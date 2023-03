Chcesz kupić kartę graficzną do grania, ale nie wiesz na jaki model się zdecydować? Przygotowaliśmy zestawienie najlepszych kart do gier z różnych segmentów cenowych – począwszy o tanich modeli do grania w Full HD, a kończąc na topowych konstrukcjach do 4K.

Karta graficzna to najważniejszy element komputera do gier, bo to właśnie od niej w dużej mierze zależy wydajność zestawu (obok procesora). Problem w tym, że nie każdy wie jaka karta graficzna będzie najlepszym wyborem. W sklepach znajdziemy całą gamę modeli GeForce i Radeon w różnych wersjach od producentów typu ASUS, Gigabyte, MSI, Sapphire czy Gainward. Nic dziwnego, że mniej doświadczeni użytkownicy mogą się pogubić w oznaczeniach sprzętu.

Jaką kartę graficzną wybrać? W tym celu przygotowaliśmy zestawienie, które obejmuje najnowsze polecane karty graficzne z różnych segmentów cenowych. Skupiliśmy się na modelach typowo dla graczy - znajdziecie tutaj zarówno tańsze modele do grania na monitorach 1080p, jak i wypasione konstrukcje dla profesjonalnych gamerów z szybkimi monitorami 1440p i 4K.

Jaka karta graficzna do gier w 2023?

Najnowsza karta graficzna wcale nie musi oznaczać tej najlepszej. Co prawda na rynku niedawno zadebiutowały karty z nowych generacji: Nvidia GeForce RTX 4000 (Ada Lovelace) i AMD Radeon RX 7000 (RDNA 3), ale obecnie dostępne są tutaj tylko topowe, bardzo drogie konstrukcje z górnej półki - to karty kosztujące kilka tysięcy złotych, które sprawdzą się w bardzo drogich komputerach. Najlepsza karta graficzna na świecie GeForce RTX 4090 kosztuje blisko 10 tys. złotych!

W tańszych zestawach warto wziąć pod uwagę modele z poprzednich generacji – takie konstrukcje nadal oferują przyzwoite osiągi, a przy tym są dostępne w bardzo dobrych cenach (szczególnie korzystnie wypadają tutaj modele Radeon RX 6000). Ciekawostką mogą być też karty Intel Arc, które co prawda nie miały łatwego startu, ale nowe wersje sterowników mocno poprawiły ich wydajność i stabilność. W ostatnim czasie obserwujemy spore obniżki starszych modeli.

Radeon RX 6600 zadebiutował w 2021 roku, ale to nadal świetny wybór do niedrogiego komputera do gier - najtańsze modele można kupić za około 1300 zł

Nowe Radeony obecnie oferują bardzo konkurencyjną wydajność przy tradycyjnej rasteryzacji (zainteresowani włączeniem upiększeń typu Ray Tracing muszą liczyć się z dosyć dużym spadkiem wydajności). Dodatkowo można tutaj liczyć na wsparcie dla technologii FSR (FidelityFX Super Resolution), która odpowiada za skalowanie obrazu i w efekcie pozwala poprawić płynność animacji (szczególnie dobrze wypada tutaj FSR 2). Ciekawym dodatkiem jest także funkcja Radeon Chill, dzięki której można zmniejszyć pobór energii elektrycznej karty graficznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd. Radeony zapewniają też wsparcie dla monitorów z technologią FreeSync - takich modeli jest dużo więcej, niż w przypadku modeli z konkurencyjnym rozwiązaniem G-Sync.

Karty graficzne GeForce RTX 4000 może nie są tak opłacalne jak Radeony, ale za to oferują lepsze osiągi z aktywnym Ray Tracingiem (co może mieć znaczenie przy modelach ze średniej i wyższej półki). Dodatkowym atutem jest tutaj wsparcie dla techniki DLSS (Deep Learning Super Sampling), która znacząco poprawia płynność animacji (szczególnie najnowsza wersja - DLSS 3). Gracze docenią możliwość podłączenia wypasionych monitorów z technologią G-Sync oraz niektórych modeli z FreeSync (jako G-Sync Compatible). Modele Nvidii bardzo dobrze wypadają także przy akceleracji oprogramowania, więc będą świetnym wyborem dla osób zajmujących się tworzeniem treści.



