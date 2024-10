Duże słuchawki bezprzewodowe Bluetooth to komfort noszenia, dobre i przestrzenne brzmienie, swoboda ruchu, długi czas pracy, a często także świetne ANC i bardzo dobre mikrofony. W tym rankingu znajdziecie słuchawki wokólłuszne Bluetooth polecane w 2024 roku.

Duże słuchawki Bluetooth do telefonu w 2024 roku

Jeśli szukasz małych słuchawek bez kabla, to zajrzyj do prawdziwie bezprzewodowych słuchawek Bluetooth (TWS), a jeśli zastanawiasz się nad dużymi słuchawkami w dość umiarkowanym budżecie, ciekawe propozycje możesz znaleźć w naszym zestawieniu wokółusznych słuchawek do 500 zł.

W tym zestawieniu skupiamy się na dużych słuchawkach bezprzewodowych Bluetooth z nieco szerszego zakresu cenowego, od 200 zł do nawet 2500 zł, które nie tylko zapewniają długi czas pracy na baterii, dobrej jakości mikrofony czy większy komfort noszenia od słuchawek nausznych i przewodowych, ale też mają prawdziwie uniwersalne zastosowanie, nadając się równie dobrze do komputera, jak i do telefonu - zarówno do słuchania muzyki, jak i do prowadzenia rozmów.

Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth - o czym musisz wiedzieć?

Bezprzewodowo - najczęściej oznacza nieco słabiej

To prawda, że słuchawki Bluetooth oferują nieco gorszą jakość dźwięku od swoich przewodowych odpowiedników w danej klasie. Jest to jednak cena, którą warto czasami zapłacić w zamian za swobodę ruchów zapewnianą przez łączność bezprzewodową. Z tego powodu warto wybierając sprzęt bezprzewodowy, celować w wyższą klasę urządzenia. Oczywiście na miarę finansowych możliwości. Nie ma też co demonizować słuchawek bezprzewodowych - nowoczesne modele zatarły nieco jakościową lukę między starszymi generacjami słuchawek Bluetooth a słuchawkami przewodowymi. Owszem, ktoś wyczulony różnicę usłyszy, ale mowa tu o audiofilu naprawdę zaangażowanym.

Co ważne, większość renomowanych producentów dodaje przewód do swoich słuchawek bezprzewodowych, co daje nam wybór i szansę na odsłuchy w potencjalnie lepszej jakości. Oczywiście może się okazać, że różnica pomiędzy "bez kabla" i "na kablu" jest na tyle nieznaczna dla naszego nieaudiofilskiego ucha, że nie zrobi nam to różnicy, a w wybranych przypadkach słuchawki będą wręcz grały gorzej - wszystko zależy tu od konkretnego sprzętu.

Jakość dźwięku nie zależy od telefonu - pilnuj jakości połączenia, kodeków i jakości streamingu.

Jak to możliwe? Otóż w tym przypadku komunikacja jest cyfrowa, a nie analogowa. Słuchawek nie podłączamy bezpośrednio do smartfonu, tabletu, odtwarzacza mp3 czy laptopa, stąd nie jest aż tak istotne, czy macie Xiaomi ze średniej półki, czy najnowszego flagowca Samsunga. Słuchawki odbierają po prostu ciąg zer i jedynek, które przekształcają na dźwięk za pomocą własnych komponentów i oprogramowania (dzieje się to w elektronice słuchawek).

We współczesnych słuchawkach bezprzewodowych spotyka się najczęściej standard komunikacji Bluetooth 5.3, ale w nieco starszych czy tańszych modelach w pełni dopuszczalne są też standardy 4.1, 4.2 itp. Im wyższa liczba, tym lepiej. Jeśli zależy Wam na najwyższej jakości dźwięku to kupcie słuchawki z LDAC, aptX, aptX Low Latency lub jeszcze lepiej aptX HD.

