Smart Hub zapewnia ci dostęp do całej rozrywki w jednym miejscu. Na tym wcale nie koniec. Czy znasz wszystkie funkcje smart w telewizorze Samsung i wiesz, jakie są najlepsze aplikacje na telewizor? Ten artykuł pomoże ci to zweryfikować i wykorzystać pełen potencjał swojego TV.

Płatna współpraca z firmą Samsung.

Smart Hub oferuje już ponad 500 aplikacji Smart TV

To nie przypadek, że Samsung od 17 lat jest najchętniej wybieraną marką telewizorów na świecie według firmy Omdia. Atrakcyjne ceny i szeroki wybór modeli są w tym kontekście kluczowe, ale dobrze działający i naprawdę funkcjonalny Smart TV również nie jest tu bez znaczenia. Samsung zresztą jest swego rodzaju pionierem w tej dziedzinie. To on jako jeden z pierwszych – w 2009 roku – zaoferował telewizor podłączony do internetu. Wtedy – rewolucja, dziś wydaje się to zupełnie naturalne i dziwić mógłby co najwyżej TV, który nie ma dostępu do sieci.

Zaczął z przytupem, ale nie spoczął na laurach. Przez lata Samsung prężnie rozwijał swój system i dziś oddaje do dyspozycji użytkowników platformę Smart Hub, która ma w swoim katalogu ponad 500 aplikacji. Z tego blisko 200 dostępnych jest w języku polskim. Wśród nich: wszystkie najważniejsze serwisy streamingowe, najpopularniejsze usługi muzyczne oraz kluczowe apki informacyjne. Przed rozpoczęciem korzystania ze Smart Hub wymagane jest zalogowanie do konta Samsung oraz zaakceptowanie Warunków Korzystania z Usług oraz Zasad Prywatności Smart Hub.



Przejrzysty, funkcjonalny i intuicyjny – taki jest Smart Hub w telewizorach Samsung Smart TV.

Nietrudno też zauważyć, że rośnie popularność dużych telewizorów, to znaczy takich, które mają przekątną co najmniej 65 cali. Wstawiając taki sprzęt do salonu możesz sobie zafundować namiastkę kina w swoich czterech ścianach. Tymczasem telewizor Smart TV Samsung – za sprawą najrozmaitszych aplikacji – daje ci dostęp do niekończącej się ilości filmów, seriali, dokumentów i programów: od klasyki, po premierowe produkcje.

Aplikacje na telewizor, które każdy znać powinien

Dla nikogo nie będzie raczej zaskoczeniem, że to właśnie serwisy streamingowe zajmują najwyższe pozycje w rankingu najpopularniejszych aplikacji w Smart Hub. Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+ czy też polskie usługi, takie jak Player, Polsat Box Go lub CANAL+ to tylko kilka spośród aplikacji, które bez najmniejszego problemu możesz wgrać na swój telewizor Smart TV Samsung.

Tylko sam Netflix oferuje ponad cztery tysiące filmów i przeszło dwa tysiące seriali. HBO Max dorzuca do tego prawie dwa tysiące tytułów, tak samo Disney+, a Player czy Amazon Prime Video – dokładają kolejne półtora tysiąca (razy dwa). Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze YouTube, na który w ciągu każdej minuty twórcy wrzucają więcej niż 500 godzin materiałów wideo. To nie wymaga raczej żadnego komentarza.



Samsung Smart TV daje ci dostęp do wszystkich popularnych serwisów streamingowych (VOD).

Inne funkcje Smart w telewizorze też zasługują na wzmiankę

Wielu z nas Smart TV kojarzy się przede wszystkim z serwisami streamingowymi, takimi jak wymienione wcześniej Netflix, HBO Max czy Disney+. Wiesz już, że nie jest to błędny trop, ale takie przedstawienie sprawy byłoby mimo wszystko sporym niedopowiedzeniem.

Weźmy na przykład aplikację Smart Things dostępna na urządzeniach z systemem operacyjnym Android i iOS (Android OS 8↑, iOS 13↑). Dzięki niej zyskujesz możliwość zarządzania inteligentnym domem z poziomu ekranu telewizora. Siedząc na kanapie z pilotem w dłoni możesz regulować temperaturę w pomieszczeniu, włączać i wyłączać lampy, sterować odtwarzaniem muzyki i wykonywać wiele innych czynności. Otrzymasz też komunikat, gdy pralka skończy prać. Wszystko sprowadza się do tego, jakie smart gadżety i sprzęty masz w swoim mieszkaniu.



Telewizor Samsung Smart TV jest też częścią twojego Smart Home.

Telewizor z WiFi w połączeniu z praktycznymi aplikacjami może także ułatwić ci pracę zdalną. Zainstaluj Google Meet, a w wideokonferencjach ze współpracownikami weźmiesz udział na TV. Wygodnie – na kanapie. Telewizory Smart TV dzięki swoim dużym ekranom i bezprzewodowej łączności mogą też pełnić funkcję monitorów, rozszerzając twoją przestrzeń roboczą. Odpowiada za to funkcja PC na Ekranie TV.



