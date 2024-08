Tablety przeżywają swój renesans. Duży ekran, a jednocześnie komfort interakcji z treścią podobny jak w smartfonie to cechy, które od zawsze towarzyszyły tym urządzeniom.

Płatna współpraca z Huawei

Smartfony jednak wygrywały dotychczas z tabletami w pojedynku na popularność, bo oferowały większą uniwersalność w codziennych zastosowaniach.

Zmiana strategii nauczania jaka nastąpiła w ostatnich latach jako konsekwencja wdrożenia w większym stopniu technologii cyfrowych dała nową szansę właśnie tabletom. I choć zdalna nauka ponownie ustąpiła dziś miejsca stacjonarnej, to ziarno zostało zasiane, a tablety doskonale wpisują się w świat, w którym edukacja oznacza łatwy dostęp do cyfrowych wersji podręczników, baz wiedzy, gdziekolwiek się one znajdują, zdalną komunikację z nauczycielem lub korepetytorem oraz aplikacje ułatwiające naukę. Tablet to także wygoda weryfikowania poprawności sposobu w jaki uczeń się uczy, a także jakości źródeł, które wykorzystuje, choć wymaga to zwykle zaangażowania się obu stron - uczącego się i nauczyciela.

Huawei poszerzając gamę produktów zdaje sobie sprawę, że nie tylko laptopy mogą odegrać ważną rolę w edukacji, ale też tablety. Z resztą wystarczy spojrzeć na trenerów podczas zawodów sportowych. Nie smartfonami, ale tabletami dokumentują poczynania swoich wychowanków i na nich udostępniają materiały szkoleniowe. A przecież trenować należy nie tylko ciało, ale też nasz umysł. I jedno i drugie dzieje się podczas nauki w szkole.

Jaki rozmiar tabletu najlepiej sprawdzi się w edukacji?

Gdy przyjrzymy się ofercie tabletów w sklepach, widać że nie są to urządzenia o jednej tylko przekątnej. Można kupić tablety z ekranami stosunkowo niewielkimi, 8-calowymi, ale też monstra, których przekątna przekracza 13-cali i może konkurować z rozmiarem ekranu laptopa. Popularnym środkiem są tu tablety z wyświetlaczem o przekątnej około 11 cali i ma to sens.

Spójrzcie na swoją półkę z podręcznikami, zeszytami. Najczęściej spotykany rozmiar to właśnie odpowiednik tabletu o przekątnej około 11 cali. Taki tablet idealnie wpasuje się pomiędzy książki. Owszem są też mniejsze i większe formaty, ale nie ulega wątpliwości, że najwygodniej notuje się i przegląda tekst właśnie w takim wymiarze jak tablety Huawei o przekątnych około 11 cali.

To rozmiar wyświetlacza, na którym dobrze prezentuje się tekst, strona internetowa, a także gra mobilna, skan zeszytu, czy film - niezależnie od tego czy będzie to serial dla zabicia czasu czy popularnonaukowa audycja. Dlatego też tablety klasy 11 cali najlepiej nadają się do roli cyfrowego kajecika i podręcznika.

Tabletu o przekątnej 11 czy 11,5 cala, bo takie właśnie Huawei proponuje jako akcesoria do nauki, nie schowamy do kieszeni, ale to może okazać się zaletą, a nie wadą. Bo po tablet sięgamy dopiero wtedy gdy jest nam potrzebny, a gdy już go używamy to chcemy robić to efektywnie, a nie co chwila odkładając go na bok jak telefon.

Dlaczego tablet do nauki? Przecież są komputery, smartfony

Tablet to przede wszystkim duży ekran, często tak postrzegamy te urządzenia, które pracują pod kontrolą tego samego systemu operacyjnego co smartfony. Są w zasadzie większą wersją telefonu, bo też mają aparat z przodu i z tyłu, głośniki. Skoro jednak te ostatnie są tak powszechne, podobnie jak komputery, rodzi się pytanie, po co w ogóle tablet. Kolejny kawałek elektroniki, o który trzeba dbać. Odpowiedź jest prosta - po to by nauka była łatwiejsza i stała się przyjemnością.

Powszechne jest przekonanie, że przedmioty ścisłe są trudne. A szczególnie matematyka. Dlaczego tak uważamy? Bo często nie uczymy się, aby coś zrozumieć, ale po to by zdać egzamin, zaliczyć kolokwium. To źle, bo taka wiedza szybko ulatnia się z głowy i przestaje być intuicyjna.

Zaleta jaką stanowi spory i wysokiej klasy wyświetlacz tabletu, który w mniejszym stopniu szkodzi naszemu wzrokowi przy długotrwałym użytkowaniu niż ekran telefonu, to tylko punkt wyjściowy. Jeden tablet może zastąpić wiele pomocy dydaktycznych i uczyni naukę przyjemną. A stąd już tylko krok do sukcesów na uczelni jak i potem w pracy.

Tablet będzie inteligentną książką, elektronicznym notatnikiem, skanerem dokumentów, tłumaczem, narzędziem do rysowania. Różne techniki ułatwiające zapamiętywanie, kategoryzowanie wiedzy, łatwiej wdrożyć, gdy mamy tablet pod ręką. Ten może być nawet ekranem zdalnym dla komputera. Współpraca wieloekranowa pozwoli odłożyć smartfon na bok, usiąść dalej od biurka. Wygoda uruchamiania większej liczby aplikacji w kilku oknach przyda się, np. podczas tworzenia notatek na podstawie informacji z internetu.

Gdy myślimy o tablecie często koncentrujemy się tylko na jego ekranie i nie jest to błędny tok rozumowania. Bo tym powinien często być. Dopiero to, do czego otwiera dostęp - podręczniki w postaci elektronicznej, bazy danych w sieci, biblioteki na całym świecie, aplikacje i filmy edukacyjne, możliwość przechowywania wyników pracy i nauki w chmurze - pozwala jednak traktować tablet stosownie do jego dydaktycznego potencjału.