Topowe karty graficzne wykorzystują ogromne chłodzenie - warto o tym pamiętać, bo niektóre konstrukcje mogą się nie zmieścić do obudowy komputera

Co mi da lepsza karta graficzna? Sprawa jest prosta - lepsza karta to wyższa wydajność. Wydajniejsza karta pozwoli na płynne działanie danej gry w wyższej rozdzielczości i/lub przy lepszych ustawieniach graficznych. Możemy także liczyć na większą liczbę klatek na sekundę, co powinni docenić posiadacze monitorów do gier o wyższej częstotliwości odświeżania. Wydajniejsza karta wolniej się starzej, więc nie trzeba będzie jej wymieniać przez dłuższy czas.

Przy okazji zachęcamy, by odwiedzić nasz ranking kart graficznych (benchmark kart graficznych), gdzie możecie dokonać porównania różnych modeli GeForce i Radeon.

ASUS Dual Radeon RX 6500 XT OC - karta graficzna do 1000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Radeon RX 6500 XT to najtańsza nowa karta graficzna godna polecenia – za niecałego "tysiaka" otrzymujemy sprzęt, który nada się do grania w Full HD na średnich detalach. Na pokładzie znalazł się rdzeń Navi 24 (RDNA 2) i 4 GB pamięci VRAM. Warto jednak pamiętać, że karta korzysta z magistrali PCI-Express 4.0 x4. Na starszych konfiguracjach obsługujących PCI-Express 3.0 zadziała, ale zaoferuje trochę słabsze osiągi. Wśród tańszych wersji warto zwrócić uwagę na model ASUS Dual – korzysta on z wydajnego, półpasywnego chłodzenia (przy małym obciążeniu jest niesłyszalne). Może nie jest to najładniejsza konstrukcja, ale w tej cenie naprawdę warto. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 6 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x4 v4.0

ilość i typ pamięci 4 GB GDDR6 64-bit

złącza wideo HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a

Częstotliwość pamięci 18000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 16

ASRock Radeon RX 6600 Challenger D - tania karta graficzna do gier Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeśli możecie dołożyć kilka stówek, warto wybrać model Radeon RX 6600 – to dużo wydajniejsza konstrukcja, dużo lepiej nadająca się do grania w 1080p - tym razem zastosowano rdzeń Navi 23 (RDNA 2) i 8 GB pamięci VRAM. Przede wszystkim jednak wyróżnia się ona rewelacyjną opłacalnością, bo najtańsze wersje można kupić za około 1300 zł. Przykładem jest tutaj właśnie ASRock Radeon RX 6600 Challenger D, który wykorzystuje autorskie chłodzenie – producent zastosował niedużą, dwuslotową konstrukcję z dwoma wentylatorami, które cechują się przyzwoitą kulturą pracy (w spoczynku są niesłyszalne). Za wyborem karty przemawia świetna opłacalność. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x8 v4.0

ilość i typ pamięci 8 GB GDDR6 128-bit

złącza wideo DisplayPort 1.4, HDMI 2.1

częstotliwość GPU 2491 MHz

Częstotliwość pamięci 14000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 28

Intel ARC A750 8GB Limited Edition - karta graficzna Intel Ocena benchmark.pl









4,2/5 Karta graficzna Intel Arc A750 to nowość na rynku, która początkowo nie należała do zbyt udanych konstrukcji. Całe szczęście producent znacząco poprawił sterowniki, co przełożyło się na dużo lepszą wydajność - obecnie konstrukcja ta śmiało może konkurować z modelami Radeon RX 6600 XT i GeForce RTX 3060. Co więcej, po ostatnich przecenach jest to wyjątkowo opłacalna propozycja – referencyjny model Intel Limited Edition kosztuje około 1300 zł. Warto jednak pamiętać, że karty Intela wymagają dosyć nowego komputera (na starych, kilkuletnich maszynach nie będą działać jak należy). Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa TSMC N6 nm

