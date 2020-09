Uczeń potrzebuje ergonomicznego stanowiska do nauki. Nie szukaj jednak specjalnych akcesoriów „edukacyjnych” – najlepiej sprawdzą się te „gamingowe”.

Gry wideo mogą nie wydawać się sprzymierzeńcami w nauce – wręcz przeciwnie: z czymś, co od tej nauki skutecznie odciąga. I choć gdybyśmy dogłębnie przeanalizowali temat, moglibyśmy dojść do wniosku, że to nie do końca prawda (choćby ze względu na rozwijanie kreatywności i logicznego myślenia czy pomoc w przyswajaniu języka obcego), to najistotniejsze w tym wszystkim jest coś innego. Rzecz mianowicie w tym, że gamingowe peryferia to jedne z najbardziej ergonomicznych produktów, jakie możemy znaleźć na półkach sklepowych. Dlatego postawienie na sprzęt dla graczy przy kompletowaniu stanowiska dla ucznia nie tylko nie jest kiepskim pomysłem, lecz jest wyśmienitym rozwiązaniem.

Ergonomiczne stanowisko do nauki. Zadbaj o komfort, a przede wszystkim o zdrowie

To, co łączy współczesnego ucznia i gracza, to fakt, że jeden i drugi spędza wiele godzin każdego dnia przed komputerem. Szalenie istotne jest więc to, by stanowisko – w obu przypadkach – spełniało ergonomiczne normy. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, by przez peceta nie cierpiał kręgosłup dziecka, a także by nie cierpiały jego oczy. O jedno i drugie możesz zadbać, wybierając produkty promowane jako „gamingowe”.

Gamingowy fotel Genesis Nitro 550, bo podstawa to prawidłowa postawa

To, czy dziecko będzie mogło siedzieć wygodnie i zdrowo, zależy przede wszystkim od tego, na czym siedzi. Fotel gamingowy Genesis Nitro 550 to jeden z tańszych, ale wciąż spełniający normy model. Pozwala dostosować wysokość siedziska do wzrostu ucznia i wysokości biurka, a także zmienić wysokość samych podłokietników, by ręce w czasie korzystania z komputera nie wisiały w powietrzu, lecz zawsze miały podparcie. Wyregulować można również kąt nachylenia oparcia, a poduszki za głowę i odcinek lędźwiowy zapewniają tak ważne wsparcie dla kręgosłupa.

Metalowy szkielet, podnośnik wytrzymujący 150 kg, wypełnienie z miękkiej pianki oraz obicie z nylonowego materiału i skóry ekologicznej to cechy świadczące o solidności i ergonomiczności fotela. Polecamy akurat ten model także dlatego, że ma stonowaną stylistykę, dzięki czemu z powodzeniem wkomponuje się w wystrój właściwie każdego dziecięcego czy młodzieżowego pokoju.

iiyama GB2730HSU-B1 to monitor, który nie męczy oczu ani kręgosłupa

Odpowiednio dobrane biurko i fotel to absolutna podstawa, ale nie bez znaczenia jest też to, jaki monitor stoi na blacie tego pierwszego. I znów – gamingowy może okazać się optymalnym. Za przykład niech posłuży stosunkowo niedrogi, a zdecydowanie godny polecenia model iiyama GB27HSU-B1. Ma 27-calowy ekran Full HD, co zapewnia sporą przestrzeń roboczą i możliwość wygodnego ułożenia dwóch okien obok siebie. Nie to jest jednak najważniejsze…

Najważniejsze, że monitor ma matową powłokę matrycy (więc nie odbija światła), wykorzystuje technologie redukujące emisję niebieskiego światła i migotania ekranu, dbając tym samym o oczy ucznia oraz ma stopkę, pozwalającą na optymalne ustawienie urządzenia. Regulowane są: wysokość, kąt pochylenia i kąt obrotu – można więc zadbać o to, by dziecko nie musiało ani zadzierać głowy, ani garbić się, by wszystko dobrze widzieć.

Gamingowe peryferia do nauki i nie tylko

Oprócz monitora do komputera potrzeba jeszcze klawiatury, myszki i jakiegoś sprzętu audio – głośników lub (nawet lepiej) słuchawek. Nie inaczej niż w dwóch poprzednich kategoriach, niektóre z najlepszych urządzeń dla uczniów znajdziesz wśród modeli dla graczy.

