Dobra i tania karta graficzna - przedstawiamy pięć polecanych modeli z niższych segmentów cenowych: od 500 do 800 zł. Zastanawiasz się jaką niedrogą kartę graficzną kupić? Nowe modele i przeceny starszych przyciągną twój wzrok!

Przez ostatni okres producenci skupiali się na prezentacji bardzo wydajnych, wydajnych i średnio wydajnych kart graficznych, odpuszczając sobie rynek najtańszych modeli. Równocześnie ceny najlepszych kart graficznych często są poza zasięgiem statystycznego Kowalskiego. W najtańszym segmencie znajdziemy raczej starsze karty - jednak niektóre z nich (Radeon RX 570) są aktualnie doskonale wycenione.

Lista 5 polecanych tanich kart graficznych:

Nasz top jest ciągle aktualizowany. Nowością w tym topie jest GeForce GTX 1650 z pamięciami GDDR6, która jest całkiem ciekawa, ale równocześnie warto przemyśleć dopłatę do modelu Super.

Karta graficzna do 500 zł

W segmencie do 500 na razie nie dzieje się wiele i nie warto się tu zatrzymywać - znajdziemy tu zaledwie GeForce GT 1030 (przypominamy, by w razie zakupu wybrać wersję z VRAM GDDR5, a nie GDDR4), a jego wydajnościowy konkurent, czyli Radeon RX 550 wciąż kosztuje za dużo. Nie polecamy inwestycji w te karty, gdyż ich wydajność jest bardzo niska i są po prostu nieopłacalne.

Na co pozwolą tanie karty graficzne do gier?

Najtańsze karty graficzne umożliwią w miarę komfortową rozgrywkę w gry w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080) lub niższej przy najniższych ustawieniach graficznych - a i to mowa o grach które nie są specjalnie wymagające. Karty graficzne w tym segmencie cenowym bardziej nadają się do popularnych gier e-sportowych - takich jak Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), League of Legends (LOL), czy DOTA 2.

Dopiero od 600 zł zaczyna się robić ciekawie. Aktualnie najlepszą kartą o stosunku wydajności do ceny jest Radeon RX 570, który dzięki potężnym obniżkom potrafi kosztować około 650 zł (w wersji 4 GB). Naszym zdaniem najbardziej godną uwagi kartą do około 800 złotych są najtańsze wersje GeForce GTX 1650 Super.

Nie zapomnijcie sprawdzić nasz benchmarkowy ranking kart graficznych oraz listę polecanych kart graficznych do 1000 zł.

Tanie karty graficzne w cenie poniżej 600 zł

W tym segmencie cenowym znajdziecie dwa modele, a konkretnie GeForce GT 1030 (GDDR5) i Radeon RX 550 - z czego... żaden nie jest godzien uwagi. Charakteryzują się one zbliżonymi możliwościami, chociaż w zależności od gry, jeden lub drugi model może okazać się nieco szybszy.

Tania karta graficzna - czy warto? Problem w tym, że karty graficzne w najniższym segmencie cenowym (poniżej 500 zł) nie są dużo szybsze od zintegrowanych grafik w najnowszych APU AMD (Picasso). Procesory Ryzen z zintegrowanymi grafikami i szybką pamięcią RAM wprawdzie nie prześcigną tych modeli tanich zewnętrznych kart graficznych, ale też nie będą od nich znacząco odstawać.

Karty graficzne w cenie do 700 zł

W tym segmencie cenowym znajdziemy starsze karty, takie jak GeForce GTX 1050 oraz 1050 Ti.