obsługiwane technologie DirectX 12 Ultimate

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 8 GB GDDR6 256-bit

złącza wideo HDMI 2.1, DisplayPort 2.0

częstotliwość GPU 2050

Częstotliwość pamięci 16000 MHz

Ilość rdzeni RT 28 Zobacz recenzję

Sapphire Radeon RX 6700 - najlepsza karta graficzna do 2000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 W segmencie do 2000 zł warto jeszcze zwrócić uwagę na kartę Radeon RX 6700. Nie słyszeliście? Już spieszymy z wyjaśnieniem! To nietypowa konstrukcja, którą można nazwać przyciętym Radeonem RX 6700 XT – oferuje on nieco gorsze osiągi, ale i tak całkiem nieźle wypada jako karta do grania w rozdzielczości 1080p i 1440p. Problemem może być dostępność Radeona, bo karta została wydana tylko przez nielicznych producentów. Wśród polecanych konstrukcji warto zwrócić uwagę na model Sapphire, który wykorzystuje autorskie chłodzenie Dual-X – może nie jest to najefektowniejsza konstrukcja, ale cooler zapewnia optymalne temperatury, a do tego cechuje się przyzwoitą kulturą pracy. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 10 GB GDDR6 160-bit

złącza wideo DisplayPort 1.4, HDMI 2.1

częstotliwość GPU 2495 MHz

Częstotliwość pamięci 16000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 36

Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual - karta graficzna GeForce za 2000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 W segmencie za około 2000 zł bardzo ciekawą propozycją jest GeForce RTX 3060 Ti z 8 GB pamięci wideo. Karta z rodziny Nvidia Ampere nada się do grania w 1080p i 1440p, a przy tym zapewnia sensowną wydajność z Ray Tracingiem i DLSS. Nie będzie też problemu z monitorami o wysokiej częstotliwości odświeżania. Co wybrać? Model Palit Dual zalicza się do tańszych konstrukcji. Producent zastosował nieduże chłodzenie, które zapewnia optymalne temperatury i wyróżnia się przyzwoitą kulturą pracy (nie jest ono najcichsze). Nie znajdziemy tutaj LED-ów, ale w podanej cenie to jedna z najbardziej opłacalnych propozycji. Zwykła wersja wychodzi trochę taniej od fabrycznie podkręconego modelu OC. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 8 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 8 GB GDDR6 256-bit

złącza wideo HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a

częstotliwość GPU 1665 MHz

Częstotliwość pamięci 14000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 152

Ilość rdzeni RT 38

PowerColor Radeon RX 6700 XT Hellhound - najlepsza karta graficzna do 2500 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Za około 2000 zł bardzo dobrą alternatywą z obozu “czerwonych” jest Radeon RX 6700 XT. Konstrukcja została wyposażona w 12 GB pamięci VRAM, dzięki czemu pozwoli na komfortową rozgrywkę w rozdzielczości 1440p (a przy okazji będzie też dobrą propozycją na przyszłość). Najtańsze wersje to koszt około 2200 zł. Polecamy wybór modelu PowerColor RX 6700 XT Hellhound – wprawdzie karta zalicza się do tańszych konstrukcji, ale na pewno nie można jej odmówić porządnego wykonania. Autorskie chłodzenie zapewnia optymalne temperatury i cechuje się bardzo dobrą kulturą pracy. Całość przyozdobiono niebieskim podświetleniem LED. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 12 GB GDDR6 192-bit

złącza wideo DisplayPort 1.4, HDMI 2.1

częstotliwość GPU 2581 MHz

Częstotliwość pamięci 16000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 40

PowerColor Radeon RX 6800 XT Red Dragon - dobra karta graficzna do grania w 1440p Ocena benchmark.pl









4,5/5 Radeon RX 6800 XT od premiery zdążył mocno potanieć i obecnie najtańsze dobre wersje można kupić za około 3000 zł - przykładem jest tutaj właśnie model PowerColor Radeon RX 6800 XT Red Dragon. Karta wykorzystuje masywne chłodzenie, które cechuje się bardzo cichą pracą. Nie bez znaczenia jest też ciekawa stylistyka “czerwonego smoka”, podkreślona agresywnym, czerwonym podświetleniem LED. Radeon RX 6800 XT sprawdzi się w wydajnych komputerach do grania w rozdzielczości 1440p. Trudno znaleźć lepszą propozycję w segmencie 3000 zł. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 16 GB GDDR6 256-bit

złącza wideo DisplayPort 1.4, HDMI 2.1

częstotliwość GPU 2310 MHz

Częstotliwość pamięci 16000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 72

