Jakie słuchawki do 100 zł warto kupić w 2024 roku? Przedstawiamy ranking budżetowych słuchawek, które są nie tylko tanie, ale i dobre. Nasze zestawienie obejmuje zarówno modele bezprzewodowe, jak i przewodowe, douszne, dokanałowe i nauszne, z mikrofonem i bez.

Wiadomo, że tanie słuchawki są dobre, bo są dobre i tanie. Chociaż wszyscy zachwycamy się możliwościami kosztujących nawet i po blisko 800 złotych lub więcej słuchawek wysokiej klasy, większość z nas na co dzień używa sprzętu za znacznie mniejsze pieniądze - zarówno ze względu na rozsądek i ograniczenia budżetowe, jak i na fakt, że w większości przypadków te tańsze są po prostu w zupełności wystarczające. Przy sprzęcie tak osobistym i tak dużo używanym, a przez to tak bardzo narażonym na zgubienie, uszkodzenie czy zniszczenie, do głosu dochodzi też popularna filozofia życiowa określana jako "tylko tanie okulary przeciwsłoneczne" - chodzi o to, że coś, co w ciągu następnego roku niemal na pewno zepsujesz nie powinno kosztować dużo. Zupełnie inaczej korzysta się z urządzenia, na które nie poszedł "milion monet" i o które nie trzeba się non-stop martwić, jak o drogie słuchawki, prawda?

Oczywiście, wybierając słuchawki do 100 zł nie powinniśmy liczyć na wysoką jakość dźwięku, szeroką i precyzyjną scenę, a także różnego rodzaju funkcje dodatkowe w rodzaju aktywnego tłumienia hałasu (ANC). Jednak nie wydając fortuny wciąż można znaleźć sprzęt w pełni satysfakcjonujący, o całkiem dobrym brzmieniu, solidnej konstrukcji i zapewniający komfort użytkowania. Podstawowym pytaniem pozostaje, czy szukasz słuchawek do używania na co dzień, na przykład podczas dojazdów do pracy lub szkoły, czy potrzebujesz słuchawek do biegania, albo słuchawek na siłownię. Trochę inne oczekiwania muszą spełnić też słuchawki, których chciałbyś używać w biurze - czy to domowym, czy w firmie - albo takie, których głównym przeznaczeniem będzie rozrywka.

Jakie słuchawki do 100 zł wybrać do biegania, a jakie do rozmów?

Drugą ważną kwestią do rozstrzygnięcia, która będzie mocno wpływać na poszukiwania i wybór jest decyzja, czy interesują cię słuchawki przewodowe, czy bezprzewodowe, a także, czy chcesz, żeby były nauszne, wokółuszne, douszne czy dokanałowe. Tu w znacznej mierze decydować będą osobiste preferencje i poczucie komfortu - dla wielu osób słuchawki dokanałowe są na dłuższą metę bardzo męczące, podczas gdy dla innych używanie ich nie sprawia żadnego problemu. Warto też wziąć pod uwagę kwestię rozmiarów i tego, jak słuchawki trzymają się na głowie, a w przypadku słuchawek do biegania albo ćwiczeń także ich odporność na pot czy lekki deszcz. W naszym rankingu słuchawek do 100 zł uwzględniliśmy wszystkie rodzaje urządzeń, żeby dać ci szerszy wybór.

Mając wybrany zakres interesujących modeli warto dorzucić też do porównania też kilka modeli trochę przekraczających budżet, jeśli oferują wyraźnie lepsze cechy. Jakby nie patrzeć, co najmniej kilka razy w roku można liczyć na różnego rodzaju obniżki czy akcje promocyjne, w ramach których te droższe modele mogą znaleźć się w zasięgu naszych możliwości.

