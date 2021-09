Sony X90J to następca zeszłorocznego modelu X90H, będącego jednym z najbardziej przystępnych cenowo telewizorów 4K LCD z HDMI 2.1. Kilka rzeczy można było jednak zrobić lepiej i z wielkim zaciekawieniem przyjrzałem się, czy Japończycy wyciągnęli pozytywne wnioski.

ocena redakcji:









4,5/5

Wydany w 2021 r. Sony X90J to telewizor 4K z matrycą LCD, panelem VA i podświetleniem pełnostrefowym LED (tzw. Full Array Local Dimming, tudzież FALD). Jest to drugi najwyższy model w portfolio japońskiej korporacji, jeśli chodzi o segment (flagowcem jest XJ95). Sprzęt obsługuje HDMI 2.1 na dwóch złączach.

Jeśli chodzi o system operacyjny, nie mamy już tu Android TV, lecz Google TV - mocno zmodyfikowaną wersję poprzednika. Model ten jest przystosowany pod PlayStation 5 i Xbox Series X w znacznie lepszym stopniu niż poprzednik.

Montaż - tak samo szybko i sprawnie jak rok temu

Sony podtrzymuje tradycję szybkiego i bezproblemowego montażu. Począwszy od zapiętego na 4 "motylki" pudła, które można podnieść do góry, a dopiero wyjąć TV (a nie odwrotnie), a na włożeniu nóżek skończywszy.

Śrubokręt jest zbędny - wystarczy wpiąć nóżki, które przyczepią się same na prowadnicy i po robocie. Nóżki można zamontować w dwóch pozycjach – ich szersze rozstawienie służy posiadaczom większych (szerszych) soundbarów.

Telewizor uniwersalny, ale czy dobry do wszystkiego?

Sony X90J to telewizor z matrycą VA. Dzięki niej, telewizor ten sprawdza się naprawdę dobrze w przypadku filmów, zapewniając dobrą w tej klasie czerń i kontrast (natomiast OLED będzie tutaj klasą samą w sobie). Zamiast ciemnoszarego obrazu otrzymujemy niemal prawdziwą czerń - widać to szczególnie w zaciemnionym pokoju. Obraz na ekranie jest jednolity i wolny od przebarwień - szczególnie, gdy używamy lokalnego wygaszania.

Dzięki pełnoekranowemu przyciemnienia lokalnego LED (FALD) sprawia, że ciemniejsze fragmenty obrazu nabierają dodatkowej ciemności, a jaśniejsze elementy - stają się jeszcze jaśniejsze.

W ten sposób uzyskujemy znacznie większy kontrast niż w typowym telewizorze LCD bez technologii FALD. Atuty FALD pozwala dodatkowo wydobyć treść w formacie Dolby Vision pomagająca uzyskać jeszcze barwniejsze kolory oraz jaskrawe elementy bez utraty detali, szczególnie, gdy oglądamy w przyciemnionym pokoju.

Specyfikacja produktu Sony Bravia XR-55X90J [55"] Wymiary (wys/sz/gł) 123,3 x 78,4 x 33,8 mm

Waga 18.30 kg

Wyświetlacz (przekątna) 55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) LCD Full Array LED

Złącza ethernet LAN, 4x HDMI, 2x USB, CI

Częstotliwość odświeżania 100 Hz

Tuner TV DVB-C, DVB-S, DVB-T (MPEG4), DVB-S2, DVB-T2

Proporcje ekranu 16:9

Smart TV tak

Głośniki 2x 10W

Obsługiwane systemy stereo DTS, Dolby Atmos

Inne cechy telewizora VESA 300x300

Podświetlanie ekranu LED rozwiń

Dzięki 120 Hz matrycy oglądanie obrazu z szybkim ruchem, np. sportu, jest oczywiście bardzo komfortowe. X90J radzi sobie z tego typu treścią wyjątkowo dobrze - piłka nożna wygląda płynnie i bez żadnych zacięć, czy też efektu "brudnego ekranu".

