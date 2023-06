Ostatnia nowość 70mai, czyli wideorejestrator w kształcie… rakiety? Model Omni X200 jest wyjątkowy w przynajmniej dwóch kwestiach. O tym, czy warto kupić 70mai Omni dowiesz się z tej recenzji.

Płatna współpraca z marką 70mai

W przypadku kamerek samochodowych, jednymi z najważniejszych kryteriów decydujących o ich zakupie są: jakość nagrywania, brak awaryjności i łatwość montażu. Nic w tym dziwnego, bowiem wideorejestratory montujemy na szybie raz, a później zapominamy o ich obecności. Jak w roli takiego urządzenia spisuje się najnowsza propozycja od 70mai z obrotową głowicą obiektywu? Sprawdzamy ten niecodzienny “wynalazek”.

Zestaw 70mai Omni X200 – rozpakowanie i cena

“Widok w przyszłość” – tymi słowami już przy pierwszym kontakcie wita nas 70mai. Na minimalistycznym i srebrnym opakowaniu znalazło się kilka grafik przedstawiających najważniejsze funkcjonalności urządzenia i rzeczony napis. Trudno obok tych słów przejść obojętnie, bo zaraz po rozpakowaniu kartonika, oczom ukazuje się wideorejestrator w wyjątkowym kształcie.

Niedźwiadek MaiX wita nas od samego początku

Osobiście przypomina mi nieco postaci z bajki “Minionki”, z tą różnicą, że testowany przez nas egzemplarz jest czarnego koloru. Do wyboru jednak jest też wersja biało-czerwona. Zanim przejdziemy do samego wideorejestratora i tego, jakie ma funkcje – warto na wstępie wspomnieć, że Omni X200 nie ma miejsca na kartę pamięci.

W urządzeniu jest wbudowane 32, 64 lub 128 GB przestrzeni na dane, więc już przed zakupem należy podjąć decyzję, która wersja będzie dla ciebie najbardziej optymalna, bo sposobu na rozszerzenie pamięci nie ma.

Którą wersję pamięci 70mai Omni X200 wybrać?

32 GB : jeśli jeździsz sporadycznie i na krótkich trasach, głównie po mieście. Nie potrzebujesz więcej niż 2 godzin materiału;

: jeśli jeździsz sporadycznie i na krótkich trasach, głównie po mieście. Nie potrzebujesz więcej niż 2 godzin materiału; 64 GB : jeździsz codziennie kilkadziesiąt kilometrów, ale nie jesteś kierowcą, który cały dzień spędza za “kółkiem”;

: jeździsz codziennie kilkadziesiąt kilometrów, ale nie jesteś kierowcą, który cały dzień spędza za “kółkiem”; 128 GB: jeździsz bardzo dużo i zależy ci, aby kamera rejestrowała przynajmniej 10 godzin materiału w pętli.

Osobiście uważam, że najlepszym wyborem jest największy wariant. Daje gwarancje, że przy zmianie trybu życia i częstotliwości jeżdżenia samochodem, nie będziesz narzekać na brak pamięci.

Aby w pełni skorzystać z inteligentnych funkcji kamer należy zainstalować moduł 70mai 4G Hardwire kit UP04.

Wtyczka do gniazda zapalniczki z dwoma portami USB i długi przewód do podłączenia kamerki

Budowa i mocowanie na szybie

Jak w każdym nowym wideorejestratorze, 70mai Omni X200 jest montowany na specjalnej naklejce elektrostatycznej. Do niej przyklejamy okrągły element z taśmą i to właściwie tyle – ważne, aby urządzenie zostało zawieszone prosto (w linii poziomej), z resztą można sobie poradzić regulacją.

Regulowanie ustawienia kamerki Omni odbywa się za pośrednictwem dwóch elementów. Pierwszym z nich jest uchwyt bezpośrednio przyklejany do szyby. Można nim manipulować w taki sposób, że wideorejestrator sprawdzi się nawet na płaskiej szybie ciężarówki lub autobusu. Szeroki zakres regulacji i bardzo stabilne utrzymywanie pozycji zasługują na pochwałę.

Na obudowie znalazły się tylko dwa przyciski (poza portem USB-C). Jeden zasilający i drugi, podwójny - do sterowania menu

Drugi element regulacji stanowi obrotowa głowica obiektywu. Nawet jeśli zawiesisz Omni X200 w skrajnym rogu szyby, jednym kliknięciem w smartfonie można zmienić ustawienie obiektywu, aby w pełni monitorował sytuację przed samochodem. Obiektyw ma 140-stopniowy kąt widzenia, co przy obrotowej głowicy zapewnia 360-stopniowe pole widzenia.

