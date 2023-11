Czy Axence nVision jest prawdziwie kompleksowym oprogramowaniem do zarządzania infrastrukturą IT? Miałem przyjemność obcować z tym softem przez jakiś czas i opowiem wam, że nVision potrafi bardzo dużo i może być doskonałym wyborem dla wielu firm i organizacji.

Płatna współpraca z Axence

Zarządzanie infrastrukturą IT to ciężki kawałek chleba, rzecz skomplikowana, wielowymiarowa, wymagająca wiedzy, umiejętności oraz odpowiedniego oprogramowania. Działy IT, zespoły wsparcia technicznego, administratorzy potrzebują konkretnych narzędzi, aby ich organizacje były bezpieczne i mogły działać bez awarii czy przestojów.

Test wideo Axence nVision

Axence nVision, czyli kompleksowe rozwiązanie dla sektora IT

Axence nVision to oprogramowanie do zarządzania IT w firmach oraz organizacjach, które potrafi bardzo wiele, pomaga dbać o legalność używanego softu w firmie oraz monitorować sprzęt podpięty do firmowej sieci, a także - kontrolować bezpieczeństwo owej sieci.

Siła nVision kryje się w modułowej konstrukcji oraz - w synergii tychże modułów, których znajdziemy łącznie 6:

Network: moduł pozwalający monitorować urządzenia pojawiające się i działające w firmowej sieci.

Inventory: moduł dający dostęp do pełnej listy zainstalowanego oprogramowania w firmie, rozliczania licencji czy przeprowadzania inwentaryzacji sprzętu, a także, a może przede wszystkim - zarządzania wszystkimi zasobami IT w jednym miejscu.

Users: moduł pozwalający na wzmacnianie bezpieczeństwa użytkowników, w tym blokowanie niebezpiecznych domen (lista CERT.pl), zbędnych procesów, rejestrowanie naruszeń, zbierający pełne logi użytkowników, które są potrzebne w przypadku zaistnienia incydentu.

HelpDesk: moduł umożliwiający zarządzanie zgłoszeniami pracowników i odpowiadanie na nie w łatwy i szybki sposób, a także udzielanie zdalnej pomocy.

DataGuard: moduł zapewniający ochronę nośników danych, przydatny podczas audytu operacji na plikach, zwiększający bezpieczeństwo danych, choćby poprzez ich szyfrowanie. Dodatkowo pozwala na zarządzanie zewnętrznymi niezabezpieczeniami takimi jak firewall czy antywirus.

SmartTime: moduł pozwalający na identyfikację aktywności pracowników i zespołów, a tym samym optymalizację pracy w kluczowych sektorach.

Wspomnę jeszcze o AdminCenter, czyli istnym centrum dowodzenia i bezpieczeństwa IT. AdminCenter pozwala na dodanie i zarządzanie nieograniczoną liczbą interaktywnych dashboardów, na których można rozmieszczać widgety prezentujące dane z poszczególnych modułów nVision. Widgety można dodawać ze wszystkich modułów oprogramowania, a dashboardy odświeżane są co minutę - co daje iście bezpośredni wgląd w stabilność i bezpieczeństwo całej infrastruktury IT.

Funkcjonalność na niedoścignionym poziomie

Funkcjonalność oprogramowania nVision jest tak rozbudowana, że literalnie trudno byłoby przedstawić wam choćby 1/3 możliwości tego oprogramowania. Zamiast tego skupię się na nowościach w wydaniu 15.0, zwłaszcza zaś na odnowionym zdalnym dostępie w module HelpDesk.

W najnowszej, wydanej przed momentem wersji, moduł HelpDesk doczekał się odświeżenia interfejsu znanych już funkcji, jak możliwość przejęcia kontroli nad stacją roboczą, menadżer plików czy zdalny wiersz poleceń. Moduł otrzymał również nowe funkcje i w wersji 15.0 można wybrać, który monitor będzie wyświetlany podczas sesji zdalnej czy korzystać z równoczesnego dostępu wielu administratorów do jednego komputera.

Nielimitowana ilość jednoczesnych sesji i zwiększenie wydajności systemu sprawiają, że dziś w tym samym czasie dowolna liczba pracowników wsparcia może pomagać tak wielu użytkownikom organizacji, jak to tylko konieczne. Usprawnieniem i to wyraźnym jest też fakt, że zdalny pulpit możemy włączyć z poziomu przeglądarki, co pokazuje, jak elastyczne i dopasowane do wymagań rynku jest to rozwiązanie.

W nowej odsłonie nVision pojawił się też Rejestr naruszeń blokad, który w jednolitym widoku agreguje dane z modułów Users oraz DataGuard pomagając walczyć z cyberzagrożeniami. Podgląd naruszeń dotyczy wszystkich ich typów: prób dostępu do zablokowanych stron, uruchamiania niechcianych programów czy procesów, a nawet pobierania zablokowanych plików czy podłączania zablokowanych pendrive`ów. Prawdziwy kombajn pomagający na bieżąco kontrolować cyfrowe bezpieczeństwo w organizacji.

