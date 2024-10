PS5 Pro, Steam, roboty Tesli i szpiegujące telewizory, oto bohaterowie 42. odcinka SięKlika

PS5 Pro sprzedaje się jak szalone. Steam sprzedaje licencje na gry, a nie gry. Roboty Tesli są zdalnie sterowane, “Joker 2” jest spektakularną klapą, a telewizory szpiegują nas na potęgę. Czas na 42. odcinek SięKlika!

Ziom, obadaj SięKlika, tej!

Jak tam sprzedaż PS5 Pro? Chętnych nie brakuje

Okazuje się, że są na tym świecie ludzie, którzy lecą z hajsem na grubo, nie potrzebują napędów i czekają już na swoje wymarzone PS5 Pro, którego sprzedaż wystartuje 7 listopada. Mowa o ludziach, którzy złożyli przedpremierowe zamówienia na nową konsolę, bo PS5 Pro jest najlepiej sprzedającą się na Amazonie konsolą w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech, Japonii, Francji i Hiszpanii.

Nowy trend w smartfonach. Szykujcie się na kłopoty

Są w naszym kraju dziennikarze technologiczni, którzy znają się na swojej robocie i Miron jest zdecydowanie jednym z nich i krytycznie spogląda na zapędy producentów zmierzające do fizycznego odchudzania smartfonów. Wiecie do tego, by te były cienkie. Takie turbo cienkie, jak turbo cienki ma być podobno iPhone 17 Air, który ma podobno ujrzeć światło dzienne w przyszłym roku.

Dlaczego Mironowi się ten trend nie podoba? Chodzi o to, że te wychudłe smartfony będę się łamać, pękać i co ino. Miron wyjaśnia rzecz w swoim tekście, do którego zachęcam zerknąć.

Steam jasno mówi, że kupujesz licencję, a nie grę. Zaskoczeni?

Steam moi drodzy, ten Steam, gdzie się gry kupuje, zmienił swoją strategię komunikacyjną. Nową strategią jest informowanie swoich klientów wprost, że na Steamie to się kupuje licencję na grę, a nie grę. Skąd ta zmiana? A jakieś tam prawo w słonecznej Kalifornii wpadło, które mówi, że tak trzeba rozmawiać do klientów, którzy kupują rzeczy online. Nic to w sumie nie zmienia, bo gra kupiona na Steam nadal jest grą kupioną na Steam, tylko że teraz oficjalnie jest licencją na grę, która została kupiona na Steam, by grać w tę grę przez Steam.

Czy AI może się ze sobą pokłócić? A może wręcz przeciwnie

Czy AI może się pokłócić z innym AI? Karol opisał eksperyment, w którym różne modele językowe dostały do rozwiązania pewien problem i mogły się ze sobą skonsultować. Jak poszły konsultacje? Czy AI to kłótliwe łajzy, czy koncyliacyjne twory? Po odpowiedzi odsyłam do tekstu Karola - chłop się zmóżdża nad tymi materiałami, to warto je czytać.

Gemini czy ChatGPT? Porównałem generatory grafiki i mówię, jak jest

Co tworzy lepsze obrazki Gemini czy ChatGPT? Miron przyuważył, że Gemini od Google zostało zintegrowane z technologią Imagen 3, która pozwala generować obrazy na podstawie słownych opisów i postanowił obadać, czy Gemini radzi sobie w tym zakresie lepiej niż ChatGPT. No, to co wypada lepiej Imagen 3 z Gemini czy Dall-E 3 z ChatemGPT? Zapraszam do tekstu Mirona.

Hit Xiaomi w wersji Pro. Wyciekły zdjęcia nowej opaski

Xiaomi Smart Band dostanie nową wersję - większą, lepszą. No ta wersja będzie sięgała tam, gdzie wzrok nie sięga, a nazywało się to będzie Xiaomi Smart Band 9 Pro. Co zaoferuje wersja Pro, a czego nie oferuje wersja bez Pro. Większy ekran - podobno. Zaokrąglone szkiełko na ekranie - podobno. Matową obudowę zamiast błyszczącej - podobno.

Roboty Tesla Optimus same się zdemaskowały. Były zdalnie sterowane

Tesla Optimus to humanoidalny, osobisty asystent człowieka, który ma pomagać nam w przykrych codziennych obowiązkach, jak spacer z psem, podlewanie kwiatów, czy opieka nad dzieckiem. Podczas imprezy “We, Robot” Optimus robił świetne wrażenie i przyznał nawet, że nie jest tak do końca autonomiczny. W sensie, że ma kontakt z operatorem, który pomaga mu w tym i owym, czyli był zdalnie sterowany, koniec, kropka.