Sapphire Radeon RX 7900 XT Pulse - karta graficzna za 5000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Radeon RX 7900 XT to propozycja dla wymagających graczy, którzy szukają porządnej karty graficznej do grania w rozdzielczości 4K. Możemy liczyć na bardzo dobre osiągi w tradycyjnej rasteryzacji (z aktywnym ray tracingiem karta nieco ustepuje pod względem wydajności konkurencyjnym modelom RTX 4070 Ti), a przy okazji też wsparcie dla nowoczesnego kodeka AV1 i najnowszych monitorów pod DisplayPort 2.1. Po ostatnich obniżkach karta zyskała na opłacalności. Jedną z najciekawszych propozycji jest właśnie model Sapphire Radeon RX 7900 XT Pulse. Może nie jest to najładniejsza wersja, ale na pewno wyróżnia się pod względem kultury pracy. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 5 nm

obsługiwane technologie Vulkan, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 20 GB GDDR6 320-bit

złącza wideo HDMI 2.1, DisplayPort 2.1

częstotliwość GPU 2450 MHz

Częstotliwość pamięci 20000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 84

Gainward GeForce RTX 4080 Phantom - najlepsza karta graficzna GeForce RTX Ocena benchmark.pl









4,5/5 GeForce RTX 4080 zainteresuje wymagających graczy, którzy składają topowy komputer do grania w 4K. Karta zapewnia rewelacyjne osiągi (także z aktywnym ray tracingiem), a przy tym oferuje wsparcie dla technologii DLSS 3 i nowoczesnego kodeka AV1. Wśród niereferencyjnych wersji warto zwrócić uwagę na model Gainward Phantom, który nie tylko świetnie wygląda, ale został też wyposażony w wydajne i bardzo ciche chłodzenie. Warto jednak zauważyć, że karta jest ogromna i nie zmieści się do każdej obudowy. Do jej działania wymagane jest podłączenie 16-pinowej wtyczki zasilającej PCI-Express 5.0. Standardowa wersja Phantom jest trochę tańsza od podkręconego modelu Phantom GS. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa TSMC N4 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 16 GB GDDR6X 256-bit

złącza wideo DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1a

częstotliwość GPU 2505 MHz

Częstotliwość pamięci 22400 MHz

Ilość rdzeni Tensor 304

Ilość rdzeni RT 76

PowerColor Radeon RX 7900 XTX Red Devil - najlepsza karta graficzna do gier Ocena benchmark.pl









4,5/5 Nasze zestawienie zamyka Radeon RX 7900 XTX, który zalicza się do absolutnie topowych kart graficznych dla graczy – niestraszne mu najnowsze gry w rozdzielczości 4K (aczkolwiek z aktywnym ray tracingiem dosyć traci na wydajności). Świetnym wyborem będzie wersja PowerColor Radeon RX 7900 XTX Red Devil. Karta została wyposażona w potężne chłodzenie, które zapewnia niskie temperatury, wyróżnia się cichą pracą, a do tego ładnie wygląda (całość przyozdobiono efektownym podświetleniem RGB LED). Co ważne, karta nie jest też przesadnie droga jak na Radeona RX 7900 XTX. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 5 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 24 GB GDDR6 384-bit

złącza wideo HDMI 2.1, DisplayPort 2.1

częstotliwość GPU 2565 MHz

Częstotliwość pamięci 20000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 96

Najlepsza karta graficzna do gier 2023

Jaką kartę graficzną wybrać? Wszystko zależy od Waszych oczekiwań, ale nie trzeba od razu inwestować w topowe, najdroższe konstrukcje. Warto zwrócić uwagę na opłacalność sprzętu.

W tańszych zestawach nadal świetnie sprawdzą się modele Radeon RX 6600 i Radeon RX 6700 XT, które pozwolą na komfortową rozgrywkę w rozdzielczości Full HD (a większość graczy nadal używa takich monitorów). W ostatnim czasie to dobre i nie tak drogie propozycje.

Jeśli składacie komputer z górnej półki, warto zainteresować się modelem GeForce RTX 4080. Karta swoje kosztuje, ale to absolutnie topowa konstrukcja, która została naszpikowana najnowszymi nowinkami technologicznymi i bez problemu poradzi sobie w rozdzielczości 4K. Na pewno wystarczy na kilka najbliższych lat.