JBL Tune 500 - Siri i Google bez telefonu Ocena benchmark.pl









4,3/5 Słuchawki JBL Tune 500 są przeznaczone przede wszystkim dla młodych użytkowników, którym zależy na uniwersalności słuchawek i rozsądnym stosunku jakości do ceny. Zostały zaprojektowane w niezwykle elegancki, a jednocześnie prosty sposób, lekka i składana konstrukcja sprawia, że słuchawki doskonale sprawdzą się w podróży. Poduszki w nausznikach oraz wyściółka są bardzo miękkie i gwarantują doskonały komfort korzystania, nawet przez kilka godzin bez przerwy. Słuchawki posiadają przycisk sterujący, umieszczony w wygodnym miejscu, dzięki niemu łatwe jest odbieranie połączeń, korzystanie z asystenta głosowego oraz zarządzanie muzyką. Brzmienie jest dobrze wyważone, a jakość dźwięku pozwala na komfortowy odbiór wielu różnych gatunków muzycznych, przetworniki zamontowane w tych słuchawkach mają średnicę 32 mm, a ich połączenie z technologią JBL Pure Bass daje gwarancję doskonałych wrażeń, wysokie tony są niezwykle klarowne, środek ciepły, a basy przejrzyste i precyzyjne. Słuchawki JBL Tune 500 pozwalają na korzystanie z asystentów Siri i Google Now bez użycia urządzenia mobilnego, a na przewodzie słuchawek umieszczono mikrofon, pozwalający na prowadzenie rozmów w wysokiej jakości. Najważniejsze cechy: Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon tak

Waga 148 g

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

Xiaomi Redmi Buds 4 Active - Niedrogie dla biegaczy Ocena benchmark.pl









4,5/5 Słuchawki Xiaomi Redmi Buds 4 Active to popularny wybór wśród użytkowników ze względu na ich niewielkie rozmiary i wygodne dopasowanie12. Są proste i eleganckie. Zarówno obudowa jak i słuchawki mają matowe wykończenie, a fakt że są lekkie pozwala wygodnie używać ich podczas biegania czy ćwiczeń na siłowni, kiedy bardzo przydać się może też ich odporność na zachlapanie, deszczyk czy pot zgodne z IPX4. Mimo niskiej ceny, Redmi Buds 4 Active oferują niezłą jakość dźwięku i mocny bas, a ich kontrolki dotykowe szybko reagują na dotyk. Żywotność baterii: Słuchawki Redmi mają dobrą żywotność baterii, a do tego obsługują Bluetooth 5.3 oraz technologię szybkiego parowania Google Fast Pair, co pozwala użytkownikom na szybkie parowanie ich po prostu otwierając etui do ładowania. Xiaomi Redmi Buds 4 Active one dobrą opcją dla osób szukających niedrogich, ale solidnych słuchawek bezprzewodowych. Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Impedancja 32 Ω

Kodek bluetooth SBC

Panasonic RP-HJE125 - Dokanałówki na kablu Ocena benchmark.pl









4,3/5 Słuchawki Panasonic RP-HJE125 to dobry sprzęt dokanałowy którego specjalnie zaprojektowana konstrukcja sprzętu zapewnia idealne dopasowanie do ucha i niezwykły komfort użytkowania a do słuchawek dołączone są wymienne końcówki douszne w trzech różnych rozmiarach. Szerokie pasmo przenoszenia zawierające się w zakresie od 10 Hz do 24 kHz zapewnia czyste naturalne brzmienie i świetne odwzorowanie dźwięku. RP-HJE125 mają 1,1-metrowy przewód zakończony wtykiem jack 3,5 mm, więc będą dobrze współpracowały ze wszystkimi urządzeniami, które mają gniazdo audio (można też skorzystać z przejściówki do USB-C). Jednocześnie nie trzeba się przejmować, jeśli kiedyś zdarzy się je zgubić - były niedrogie. Najważniejsze cechy: Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon nie

Waga 4 g

Impedancja 16 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 24000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 10 Hz

