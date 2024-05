Nie wiesz jakie bezprzewodowe słuchawki wybrać? W sklepach dostępnych jest wiele rodzajów - nauszne, douszne, dokanałowe - a to dopiero początek. W naszym poradniku znajdziesz wszystko co powinieneś wiedzieć przed zakupem słuchawek. Opisujemy również modele, które warto wybrać.

Jakie słuchawki kupić?

Odpowiedź na to pytanie jest trudna, dopóki nie sprecyzujemy swoich wymagań. Jak wspomnieliśmy we wstępie, w sklepach dostępnych jest wiele rodzajów słuchawek – tak zwane małe, czyli dokanałowe i douszne oraz duże - nauszne i wokółuszne. Dwa ostatnie typy dzielą się jeszcze na otwarte, półotwarte oraz zamknięte.

Jak widzicie, temat nie jest łatwy. My jednak postaramy się go najbardziej przystępnie omówić oraz podać przykłady modeli z najbardziej popularnych typów by jeszcze bardziej ułatwić Wam wybór.

Dobre słuchawki, czyli jakie?

Zanim jednak przejdziemy do konkretów, dodajmy, że każdy inaczej odbiera dźwięki, więc najlepszym sposobem na wybór słuchawek jest przetestowane ich w praktyce, ale niestety nie zawsze jest to możliwe. Wynika to chociażby z tego, że nie wszystkie polecane modele słuchawek, które dostępnie są w Internecie znaleźć można w lokalnym sklepie muzycznym czy elektromarkecie. Czasem trzeba zaufać rekomendacjom czy recenzjom, ale trzeba liczyć się z tym, że słuchawki, które podobają się jednym, niekoniecznie muszą podobać się innym.

Nasz tekst nie jest jednak skierowany do producentów muzycznych czy ludzi ze słuchem absolutnym. Nie wskażemy w nim słuchawek, które grają najlepiej, bo po pierwsze dla każdego znaczy to coś innego, po drugie, słuchawki, które teoretycznie mają bardzo dobre parametry niekoniecznie nadają się do codziennego słuchania muzyki, a po trzecie takie specjalistyczne modele nie są powszechnie dostępne. Skupimy się tutaj na modelach, które dostępne są w rozsądnych cenach i cieszą się popularnością wśród wielu użytkowników. Oczywiście nie daje to gwarancji, że będą to słuchawki idealne dla każdego, ale jeśli dany model jest popularny na rynku to jest duża szansa, że spodoba się i Tobie.

Po tym nieco przydługim wstępie przejdźmy teraz do krótkiej charakterystyki najpopularniejszych typów słuchawek. Przy omawianiu każdego z nich wspomnimy o kilku polecanych modelach by nieco ułatwić Wam wybór.

Jakie bezprzewodowe słuchawki wybrać?

Zacznijmy od małych słuchawek, przez niektórych nazywanych jako „pchełki”. W tej grupie rozróżniamy dwa główne typy – słuchawki douszne oraz dokanałowe. Choć wyglądają podobnie i z wyglądu różnią się przede wszystkim obecnością lub brakiem gumowych, tudzież silikonowych wkładek dousznych, to w praktyce różnic jest więcej.

Pierwszy typ to słuchawki douszne, bez wspomnianych wkładek. Umieszcza się je w małżowinie usznej, ale nie wchodzą one w przewód słuchowy. Ma to swoje plusy i minusy. Zaletą takich słuchawek jest między innymi fakt, że są mniej szkodliwe dla słuchu niż dokanałowe, ponieważ nie wytwarzają wysokiego ciśnienia akustycznego. Od razu dodajmy, że najlepsze słuchawki dokanałowe mają wbudowane systemy, których zadaniem jest redukowanie tego ciśnienia, więc efekt ten nie jest aż tak mocno odczuwalny.

Brak wkładek to mniejszy stopień izolacji od dźwięków otoczenia, więc takie słuchawki są bezpieczniejsze na przykład podczas biegania czy jazdy na rowerze na świeżym powietrzu. Ta druga cecha może jednak zostać uznana za wadę lub zaletę – w zależności od potrzeb. Brak izolacji zazwyczaj powoduje wrażenie, że jakość dźwięku jest gorsza niż w przypadku dokanałowych. Na koniec dodajmy, że to typ, który jest najbardziej wrażliwy na kształt ucha. Słuchawki douszne mogą po prostu z niego wypadać, więc szczególnie w tym przypadku polecamy przymierzenie ich przed zakupem.

Wśród najlepszych słuchawek dousznych warto wymienić Apple AirPods 3. To model, który charakteryzuje się dobrą jakością dźwięku oraz wieloma dodatkowymi funkcjami, szczególnie jeśli współpracują z innymi urządzeniami marki Apple – szczegóły przeczytać możecie w naszej recenzji AirPods 3.

Jednak za ten model trzeba sporo zapłacić. Jeśli szukacie tańszego rozwiązania to warto chociażby zwrócić uwagę na modele marki XMUSIC, na przykład XMUSIC TWS760K czy TWS750W oraz HUAWEI FreeBuds SE 2. Całkiem niezłą propozycją, która pozwoli zapoznać się z tego typu słuchawkami jest kosztujący około 70 złotych model XIAOMI Redmi Buds 4 Lite.

