SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless to ciekawe słuchawki gamingowe, którym udaje się podtrzymać dobre tradycje poprzedników. Mają kilka niepodważalnych zalet, ale nie są przy tym wolne od pewnych mankamentów. Których jest tu więcej?

4,4/5

Czy wybór nowych słuchawek może przyprawiać o ból głowy? Jak najbardziej, ale nie jest to sugestia, że producenci proponują nam zbyt mało. Przeciwnie, w sektorze tego typu urządzeń kłopotliwy może okazać się nadmiar propozycji, spośród których coś ostatecznie trzeba wybrać.

Prym nie od dziś wiodą słuchawki bezprzewodowe. Wprawdzie wzbraniają się przed nimi audiofile, ale już w przypadku graczy często potrzeby rozkładają się bardziej równomiernie na więcej elementów niż nienaganne brzmienie bez choćby najmniejszej skazy - ergonomię i komfort użytkowania przez dłuższy czas (a tu brak kabla ma znaczenie), mikrofon, oprogramowanie, a także dodatkowe funkcje i design. Czy wybierając słuchawki do grania warto brać pod uwagę SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless? Tak. Komu spodobają się najbardziej? Tu odpowiedź powinny nieść ich cechy i największe atuty, z którymi zapoznacie się w niniejszej recenzji.

Gamingowe, a minimalistyczne. Po prostu ładne

W kwestii konstrukcji oraz designu trudno odmówić producentowi konsekwencji. Jeśli ktoś posiadał lub przynajmniej widział jeden z wcześniejszych modeli słuchawek z tej samej serii, nie będzie tutaj niczym zaskoczony.

SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless to słuchawki nauszne i zamknięte. Stylistyka jest bardzo klasyczna, SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless nie "krzyczą" w stronę użytkownika kolorystyką, nietypowym kształtem muszli czy podświetleniem. Każdy będzie oceniał tę kwestię indywidualnie, dla mnie stonowana, czarna bryła (jaśniejsze jest tu jedynie logo producenta) i stosunkowo niewielkie gabaryty oraz waga (265 g) to zalety. Tym bardziej, że jednocześnie są to słuchawki naprawdę bardzo wygodne.

Specyfikacja produktu SteelSeries Arctis Nova 5 Łączność bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 264 g

Impedancja 36 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 22000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

Regulacja głośności tak

Czas pracy bezprzewodowej 3600 min

Konstrukcja słuchawek zamknięte, nauszne

Złącza USB typu C rozwiń

Na prawej muszli znalazło się złącze ładowania (USB-C) oraz przycisk zasilania (z wskaźnikiem LED) i przycisk Quick Switch, który służy do szybkiego przełączania się pomiędzy trybem odbiornika a trybem Bluetooth. Warto jednak odnotować, że są to jedynie podstawowe, ale nie wszystkie funkcje, do których można wykorzystać obydwa przyciski, ponieważ da się obsługiwać nimi również multimedia oraz rozmowy głosowe (za pośrednictwem pojedynczych, podwójnych i potrójnych kliknięć).

Lewa muszla skrywa wysuwany mikrofon z wskaźnikiem LED informującym o wyciszeniu oraz pokrętło regulacji głośności i przycisk wyciszenia mikrofonu. Wszystkie elementy zostały rozmieszczone w odpowiedni sposób, dostęp do nich jest bardzo wygodny i nie mam też zastrzeżeń co do działania przycisków oraz pokrętła.

Pałąk jest regulowany (obustronnie) i w całości plastikowy. Nie odbija się to jednak na komforcie korzystania z tych słuchawek, ponieważ pałąk nie ma styczności z głową. Podobnie jak w innych SteelSeries Arctis Nova producent zastosował tutaj dodatkową, materiałową opaskę. Również ją można wyregulować, za pomocą trzech "zatrzasków". Z łatwością można dopasować te słuchawki do swojej głowy. Nauszniki mają wymiary 100 mm na 90 mm, są miękkie i wykończone materiałem (jedynie wewnątrz znalazły się niewielkie wstawki z ekoskóry). Oznacznia R i L są bardzo duże.

Wszystko jest tu idealne? No nie. Pierwsza kwestia wymagająca podkreślenia to odbiornik 2,4 GHz, a w zasadzie jego kształt (litery T) i rozmiary. Sprawiają, że w przypadku wielu komputerów czy laptopów po podłączeniu jeden port USB-C będzie zajęty przez odbiornik, a kolejny (albo nawet dwa kolejne) przez ten element zasłonięty.