Redmi Buds 4 Lite - Kolorowe i bezprzewodowe Ocena benchmark.pl









4,4/5 Redmi Buds 4 Lite to lekkie, kompaktowe słuchawki bezprzewodowe w atrakcyjnej cenie. Są wyposażone w Bluetooth 5.3, tryb niskiego opóźnienia dla filmów lub gier oraz modną teraz sztuczną inteligencję, która w tym przypadku służy do redukcji szumów podczas rozmowy, ułatwiając zrozumienie tego, co jest mówione. Mimo niskiej ceny, Redmi Buds 4 Lite są odporne na kurz i wodę zgodnie z normą IP54, a więc dobrze nadają się do biegania czy ćwiczeń albo używania na zewnątrz. Słuchawki dostępne są w kolorze czarnym, białym i pomarańczowym, a ich wyjątkowo poręczne etui do ładowania waży zaledwie 28 gramów i łatwo mieści się w kieszeni spodni lub koszuli. Dla osób, którym przeszkadzają słuchawki dokanałowe ważna będzie informacja, że Redmi Buds 4 Lite są douszne, a więc znacznie wygodniejsze w noszeniu - zwłaszcza, że ważą zaledwie po cztery gramy. Mimo niskiej wagi mogą osiągnąć czas słuchania sześciu i pół godziny, a potem być dwa razy naładowane do pełna w etui, co daje łączny czas pracy 23 godzin. Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Impedancja 32 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Kodek bluetooth SBC

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

QCY T2C - Aż 32 godziny pracy na baterii Ocena benchmark.pl









4/5 QCY T2C to słuchawki typu true wireless, a więc bez żadnego przewodu nie tylko między słuchawkami a urządzeniem odtwarzającym, ale też między samymi słuchawkami. Zostały wyposażone w przetworniki dynamiczne o średnicy 6 mm, co zapewnia dobre pasmo przenoszenia i niezłą jakość dźwięku stereo HD. Połączenie z telefonem wykorzystuje stabilny i energooszczędny standard Bluetooth w wersji 5.0, a w każdym głośniku znajduje się bateria o pojemności 43mAh. Etui, w którym słuchawki są ładowana ma własną baterię o pojemność 800mAh, co pozwala zwiększyć łączny czas odtwarzania muzyki bez podłączania do kontaktu do 32 godzin. QCY T2C wykonano w całości z plastiku, dzięki czemu są naprawdę lekkie - każda ze słuchawek jest zaokrąglona, mała i dopasowana do kształtu uszu, siedząc w nich mocno i pewnie. Słuchawki dostępne są w kolorach białym i czarnym, w obu przypadkach z matowym wykończeniem. Dla miłośników aktywności fizycznej ważne będzie, że urządzenie jest odporne na pył, ale na wodę już niekoniecznie, na co wskazuje zgodność ze standardem IP41, natomiast graczy ucieszy do 25 procent niższe opóźnienie w grach. Każdemu może się przydać obsługa asystenta głosowego. Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

Edifier X3 - Najbardziej wodoodporne w towarzystwie Ocena benchmark.pl









4,4/5 Słuchawki Edifier X3 to kompaktowe, stylowe i wygodne w użyciu słuchawki bezprzewodowe. Zapewniają użytkownikowi wysoką, jak na tą półkę cenową jakość dźwięku, z niezłą równowagą wysokich i niskich tonów, dużą szczegółowością i stosunkowo naturalnym brzmieniem. Szybkość dekodowania wynosi do 352 kb/s, z dźwiękiem o jakości CD. Ergonomiczna konstrukcja i niska waga słuchawek sprawiają, że można wygodnie używać ich przez długie godziny. Doskonale leżą w uszach, nie wypadają i nie wywołują dyskomfortu. Słuchawki mają stopień ochrony IPX5, co oznacza, że świetnie sprawdzą się również na dworze lub podczas treningu, bo ani krople potu, ani nawet deszcz nie stanowią dla nich zagrożenia. Łącze Bluetooth 5.0 zapewnia stabilną i szybką transmisję sygnału, a także pozwala zmniejszyć zużycie energii, co przekłada się na długi czas pracy słuchawek. Wbudowany akumulator zapewnia im działanie nawet przez 5 godzin, a za pomocą etui ładującego można naładować je jeszcze trzy razy, przedłużając ten czas do nawet 20 godzin. Edifier X3 są wyposażone w redukcję szumów CVC 8.0, ułatwiającą rozmowy w trudnych warunkach otoczenia. Słuchawki występują w dwóch wersjach kolorystycznych – czarne i białe. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 95