Drugi typ małych słuchawek to słuchawki dokanałowe, czyli ze wspomnianymi wkładami, które niektórzy nazywają „gumkami”. Wkładki umieszcza się wewnątrz przewodu słuchowego, czyli znacznie głębiej niż douszne. Ich zadaniem jest redukcja dźwięków pochodzących z otoczenia poprzez uszczelnienie przewodu słuchowego.

Słuchawki dokanałowe często oferują funkcję aktywnej redukcji hałasu, czyli tłumienie zakłóceń z zewnątrz – przydaje się to na przykład w komunikacji miejskiej czy w samolocie. W odróżnieniu od słuchawek dousznych, te nie pozwalają zatem na rejestrowanie tego, co dzieje się wokół, ale zaletą jest lepsza jakość dźwięku (co do zasady).

Warto jeszcze wspomnieć o odpowiednim doborze rozmiaru wkładek. Słuchawki dokanałowe sprzedawane są z wkładkami w kilku rozmiarach. Należy dopasować je tak by były jak najbardziej wygodne, a jednocześnie zapewniały dobrą izolację i jakość dźwięku. W aplikacjach do obsługi droższych modeli spotkać można narzędzie, które wspomaga dobór odpowiedniego rozmiaru.

Wśród najpopularniejszych modeli wymienić trzeba słuchawki dokanałowe Sony WF-1000XM5 to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych modeli w tej kategorii. Charakteryzuje się solidnym wykonaniem, dobrą jakością dźwięku oraz dobrą aktywną redukcją hałasu. Trzeba jednak za nie sporo zapłacić, ale warte są każdej wydanej złotówki. Podobnie jest w przypadku Apple AirPods Pro 2. Różnica jest jednak taka, że jak to w produktach Apple bywa, świetnie współpracują one z innymi urządzeniami tej marki. Oczywiście można je łączyć z innymi sprzętami, ale wtedy część funkcji „zaginie”. Szczegóły znajdziecie w naszej recenzji AirPods Pro 2.

Wśród tańszych modeli polecić możemy modele chociażby SOUNDCORE R50I czy PHILIPS TAT2206BK/00. W obu przypadkach za mniej niż 200 złotych otrzymujemy dobre słuchawki dokanałowe, które z pewnością zadowolą nieco mniej wymagających użytkowników.

Przejdźmy teraz do tak zwanych dużych słuchawek. Te dzielą się na nauszne i wokółuszne, ale trochę zależy to od kształtu i wielkości małżowiny usznej. Co do zasady, po założeniu, pierwsze znajdują się na małżowinie, a drugie ją otaczają. Tak, jak w przypadku słuchawek dousznych i dokanałowych, ma to dalsze implikacje. Nauszne są mniej komfortowe w przypadku długiego użytkowania (przygniatają uszy), ale są mniejsze i lżejsze.

Wokółuszne są większe i cięższe, ale zapewniają większy komfort podczas wielu godzin użytkowania, zazwyczaj lepszą jakość dźwięku i dobrą izolację, zarówno pasywną (wynikającą z konstrukcji) oraz aktywną (funkcja aktywnej redukcji hałasu). Ze względu na większy rozmiar ich akumulatory są zazwyczaj bardziej pojemne i oferują dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu.

Do omówienia pozostała jeszcze kwestia słuchawek zamkniętych, otwartych i półotwartych. Zdecydowanie najpopularniejsze są te pierwsze. Zapewniają dobrą izolację i jakość dźwięku (szczególnie mocne niskie tony), ale mają słabą wentylację. Obudowa słuchawek otwartych dopuszcza powietrze do ucha i skóry głowy, więc komfort użytkowania jest wyższy. Niskie tony są jednak bardziej łagodne. Półotwarte to coś pomiędzy jednym, a drugim typem.

Teraz kilka obiecanych modeli, na które warto zwrócić uwagę. Jako jedne z najlepszych w swojej klasie uznawane są słuchawki Sony WH-1000XM5. Podobnie jak ich mały odpowiednik (WF-1000XM5) cieszą się ogromną wręcz popularnością, a to między innymi za sprawą dobrej jakości dźwięku i funkcji aktywnej redukcji hałasu. Sporo tańszy, ale równie godny uwagi jest model Sony MDR-RF895RK. To warte polecenia słuchawki, które nie zawiodą Was w żadnym aspekcie – nie tylko jeśli chodzi o jakość dźwięku, ale także w przypadku łatwości i intuicyjności obsługi oraz komfortu użytkowania.

Jednak nie tylko Sony robi dobre słuchawki. Inne polecane modele to między innymi PHILIPS SHC5200/10, JBL Live 660NC czy EDIFIER W820NB. Każde z nich mają swoje plusy i minusy, ale jak już wielokrotnie wspomnieliśmy każdy może zwracać uwagę na inne cechy.

Bezprzewodowe słuchawki – jakie wybrać?

Wszystkie wspomniane przez nas modele są godne uwagi. Przypominamy jednak, że nie ma jednej recepty na to, jakie słuchawki bezprzewodowe wybrać. Po pierwsze, dla każdego istotne są inne cechy (zarówno, jeśli chodzi o jakość dźwięku, jak i komfort użytkowania czy inne funkcje), a po drugie każdy inaczej odbiera dźwięk.

Najlepiej w miarę możliwości przetestować słuchawki przed zakupem, ale można ograniczyć się do naszej listy, by oszczędzić czas i niepotrzebnie nie sprawdzać słuchawek, które zdaniem ogółu nie są w ogóle tego warte.