Tablet w rękach ucznia czy studenta zawsze staje się czymś indywidualnym. Można na nim pisać pracę magisterską, referat do szkoły, ale też używać go wyłącznie do sprawnego zarządzania czasem lub do relaksu. A na koniec dnia przyda się jako centrum rozrywki - filmy, muzyka, a nawet gry.

Owszem laptopy są wygodne i czasem nie da się bez nich obejść, ale tablety są jeszcze wygodniejsze. Chęć wchłaniania wiedzy i świeżość umysłu pojawiają się przecież często w najmniej spodziewanych miejscach i w czasie, a tablet możesz mieć zawsze przy sobie.

Który tablet Huawei będzie dla mnie najlepszy?

W przypadku tabletów Huawei ważne są nie tylko możliwości samego urządzenia, ale też to, czy chcemy korzystać z dostępnych dla niego akcesoriów. Im droższy tablet w ofercie, tym lepszą ma on specyfikację, ale nawet kupując ten najprostszy, nie musimy iść na bezwzględny kompromis. Satysfakcję z zakupu do celów edukacyjnych zapewni jednak przede wszystkim dopasowanie potencjału urządzenia do tego jak się uczymy.

Każdy tablet Huawei może pochwalić się wysokiej jakości materiałami monolitycznej obudowy, która jest metalowa, odporna na uszkodzenia. Tablet to waga około 500 gramów, czyli około dwa razy więcej niż waga telefonu. Biorąc pod uwagę rozmiar takiego produktu, przekłada się to na lekkość konstrukcji i wygodę użytkowania niezależnie od wybranego modelu. Oznacza to, że niezależnie od tego na jakim etapie edukacji się znaleźliśmy, jak intensywnie używamy tabletu, wytrzymałość każdego z produktów Huawei będzie naszym najmniejszym zmartwieniem.



HUAWEI MatePad 11" SE

HUAWEI MatePad 11" SE jest najtańszym z omawianych przez nas tabletów, w cenie promocyjnej 749 zł (regularnie 899 zł). Ekran o proporcjach 16:10 (rozdzielczość 1920 x 1200 pikseli) zaspokoi oczekiwania zarówno uczniów na różnym etapie edukacji, jak i każdego innego członka rodziny. Jeśli tablet ma posłużyć przede wszystkim do przeglądania internetu, oglądania filmów instruktażowych, a także jako zastępstwo dla czytnika e-booków lub innych materiałów edukacyjnych to HUAWEI MatePad 11" SE będzie dobrym wyborem. A w wolnej chwili można na nim obejrzeć film i posłuchać muzyki.

HUAWEI MatePad 11.5" jest nieco droższy – zapłacimy za niego 999 zł w promocji (regularna cena to 1099 zł). Lepsze parametry wyświetlacza docenią osoby, które chcą spędzić więcej czasu z tabletem. Jest to wyjątkowo dobra propozycja dla osób wykorzystujących intensywnie cyfrowe technologie i materiały w nauczaniu, także na poziomie akademickim. Aplikacja Notatki to jeden z atutów tego urządzenia – wyposażono ją w narzędzia typograficzne, możliwość swobodnej edycji odręcznych zapisków i łatwego ich sortowania. Do tabletu możemy dokupić piórko (co możliwe jest także w tańszym tablecie), a także klawiaturę i myszkę. Model z klawiaturą kosztuje 1299 zł w promocji (1499 zł regularnie). Taki zestaw można potraktować jako prosty, ultramobilny laptop, przydatny na uczelni i poza nią.

HUAWEI MatePad 11.5"S w klasie jedenastocalowych tabletów spełni oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników. Wymagających dużo nie tyle pod względem wydajności, bo tę na dobrym poziomie oferują i wyżej opisane tablety, ale ze względu na najwyższej klasy komponent jakim jest wyświetlacz - jest on matowy (powłoka PaperMatte 2.0 eliminuje 99% odblasków), ma rozdzielczość 2800 x 1440 pikseli oraz odświeżanie 144 Hz. Warto połączyć go z piórkiem M-Pencil 3gen, które dzięki technologii NearLink eliminuje opóźnienie w reakcji na dotyk. Dzięki zaawansowanej aplikacji do rysowania i malowania GoPaint, HUAWEI MatePad 11.5"S jest akcesorium, które docenią osoby koncentrujące się na artystycznej karierze i edukacji. To też doskonałe wsparcie dla studentów uczelni technicznych. Ten model również oferuje zaawansowane Notatki Huawei, które mogą pomóc wnieść naukę na kolejny poziom, trzymać zapiski w jednym miejscu, wstawiać zdjęcia i tworzyć mapy myśli. Aplikacja umożliwia również konwersję mowy na tekst w czasie rzeczywistym – co jest idealne dla każdego studenta.

HUAWEI MatePad 11.5_

Nic nie stoi oczywiście na przeszkodzie, by po kosztujący 1699 zł (z rysikiem) w promocji (1899 zł regularnie) tablet sięgnął dowolny użytkownik, któremu zależy na wygodnym korzystaniu z tabletu podczas nauki w każdych warunkach - wewnątrz pomieszczeń, na pełnym słońcu czy przy silnym oświetleniu. Zestaw z klawiaturą, rysikiem i osłoną na tylną ściankę to wydatek 1999 zł w promocji (2199 zł regularnie).

Kompletna oferta tabletów Huawei klasy 11 cali, a także innych produktów ekosystemowych, przygotowana specjalnie na rozpoczęcie szkoły, która obowiązuje do 1.09 znajduje się na stronie huawei.pl.