Łączność bezprzewodowa

Mikrofon tak

Impedancja 16 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 000 Hz

Kodek bluetooth APTX

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

Sony MDR-ZX110 - Składane, lekkie i wygodne Ocena benchmark.pl









4/5 Słuchawki Sony MDR-ZX110 łączą elegancję i funkcjonalność. Wyposażone są w 30-milimetrowe przetworniki akustyczne typu dynamicznego, które zapewniają czyste, zrównoważone brzmienie niezależnie od miejsca słuchania, a pasmo przenoszenia rozciąga się od 12 Hz do 22 kHz, co zapewnia doskonałą jakość dźwięku. Są bardzo lekkie i wygodne do noszenia, ważąc tylko 120 g. Przewód słuchawek ma długość 1,2 m, co zapewnia dużą swobodę ruchów. Słuchawki są wyposażone w kątowy - a więc odporniejszy na wyłamywanie wtyk mini-jack, który zapewnia solidne i bezpieczne połączenie. Impedancja słuchawek MDR-ZX110 wynosi 24 omów (1 kHz), co zapewnia doskonałą jakość dźwięku, a czułość 98 dB/mW, dzięki czemu brzmienie jest głośne i czyste. Jeśli chcesz prowadzić rozmowy telefoniczne albo przez Teamsy, to tu znajdziesz elektretowy mikrofon pojemnościowy. Słuchawki Sony można łatwo złożyć i zabrać ze sobą wszędzie dzięki obrotowej i składanej konstrukcji. Słuchawki są dostępne w różnych kolorach: do wyboru jest różowy, biały i czarny. Najważniejsze cechy: Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon nie

Pasmo przenoszenia (maks.) 22 000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 12 Hz

Baseus WM01 - budżetowe słuchawki Ocena benchmark.pl









4,4/5 Słuchawki Baseus WM01 to bezprzewodowe słuchawki douszne oferujące wiele cech, które sprawiają, że mogą być one dobrym wyborem dla miłośników muzyki. WM01 są wyposażone w łączność w technologii Bluetooth 5.0, zapewniającej stabilne i szybkie połączenie z urządzeniem odtwarzającym. Oczywiście, jednym z najważniejszych aspektów tych słuchawek jest ich jakość dźwięku. Baseus WM01 oferują dźwięk o wysokiej jakości, który jest zrównoważony i efektywny. Co ważne z punktu widzenia długiego użytkowania, słuchawki Baseus są bardzo lekkie, ważąc zaledwie 4,5 g, co sprawia, że są one bardzo wygodne do noszenia - nawet po kilku godzinach nie będziesz się czuł zmęczony. Sterowanie odbywa się za pomocą kontrolek dotykowych, a czas pracy na baterii wynosi do 6 godzin (jednak przy głośności ograniczonej do około 30%). Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 000 Hz

Kodek bluetooth SBC

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

Opinia: Jakie słuchawki do 100 zł wybrać?

W naszym zestawieniu uwzględniłem słuchawki o bardzo różnych profilach zastosowań, więc trudno wskazać jeden konkretny model jako absolutnego faworyta. Ja używam tego rodzaju sprzętu głównie do słuchania muzyki w czasie podróży (także tych krótkich, do pracy), oglądania filmów w domu oraz podczas ćwiczeń, więc zdecydowałbym się pewnie na Edifier X3, które dzięki długiemu czasowi pracy i niezłemu stopniowi wodoodporoności sprawdziłyby się szczególnie w pierwszym i ostatnim zastosowaniu. Do domu wolałbym Sony MDR-ZX110, bo tu mogę sobie pozwolić na komfort słuchawek nausznych, w dodatku na kablu, uzyskując też bardzo dobrą jakość dźwięku. Ale wiecie co jest wpaniałe w tanich słuchawkach? Otóż jeśli chcesz, to dużo łatwiej niż w innych zakresach cenowych możesz wybrać więcej, niż jedne!