Czy to znaczy, że jakość naszego sprzętu nie ma znaczenia? Nie do końca. Jeżeli chcemy wyciągnąć ze słuchawek maksimum tego, co oferują, upewnijmy się zawsze, że nasz nadajnik obsługuje wysoką wersję Bluetooth i wspiera powyższe "lepsze kodeki". Dużo zależy też od jakości muzyki serwowanej przez dany serwis streamingowy.

Brzmienie słuchawek jest sprawą mocno indywidualną…

Jednak często pewne zdziwienie budzi fakt, że słuchawki premium (przy czym mam na myśli te omawiane poniżej, z "komercyjnego" segmentu rynku) rzadko grają bardzo basowo i użytkownicy przyzwyczajeni do głośnego, rozrywkowego i dynamicznego grania typowego dla popularnych tanich słuchawek, mogą odczuwać pewien stopień rozczarowania. W słuchawkach premium o wiele większy nacisk kładzie się na zbalansowane brzmienie, gdzie dolne pasmo nie dominuje i pozwala docenić należycie wszystkie dźwięki, a także na separację instrumentów. Słuchawki wokółuszne grają też z zasady bardziej przestrzennie i mogą wymagać odrobiny przyzwyczajenia.

Nie należy oceniać słuchawek zbyt pochopnie w pierwszych godzinach

Większość słuchawek wymaga kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu godzin grania, aby pokazać swoje prawdziwe brzmienie - potocznie mówiąc, muszą się one "wygrzać". Oczywiście, jeśli nie wyskoczysz z przysłowiowych butów przy pierwszym odsłuchu, to mało jest prawdopodobne, abyś zrobił to po dobie "wygrzewania się" urządzenia. Jednak jeśli jesteś w miarę zadowolony z pierwszego kontaktu ze sprzętem, możliwe, że wkrótce wręcz go pokochasz.

Co braliśmy pod uwagę w porównaniu?

Wybór dużych słuchawek na rynku jest dość spory, a granica poza słuchawkami nausznymi a wokółusznymi bywa nieco zatarta, w zależności od wielkości uszu. Często kupujący kierują się w wyborze słuchawek modą i powszechnością danego sprzętu, co nie zawsze jest optymalnym wyborem. Tak samo jest z wyborem na podstawie znajomości marki. W końcu nawet marki o ustalonej renomie nie w każdym segmencie sprzętu spisują się tak samo dobrze, nie mówiąc już o tym, że zdarzają się po prostu modele sprzętu, które producentowi raczej ujmują splendoru, niż go dodają. Warto czytać opinie realnych użytkowników i porównywać opinie portali specjalistycznych.

W poniższym zestawieniu braliśmy pod uwagę: estetykę, wygodę noszenia, wykonanie, jakość dźwięku, opinie użytkowników, obecność i jakość ANC, obecność multipoint (łączenia z dwoma urządzeniami naraz), jakość mikrofonu przy prowadzeniu rozmów telefonicznych, czas pracy na baterii, a także stosunek ceny do jakości. Liczymy, że każdy poszukujący wokółusznych, bezprzewodowych słuchawek będzie w stanie znaleźć tutaj coś dla siebie.

Dodam też, że jeśli ktoś szuka raczej tanich słuchawek (choć kilka tańszych modeli i w tym zestawieniu się znalazło), to warto by zerknął na ranking, w którym pierwsze skrzypce grają tanie słuchawki wokółuszne.

