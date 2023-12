Creative Zen Hybrid Pro Classic to słuchawki wyjątkowe! Dlaczego? Otóż obok dźwięku o doskonałej jakości oferuje mnóstwo technologicznych nowinek i rozwiązania, które pokochają tak gracze, jak i melomani, jak choćby możliwość zrobienia imprezy w klimacie silent disco!

Płatna współpraca z marką Creative.

Creative Zen Hybrid Pro Classic to pomysł na świąteczny prezent, obok którego nie można przejść obojętnie! Świetnie grające słuchawki z Bluetooth LE Audio, kodekiem LC3, hybrydowym ANC, trybem Ambient, odłączanym mikrofonem i czasem pracy sięgającym nawet 100 godzin!

Creative Zen Hybrid Pro Classic na filmie!

Szukacie dobrych? Gdzie tam dobrych! Świetnych słuchawek nausznych, które łączą doskonałą jakość dźwięku z gamingowym sznytem i funkcjami, których pozazdroszczą sąsiedzi? No, to nie musicie dłużej szukać, bo Zen Hybrid Pro Classic to odpowiedź na tak wiele pytań, a przy tym jedna z lepszych propozycji prezentowych w okolicach mniej więcej 500 zł.

Czy to słuchawki do gier z minimalnym opóźnieniem? Tak!

Czy dobrze grają? Świetnie grają!

Czy mają dobre ANC? Mają - świetne ANC mają!

Czy potrafią coś więcej? Pozwalają na przesyłanie dźwięku i zrobienie sobie imprezy w stylu silent disco w domu. Poważnie! To absolutnie genialna funkcja imprezowa - kto nie próbował, polecam serdecznie. Słuchawki te pozwalają nawet na słuchanie publicznych strumieni audio, czy dźwięku z publicznych ekranów w muzeach, czy komunikacji miejskiej. Funkcjonalne Creative Zen Hybrid Pro Classic to coś więcej niż świetne słuchawki - to gadżet niebywale wręcz uniwersalny, który mimo dużych możliwości oferuje to, co w słuchawkach najważniejsze - doskonałą jakość dźwięku w swojej półce cenowej.

Jeśli jakość dźwięku i funkcje, o których istnieniu niektórzy nawet nie wiedzą to coś, czego poszukujecie, to - jak już wspomniałem - odpowiedzią na pytania, na te poszukiwania będą słuchawki Creative Zen Hybrid Pro Classic.

