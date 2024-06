Huawei oficjalnie wprowadził do sprzedaży w Polsce zaprezentowane miesiąc temu w Dubaju laptopy MateBook X Pro 2024 oraz MateBook 14 2024, a także unikalny w swoim segmencie produktowym tablet MatePad 11,5” S. Oto ich ceny i specyfikacja.

Laptopy to kategoria produktowa, która ma się dobrze i to nie tylko w przypadku Huawei. Dlatego premiera Huawei MateBook X Pro 2024 i Huawei MateBook 14 2024 była spodziewana, choć postęp wynikający z lektury specyfikacji zrobił na nas większe niż oczekiwane wrażenie.



Huawei MateBook X Pro 2024 jako idealny kompan dla fotografa, który musi mieć wydajną i kompaktową maszynę do zdjęć.

Za to tablety zdaniem tego producenta są mocno zaniedbaną grupą urządzeń. A przynajmniej tak było do momentu wprowadzenia do sprzedaży Huawei MatePad 11,5” PaperMatte Edition. Zapowiadany jako hit okazał się istotnie dużym sukcesem sprzedażowym. I dlatego Huawei nie spoczywa na laurach, a wprowadza Huawei MatePad 11,5” S, o który można było zawalczyć w konkursie. Choć literka S oznacza niewielkie lub mało istotne zmiany względem wczesniejszego produktu, w praktyce jest to nowe otwarcie w kategorii urządzeń typu tablet z matowym ekranem. Można powiedzieć, że dzięki rozwiązaniom z Huawei MatePad 11,5" S tablety powinny odzyskać należne im miejsce i będą w końcu wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, a nie tylko jako przerośnięty telefon, czy też niedorobiony laptop.



Huawei MatePad 11,5 S, czyli tabliczka do malowania, ale nie tylko.

Ceny nowości Huawei - MatePad 11,5” S oraz MateBook 14 2024 i MateBook X Pro 2024

Tablet Huawei MatePad 11,5” S dostępny będzie samodzielnie i w wersji z odłączaną klawiaturą Huawei Smart Magnetic (klawiatura ma oddzielną część z klawiszami i osłonę tylnej ścianki tabletu, która wyposażona jest w podstawkę). Wersja z klawiaturą pojawi się w kolorze szarym (Space Grey) i fioletowym (Violet), a wersję bez klawiatury dostaniemy tylko szarą. Będzie jeden wariant pamięciowy (RAM,dysk SSD), a sprzedaż rusza już dziś 4 czerwca.

Huawei MatePad 11,5” S 8GB/256 GB z klawiaturą kosztuje 2199 złotych,

Huawei MatePad 11,5” S 8GB/256 GB bez klawiatury kosztuje 1899 złotych.

W dniach od 4 czerwca do 7 lipca obowiązuje oferta premierowa, w której ceny oby wariantów są obniżone o 200 złotych, a do zestawu dodatkowo dołączone jest piórko Huawei M-Pencil trzeciej generacji.

Tańszy z laptopów, Huawei MatePad 14 2024, trafia do sprzedaży również 4 czerwca w dwóch wersjach kolorystycznych, szarej (Space Gray) i zielonej (Green), które różnią się znacząco specyfikacją o czym należy pamiętać.

zielony Huawei MatePad 14 2024 z procesorem Intel Core Ultra 7 155H i pamięcią 16GB/1TB kosztuje 5499 złotych,

szary Huawei MatePad 14 2024 z procesorem Intel Core Ultra 5 125H i pamięcią 16GB/512GB kosztuje 4499 złotych.

W ofercie premierowej, która potrwa do 30 czerwca, ceny obu laptopów będą obniżone o 500 złotych. Na laptopach preinstalowano system Windows 11 Home.



Huawei MateBook 14 2024, nie mylcie go z modelem MateBook D14 2024, bo to dwa całkiem odmienne laptopy.

Najwyżej pozycjonowany w portfolio Huawei laptop - Huawei MateBook X Pro 2024 również ma premierę 4 czerwca i pojawi się także w dwóch wersjach, które różnią się kolorami (Czarny i Morandi Blue) jak i komponentami wewnętrznymi. Preinstalowany system to tym razem Windows 11 Pro.

szaro-niebieski Huawei MateBook X Pro 2024 z procesorem Intel Core Ultra 9 185H i pamięcią 32GB/2TB kosztuje 10999 złotych,

czarny Huawei MateBook X Pro 2024 z procesorem Intel Core Ultra 7 155 H i pamięcią 16GB/1TB kosztuje 8499 złotych.

Dużym plusem jest tu cena niżej pozycjonowanego modelu, który w praktyce ma wariant pamięciowy identyczny jak jedyna dostępna rok temu wersja. Tamten wariant kosztował na start 9999 złotych, a teraz po obniżkach kosztuje podobnie co niższy wariant laptopa w wersji 2024, co rozwiewa wątpliwości, czy warto myśleć o tegorocznej edycji. Tym bardziej, że w ramach oferty premierowej, która potrwa do 30 czerwca cena MateBook X Pro 2024 z pamięcią 16GB/512GB obnizona jest do 7999 złotych. Oba nowe laptopy w tej ofercie otrzymają 3-letnią gwarancję.

Drobna wskazówka, dla zastanawiających sie nad wariantem z RAM 32 GB. Ta pamięć jest wlutowana, więc to decyzja raz na zawsze. Za to dysk SSD jest wymienny, więc można sobie zmodernizować ten element w przyszłości.