Duże słuchawki bezprzewodowe warte zakupu. Oto polecane modele:

JBL Tune 520 BT - tanie słuchawki nauszne Ocena benchmark.pl









4,5/5 JBL Tune 520 BT nie wyróżniają się niczym szczególnym, ale to słuchawki, które w tym zestawieniu zwyczajnie musiały się znaleźć - są bowiem tanie, popularne i całkiem niezłe, zwłaszcza biorąc pod uwagę cenę niezbliżającą się nawet do 200 zł. Szaleństw pod względem dźwięku tu nie ma, bo jest imprezowo i basowo, ale jak na tak niską cenę bardzo przyjemnie. Do tego słuchawki są lekkie, bardzo wygodne, mogą być połączone z dwoma urządzeniami w tym samym czasie i zaskakująco dobrze sprawdzają się podczas rozmów telefonicznych. Są też składane, co docenią ci, którzy często podróżują i chcą mieć pod ręką zawsze przynajmniej przyzwoite słuchawki. Zabrakło niestety ANC, ale umówmy się - sensowna redukcja szumów w tanich słuchawkach to często mocno umowna zaleta. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 95

Łączność bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 157 g

Impedancja 30 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

Philips TAH8506BK/00 - opłacalne i optymalne słuchawki nauszne Ocena benchmark.pl









4,5/5 Philips TAH8506BK/00 to cenowo półka wyżej niż wcześniej przybliżone wam JBL Tune 520 BT, choć ciągle są to słuchawki bardzo przystępne cenowo. Czym mogą się pochwalić? Przede wszystkim czystym dźwiękiem, który nie jest przekręcony w żadną stronę i jak na kwotę 400 zł przedstawia się świetnie, bardzo optymalnie wynosząc te słuchawki na szczyty w rankingu relacji ceny do jakości. Poza tym Philips TAH8506BK/00 to słuchawki bardzo wygodne i łatwe w transporcie - w pudełku znajduje się ładny futeralik. Mamy tu również wygodne sterowanie, dobrą jakość wykonania, niezłe, ale nie wybitne ANC, możliwość połączenia z dwoma urządzeniami naraz i czas pracy na jednym ładowaniu sięgający 60 godzin. Co ważne, przez Philips TAH8506BK/00 całkiem przyjemnie się rozmawia, więc można potraktować je jako słuchawki prawdziwie uniwersalne, tak do relaksu, jak i do pracy. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 105

Łączność przewodowa, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 279 g

Impedancja 32 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 40000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 7 Hz

Edifier WH950NB - dobre słuchawki wokółuszne z szybkim ładowaniem Ocena benchmark.pl









4,5/5 Edifier WH950NB to kolejny przedstawiciel segmentu słuchawek opłacalnych, niezłych jakościowo i niedrogich. Mamy tu niezłe ANC i tryb przestrzenny Ambient Sound i równie niezłą jakość dźwięku - Edifier po swojemu w sprzęcie niedrogim postawił na jakość nieco wyprzedzającą konkurencję, więc spokojnie można powiedzieć, że te słuchawki grają lepiej, niż wskazywałaby na to ich cena. Dodam też, że mamy tu wbudowane kodeki LDAC i certyfikat Hi-Res Audio, a to zawsze świadczy o jakości. Tych, którzy lubią przez słuchawki wokółuszne rozmawiać, ucieszy fakt, że Edifier WH950NB doskonale się do tego nadają - 4 mikrofony i system redukcji szumu ENC sprawiają, że to naprawdę świetny wybór do rozmów, również za pośrednictwem wszystkich tych korporacyjnych narzędzi do pracy zdalnej. Słuchawki podłączymy w tym samym czasie do dwóch urządzeń, a na jednym ładowaniu potrafią działać do 55 godzin, choć z włączonym ANC czas ten skraca się drastycznie - do 34 godzin. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 91