Dzięki niskiemu poziomowi input lagu (18,7 ms w 4K przy 60 FPS i 11,1 ms w 4K przy 120 FPS - dane za RTINGS.com) X90J świetnie sprawuje się także przy grach wideo, gdzie niski poziom opóźnienia jest kluczowy do dobrej, komfortowej zabawy. Nie są to wartości najwyższe w swojej klasie, ale powinny zadowolić większość graczy.

Przy okazji Sony udało się w znacznym stopniu podbić jasność, o ok. 33 procent względem X90H (do 800 cd/m2 - za RTINGS i Flatpanels) – telewizor ten doskonale sprawdza się więc przy świetle słonecznym, w ciągu dnia, czy też innym rodzaju oświetlenia.

Małym mankamentem może okazać się tutaj natomiast kąt widzenia, który nie jest idealny, gdy oglądamy TV nie siedząc kompletnie wprost odbiornika.

Obsługa HDMI 2.1 i konsol PS5/Xbox Series X lepsza niż rok temu, ale czy idealna?

Sony X90J, jak na telewizor 2021 roku przystało, obsługuje technologię HDMI 2.1. Znajdziemy tutaj takie porty. Co one dają? Korzyści głównie będą odczuwalne przez fanów gier wideo.

Po pierwsze HDMI 2.1 dostarcza rozdzielczości 4K przy jednoczesnej płynności animacji w 120 FPS - model X90H z 2020 r. miał z tym lekki problem, którego tu już nie ma. Druga nowinka to obsługa Variable Refresh Rate. Technika ta usuwa efekt rozerwanego obrazu i stabilizuje płynność gry, gdy ta nie osiąga stałego poziomu wyświetlania klatek na sekundę. Niestety VRR nie jest jeszcze tutaj w praktyce obsługiwane, a ma być dodane w późniejszej aktualizacji - podobnie jak automatyczny tryb gry ALLM.

Dla entuzjastów dobrego dźwięku, warto wspomnieć też o technologii HDMI eARC, dzięki której po podłączeniu np. soundbara przez jeden kabel HDMI, telewizor "zwróci" nam najwyższej jakości dźwięk Dolby Atmos na każde podpięte urządzenie.

Google TV jako system to krok w dobrym kierunku

Android TV nie był moim ulubionym systemem operacyjnym, ale Google TV wprowadza wiele niezwykle pożądanych zmian.

Przede wszystkim interfejs jest znacznie czytelniejszy i łatwiej jest dotrzeć do zawartości. Na przykład aplikacje typu Netflix oferują podgląd oferowanych filmów i seriali, bez konieczności wchodzenia do aplikacji - a my możemy bezpośrednio tam wskoczyć z menu głównego.

Ponadto Google TV oferuje system sugestii opartych na naszej historii oglądania treści ze wszystkich aplikacji, co może się przydać do odkrywania nowych, nieznanych jeszcze nam pozycji.

System funkcjonuje bez zarzutu pod kątem szybkości, a zwieszek czy opóźnień nie uświadczyłem.

Minusem jest natomiast stosunkowo długi czas początkowych ustawień, uzależnionych od usług Google.

Sony X90J - kiedy warto sięgać po ten telewizor?

Sony X90J jest jednym z bardziej przystępnych telewizorów z pełnym HDMI 2.1, który nadaje się do każdego typu zawartości - filmów, gier, czy sportu.

Poza ewentualnie kątami widzenia, które odbiegają od ideału, jest to telewizor, który jest pozbawiony większych mankamentów w swojej klasie cenowej.

Jeśli wasz budżet pozwala na kupno 65-calowego telewizora w takiej cenie (jest to obecnie około 5600 zł) lub zastanawiacie się nad czymś 55-calowym, ale z wyższej półki (np. OLED-em), lecz naprawdę zależy wam przede wszystkim na rozmiarze – X90J może być rozsądnym wyborem.

Opinia o Sony Bravia XR-55X90J [55"] Plusy świetny stosunek cena/jakość

bardzo łatwy i szybki montaż

wysoka jasność, naprawdę dobra czerń i kontrast jak na LCD

google TV sprawdza się lepiej od Android TV

wsparcie HDMI 2.1 do gier przy 4K 120 FPS Minusy brak VRR i ALLM – mają pojawić się w późniejszej aktualizacji

kąty widzenia mogłyby być minimalnie szersze