“Joker 2” to spektakularna porażka. Padł kolejny niechlubny rekord

"Joker 2" poniósł obłędną klapę, a Miron uznał, że wyliczy niechlubne rekordy tegoż dzieła. I wyliczył - no słowny chłop jest, powiedział, że zrobi i zrobił.

Na liście mamy:

film miał budżet na poziomie 200 mln dolarów, czyli prawie czterokrotnie większy niż część pierwsza (55 mln.);

globalnie zarobił w weekend otwarcia 114 mln dolarów, czyli ponad dwukrotnie mniej niż część pierwsza (234 mln dolarów);

został zmiażdżony przez krytyków - na RottenTomatoes jedynie 33 proc. z 330 recenzji stanowią opinie pozytywne;

w rankingu CinemaScore zgarnął najniższą ocenę ze wszystkich filmów komiksowych w historii.

w drugi weekend emisji "Joker 2" przyciągnął do amerykańskich kin aż o 81 proc. mniej widzów niż w pierwszy, który i tak był kiepski. Jak zauważa The Hollywood Reporter, mowa o największym spadku frekwencji w historii filmów komiksowych.

Telewizor cię szpieguje. Naukowcy wskazują dwie popularne marki

Opublikowane we wrześniu 2024 roku badanie wskazuje, że telewizory smart TV marki Samsung oraz LG regularnie zbierają dane o zachowaniu użytkowników. Dane zbiera Automatic Content Recognition (ACR), czyli funkcja automatycznego rozpoznawania treści.

Jak działa ACR? ACR samodzielnie, czyli bez naszej woli, wiedzy, ingerencji, wykonuje zrzuty ekranu w trakcie działania smart TV, a zebrane dane przesyłane są na serwery producenta w celu stworzenia spersonalizowanego profilu reklamowego dla użytkownika.

Czad zabija nawet w nowych domach. Wystarczy jeden błąd

Uwaga temat na poważnie. Taki jesienny, bo zimno się robi, to ludzie odpalają w chatach piece wszelakie i się grzeją, a jak się grzeją, to narażają się na czad. Tak, czad, czyli tlenek węgla, który jest okrutnie niebezpieczny.

Jak podaje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach, potencjalne źródła czadu w budynkach mieszkalnych to kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe czy kuchnie gazowe.

Po konkrety zapraszam do tekstu Karola, który zgłębił temat poważniej i popełnił artykuł, z którym warto się zapoznać.

Xbox Game Pass rozbija bank. Powitajcie nowe Call of Duty

Microsoft przedstawił szczegóły oferty Xbox Game Pass na drugą połowę października i początek listopada, iiii no jest dość grubo, bo 25 października 2024 roku w Game Passie zadebiutuje Call of Duty: Black Ops 6. I to jest kozacka wiadomość!

Nowy iPad mini z układem A17 Pro - premiera

Ostatni newsik, Apple zaprezentowało kolejną generację iPada mini. Jest to iPad mini z układem A17 Pro.

Kompletnie mnie to nie interesuje, więc nic o tym sprzęcie nie powiem, ale za to odeślę do tekstu Grzegorza, który tam napisał, co w tym iPadzie takiego fajnego jest.

I to już koniec #42

Po newsach, klasycznie już, czas na duże publikacje. Takie wiecie, testy i inne takie.

I tu na pierwszy ogień idę ja i tekścik oraz filmik o Lumii 640, którą kolega serdeczny przyjaciel mnie dał i która przeniosła mnie w przeszłość. Okazała się też elektrośmieciem w 2024 roku, ale to tak na marginesie.

Dalej, dla odmiany, znowu ja i felietonik o tym, czy za 10 lat telewizory znikną z rynku. Serio, poczytałem sobie gdzieś o śmierci telewizorów i postanowiłem zmierzyć się z materią.

Dla tych szukających technologicznego mięcha, mamy:

Grzegorza i jego test AirPodsów 4 bez ANC oraz

Wojtasa i test telewizora Hisense ULED U8NQ.

Telewizor podobno bardzo fajny, słuchawki podobno średnie, ale za to nie za tanie.