Łączność przewodowa, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 296 g

Impedancja 32 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 40 000 Hz

Kodek bluetooth SBC, LDAC

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

Soundcore Space Q45 - designerskie słuchawki w dobrej cenie Ocena benchmark.pl









4,7/5 Ostatni przedstawiciel (chyba) segmentu turbo opłacalnego, czyli Soundcore Space Q45, które na tle swojej niedrogiej konkurencji wyróżniają się designem - są zdecydowanie bardziej jakieś niż wcześniej opisywane Edifiery czy Philipsy. Design to jednak nie wszystko! Dźwiękowo jest nieźle, wszak LDAC zobowiązuje, choć basu jest tu dużo, może czasem za dużo. Cieszy za to czas pracy na jednym ładowaniu - do 65 godzin. Słuchawki sparujemy z dwoma urządzeniami jednocześnie, wyłączymy się z ulicznego gwaru dzięki ANC i porozmawiamy ze znajomymi - dwa mikrofony działają nad wyraz sprawnie. Za Soundcore Space Q45 przemawia bardzo dobra relacja ceny do jakości oraz design, więc jeśli ktoś ceni sobie dźwięk na równi z estetyką, to te słuchawki będą bardzo dobrym wyborem. Najważniejsze cechy: Łączność bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 292 g

Impedancja 16 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 40000 Hz

Kodek bluetooth SBC, LDAC

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

Bowers & Wilkins PX8 - designerskie słuchawki klasy premium Ocena benchmark.pl









4,7/5 Bowers & Wilkins PX8 mają dwie cechy, które wyróżniają je na tle konkurencji: grają doskonale i wyglądają jak milion dolarów. Jak grają te słuchawki? Rewelacyjnie! Absolutny TOP: jest czysto, precyzyjnie, referencyjnie nawet - to słuchawki, które zagrają tak, jak dany utwór powinien brzmieć i za to trzeba je jednoznacznie pochwalić. Słuchawki radzą sobie z przetwarzaniem plików w wysokiej rozdzielczości, do 24 bitów, więc to trochę mówi samo za siebie. Znajdziemy tu również ANC w wersji hybrydowej, czyli w zasadzie to Hybrid Noise Cancellation oraz tryb przestrzenny, które sprawdzają się bardzo dobrze. Cieszy czujnik noszenia słuchawek, które zatrzymają odtwarzanie muzyki, gdy wykryją, że zdjęliśmy je z głowy oraz przyjemna obsługa i etui dołączone do zestawu, które prezentuje się cudnie i wykonane jest bajecznie dobrze. Bowers & Wilkins PX8 to topowy design, topowa jakość dźwięku i bardzo wysoka cena, a także jeden minus - do 30 godzin pracy na jednym ładowaniu nie robi na nikim wrażenia. Jakość rozmów, jak na tę cenę, jest dobra, ale nie zachwyca. No cóż, nie można mieć wszystkiego. Najważniejsze cechy: Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm), bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 320 g

Kodek bluetooth SBC, AAC, APTX, AptX HD

Bose Headphones 700 - uniwersalne słuchawki wokółuszne o dobrym brzmieniu Ocena benchmark.pl









4,5/5 "Siedemsetki" wydają się być obecnie po prostu optymalnym wyborem z katalogu Bose. Kultowe słuchawki Quiet Comfort 35 nie są już właściwie dostępne, z kolei QC 45 stanowią krok wstecz, również pod kątem brzmienia. Bose 700 to świetne słuchawki do pracy – mogą łączyć się jednocześnie z dwoma źródłami dźwięku, a mikrofon radzi sobie doskonale w niemal każdych warunkach. ANC działa poprawnie, ma kilka stopni regulacji, więc podoła większości wyzwań. Poradzi sobie z szumem wiatru, rozmowami w biurze i z telewizorem, o ile nie słucha go półgłucha staruszka. Słuchawki są nieco sztywne i nie składają się całkowicie, na szczęście prezentują się estetycznie i są lekkie. Dobrze izolują, a więc pozwolą na dyskretny odsłuch muzyki. Dźwięk jest dobrze zbilansowany, z delikatnym basem i należytą dynamiką. Nie do pogardzenia jest też świetny zasięg Bluetooth, regularnie trzymający zasięg nawet dwukrotnie dalej, niż deklarowane przez producenta 10 metrów. Minusy? Z urządzenia nie można korzystać w trakcie ładowania, a to z kolei wymagane jest co mniej więcej 15-20 godzin, co na poziomie premium jest wynikiem raczej poniżej oczekiwań. Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 250 g