Krótko o Huawei MatePad 11,5” S

Być może to was zaskoczy, ale to właśnie tablet Huawei MatePad 11,5" S jest dla Huawei najważniejszy w tym momencie. Wyposażono go w ekran IPS LCD typu PaperMatte 2.0 o rozdzielczości 2800 x 1840 pikseli, który oferuje dynamiczne odświeżanie w zakresie od 30 do 144 Hz. Jego maksymalna jasność to 450 nitów. Wydajnościowo nie będzie to mistrz benchmarków, zastosowano tu bowiem chipset Kirin 9000WL. Pamięć RAM ma 8 GB, a wbudowana 256 GB. Akumulator ma pojemność 8800 mAh, a w zestawie dostaniemy ładowarkę 22,5 W. Dźwięk zapewniają tu cztery donośne głośniki (technologia Histen 9.0), a dwa mikrofony czynią tablet wygodnym przy komunikacji.

Huawei MatePad 11,5” S to produkt, w którym bardzo ważna jest funkcjonalność jaką daje matowy ekran i piórko M-Pencil trzeciej generacji (wykorzystuje ono do komunikacji opracowaną przez Huawei technologię NearLink i obsługuje 10 tysięcy poziomów nacisku). Tę możemy eksplorować między innymi za sprawą aplikacji Huawei Notes i GoPaint. Pierwsza to wykorzystujące funkcje piórka oprogramowanie notatnika (nie jest to to samo co zwykły Notatnik w systemach Huawei i na razie niestety nie można synchronizować je z chmurą). Druga to dostosowana i obsługiwana tylko przez tablety Huawei (Harmony OS 4.0 i nowsze) zaawansowana aplikacja do malowania.

Tablet jest dośc lekki jak na przekątną (510 gramów), ma metalową monolityczną obudowę, której grubość to jedynie 6,2 mm. Można ją połączyć z klawiaturą (również dzięki NearLink) i osłonką tylnej ścianki. Te dwa komponenty są rozdzielne. Klawiaturę możemy umieścić wygodnie w pewnej odległości od ekranu, a część osłonki jest odchylana, by wygodnie ustawić ekran we właściwej pozycji względem naszych oczu.

Krótko o Huawei MateBook 14 2024 i Huawei MateBook X Pro 2024

Kluczowe dla laptopów Huawei ze średniej i wyższej półki cenowej stało się pogodzenie wysokiej wydajności - po raz pierwszy TDP procesorów sięga 40 W - i jeszcze smuklejszej niż dotychczas obudowy. Huawei jest przekonany, że ten cel osiągnął w obu nowych produktach z ekranem 14.2 cala. Teoretycznie można powiedzieć, że Huawei MateBook 14 2024 oferuje potencjał podobny jak kiedyś laptopy z serii X Pro. Z kolei Huawei MateBook X Pro 2024 dzięki wprowadzeniu wersji z 32 GB pamięcią RAM, a także podniesieniu rozdzielczości kamery do FullHD, eliminuje jedne z ważniejszych niedociągnięć w tak wysoko pozycjonowanym produkcie.



Huawei MateBook X Pro 2024

Oba produkty za sprawą dotykowych ekranów OLED o rozdzielczości 2880 x 1920 i jasności 450 nit (MateBook 14) oraz Flexible OLED o rozdzielczości 3120 x 2080 pikseli i jasności 1000 nit (MateBook X Pro) z odświeżaniem 120 Hz i wsparciem dla gamutu DCI-P3 podnoszą komfort użytkowania laptopa na jeszcze wyższy poziom. Wcześniej były to IPS LCD, dobre, ale jednak to nie to samo co OLED.

Ekrany mają proporcje 3:2 lubiane przez twórców treści. Huawei zdecydował, że kolor obudowy będzie wskazywał na specyfikację w obu laptopach, a także, że w standardzie wydajniejsze procesory wymagają pojemniejszej pamięci masowej. Tę możemy na szczęście sobie wymienić.

Ogólnie oba laptopy można opisać krótko i przewrotnie - jest tak dobrze jak poprzednio, tylko pod każdym względem jeszcze lepiej. Ta poprawa dotyczy zarówno wydajności jak i struktury obudowy, w której przypadku Huawei dąży do maksymalnie monolitycznego wykończenia, z minimalną liczbą wgłębień i wcięć. Huawei MateBook X Pro 2024 waży jedynie 980 gramów, a jego grubość to 13,5 mm. I o ile smuklejsza obudowa nie od razu rzuci się w oczy, to spadek masy o około 25 procent względem ubiegłorocznego modelu jest zauważalny natychmiast. I to pomimo faktu, że zastosowano akumulator 70 Wh, czyli o 10 Wh pojemniejszy niż w modelu 2023.



Huawei MateBook 14 2024

Huawei MateBook 14 2024 to z kolei waga 1,31 kg i grubośc 14,5 mm. To mniej o 180 gramów i 1,5 mm niż w modelu MateBook 14 2022. Ponownie udało się tu wysmuklić obudowę zwiększając pojemność akumulatora względem poprzednika (z 56 Wh do 70 Wh).

Są też inne usprawnienia, które nie będą odczuwalne od razu, a mowa tu o szybszym uruchamianiu się laptopów (oba mają Windows 11 Pro) i wydajniejszym trybie zwiększonej wydajności (wymaga zasilania sieciowego, ale pozwala podnieść TDP do 64W). Huawei MateBook X Pro 2024 ma sześć głośników (poprawiona reprodukcja niskich tonów ze względu na zmianę budowy komory rezonansowej) i cztery mikrofony. W Huawei MateBook 14 2024 jest ich mniej, bo odpowiednio dwa i dwa.

Źródło: Huawei, inf. własna