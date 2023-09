Kojarzysz markę TECNO? Jeśli nie, to najwyższa pora się z nią zapoznać

Chiny to duży kraj, z ogromnym potencjałem ludzkim, nie jest więc zaskoczeniem, że i producentów elektroniki jest tam ogromna liczba. Latem na polskim rynku zadebiutowała warta uwagi marka - TECNO.

Płatna współpraca z Tecno

Firma TECNO, a dokładnie TECNO Mobile, powstała w pierwszej dekadzie XXI wieku, gdy branża elektroniki zaczęła dostrzegać potencjał w telefonii komórkowej i rozwijającej się funkcjonalności telefonów.

TECNO Mobile początkowo było nazwą całej firmy, dziś jest to Transsion Holdings, której TECNO Mobile jest oddziałem. Marka TECNO początkowo funkcjonowała na terenie Azji, potem Afryki. Dopiero po latach ekspansji na tamtejszych dużych i szybko rozwijających się, ale zaniedbanych przez topowych producentów rynkach, a dla nas egzotycznych, dotarła do Polski.

Macierzysta firma marki TECNO to dziś piąty producent telefonów na świecie

Jeśli kojarzycie TECNO z Infinixem (a być może też z Itel, która jest gigantem rynku afrykańskiego) to słusznie, bo wszystkie marki należą do Transsion Holdings. Ten koncern obecnie przeżywa swój rozkwit. W tym roku Transsion Holdings po raz pierwszy trafił do pierwszej piątki największych producentów telefonów na świecie, z 24,8 milionami sprzedanych urządzeń.

Co wyróżnia produkty TECNO spośród innych? A to nie jest łatwe

Przed TECNO, a dokładnie Transsion Holdings, jest już tylko czterech producentów. A to oznacza, że z TECNO należy się liczyć, szczególnie, że firma ma w ofercie telefony, przy których produkcji stosuje trochę odmienne podejście niż pozostali. Ta odmienność to przede wszystkim zwrócenie uwagi na wyposażenie telefonów w dużą liczbę praktycznych funkcji (radio FM, LED z przodu czy złącze minijack lub niehybrydowa tacka na karty microSD), przy jednoczesnym położeniu nacisku na elementy takie jak wydajność chipsetu, szybkość ładowania, parametry wyświetlacza.

Nie oznacza to oczywiście, że TECNO należy postrzegać wyłącznie jako firmę, która chce rządzić na rynku budżetowym. To również, ale portfolio TECNO rozwija się i do początkowo prostych telefonów dochodzą te bardziej zaawansowane.

Włącznie ze składanym TECNO Phantom V Fold, który w tym roku był prezentowany na targach MWC 2023, a 22 września miał oficjalną premierę Phantom V Flip. Nie kupimy go jeszcze w Polsce, ale jest to namacalny dowód zaawansowania firmy, zwłaszcza, że dba ona, by te zaawansowane technologie powstawały w jej działach rozwojowych, a nie były tylko wykorzystywane na licencji innych. I nie są to czcze słowa, bo nasza recenzja TECNO POVA 5 Pro 5G, dowodzi, że telefony tej marki mają ogromny potencjał.

Seria TECNO POVA liczy już kilka generacji, ale jak podkreśla Marcin Szczepankowski z TECNO Polska, pełniący rolę menedżera GTM, czyli osoby zajmującej się wprowadzaniem produktu na rynek - chcemy dostarczać użytkownikom w Polsce najnowsze produkty TECNO. Zaczęliśmy od dostępności w popularnych elektromarketach, ale stale myślimy o poszerzaniu dostępności i zwiększaniu kanałów sprzedaży.

Trzy serie telefonów TECNO, budżetowa, dolna i średnia półka, to dopiero początek

TECNO POVA to telefony środka w ofercie tej firmy. Najniżej pozycjonowane są TECNO POP, budżetowe konstrukcje z systemem Android S-Go. TECNO POP 7 kupicie dziś za jedyne 299 złotych, to tyle samo, a nawet mniej niż niejedne słuchawki TWS, a mimo to w zestawie jest ładowarka, słuchawki i etui.

Wyżej pozycjonowaną i szerszą ofertowo serią produktów jest TECNO SPARK. Tutaj zaczynamy od kompletnie budżetowego TECNO SPARK Go, który kosztuje 399 złotych, mamy też TECNO SPARK 10 w dwóch wariantach pamięciowych 4/128 GB i 8/128 GB, a wisienką na torcie w tej serii jest TECNO SPARK 10 Pro, który w cenie 849 złotych jest doskonałą cenową propozycją. To telefon, który przyciągnie uwagę nie tylko sposobem wykończenia tylnej ścianki, szczególnie w wersji Magic Skin (dostępna też w TECNO SPARK 10) gdzie mamy imitujące skórę ekologiczne tworzywo sztuczne, ale też już solidnymi komponentami - pamięć 8/256 GB, chipset MediaTek Helio G88, wyświetlacz 90 Hz o przekątnej 6,8 cala, czy przedni aparat 32 Mpx z lampą błyskową.