Na telewizorze Samsung Smart TV możesz uruchomić nawet Google Meet.

Dzięki Smart TV telewizor może też pełnić funkcję radia i wcale nie musisz ograniczać się do linearnych stacji. Otworem stają przed tobą (mające dziesiątki milionów utworów w swoich bibliotekach) aplikacje Spotify, Tidal, Deezer czy Apple Music.

Dodaj, usuń aplikacje, zrób własny Smart TV (dla gracza, fana sportu, fana filmów)

Znasz już najważniejsze aplikacje Smart TV z filmami i muzyką, a także przeznaczone do pracy i zarządzania inteligentnym domem. W przypadku telewizorów Samsung Smart TV aplikacje do pobrania obejmują jednak znacznie więcej kategorii.

Nie lada gratką dla graczy jest usługa GeForce NOW. Dzięki niej możesz grać na telewizorze nawet wtedy, gdy nie masz konsoli. Potrzebujesz tylko szybkiego internetu – całość opiera się bowiem na chmurze. Podobnie działa aplikacja Xbox – wystarczy, że opłacasz abonament Game Pass Ultimate i podłączysz kompatybilnego pada, a otworem stanie przed tobą biblioteka, na którą składają się dziesiątki gier (nie wyłączając z tego największych hitów klasy AAA). Ponownie: jeśli masz Samsung Smart TV, to konsola jest zbędna.



Aplikacje Xbox i GeForce NOW to tylko początek. Telewizor Samsung Smart TV ma do zaoferowania graczom naprawdę dużo…

A może jesteś sportowym maniakiem, który pochłania wszystko, co wiąże się z tym tematem? W takim razie możesz zainstalować na swoim telewizorze Samsung Smart TV aplikacje, takie jak Eleven Sports, Ekstraklasa TV, TVP Sport, DAZN, UFC, WRC, Tennis TV czy NFL Game Pass. Od niedawna dostępna jest również aplikacja Kanału Sportowego – polskiej platformy bijącej rekordy popularności za sprawą programów Krzysztofa Stanowskiego, Tomasza Smokowskiego czy Michała Pola.



...Wiele oferuje także graczom. Obok bogatej kolekcji aplikacji Samsung Smart TV to także dodatkowe funkcje, takie jak statystyki meczów na żywo.

Dlaczego Samsung Smart TV to dobry wybór?

Samsung Smart Hub zapewnia dostęp do całej cyfrowej rozrywki z poziomu jednego urządzenia. I w jednym miejscu – Smart Hub to platforma, która na jednym ekranie prezentuje ci wszystko, czego potrzebujesz. Masz tu komplet kluczowych serwisów z filmami i serialami na życzenie, masz muzyczne usługi, w których czekają na ciebie dziesiątki milionów utworów i masz też platformy umożliwiające rozgrywkę w chmurze.

Do tego zyskujesz sensowne narzędzia do pracy zdalnej i zarządzania domowym ekosystemem urządzeń smart home. Telewizor Samsung Smart TV dobrze współpracuje też z twoim smartfonem. Dzięki funkcji Dotknij i Wyświetl możesz bez żadnych kabli i w zaledwie kilka sekund przerzucić obraz z telefonu na duży ekran swojego TV.

Mnogość (i różnorodność) aplikacji jest jednym z atutów, jakimi cechuje się telewizor ze Smart TV firmy Samsung. Przy tak dużych możliwościach urządzenia te pozostają niezwykle proste i intuicyjne w obsłudze. Zapewnia to właśnie platforma Smart Hub (w jednym miejscu masz telewizję na żywo, aplikacje streamingowe, platformy gamingowe i spersonalizowane rekomendacje).



Samsung Smart TV to dobry wybór.

Ty decydujesz, jakie wgrasz aplikacje na telewizor

Wreszcie, Smart Hub to dobry wybór, bo… daje wybór. Na telewizorze Samsung Smart TV aplikacje do pobrania możesz swobodnie dodawać i usuwać, tworząc platformę skrojoną idealnie pod ciebie. Personalizacja telewizora sprawia, że to, co kochasz, znajduje się na pierwszym planie, a tego, czego nie lubisz, możesz się w prosty sposób pozbyć raz na zawsze.

A w ogóle jak instalować aplikacje na Smart TV? Wystarczy wziąć do ręki pilota, wcisnąć przycisk HOME, wejść w APPS i w sekcji Szukaj wpisać nazwę aplikacji, która cię interesuje. Następnie klikasz Instaluj, a gdy instalacja dobiegnie końca – Otwórz. Jak widzisz: nic prostszego!

Jeśli więc zastanawiasz się, jaki telewizor Smart TV wybrać, to widzisz wyraźnie, że za Samsungiem stoją solidne argumenty. Przekonało się o tym już wielu – pod koniec 2022 roku w Polsce aktywnych było prawie 2,6 miliona telewizorów Samsung Smart TV. Okazuje się też, że już czterech na pięciu nabywców łączy swój telewizor z internetem, aby zyskać dostęp do tych wszystkich funkcji i aplikacji. Biorąc pod uwagę całą tę funkcjonalność, trudno się temu dziwić.