Kodek bluetooth SBC, AAC

Sennheiser Momentum 4 - dobrze grające słuchawki z dobrą baterią Ocena benchmark.pl









4,5/5 Słuchawki bardzo godne polecenia, choć nie tak znakomite, jak poprzednia, kultowa niemal generacja sygnowana numerem trzy. Sennheiser Momentum 4 mają kilka niewątpliwych zalet, które mogą przekonać Was do zakupu. Przede wszystkim, urządzenie to osiąga spektakularne 60 godzin pracy na jednym ładowaniu, a i podczas ładowania słuchawek można używać, choć bez opcji Bluetooth. Aktywna redukcja szumów otoczenia działa sprawnie, minimalnie ustępując tej w Sony czy Technics, acz nie można jej zupełnie wyłączyć. Słuchawki brzmią bardzo dobrze, a zdaniem wielu stanowią bezpośrednią konkurencję dla Sony czy Bose. Obsługują kodeki Aptx i Aptx Adaptive, i podobnie jak w większości słuchawek premium, większy nacisk kładzie się tutaj na separację instrumentów i czystość dźwięku, niż na podbijanie basów. W rozmowach telefonicznych bardzo pozytywnie zaskakuje mikrofon, głos nasz i rozmówcy jest głośny i wyraźny. Kwestią gustu jest bardzo czułe sterowanie dotykowe i bajery ułatwiające obsługę, takie jak włączanie się urządzenia po wyjęciu z etui, a także wstrzymywanie odtwarzania przy ściąganiu słuchawek z głowy. Nieco zawodzi też sam design - estetyczny, ale jednocześnie bardzo plastikowy. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 106

Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 293 g

Impedancja 60 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 22 000 Hz

Kodek bluetooth SBC, AAC, APTX, APTX Adaptive

Pasmo przenoszenia (min.) 6 Hz

Apple AirPods Max - duże słuchawki Bluetooth do iPhone Ocena benchmark.pl









4,8/5 Najcięższe słuchawki w zestawieniu, zarówno wagowo, jak i cenowo. AirPods Max są bardzo estetyczne i jak na swoje niemal 400 gramów całkiem wygodne, dzięki zastosowaniu nietypowych materiałów na pałąku i nausznikach (tekstylia). Co przemawia za ich zakupem? Bardzo dobre brzmienie w nowoczesnym stylu, a więc z dynamicznym i mocnym basem, bardzo dobre ANC ze świetnie działającym trybem Ambient (nasłuchu otoczenia), niezła jakość rozmów telefonicznych i poręczne sterowanie przyciskami umieszczonymi u góry nausznika. A co pośród minusów tego sprzętu? Brak obsługi zaawansowanych kodeków, a także maksymalnie 20 godzin pracy na jednym ładowaniu, z jednoczesną utratą energii podczas spoczywania w etui (niezbyt praktycznym, dodajmy). Dla użytkowników Apple jest to sprzęt zdecydowanie wart rozważenia, o ile przełkną mocno wywindowaną cenę. W przypadku użytkowników telefonów z Androidem lub fanów bardziej klasycznego i zrównoważonego brzmienia - chyba jednak można znaleźć coś równie dobrego jakościowo, a znacznie rozsądniej wycenionego. Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 384.5 g

Kodek bluetooth SBC, AAC

Technics EAH-A800 - słuchawki z dobrym ANC i szczegółowym brzmieniem Ocena benchmark.pl









