej słuchawki, co w modelu Elite 2).

Mieliśmy okazję przetestować słuchawki Jabra Elite 3, a to, co zobaczyliśmy i usłyszeliśmy, zdecydowanie przypadło nam do gustu. Zresztą ocena 4,5/5 nie jest przypadkowa – jak podsumował to Karol: „w swojej klasie cenowej to jedne z lepszych słuchawek TWS dokanałowych, które można polecić każdemu użytkownikowi, który nie ma budżetu z gumy i oczekuje dobrego stosunku cena – opłacalność”.

Jabra Elite 7 Active – zgadza się: dla aktywnych (i zapominalskich)

Wraz z modelem Jabra Elite 7 Active przechodzimy na wyższy poziom. Oferują jeszcze lepsze brzmienie, a do tego pozwalają w pełni (lub częściowo) odciąć się od świata zewnętrznego. Umożliwia to technologia aktywnej redukcji hałasu (ANC) z opcją regulacji. Działają aż 8 godzin między ładowaniami (i 35 godzin, korzystając z etui), a funkcję szybkiego ładowania docenią zapominalscy. Dzięki niej już po pięciu minutach mamy dość energii, by słuchać muzyki przez ponad godzinę.

Tym jednak, co najbardziej wyróżnia model Elite 7 Active, jest powłoka ShakeGrip. To miękka, elastyczna guma, dzięki której słuchawki pewniej leżą w uszach podczas ruchu. Dlatego właśnie jest to tak dobry pomysł na prezent dla osoby prowadzącej aktywny tryb życia. Doceni ona także siateczkę na mikrofonie, dzięki której wiatr nie zakłóca rozmów głosowych.

Jabra Elite 7 Pro to opcja dla wymagających

Słuchawki Jabra Elite 7 Pro oferują wszystko to, co model Active, poza powłoką ShakeGrip. Zamiast niej dysponują jednak technologią MultiSensor Voice. Sprawia ona, że rozmowy głosowe odbywają się w całkowicie komfortowych warunkach, nawet w bardzo hałaśliwych miejscach. To możliwe, dzięki wykorzystaniu czterech mikrofonów, czujnika przewodnictwa kostnego oraz złożonych algorytmów.

Te słuchawki także mieliśmy okazję przetestować, a ocena 4,8/5 i benchmarkowy znaczek „Super Produkt” najlepiej chyba świadczą o tym, co myślimy na ich temat. Jakość dźwięku, jakość rozmów, komfort użytkowania, czas pracy… – to tylko kilka spośród cech, stanowiących mocne strony modelu Jabra Elite 7 Pro.

Jabra Elite 85t to ciekawa alternatywa dla modelu powyżej

Ciekawą alternatywą dla „Siódemek” mogą być słuchawki Jabra Elite 85t. Oferują równie wysoką jakość, choć mają nieco inną charakterystykę. Przede wszystkim są większe, bo też w środku znajdują się nie 6-, lecz 12-milimetrowe przetworniki. Mają też więcej mikrofonów (nie po 2, lecz po 3 na słuchawkę). Z drugiej jednak strony są nieco cięższe i krócej działają między ładowaniami (choć 5,5 godziny z włączonym ANC to wciąż świetny wynik).

Jabra Elite 85t to kolejne słuchawki, które nie ominęły naszego stanowiska testowego. Opuściły je z notą 4,5/5 i znaczkiem „Dobry Produkt”. Tomek pozytywnie ocenił przede wszystkim jakość dźwięku (ze szczególnym uwzględnieniem mocnych basów), jakość wykonania (i wygodę sterowania) oraz dobry czas działania (i bezprzewodowe ładowanie przez Qi).

Słuchawki na prezent to dobry wybór

Jak więc widzisz, Jabra ma w swojej ofercie porządne słuchawki bezprzewodowe dla każdego. Jeśli szukasz uniwersalnego modelu, to w zależności od budżetu wybierz Elite 2 lub Elite 85t. Wybierając prezent dla gaduły, postaw na Elite 3 lub Elite 7 Pro. Aktywna osoba z pewnością doceni zaś charakterystykę modelu Elite 7 Active.

Artykuł powstał we współpracy z Jabra.