W nVision 15.0 wprowadzone zostało też audytowanie katalogów na udostępnionych zasobach. Możliwe jest monitorowanie działań użytkowników na plikach z zasobów sieciowych, które udostępniane są nawet przez urządzenia nieobsługiwane przez agenta, jak serwery Linux, NAS i macierze Synology, Qnap i tak dalej.

Transparencji sprzyjają również nowe widgety w AdminCenter - w wersji 15.0 znaleźć można mapę sieci, która dostarcza informacji o topologii infrastruktury, a tym samym szczegółowe dane bezpośrednio z narzędzi bezpieczeństwa: z oprogramowania antywirusowego, firewalla czy wspomnianego już Rejestru naruszeń blokad.

Funkcji nVision, jak i nowości w wersji 15.0 jest wręcz niepoliczalnie dużo, więc zachęcam do zerknięcia na stronę producenta, gdzie zebrane są wszystkie informacje - przydatne dla tych, którzy chcieliby zmienić swoje oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą IT, jak i tych rozważających migrację na nową wersję nVision.

Przejrzysty interfejs, intuicyjna obsługa

Oprogramowanie to przynosi realne korzyści dla administratorów IT. AdminCenter umożliwia szybki wgląd w bieżący stan infrastruktury IT, co pozwala na szybkie reagowanie na wszelkie potencjalne problemy. Personalizacja i elastyczność widgetów umożliwiają administratorom dostosowanie dashboardu do ich konkretnych potrzeb, na co – to warto podkreślić – nie zawsze pozwala inne oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą IT.

Zdalny dostęp z kolei daje możliwość jednoczesnego dostępu wielu użytkowników do jednego komputera, co znowu wyróżnia nVision na rynku, gdzie konkurencyjne rozwiązania ograniczają taki jednoczesny dostęp.

Pod kątem estetyki, desktopowy klient jest raczej estetycznie oszczędny i utrzymany w klimacie doskonale znanym wszystkim specom od IT. Ot, czytelna struktura katalogów, zakładki, panele - dobrze rozpoznawalny język stylistyczny.

Poszczególne moduły ze zdalnym dostępem to jednak inna zabawa. Wchodząc choćby w panel HelpDesk, widzimy już nowoczesność i przejrzystość. Poszczególne sektory oprogramowania w interfejsie webowym są bardzo czytelne, a korzystanie z softu intuicyjne, co każdy specjalista doceni, bo intuicyjność korzystania z oprogramowania wpływa wymiernie na szybkość reagowania na potencjalne problemy.

Takie wrażenie robi zresztą nie tylko moduł HelpDesku, ale w zasadzie wszystko, co obsługujemy poprzez webowy interfejs, choćby przydatny moduł SmartTime. Wiecie, to jak pomyślane jest to oprogramowanie, jak zostało koncepcyjnie narysowane, nie sprawi, że posadzicie stażystę przy sofcie, a ten w 15 minut stanie się sprawnym administratorem, ale nic go tu nie przytłoczy, nic nie spowoduje bólu głowy. Reasumując, za to jak przemyślana została 15 wersja Axence nVision należą się wielkie, gromkie brawa.

Soft dla specjalistów

Axence nVision w wersji 15.0 to przemodelowane, cenione przez specjalistów oprogramowanie, które doczekało się przydatnych w codziennej pracy funkcji, z których korzystać możemy w przyjemnym dla oka i intuicyjnym środowisku. Decydując się na wypróbowanie tego softu, otrzymujemy dostęp do webinarów, do tutoriali, które pomagają błyskawicznie odnaleźć się w otoczeniu nVision - nawet osobom niemającym wcześniej do czynienia z oprogramowaniem od Axence.

Oprogramowanie jest stabilne, szybkie i przemyślane, i jako kompleksowe narzędzie do zarządzania infrastrukturą IT na wielu, bardzo wielu poziomach - robi wrażenie. Axence nVision od dawna uchodzi za ceniony wśród specjalistów IT soft, a wersja 15.0 wynosi możliwości tego oprogramowania na wyższy poziom. To dojrzałe, komplementarne rozwiązanie, które z powodzeniem odnajdzie się w wielu firmach i organizacjach, od MSP, po duże, nawet międzynarodowo rozproszone podmioty gospodarcze.

Plusy:

przejrzysty, nowoczesny interfejs,

modułowość,

zdalny dostęp,

mnogość funkcji,

kompleksowość.

Minusy:

jak to z takim softem bywa - trzeba być specjalistą, by wiedzieć, co się robi ;)