Przez „najlepsze” rozumiemy: dobrze wykonane, wygodne i sprawdzające się zarówno podczas nauki, jak i w trakcie rozrywki (gdy wszystko, co trzeba było zrobić, będzie już przez dziecko odhaczone).

Klawiatura SPC Gear GK550 Omnis z podpórką pod nadgarstki

Punkt pierwszy: klawiatura. Postawilibyśmy konkretnie na „mechanika”, na którym znacznie wygodniej pisze się długie teksty, takie jak wypracowania. SPC Gear GK550 Omnis wykorzystuje brązowe przełączniki Kailh, które poza szybką i wyczuwalną reakcją cechują się też całkiem cichą pracą. Podpórka pod nadgarstki zapewnia komfortowe warunki do nauki, a gumowane nóżki eliminują niechciane przesuwanie się urządzenia po blacie biurka.

Klawiatura ma konstrukcję wzmocnioną aluminium, co świadczy o jej wytrzymałości. Ma też LED-owe podświetlenie, pozwalające odrabiać zadania w zimowe wieczory równie wygodnie, co w te wiosenne. Dzięki przewodowemu połączeniu nie trzeba zaś obawiać się o akumulator wyładowany w najmniej odpowiednim momencie.

Myszka SteelSeries Rival 600 – można ją sobie spersonalizować

Punkt drugi: myszka. Poszukując optymalnej partnerki dla wyżej wymienionej klawiatury, zatrzymaliśmy się na modelu SteelSeries Rival 600. To, co go wyróżnia – obok ergonomicznie wyprofilowanej konstrukcji – to zaawansowany system ciężarków, pozwalający na spersonalizowanie balansu i wagi urządzenia (między 96 a 128 gramów).

Po godzinach doceni się niezwykle precyzyjny sensor optyczny myszki SteelSeries Rival 600, wygodną regulację LOD, przełączniki o żywotności 60 milionów kliknięć i 8-strefowe podświetlenie RGB. To po prostu kawał dobrego gryzonia.

Słuchawki Razer Kraken X Lite – wygodne, nawet po wielu godzinach

Punkt trzeci: słuchawki. Normalnie korzysta się z nich rzadziej, ale gdy dochodzi do zdalnych lekcji, trzeba je mieć na głowie przez wiele godzin w ciągu dnia. Dlatego ważne jest, aby były lekkie, wypełnione wysokiej jakości pianką i obite materiałem przepuszczającym powietrze. Wszystkie te wymagania spełnia model Razer Kraken X Lite – waży tylko 230 gramów, a miękka pianka w środku pamięta kształt, zapewniając maksimum komfortu. Do tego słuchawki stabilnie trzymają się na głowie, ale jej nie ściskają.

Czy to podczas zdalnych zajęć, czy rozmów z kolegami przez Skype’a, przyda się też dobry mikrofon. Ten, w jaki zostały wyposażone słuchawki Razer Kraken X Lite dostarcza klarowny głos, wolny ponadto od szumów i hałasów z otoczenia.

Peryferia dobrane, więc brakuje już tylko komputera. O tym jak wybrać komputer dla ucznia, dowiesz się z podlinkowanego artykułu.

Kompletuj – płać mniej. Promocja na Powrót do szkoły w Media Expert

Wszystkie produkty, o których tu wspomnieliśmy, są objęte promocją Powrót do szkoły w sklepie Media Expert – oferta jest zresztą znacznie szersza i klikając tytuł akcji możesz sprawdzić ją w pełnej krasie. Obniżone ceny to jeszcze nie wszystko, na co możemy liczyć – istnieje też możliwość rozłożenia zakupu na raty 0% i opóźnienie spłaty pierwszej z nich aż o pół roku. Co więcej, kupując więcej niż jeden produkt możesz liczyć na dodatkowy rabat!

wybierz 2 promocyjne produkty i wpisz kod P-7948-10 , a cena najtańszego spadnie o 10%,

, a cena najtańszego spadnie o 10%, wybierz 3 promocyjne produkty i wpisz kod P-7948-25 , a cena najtańszego spadnie o 25%,

, a cena najtańszego spadnie o 25%, wybierz 4 promocyjne produkty i wpisz kod P-7948-50, a cena najtańszego spadnie o 50%.

Artykuł powstał we współpracy z Media Expert.