Gigabyte GeForce GTX 1050 D5 2G









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli jednak interesuje was budżetowe granie, to najmniej wydajną kartą po którą warto sięgnąć jest GeForce GTX 1050. Ten model Gigabyte wykorzystuje podkręcony układ graficzny Pascal GP107 z 640 rdzeniami CUDA oraz tylko 2 GB pamięci GDDR5 128-bit. To naprawdę niewiele i trzeba o tym pamiętać. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 14 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5

typ złącza PCI-Express x16 v. 3.0

ilość i typ pamięci 2 GB 128 bit

złącza wideo HDMI, Display Port, DVI-D

częstotliwość GPU 1493 MHz

Częstotliwość pamięci 7008 MHz Pokaż produkt

Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti D5 4G









4,5/5 Ocena benchmark.pl Za parę złotych więcej dostaniemy nie tylko wydajniejszy układ graficzny (1050 Ti), ale i dwa razy więcej pamięci VRAM. Tym niemniej... 4 GB pamięci graficznej to dzisiaj minimum. Może jednak sięgniemy do kieszeni trochę głębiej? Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 14 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x16 v. 3.0

ilość i typ pamięci 4 GB 128 bit GDDR5

złącza wideo Display Port, DVI-D, HDMI 2.0b

częstotliwość GPU 1430 MHz

Częstotliwość pamięci 7008 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Pokaż produkt

Karty graficzne w cenie około 700-800 zł

W tym segmencie możemy znaleźć Radeona RX 570 z 8 GB VRAM, nowy model GeForce GTX 1650 z GDDR6, czy też GTX 1650 Super.

ASUS ROG Strix Radeon RX 570 OC 8G









4,5/5 Ocena benchmark.pl Wciąż rewelacja, jeśli chodzi o stosunek ceny do możliwości. Karta jest wyraźnie szybsza od konkurencyjnego GeForce GTX 1650 (bez Super), jednak znacznie ustępuje mu pod względem energooszczędności - pod obciążeniem potrafi pobrać 100 watów więcej. Co istotne, ta wersja ma aż 8 GB pamięci VRAM, ale można polować na wersje 4 GB, które są odpowiednio tańsze. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 14 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x16 v. 3.0

ilość i typ pamięci 8 GB GDDR5 256-bit

złącza wideo DVI-D, HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1310 MHz

Częstotliwość pamięci 7000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Pokaż produkt

Gainward GeForce GTX 1650 D6 Ghost OC









4,5/5 Ocena benchmark.pl Gainward GeForce GTX 1650 D6 Ghost OC to ostatni wynalazek NVIDII, która wyposażyła chłodno przyjętą kartę GTX 1650 w pamięci GDDR6 (zamiast GDDR5). Dało to spodziewany wzrost wydajności, ale... czy warto? Ten model dysponuje 4 GB pamięci VRAM. Jeśli już zdecydujemy się na zakup GTX 1650 (bez Super) to tylko w wersji z GDDR6. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 12 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, Mantle, Vulkan

typ złącza PCI-Express x16 v. 3.0

ilość i typ pamięci 4 GB GDDR6 128-bit

złącza wideo HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1725 MHz

Częstotliwość pamięci 12000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Pokaż produkt

ASUS Phoenix GeForce GTX 1650 SUPER OC









4,5/5 Ocena benchmark.pl Minimalnie przekraczamy granicę 800 złotych, ale dostajemy kartę naprawdę wartą uwagi. Owszem, ma tylko 4 GB VRAM, ale za to otrzymujemy nowoczesną i wydajną konstrukcję. Warto zauważyć, że jest to model fabrycznie podkręcony. Jeśli uda nam się dodatkowo trafić na promocję, otrzymamy dobrą kartę za przyzwoite pieniądze. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 12 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x16 v. 3.0

ilość i typ pamięci 4 GB GDDR6 128-bit

złącza wideo DVI-D, HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1770 MHz

Częstotliwość pamięci 12000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Pokaż produkt

Najlepsza tania karta graficzna

Zdecydowanie najbardziej opłacalną kartą w tym zestawieniu jest Radeon RX 570. Jeśli jednak chcesz sięgnąć po nowsze rozwiązania, to warto zastanowić się nad zakupem GeForce GTX 1650 - najlepiej w wersji Super.

