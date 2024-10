Microsoft przedstawia szczegóły oferty Xbox Game Pass na drugą połowę października i początek listopada. Tak mocnego zestawienia gier nie było od dawna, a daniem głównym jest Call of Duty: Black Ops 6.

W popularnych usługach dla graczy trwają przetasowania. Sony pokazało ofertę PS Plus Extra i Premium na październik 2024, poznaliśmy również kompletną zawartość Amazon Prime Gaming w październiku 2024 i teraz nadszedł czas na “zielonych”. W jaki sposób Microsoft chce wzbogacić usługę Xbox Game Pass?

Nowe Call of Duty w Xbox Game Pass

Zacznijmy od rzeczy wzbudzających największe emocje. 25 października 2024 r. zadebiutuje Call of Duty: Black Ops 6, które po raz pierwszy w historii serii (liczącej sobie już 21 lat) trafi na Game Pass od samego dnia premiery.

Call of Duty: Black Ops 6 trafi do subskrybentów na konsolach Xbox, PC i w chmurze w ramach Game Pass Ultimate oraz PC Game Pass. Obecność tej gry w usłudze to efekt przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft. Dotychczas do Game Pass trafiły już inne popularne produkcje Activision Blizzard, jak Diablo 4 oraz zeszłoroczne Call of Duty: Modern Warfare 3.

Xbox Game Pass na drugą połowę października i listopad 2024

Jednak Microsoft doda więcej produkcji do usługi Xbox Game Pass/PC Game Pass:

South Park: The Fractured but Whole (chmura, konsole, PC) – 16 października

Donut County (chmura, konsole, PC) – 17 października

MechWarrior 5: Clans (chmura, PC, Series X|S) – 17 października

Call of Duty: Modern Warfare III (chmura) – 25 października

Call of Duty: Warzone (chmura) – 25 października

Ashen (chmura, konsole, PC) – 29 października

Dead Island 2 (PC) – 31 października

Poznaliśmy również pierwsze tytuły gier na listopad 2024. 5 listopada do usługi trafią: StarCraft: Remastered (PC) oraz StarCraft II: Campaign Collection (PC). Jak oceniacie ofertę Xbox Game Pass na nadchodzące tygodnie?