Odnośnie samego urządzenia, jak już wspomniałem – brak w nim slotu na kartę pamięci. Na obudowie znalazł się port USB-C do zasilania (w zestawie jest też długi przewód USB oraz wtyczka do gniazda zapalniczki z dwoma portami USB), przyciski zasilania oraz podwójny do poruszania się do menu. W kwestii samego menu – tutaj nie ma żadnych wartych uwagi funkcjonalności. Ot, podstawowe funkcje: obsługa Wi-Fi, wyciszanie, wykrywanie ruchu i kolizji czy też funkcja timelapse. Wszystkie rzeczy, których raczej nie użyjesz po zamontowaniu urządzenia na szybie.

Wspomnieć należy też o niewielkim ekranie. Wyświetla podgląd tego, co widzi obiektyw, a poza tym, kiedy zostanie wygaszony – pojawia się na nim… niedźwiedź. Dokładniej rzecz ujmując, to MaiX – asystent, którym jest sygnowany model Omni X200. Osobiście lubię takie nieszablonowe dodatki, które nie umniejszają urządzeniu, a są po prostu ciekawe i mogą wywołać mały uśmiech na twarzy.

To jedna z ikon, która pojawia się na ekranie wideorejestratora

Głowica z obrotowym obiektywem

Ruchoma głowica to element, któremu warto poświęcić osobny rozdział, bo jest jednym z tych, który wyróżnia najnowszą propozycję 70mai na tle konkurencji. Producent wyposażył ją w system automatycznego poruszania się – do czego ma służyć? Otóż po ustawieniu w aplikacji obiektywu w najlepszej dla obserwowania sytuacji na drodze pozycji, głowicą można sterować komendami głosowymi.

Menu jest proste, ale to dobrze. Wideorejestrator służy do tego, aby dobrze nagrywał sytuację przed samochodem

Niestety Omni X200 nie rozumie komend po polsku, a po angielsku – są jednak one na tyle proste, że każdy powinien sobie z nimi poradzić. Jeśli zatem widzisz, że po twojej lewej stronie wydarzyło się coś niepokojącego, użyj zwrotu “shoot left”. Jeśli zdarzy się coś po prawej stronie: “shoot right”. Obiektyw 70mai odwróci się do kabiny samochodu, kiedy powiesz “shoot inside”. Każde z tych nagrań trafi do osobnego folderu w pamięci, skąd można go pobrać na swoje urządzenie przez aplikację.

Tryby parkingowe

Obecność trybów parkingowych w wideorejestratorze tej klasy wcale nie dziwi. W 70mai Omni X200 tryby parkingowe działają jednak w oparciu o sztuczną inteligencję. Ta, w połączeniu z ruchomą głowicą obiektywu jest naprawdę wysoce funkcjonalna.

Przede wszystkim wideorejestrator pozwala wykrywać ruch wokół samochodu. Producent zadbał jednak o to, aby nagrywanie odbywało się nie w pętli, a wyłącznie po rozpoznaniu potencjalnego niebezpieczeństwa. Działa to wyjątkowo sprawnie, bowiem po wykryciu zagrożenia, kamera rozpoczyna nagrywanie i śledzi podejrzaną aktywność.

W kobiecych dłoniach konstrukcja może się wydawać całkiem spora. Na szczęście na szybie nie przeszkadza ani trochę (wideorejestrator, rzecz jasna)

Jest też detekcja wstrząsów – i w tym przypadku również do działania została zaangażowana sztuczna inteligencja. 70mai Omni X200 natychmiast rozpoznaje, z którego miejsca w samochodzie dobiega wstrząs, a następnie kieruje w to miejsce obiektyw. Kiedy rozpoznanie się nie uda, wideorejestrator wykona pełny obrót o 360 st., aby zapisać całe otoczenie.

Warto jednak podkreślić, że kamera pozwala na uruchomienie trybu parkingowego po uprzednim podłączeniu jej do stałego zasilania. Służy do tego wspomniany wcześniej zestaw 70mai 4G Hardwire kit (UP04). Za pośrednictwem aplikacji można dodatkowo ustawić, przy jakim poziomie naładowania akumulatora w samochodzie kamera ma się wyłączyć – to zabezpieczenie przed niechcianą utratą napięcia.

Sytuację z kamerki można podglądać za pośrednictwem aplikacji

Zestaw 70mai 4G Hardwire kit i funkcja zdalnego monitoringu

Uwaga. Podłączenie zestawu wymaga ingerencji w instalację elektryczną samochodu, zatem warto kwestię montażu przekazać osobom, które mają w tym doświadczenie. Nie ryzykuj, jeśli nie znasz się na elektronice.

Wspomniany wcześniej dodatkowy kartonik z akcesorium UP04 (można też podłączyć starszy UP03) pozwala prowadzić zdalny monitoring tego, co widzi kamera w samochodzie w czasie rzeczywistym – a przy tym otwiera drogę do pełnej funkcjonalności trybu parkingowego.