4,6/5 EAH-A800 to dość nieoczywisty typ w zestawieniu, bezczelnie pchający się do grupy premium popularnych słuchawek powyżej 1000 zł, w której dominuje trójca Sony, Sennheiser i Bose, a także kilka mniej oczywistych marek w rodzaju Bowers & Wilkins. Technicsy to słuchawki raczej cięższe (300 gramów), ale dość wygodne z uwagi na mięciutkie nauszniki z ekoskóry i grubo wyściełany pałąk. Są w pełni składane, a większość sterowania odbywa się głównie poprzez przyciski, choć jest także panel dotykowy sterujący ANC. Sama funkcja redukcji hałasu działa świetnie, otulając użytkownika poduszeczką ciszy i ustępując chyba tylko Sony XM5, dobrze radząc sobie także w trybie nasłuchu otoczenia. Dźwiękowo – tu słuchawki budzą sporo kontrowersji. Grają czysto, szczegółowo i bardzo przestrzennie, co dla niektórych może okazać się wręcz nieznośne, podczas gdy inni będą zachwyceni. Pośród bezsprzecznych zalet tego sprzętu można wymienić jeszcze obsługę kodeka LDAC, dobrą jakość rozmów telefonicznych, dobry zasięg Bluetooth, możliwość połączenia z dwoma urządzeniami jednocześnie oraz nawet 60 godzin pracy na jednym ładowaniu. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 105

Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 298 g

Impedancja 34 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 40 000 Hz

Kodek bluetooth SBC, AAC, LDAC

Pasmo przenoszenia (min.) 4 Hz Zobacz recenzję

Sony WH-1000XM5 - słuchawki wokółuszne Bluetooth z najlepszym ANC Ocena benchmark.pl









4,9/5 Ogromnie popularna linia słuchawek od Sony oraz niekwestionowany lider pod względem jakości ANC. Redukcja hałasu działa tutaj wyśmienicie, więc jeśli zależy Wam na odcięciu się od dźwięków otoczenia, to doskonały, acz niestety dość kosztowny wybór. WH-1000XM5 grają rozrywkowo i nowocześnie, a więc z mocnym, wręcz dominującym basem, który na szczęście dla fanów bardziej zrównoważonego brzmienia można skorygować w EQ. Zapewne brzmienie byłoby lepsze, gdyby nie fakt, że producent zdecydował się na przetwornik o średnicy zaledwie 30 mm. Czas pracy na baterii wypada przeciętnie jak na tę półkę sprzętową, choć w gruncie rzeczy 30 godzin wciąż jest dobrym wynikiem. Pod kątem przydatności do pracy jest świetnie, gdyż zarówno jakość rozmów, jak i łączenie w trybie multipoint działają bez zarzutów, a same słuchawki mają sporo funkcji dodatkowych, sterowanych z poziomu aplikacji. Podsumowując, słuchawki te to klasa sama w sobie i naprawdę mogą się podobać, acz cena sugerowana ogranicza nieco ilość chętnych na wejście w ich posiadanie. Ratunkiem mogłaby być tańsza, poprzednia generacja XM4, jednak niestety nie jest aż tak warta polecenia. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 102

Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Waga 250 g

Impedancja 48 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 40 000 Hz

Kodek bluetooth SBC, AAC, LDAC

Pasmo przenoszenia (min.) 4 Hz

Najlepsze słuchawki nauszne Bluetooth - subiektywna opinia

Pytanie na koniec, co wybrałbym dla siebie? Odpowiedź będzie, hm, kontrowersyjna, bo nie postawię ani na Sony, ani na Sennheiser czy inne słuchawki topowej audio-marki. Dla siebie wybrałbym Technics EAH-A800, bo jestem fanem wzornictwa tego typu - lubię taki technologiczny korpo-minimalizm, a ich dźwięk osobiście bardzo mi podchodzi. Jest szczegółowy, czysty i dokładnie taki, jakiego sam oczekiwałbym od słuchawek wokółusznych. Technics EAH-A800 pozwalają na odsłuchanie utworu w jego względnie pierwotnej wersji, co przy ich super atrakcyjnej cenie czyni je moim zdaniem genialnym wyborem.