Same słuchawki, chociaż trudno mieć większe zastrzeżenia co do spasowania poszczególnych części, są w pełni wykonane z plastiku. Jego powierzchnia jest matowa, przyjemna w dotyku i nie zbiera odcisków palców. Niestety jednocześnie dość delikatna, przynajmniej w kontekście łapania "przetarć/wybłyszczeń". Nie trzeba obchodzić się z tymi słuchawkami niedbale, aby na nausznicach pojawiły się niezbyt estetycznie wyglądające "plamki" (matowa powierzchnia ustępuje nieco bardziej błyszczącej).

Opakowanie, zestaw

Zaskoczeniem nie jest również opakowanie i zawartość, jaką znajdujemy we wnętrzu. I w tej kwestii producent poszedł ścieżką obraną przy okazji wcześniejszych propozycji z tej serii. Zdominowane przez kolor pomarańczowy opakowanie skrywa rzecz jasna słuchawki oraz odbiornik 2,4 GHz pod USB-C, ale poza tymi elementami znalazło się tu miejsce na kabel przedłużający odbiornik, który w kontekście jego kształtu może niejednokrotnie okazywać się nieodzowny, a także kabel ładujący, instrukcję obsługi i kilka naklejek.

Łączność, kompatybilność, aplikacje

SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless to słuchawki, jak sugeruje nazwa, ukierunkowane na łączność bezprzewodową. Producent przewidział dwa tryby - Bluetooth lub 2,4 GHz, pomiędzy którymi można przełączać się w dowolnym momencie, za pośrednictwem opisywanego już przycisku Quick Switch (pojawia się wtedy komunikat głosowy, który informuje, jaki tryb wybrano).

Producent deklaruje kompatybilność z szeroką gamą urządzeń - komputerami z Windows (w wersji 10 i nowszych) oraz Mac, konsolami PlayStation 4 oraz PlayStation 5, wybranymi konsolami przenośnymi, Oculus Quest 2, a także z urządzeniami mobilnymi (Android bądź iOS). Na potrzeby testów udało się sprawdzić SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless na PC z Windows 10, laptopie z Windows 11 oraz smartfonie z Androidem. Problemów brak.

Słuchawki można skonfigurować i spersonalizować w aplikacji SteelSeries GG. Jest ona z pewnością dobrze znana graczom, którzy posiadają już sprzęt SteelSeries, ponieważ wszystkim można „sterować” w ramach tej jednej aplikacji. Dostępny jest tu przede wszystkim equalizer z bardzo dużą liczbą fabrycznie preinstalowanych ustawień przygotowanych pod kątem gier (chodzi o konkretne tytuły, a nie gatunki, więc naprawdę jest z czego wybierać). Poza tym z poziomu SteelSeries GG można wyłączyć/włączyć limiter głośności (opcja "volume limiter"), regulować diodę mikrofonu i jego głośność czy ustawić, po jakim czasie bezczynności słuchawki mają się wyłączyć.

Aplikacja komputerowa to na dzisiejsze czasy, przynajmniej dla niektórych, za mało. Poza tym producent przygotował więc aplikację mobilną, dzięki której można zarządzać SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless z poziomu telefonu.

W innej formie graficznej prezentuje ona poziom naładowania baterii, pozwala na przełączanie się pomiędzy trybem odbiornika a trybem Bluetooth i skorzystanie z opcji, które są w SteelSeries GG. To co łączy obydwie aplikacje to również brak polskiej wersji językowej. Ktoś powie, że większość użytkowników nie powinna mieć problemu ze zrozumieniem menu. Racja. Ktoś inny stwierdzi, że mimo tego producent nie powinien iść na skróty i oferując swój sprzęt w Polsce przetłumaczyć aplikacje. Też racja.

Jakość dźwięku i bateria

O ile w przypadku designu pierwsze wrażenie jest tu pozytywne, pod kątem brzmienia wypada ono dość przeciętnie. SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless zyskują jednak przy bliższym poznaniu. Domyślnie ustawione są bowiem "na płasko", ale z pomocą przychodzi equalizer (swoją drogą dostępny oddzielnie dla trybów Bluetooth lub 2,4 GHz) z dużą liczbą fabrycznie preinstalowanych ustawień. Nie są one tutaj "sztuką dla sztuki", przełączając się pomiędzy kolejnymi pozycjami widać, a właściwie słychać, różnice. Domyślnie aktywny jest też limiter głośności (tzn. pełna moc słuchawek pozostaje ograniczona).

SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless, po dostosowaniu ich już pod siebie, brzmią bardzo przyjemnie. Z pewnością nie są to słuchawki o przesadnie basowej charakterystyce, mają wyraźnie podkreślone tony średnie oraz (a może bardziej - zwłaszcza) wysokie. Tak, w zmaganiach w Counter-Strike 2 dobrze słyszalne są kroki. Nie znaczy to jednak, że niskich tonów brakuje całkowicie, są zaznaczone (zwłaszcza jeśli w oprogramowaniu położymy na to nacisk), ale nie dominują nad resztą.

Można traktować ten model jako sprzęt nie tylko gamingowy, bo SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless dają radę również podczas oglądania filmów, a biorąc pod uwagę łączność Bluetooth często kusi użyć ich do posłuchania muzyki. Izolacja jest raczej przeciętna, ale materiałowe wykończenie nauszników tak jak ma swoje zalety, tak w tym przypadku skutkuje właśnie takim efektem.

Wedle producenta SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless, podczas pracy bezprzewodowej, są w stanie wytrzymać do 50 godzin w trybie 2,4 GHz oraz do 60 godzin w trybie Bluetooth. W trakcie testów i korzystania w zdecydowanej większości z trybu 2,4 GHz (co zapewne preferować będzie większość graczy) oraz ustawienia ok. połowy głośności było to ok. 45 godzin. Nie jest to rynkowy rekord, ale też trudno mieć jakiekolwiek zastrzeżenia do tego typu wytrzymałości baterii. Tym bardziej, że w przypadku niektórych osób może być on jeszcze dłuższy, bo sporo zależy od wybranych ustawień. Pełne ładowanie trwa tu z kolei 1,5 godziny.

Mikrofon

Mikrofon można wysunąć maksymalnie na 13 cm. Pałąk jest odpowiednio elastyczny, nie ma najmniejszego problemu z wybraniem odpowiedniej pozycji. Schowanego niemal nie widać. Pewnym mankamentem jest jednak właśnie jego wsuwanie do obudowy, ponieważ najlepiej używać do tego obydwu dłoni by słuchawki nie przesuwały się po głowie.

Producent nie zastosował tu gąbki (trudno o to w przypadku takiej konstrukcji), ale rejestrowany głos jest dość czysty, ze sporadycznymi "podmuchami" powietrza. Chwali się za to, że zastosował algorytmy SI wspomagające tłumienie szumów i pasmo przenoszenia 100-10000 Hz. Do zrozumiałej komunikacji podczas grania online w pełni wystarcza, hałas z otoczenia nie przebija się do towarzyszy z drużyny, a barwa głosu jest zbliżona do naturalnej.

Podsumowanie. Czy warto kupić SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless?

Na pierwszy rzut oka SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless to wyglądające bardzo niepozornie, niezbyt duże słuchawki bezprzewodowe. Parafrazując piłkarskiego klasyka, oceniając powierzchownie można by spodziewać się po nich przeciętności, a to zestaw napakowany jak kabanos. Dosłownie, biorąc pod uwagę to co można znaleźć w opakowaniu, i w szerszym ujęciu, omawiając możliwości i funkcjonalność tych słuchawek. Dobrze brzmią, są lekkie, oferują odpowiedni komfort użytkowania i naprawdę szeroką funkcjonalność. Sprawdzą się nie tylko podczas grania, ale również u osób, które od czasu do czasu będą chciały puścić sobie muzykę z telefonu przez Bluetooth. Mają pewne mankamenty i oczywiście lepiej aby producentowi udało się ich uniknąć, ale nie są one dla tych słuchawek dyskwalifikujące.

Opinia o SteelSeries Arctis Nova 5 Plusy stylistyka

wygodna konstrukcja

dobra jakość dźwięku

łączność bezprzewodowa Bluetooth lub 2,4 GHz

wysuwany mikrofon z diodą LED

szeroka funkcjonalność

zadowalający czas pracy na baterii, szybkie ładowanie

szerokie opcje personalizacji brzmienia

kompatybilność z wieloma platformami Minusy kształt odbiornika 2,4 GHz

dość niska izolacja zewnętrznych hałasów

aplikacje bez polskiej wersji językowej

na obudowach muszli szybko pojawiają się "przetarcia"