Zainstalowanie zestawu 70mai 4G Hardwire (UP04) najlepiej przekazać osobom, które mają doświadczenie w elektronice samochodowej

Z poziomu aplikacji podejrzysz, co aktualnie dzieje się przed twoim autem, a dodatkowo uzyskasz dostęp do awaryjnych nagrań z trybu parkingowego. W przypadku, kiedy 70mai Omni wykryje niebezpieczeństwo, wideo trafi do chmury producenta. W każdej chwili będziesz mógł sprawdzić, co w konkretnym momencie wydarzyło się przy samochodzie.

Naturalnie do zestawu UP04 należy włożyć kartę SIM z pakietem danych internetowych – to podstawa, aby integracja chmurowa 70mai w pełni działała. W istocie owy zestaw stanowi rozbudowanie trybu parkingowego. Na próżno w nim szukać dodatków, które sprawdzą się podczas nagrywania w trasie. Jeśli jednak często parkujesz samochód w niebezpiecznych miejscach, to ważny dodatek.

Jakość nagrań 70mai Omni X200

Przejdźmy do najważniejszego, a więc samej jakości rejestrowanego obrazu w wideorejestratorze 70mai X200. Istotnie, wcześniej opisane funkcjonalności są ważne i stanowią o użyteczności sprzętu, jednak to właśnie nagrywany obraz jest najważniejszym elementem przemawiającym za potencjalnym zakupem.

Jak zatem jest w przypadku tego wideorejestratora? Otóż za nagrania w rozdzielczości 1920 x 1080 px przy 60 kl./s odpowiada sensor Os02K10 (obiektyw f/1.5) z HDR. Teoretycznie rozdzielczość Full HD nieco odbiega od dzisiejszych standardów, kiedy producenci chwalą się urządzeniami 4K, ale… 70mai Omni X200 nagrywa naprawdę świetny obraz.

Odpowiednie ustawienie ruchomej głowicy odbywa się z poziomu aplikacji

Przy dobrych warunkach oświetleniowych obraz jest ostry i nie ma większych trudności w rozpoznawaniu tablic rejestracyjnych. Kolory również dobrze oddają rzeczywistość, a każdorazowa zmiana otoczenia (wjazd lub wyjazd z ciemnego parkingu) nie generuje dużych zakłóceń na nagraniu.

Nagrania z nocy zaskakują pozytywnie. Rozdzielczość Full HD okazuje się wystarczająca, aby rozpoznać “blachy” pobliskich samochodów. Obraz w żaden sposób nie jest sztucznie ulepszany – nie brakuje jasności, nawet w ciemniejszych miejscach obrazu.

Czy warto kupić wideorejestrator 70mai Omni X200?

Uważam, że producent wykonał kawał dobrej roboty prezentując swoje najnowsze dzieło wyposażone w asystenta MaiX. Omni X200 to naprawdę udana konstrukcja, która dzięki obecności dodatkowego zestawu UP04 staje się wyjątkowo uniwersalna.

Z jednej strony można mieć zastrzeżenia co do tego, że 70mai 4G Hardwire kit jest sprzedawany osobno. Sądzę jednak, że dla osób, które nie potrzebują rozbudowanego trybu parkingowego z usługami w chmurze – to wyjątkowo rozsądne rozwiązanie.

Instrukcji w zestawie też nie brakuje, gdyby tylko okazała się potrzebna

Osoby, które na co dzień parkują w garażu, dojeżdżają do pracy, gdzie parking jest strzeżony, a poza tym niemal wcale nie parkują w niebezpiecznych miejscach – UP04 jest właściwie zbędny. Nawet jeśli najdzie taka potrzeba, system można w każdej chwili dokupić i podłączyć.

Sam wideorejestrator jest naprawdę dobrym rozwiązaniem. Naturalnie, na rynku są dostępne konkurencyjne rozwiązania w niższych cenach. Sama firma 70mai ma w swojej ofercie model A800s 4K, który w zestawie z kamerą cofania jest jednym z najlepszych wideorejestratorów w 2023 r. Niemniej, Omni X200 jest innowacją głównie ze względu na obrotową głowicę – i to ona w pewnym stopniu determinuje cenę. Dla gadżeciarzy trudno dziś znaleźć lepszy wybór.

Napis “Widok w przyszłość” z opakowania pozwala mi sądzić, że w ciągu kolejnych miesięcy lub lat, podobne rozwiązanie będzie jeszcze popularniejsze. Jeśli zatem planujesz zakup wideorejestratora i nie ogranicza cię budżet, a przy tym jesteś wielbicielem najnowszych rozwiązań - 70mai Omni X200 jest naprawdę dobrym wyborem.