Najwyżej pozycjonowanym w Polsce modelem TECNO jest obecnie wspomniana POVA 5 Pro 5G. Gdyby nie adekwatny do segmentu cenowego chipset, a także pojedynczy, choć naprawdę dobry aparat cyfrowy na tylnej ściance, to nawet osoby chętne na dużo wyżej pozycjonowane telefony powinny zwrócić na niego uwagę. W swojej cenie, 1399 złotych, jest to dobra propozycja, która pokazuje, że TECNO może na takie nie wygląda, ale nie jest tylko kolejnym nudnym producentem telefonów z Shenzen w Chinach.



Dwie wersje kolorystyczne TECNO POVA 5 Pro 5G.

Na POVA nie kończy się oferta TECNO. W Polsce na razie to POVA jest najlepszym telefonem, ale TECNO ma w zanadrzu także wspomnianego Flipa, czyli produkt z topowej serii Phantom, która w praktyce jest traktowana jako submarka, a także serię smartfonów kierowanych do szerokiej rzeszy mobilnych fotografów. Czyli serię TECNO Camon, smartfony koncentrujące się na dopracowanym i wszechstronnym podsystemie foto. I tu dobra wiadomość od Marcina Szczepankowskiego - planujemy poszerzyć portfolio smartfonów TECNO w Polsce również o kolejne serie np. Camon, ale szczegółów jeszcze nie mogę zdradzić.

Seria Phantom to z kolei nie tylko składany w klasyczny sposób telefon. To także koncepcyjna konstrukcja telefonu rozwijanego Dziś stanowiące podstawę takiego produktu technologie nie są jeszcze wystarczająco dopracowane, ale rozwijane telefony mogą kiedyś stać się jedną ze ścieżek jaką podąży rozwój smartfonów.

TECNO buduje, a w zasadzie już ma swój ekosystem

Dziś trudno budować świadomość marki mobilnej oferując wyłącznie jeden produkt. TECNO zna pojęcie ekosystemu sprzętowego i rozwija go, o czym świadczy zawartość aplikacji w dostępnych już w Polsce telefonach TECNO.

Mamy tu inteligentne zegarki, opaski sportowe, akcesoria sieciowe, słuchawki, a nawet telewizory. To wciąż oferta, która nie obejmuje Polski, ale firma powoli rozpoczęła ekspansję w tym kierunku. Do sprzedaży trafiły dwa modele słuchawek. Prosty model TECNO Sonic 1, douszne słuchawki w cenie 199 złotych, a także bardziej zaawansowane, wyposażone w ANC i obsługę audio wysokiej jakości, dokanałowe TECNO True 1 za 399 złotych.

I gdy wydawałoby się, że w takim produkcie nie da się zrobić czegoś oryginalnego, spójrzcie się na wygląd etui słuchawek TECNO True 1, z odsuwaną, a nie odchylaną osłoną. Marcin Szczepankowski uważa, że słuchawki takie jak True 1 czy Sonic 1 są też sposobem na zwiększenie świadomości brandu w Polsce - jeżeli konsument nie jest przekonany do wydania 1000 zł na smartfon, bo marka jest mało znana, to być może słuchawki wysokiej jakości, ale znacznie tańsze przekonają do wejścia w ekosystem.

TECNO na IFA 2023

Niedawne targi IFA 2023, były okazją do zaprezentowania zarówno słuchawek (True 1 trzymały nagrodę Best of IFA) jak i telefonu POVA, ale również wskazania innych ścieżek, którymi chce podążać TECNO. Zwiedzający targi mogli obejrzeć najmniejszy na świecie gamingowy pecet, który jest chłodzony wodą, laptopy TECNO z serii MEGABOOK, w tym TECNO MEGABOOK T1 2023 14 cali oraz laptop TECNO MEGABOOK S1 Dazzling Edition ze zmieniającą kolor obudową, podobnie jak niektóre smartfony.

TECNO Mobile kieruje się maksymą „Nic nas nie zatrzyma” (ang. „Stop at Nothing) i choć jej tłumaczenie może mieć typowo marketingowy wydźwięk można ją zrozumieć też w konsumencki sposób. Produkty TECNO są tymi, które chcą zawładnąć nasza wyobraźnią jako urządzenia bez ograniczeń w funkcjonalności. Za kilka lat będziemy znać odpowiedź czy to się udało, ale muszę osobiście przyznać, że dawno już żadna chińska marka nie zaskoczyła mnie tak swoimi produktami.

